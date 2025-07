First Phosphate produziert LFP-Batteriezellen unter Verwendung nordamerikanischer kritischer Mineralien

Unter Verwendung von vorwiegend kritischen Mineralien aus Quebec

SAGUENAY, Quebec – 7. Juli 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass es kommerzielle Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batteriezellen im Format 18650 unter Verwendung von kritischen Mineralien aus Nordamerika erfolgreich hergestellt hat und somit seine Mission, die LFP-Batterie-Lieferkette nach Nordamerika zu bringen, vorantreibt.

Die LFP-Kathoden- und Anodenmaterialien für die LFP-18650-Batteriezellen von First Phosphate wurden unter Verwendung nordamerikanischer kritischer Mineralien aus den folgenden Bezugsquellen hergestellt:

– Phosphat: Hochreine Phosphorsäure, hergestellt aus magmatischem Phosphatkonzentrat, das im Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche von First Phosphate in der kanadischen Provinz Quebec gefördert und in den Pilotanlagen von Prayon Technologies in Belgien verarbeitet wurde.

– Eisen: Eisenpulver, hergestellt aus Magnetitkonzentrat vom Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche von First Phosphate in der kanadischen Provinz Quebec und verarbeitet von GKN Hoeganaes aus dem US-Bundesstaat Tennessee.

– Lithium: Lithiumkarbonat, hergestellt von Century Lithium Corp. (TSX-V: LCE) in dessen Betrieben im US-Bundesstaat Nevada.

– Graphit: Natürliches Anodenmaterial auf Graphitbasis, hergestellt von Nouveau Monde Graphite (NYSE: NMG) in dessen Betrieben in der kanadischen Provinz Quebec.

Heute beweisen wir, dass Nordamerika und insbesondere Quebec über das gesamte Spektrum an kritischen Mineralien und industriellen Kapazitäten verfügen, um die Produktion von LFP-Batteriezellen wieder ins Land zu holen, sagte John Passalacqua, CEO von First Phosphate. Man darf nicht vergessen, dass die LFP-Batterie-Technologie ihren Ursprung in Nordamerika hat. Die Rückeroberung dieser Führungsposition ist unerlässlich, um die Infrastruktur der nordamerikanischen Energiespeicher-, Mobilitäts-, Datenzentrum-, Robotik- und Verteidigungsbranche zu sichern.

LFP-18650-Batteriezellen von First Phosphate aus nordamerikanischen kritischen Mineralien

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80248/PHOS_070725_DEPRcom.001.png

Der Produktionsprozess für die LFP-18650-Batteriezellen von First Phosphate aus nordamerikanischen kritischen Mineralien kann hier angesehen werden: www.firstphosphate.com/NorthAmericanBatteryCells

LFP-18650-Batteriezellen sind vielseitige Lithium-Ionen-Batterien, die in Branchen wie Robotik, Automatisierung, Militär und Verteidigung, Datenzentren, Telekommunikation, Medizinprodukte, Unterhaltungselektronik und Elektromobilität weit verbreitet sind.

LFP-18650-Batteriezellen kommen in autonomen elektronischen Geräten wie Robotern, Drohnen und anderen unbemannten Fluggeräten, Ladegeräten, Laptops, Elektrowerkzeugen, Elektrofahrrädern und -rollern, Solarspeichern, Energie- und Notstromaggregaten für Privathaushalte, Taschenlampen, Digitalkameras, Nachtsichtgeräten, medizinischen Diagnosegeräten, Datenzentren, KI-Infrastruktur und Telekommunikationsmasten zum Einsatz.

Die LFP-18650-Batteriezellen wurden für First Phosphate von Ultion Technologies Inc. (Las Vegas, Nevada) hergestellt, einem privaten Batterietechnologieunternehmen, das auf LFP-Batteriematerialien und -zellen spezialisiert ist und Entwicklungs- und Verpackungsbetriebe für nordamerikanische Anwendungen unterhält.

Die LFP-18650-Batteriezellen von First Phosphate werden heute von John Passalacqua, CEO von First Phosphate, bei der Oreba3 International Conference on Olivines for Rechargeable Batteries in Gedenken an John B. Goodenough, Chemie-Nobelpreisträger 2019, vorgestellt. Weitere Details finden Sie hier: oreba3.ca/conference-agenda.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, hochreines Phosphat für die LFP-Batterieindustrie zu produzieren. Der vertikal integrierte Ansatz des Unternehmens sieht die Einbindung des nachhaltigen Phosphatabbaus in Quebec in die nordamerikanischen Batterielieferketten vor und zielt insbesondere auf die Bereiche Energiespeicherung, Rechenzentren, Robotik, Mobilität und Verteidigung ab. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean, enthält eine seltene nordamerikanische magmatische Phosphatressource, die hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.

Kontakt für Medien und Investoren:

Bennett Kurtz

Chief Financial Officer

bennett@firstphosphate.com

Tel.: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

Website: www.FirstPhosphate.com

Folgen Sie First Phosphate:

X: x.com/FirstPhosphate

LinkedIn: www.linkedin.com/company/first-phosphate

Zukunftsgerichtete Informationen & Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die als zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, zielt ab, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, eine Gelegenheit besteht, ist positioniert, schätzt identifiziert werden, beabsichtigt, geht davon aus, erwartet oder geht nicht davon aus oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, werden oder werden ergriffen, eintreten oder erreicht werden und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus sind Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören unter anderem: die geplanten Explorations- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens; die Konzessionsgebiete und die Zusammensetzung des gewonnenen Phosphats sowie die Pläne des Unternehmens, den nachhaltigen Phosphatabbau in Quebec mit den nordamerikanischen Batterielieferketten zu verbinden.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Sie beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die verschiedenen Annahmen, die hierin und in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens dargelegt sind, einschließlich des Kurzprospekts vom 5. Juni 2024, sowie: dass es keine wesentlichen Störungen gibt, die die Aktivitäten des Unternehmens beeinträchtigen, oder dass es nicht möglich ist, auf die erforderlichen Projektinputs zuzugreifen; dass die Genehmigungen und die Erschließung des Projekts den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; dass die aktuellen Mineralressourcenschätzungen des Unternehmens und die Ergebnisse der metallurgischen Tests korrekt sind; bestimmte Preisannahmen für P2O5 und Fe2O3; dass die Inflation und die Preise für die Projektinputs in etwa den erwarteten Niveaus entsprechen; dass die Beziehungen des Unternehmens zu First Nations und anderen indigenen Parteien; dass die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Drittpartnern und Lieferanten den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; und dass die Beziehung zur Regierung und deren Maßnahmen den Erwartungen des Unternehmens entsprechen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Chance erfolgreich ist, wirtschaftlich tragfähig ist, rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird oder dem Unternehmen nennenswerte Einnahmen, Einsparungen bzw. Gewinne einbringt. Darüber hinaus werden dem Unternehmen bei der Verfolgung einer bestimmten Chance Kosten entstehen, die erheblich sein können. Diese Faktoren und Annahmen stellen keine vollständige Auflistung der Faktoren und Annahmen dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und sollten, obwohl sie sorgfältig geprüft werden sollten, in Verbindung mit den Risikofaktoren betrachtet werden, die in den anderen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen und amerikanischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung des Abschnitts Risk Factors der Lagebericht (Management Discussion & Analysis) des Unternehmens vom 27. Juni 2025 und des Jahresberichts auf Formblatt 20-F vom 8. Juli 2024, die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen oder Angaben angegebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

