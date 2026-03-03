First Phosphate erhält vorbehaltliche Zustimmung für eine nicht rückzahlbaren Zuwendung der kanadischen Regierung in Höhe von bis zu 16,7 Millionen $

Saguenay (Québec), 2. März 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) hat eine vorbehaltliche Zustimmung für eine nicht rückzahlbare Zuwendung in Höhe von bis zu 16,7 Millionen C$ von der kanadischen Regierung über Natural Resources Canada (NRCan) im Rahmen der Global Partnerships Initiative (GPI) erhalten.

Diese von der kanadischen Regierung finanzierte Zuwendung wird zur Bewertung der technischen und ingenieurtechnischen Parameter – einschließlich Verarbeitungskreisläufen und -ausrüstung – verwendet, die erforderlich sind, um die Fähigkeit zur Herstellung eines Phosphatkonzentrats zu validieren, das den Qualitätsanforderungen des Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batteriemarktes entspricht. Die Arbeiten werden auf der Grundlage der Parameter durchgeführt, die im Vertrag zwischen First Phosphate und seinem endgültigen Abnehmer festgelegt wurden.

Kanada und unsere Partner investieren echtes Kapital in die sicheren und widerstandsfähigen Lieferketten für kritische Mineralien, auf die unsere Volkswirtschaften und Verteidigungsindustrien angewiesen sind, sagte der Minister für Energie und natürliche Ressourcen, Tim Hodgson. Durch die Unterstützung von Unternehmen wie First Phosphate tragen wir dazu bei, die Mineralien zu liefern, die die Welt braucht, und den Wohlstand und die Sicherheit zu gewährleisten, die die Kanadier verdienen.

Diese finanzielle Unterstützung der kanadischen Regierung ist ein wichtiger Hebel für die Fortsetzung unserer Entwicklungsarbeit, erklärte Armand MacKenzie, President von First Phosphate. Diese Zuwendung ermöglicht es uns, detaillierte Arbeiten zur Validierung der LFP-Anwendungsanforderungen und der Erwartungen unserer Abnehmer und internationalen Partner durchzuführen.

Die Entwicklungsarbeit wird dazu beitragen, die strategische Position Kanadas innerhalb der LFP-Batterie-Wertschöpfungskette zu stärken, indem die inländische Kapazität zur Verarbeitung von Apatit (Phosphatkonzentrat) zu hochreiner Phosphorsäure (PPA) für Batterieanwendungen ausgebaut wird.

Im Rahmen des Projekts wird ein skalierbares kanadisches Verfahren zur Herstellung von Phosphatkonzentrat in Batteriequalität entwickelt, wodurch die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten verringert werden soll.

Die Aktivitäten werden zu erheblichen wirtschaftlichen Vorteilen beitragen, darunter die Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze und die mögliche Errichtung einer kanadischen Phosphorsäureanlage, die durch die lokale kommerzielle Produktion von Phosphatkonzentrat unterstützt wird.

Die Zuwendung wird für die Durchführung einer Studie zum integrierten Phosphatkonzentratprojekt des Unternehmens in Saguenay-Lac-Saint-Jean gewährt und deckt gemäß den Bedingungen der Vereinbarung förderfähige Aktivitäten ab, die bis 2028 geplant sind. Sie ist Teil einer Initiative zur Unterstützung der industriellen Zusammenarbeit und der Integration kanadischer Projekte in internationale Lieferketten für Batteriematerialien.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83233/PHOS_030226_DEPRcom.001.jpeg

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben von First Phosphate in dieser Pressemitteilung wurden von Gilles Laverdière, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Laverdière ist Chief Geologist von First Phosphate und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure of Mineral Projects (NI 43-101)

Über Natural Resources Canada

Natural Resources Canada (NRCan) ist die Bundesbehörde, die für die Entwicklung von Strategien und Programmen zur Gewährleistung einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Entwicklung der natürlichen Ressourcen Kanadas zuständig ist. Durch ihre Initiativen und Förderprogramme, darunter das International Partnerships Program, unterstützt NRCan Projekte, die zur Stärkung der Lieferketten, zur industriellen Innovation und zur Wettbewerbsfähigkeit Kanadas im Bereich kritischer und strategischer Mineralien beitragen.

Über First Phosphate Corp

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und Reshoring einer vertikal integrierten Lieferkette für die Produktion von LFP-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit.

Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec (Kanada), bietet eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte in Nordamerika, die hochreines Phosphat liefert, das sich durch einen sehr geringen Gehalt an Verunreinigungen auszeichnet.

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

