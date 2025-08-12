First Mining gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 und operative Highlights bekannt

12. August 2025 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. (First Mining oder das Unternehmen) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FWB: FMG) gibt seine Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2025 zu Ende gegangene zweite Quartal bekannt. Der Jahresabschluss und der Lagebericht (MD&A) sind auf der Website von First Mining unter www.firstmininggold.com/investors/reports-filings/financials/ verfügbar und wurden im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht.

Wir freuen uns, ein erfolgreiches zweites Quartal mit sehr positiven Explorationsergebnissen auf unserem Goldprojekt Duparquet in Quebec bekannt zu geben, erklärte Dan Wilton, CEO von First Mining. Zu Beginn des dritten Quartals haben wir eine wegweisende langfristige Kooperationsvereinbarung mit der Mishkeegogamang First Nation unterzeichnet und freuen uns auf diese Partnerschaft, während wir das Goldprojekt Springpole weiter vorantreiben. Wir sind auch sehr stolz auf die überwältigende Unterstützung durch neue und bestehende Aktionäre bei unserer kürzlich abgeschlossenen Prospektemission und Privatplatzierung, bei der wir über 36 Millionen Dollar an neuem Kapital aufnehmen konnten und die Nachfrage den von uns festgelegten Betrag deutlich überstieg. Mit dem Erlös kann First Mining bedeutende Fortschritte in Springpole und Duparquet erzielen.

Wichtigste Punkte des zweiten Quartals 2025:

– Am 28. April 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass im April ein zweites Bohrgerät auf dem Goldprojekt Duparquet (Projekt Duparquet) den Betrieb aufgenommen hat, um das 18.000 m umfassende Bohrprogramm weiter voranzutreiben.

– Am 28. Mai 2025 gab das Unternehmen die ersten Bohrergebnisse seines Bohrprogramms 2025 auf dem Projekt Duparquet bekannt, die die bekannte Ausdehnung der Mineralisierung im neu entdeckten Zielgebiet Miroir bestätigten sowie erweiterten und die Tiefenerweiterung der Mineralisierung im Zielgebiet Valentre durchteuften. Zu den Highlights zählen oberflächennahe Mineralisierungsabschnitte aus der Bohrung DUP25-052 mit 2,77 g/t Au über 11,1 m, einschließlich 4,36 g/t Au über 6,5 m, und Bohrung DUP25-054, die 1,41 g/t Au über 11,9 m lieferte, einschließlich 2,52 g/t Au über 5,25 m.

– Am 3. Juli 2025 gaben die Mishkeegogamang First Nation und das Unternehmen bekannt, dass sie eine langfristige Kooperationsvereinbarung (die Vereinbarung) für das Goldprojekt Springpole unterzeichnet haben. Die Vereinbarung sieht eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung vom Bau über den Betrieb bis hin zur Stilllegung vor, die die Umwelt respektiert und der First Nation direkte Vorteile bringt.

– Am 14. Juli 2025 gab das Unternehmen die Entdeckung der Zone Minuit auf dem Projekt Duparquet bekannt, das sich 75 m nördlich der historischen Mine Donchester befindet. Die Bohrung DUP25-059 durchteufte mehrere bedeutende Abschnitte. Hervorzuheben sind 2,25 g/t Au über 12,8 m, einschließlich 4,08 g/t Au über 4,0 m. Zusätzlich zu dieser neuen Entdeckung lieferte die Bohrung DUP25-059 einen weiteren beeindruckenden Abschnitt mit 1,21 g/t Au über 60,2 m, einschließlich 4,1 g/t Au über 4,3 m, innerhalb der Zone 3 des aktuellen Ressourcengebietes des Projekts, was die ausgedehnte Kontinuität der modellierten Goldmineralisierung in Ost-West-Streichrichtung am südlichen Kontakt des Beattie-Syenits bestätigt.

– Am 14. Juli 2025 gab das Unternehmen ein öffentliches Angebot von bis zu 27.800.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,18 $ pro Einheit bekannt, wodurch insgesamt ein Bruttoerlös für das Unternehmen von bis zu 5.004.000 $ erzielt wurde. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,27 $ pro Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt vor dem Datum, das 36 Monate nach dem jeweiligen Abschlussdatum liegt. Darüber hinaus gab das Unternehmen, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 55.600.000 Einheiten zum Emissionspreis der Einheiten und bis zu 22.730.000 Flow-Through-Einheiten (die FT-Einheiten) zu einem Preis von 0,22 $ pro FT-Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 15.008.600 $ bekannt.

– Am 22. Juli 2025 schloss das Unternehmen eine aufgestockte öffentliche Platzierung von 66.670.000 Einheiten für einen Bruttoerlös von insgesamt 12.000.600 $ ab.

– Am 31. Juli 2025 verkaufte das Unternehmen seine verbleibende 20-prozentige Projektbeteiligung am Goldprojekt Hope Brook für einen Gesamtpreis von 3 Millionen Dollar in bar und 7 Millionen Stammaktien von Big Ridge.

– Am 5. August 2025 schloss das Unternehmen ein aufgestocktes nicht vermitteltes Emissionsangebot (das nicht vermittelte Emissionsangebot) von 95.000.000 Einheiten für einen Erlös von 17.100.000 $ und von 33.350.000 Flow-Through-Einheiten für einen Erlös von 7.337.000 $ ab. Der Gesamterlös aus dem nicht vermittelten Angebot belief sich auf 24.437.000 $.

– Zum 30. Juni 2025 beliefen sich die Barmittel und marktfähigen Wertpapiere des Unternehmens auf 5,8 Millionen $ und die Beteiligung an PC Gold Inc. (Projekt Pickle Crow) auf 21,5 Millionen $.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein Golderschließungsunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada weiterentwickelt: das Goldprojekt Springpole im Nordwesten von Ontario, wo wir mit einer Machbarkeitsstudie begonnen haben und die Genehmigungsaktivitäten mit der Einreichung einer endgültigen Umweltverträglichkeitserklärung/Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt im November 2024 im Gange sind, sowie das Goldprojekt Duparquet, ein Erschließungsprojekt im PEA-Stadium, das sich bei der Verwerfungszone Destor-Porcupine in der produktiven Region Abitibi befindet. First Mining besitzt außerdem das Cameron-Goldprojekt in Ontario und eine 30-prozentige Projektbeteiligung am Pickle Crow-Goldprojekt.

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Founding President und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.

FÜR FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chief Executive Officer & Direktor

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Gebührenfreie Rufnummer: 1 844 306 8827 | E-Mail: info@firstmininggold.com

Paul Morris | Direktor, Investor Relations | E-Mail: paul@firstmininggold.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet), die im Einklang mit den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen – einschließlich dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 – stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung gültig. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, sieht voraus, glaubt, plant, prognostiziert, beabsichtigt, schätzt, sieht vor, möglich, eventuell, Strategie, Ziele, Möglichkeiten, Chancen, gezielt, voranbringen, Nachweisen oder Variationen davon kenntlich gemacht oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auftreten oder erreicht werden können, könnten, würden oder werden, oder die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Einschätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und beinhalten unter anderem Aussagen hinsichtlich des Abschlusses der Transaktion, des Engagements von First Mining bei Hope Brook und der Pläne von First Mining in Bezug auf Springpole, Duparquet und andere Projekte. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens oder seinen Beratern sowie auf verschiedenen Annahmen, die von diesen getroffen wurden, und auf Informationen, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele sowohl bekannte als auch unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit ausgedrückt werden oder können, und die Parteien haben Annahmen und Erwartungen aufgestellt, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder sich auf diese beziehen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Transaktion abzuschließen, sowie die Möglichkeit, dass das Geschäft, der operative Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens möglicherweise durch den Ausbruch von Epidemien, Pandemien und anderen Gesundheitskrisen bzw. durch Reaktionen von staatlichen und privaten Akteuren auf solche Ausbrüche wesentlich beeinträchtigt werden könnten; Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter infolge des Ausbruchs von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen, die zu einer Verlangsamung oder vorübergehenden Einstellung des Betriebs auf einigen oder allen Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens sowie im Hauptsitz führen können; Schwankungen auf den Devisenmärkten (wie etwa des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, der Erschließung und des Bergbaus (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die dem Bergbau Beschränkungen auferlegen können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden, indigenen Bevölkerungsgruppen und anderen Interessengruppen; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten. sowie die zusätzlichen Risiken, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr beschrieben sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Rahmen des SEDAR-Profils des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F, der bei der SEC auf EDGAR eingereicht wurde.

First Mining warnt, dass die vorliegende Liste von Faktoren, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen können, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wenn Anleger und unsere Personen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen, um Entscheidungen betreffend First Mining zu treffen, sollten sie die oben genannten Faktoren und unsere Unsicherheiten sowie mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. First Mining verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, ob in schriftlicher oder mündlicher Form, die von Zeit zu Zeit vom Unternehmen oder in unserem Auftrag getätigt werden, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First Mining Gold Corp.

Mal Karwowska

Suite 1800 925 West Georgia Street

V6C 3L2 Vancouver, BC

Kanada

email : info@firstmininggold.com

Pressekontakt:

First Mining Gold Corp.

Mal Karwowska

Suite 1800 925 West Georgia Street

V6C 3L2 Vancouver, BC

email : info@firstmininggold.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.