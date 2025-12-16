First Majestic berichtet über anhaltende Explorationserfolge bei Santa Elena und über aktuelle Entwicklungen im Senior Management

– Neue Bohrungen erweitern die Gold- und Silbermineralisierung der Entdeckungen Santo Niño und Navidad in bedeutendem Maße

– Die bei Luna absolvierten Bohrungen dürften zur Umwandlung eines beträchtlichen Anteils der vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen führen

– Scoping-Studien für Navidad und Santo Niño zur Ermittlung möglicher Abbaustrategien haben begonnen

– Mani Alkhafaji zum President und Chief Corporate Development Officer ernannt

15. Dezember 2025 – Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich, die Aufnahme der vorläufigen Abbauplanungsstudien für die Entdeckungen Navidad und Santo Niño bei der Silber-/Goldmine Santa Elena des Unternehmens im mexikanischen Sonora bekannt zu geben. Darüber hinaus gibt das Unternehmen positive Ergebnisse der Explorationsbohrungen bei den Zielen Santo Niño und Navidad bekannt, die die Gold- (Au) und Silbermineralisierung (Ag) über die aktuellen im Jahr 2024 gemeldeten vermuteten Ressourcen hinaus deutlich erweitern. Darüber hinaus konnten anhand von Bohrungen in der Zone Luna östlich der derzeit produzierenden Lagerstätte Ermitaño Lückenbereiche bei den vermuteten Mineralressourcen von 2024 für Santa Elena geschlossen werden, was die Umwandlung in angedeutete Mineralressourcenschätzungen unterstützen sollte, wenn das Unternehmen seine Mineralreserven- und Mineralressourcenerklärung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 veröffentlicht.

Nach den vielversprechenden Explorationsergebnissen bei Navidad und Santo Niño führt das Unternehmen interne Scoping-Studien durch, um mögliche Szenarien für den Untertagebau bei den beiden Entdeckungen zu bewerten. Mit einer Studie zum Materialtransport wurde analysiert, wie das Zielgebiet Winter-Navidad erschlossen werden kann; die Studie kam zu dem Schluss, dass eine gerade, etwa 3 Kilometer lange unterirdische Rampe mit einem Portal neben der Aufbereitungsanlage Santa Elena die beste Zugangsmöglichkeit darstellt. Die Mineralisierung bei Santo Niño bietet mehrere vielversprechende Optionen für einen zusätzlichen Zugang, darunter eine mögliche Querstrecke von der Rampe zu Navidad oder einen neuen Zugang in der Nähe der Lagerstätte, wo innerhalb eines Tiefenbereichs von 100 Metern (m) ab der Oberfläche mächtige Abschnitte mit einer hochgradigen Gold- und Silbermineralisierung ermittelt wurden.

Die von unabhängiger Seite absolvierten metallurgischen Untersuchungen an der Mineralisierung bei Santo Niño stellen ausgezeichnete metallurgische Gold- und Silbergewinnungsraten in Aussicht. Ziel der Untersuchungen im Herbst 2025 war es, die aktuellen Mineralverarbeitungsparameter der Anlage Santa Elena nachzubilden. Die Ergebnisse bestätigen, dass eine außergewöhnliche metallurgische Leistung mit Gold- und Silbergewinnungsraten von über 95 % erreicht werden kann und sich die Mineralisierung bei Santo Niño und bei Navidad für eine Verarbeitung in der Aufbereitungsanlage Santa Elena eignen.

Angesichts des anhaltenden Erfolgs des Explorationsprogramms bei Santa Elena haben wir eine erste Scoping-Studie eingeleitet, mit der wir die optimalen Methoden für den Materialtransport, den Zugang zur Mineralisierung, die Abbaumethoden, die Abbauleistung, die Belüftungs- und Entwässerungsanforderungen definieren wollen, um so Navidad und Santo Niño in die Lebensdauer der Mine zu integrieren, so Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. Wie dies bereits im Jahr 2024 der Fall war, nehmen wir an, dass das Bohrprogramm 2025 zu einer erheblichen Steigerung der vermuteten Mineralressourcen für den Bezirk führen wird. Der Bezirk bietet nach wie vor außergewöhnliches Potenzial. Im Einklang mit unserer organischen Wachstumsstrategie und teilweise aufgrund der Zunahme der verfügbaren Mineralisierung hat das Unternehmen ein Projekt zur Erweiterung der Anlage in die Wege geleitet, um die Durchsatzleistung bis Ende 2026 von etwa 3.200 Tonnen pro Tag auf etwa 3.500 Tonnen pro Tag zu steigern. Diese Initiative zeugt von unserem Vertrauen in die langfristige Zukunft des Betriebs.

HIGHLIGHTS DER EXPLORATION 2025 BEI SANTA ELENA

Santo Niño

Die Bohrungen bei Santo Niño haben seit der Bekanntgabe der Entdeckung im Mai 2025 die Ausmaße der Gold- und Silbermineralisierung deutlich erweitert. Im Rahmen eines 32 Bohrlöcher umfassenden Programms wurden neue Bohrungen über insgesamt 15.307 m absolviert, die eine ausgedehnte Mineralisierung definiert haben. Die bislang ermittelte Gold- und Silbermineralisierung erstreckt sich über mehr als 1.100 m in Streichrichtung und 400 m entlang des Einfallens, wobei die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung zwischen 2,5 m und 5,0 m liegt. Die Mineralisierung ist weiterhin nach Osten hin offen.

Eine erste Schätzung der vermuteten Mineralressourcen für Santo Niño wird voraussichtlich im Annual Information Form des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 enthalten sein, das Ende des ersten Quartals 2026 eingereicht wird.

Navidad

Im Rahmen eines 8 Bohrlöcher umfassenden Programms wurden 2025 Bohrungen über insgesamt 10.161 m niedergebracht. Die Bohrungen in Navidad lieferten bedeutende Abschnitte jenseits der aktuellen Grenze der vermuteten Mineralressource in Richtung Osten. Die bis dato ermittelte Gold- und Silbermineralisierung erstreckt sich nun über mehr als 1.200 m in Streichrichtung und 400 m entlang des Einfallens, wobei die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung durchschnittlich zwischen 3,0 m und 4,0 m beträgt. Die Mineralisierung bei Winter und Navidad ist nach wie vor in mehrere Richtungen offen.

Luna

Die auf die Umwandlung von vermuteten in angedeutete Mineralressourcen ausgerichteten Bohrungen in der Zone Luna haben das geologische Verständnis der Erzgänge Ermitaño und Aitana in diesem Gebiet verfeinert. Die Gesamtanalyseergebnisse und Mächtigkeiten entsprechen weitgehend den modellierten Werten, sodass das Unternehmen von einer hohen Umwandlungsrate ausgeht. Im Rahmen eines 33 Bohrlöcher umfassenden Programms wurden im Jahr 2025 Bohrungen über insgesamt 11.190 m niedergebracht.

WICHTIGSTE BOHRERGEBNISSE

In Tabelle 1 sind ausgewählte Bohrabschnitte mit bedeutenden Analyseergebnissen aus den Bohrungen auf den Zielen Santo Niño, Navidad und Luna angeführt.

Tabelle 1: Auswahl der bedeutenden Gold- und Silberbohrabschnitte aus den Zielen Santo Niño, Navidad und Luna

Bohrloch Ziel von (m) Bis wahre Metallgehalte

(m) Mächtigkeit (m)

Au Ag AgEq (g/t)

(g/t) (g/t)

Santo Niño

SE-25-36 Erzgang Santo Niño 180,8 187,2 6,2 6,30 214 674

SE-25-37 Erzgang Santo Niño 192,5 197,1 3,7 6,81 124 619

SE-25-45 Erzgang 262,6 265,9 3,1 5,42 59 520

SE-25-56 Erzgang Santo Niño 359,2 364,4 3,3 5,82 238 732

SE-25-39 Brekzie 273,0 273,7 3,6 5,43 273 743

Navidad

EWUG-25-078 Erzgang Winter 710,5 721,8 8,0 5,80 126 554

EWUG-25-052 Erzgang Winter 766,0 776,9 7,7 5,53 67 291

EWUG-25-078 Erzgang Navidad 1045,1 1054,3 4,6 4,88 50 254

EWUG-25-052 Stockwork 1165,4 1176,5 5,6 1,3 54 253

Luna

EWUG-25-074 Erzgang Aitana 1 205,2 213,7 5,4 5,04 126 554

EW-25-397 Erzgang Aitana 362,2 375,0 9,1 2,63 67 291

EW-25-393 Erzgang 392,5 405,4 9,9 2,39 50 254

EW-25-399 Erzgang Aitana 312,9 323,9 9,6 3,04 54 253

EWUG-25-073 Erzgang Aitana 1 284,8 296,9 6,1 1,96 57 223

EXPLORATION DES BEZIRKS

Die Exploration des Bezirks Santa Elena liefert nach wie vor positive Ergebnisse bei mehreren Zielen (Abbildung 1). Für 2025 waren insgesamt Explorationsbohrungen über 64.000 m geplant, wobei das Unternehmen bislang etwa 66.800 m abgeschlossen hat, was die Entscheidung widerspiegelt, den Zielumfang der Bohrungen bei Explorationserfolg und im Einklang mit der übergeordneten Wachstumsstrategie des Unternehmens zu erhöhen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82218/AG_121525_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Karte des Bezirks Santa Elena mit den Zielgebieten Santo Niño, Navidad und Luna in Draufsicht.

Santo Niño

Die Bohrungen im Zielgebiet Santo Niño halten an. In der zweiten Jahreshälfte 2025 wurden 32 Bohrlöcher über 15.307 m niedergebracht, woraus sich ein Jahreswert von insgesamt 26.973 m ergibt. Die Bohrungen haben die bekannte Mineralisierung deutlich erweitert und das Vorkommen eines Haupterzgangs (Erzgang Santo Niño) abgegrenzt, der in etwa in Ost-West-Richtung streicht und mit mäßigem bis hohem Neigungswinkel nach Norden einfällt (Abbildung 2). In einigen Bohrlöchern konnten auch mineralisierte Sekundärerzgänge und Brekzien im Hangenden und im Liegenden ermittelt werden. Die epithermalen Erzganglagerstätten bestehen aus grauen bis rosafarbenen, gebänderten und/oder plattigen Quarz- und Quarzgang-Stockwerken, die stellenweise sichtbare Silbersulfide aufweisen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82218/AG_121525_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Details zur Entdeckung des Erzgangs Santo Niño. Vertikaler Querschnitt des Erzgangs Santo Niño mit der Erzgangmächtigkeit und neuen Bohrlochdurchschneidungen in Rot, Blickrichtung Nord. Vollständige Projektion der Mine Santa Elena, die sich etwa 1 km im Norden befindet, als Referenz im Hintergrund.

Die bedeutende Gold- und Silbermineralisierung, die innerhalb des Erzgangs Santo Niño durchteuft wurde, erstreckt sich derzeit über 1.100 m in Streichrichtung und 400 m entlang des Einfallens. Die Mächtigkeit der Mineralisierung liegt zwischen 0,8 m und 16,0 m und beträgt im Schnitt 4,0 m (Abbildung 2 und Abbildung 3).

Von unabhängiger Seite absolvierte metallurgische Untersuchungen bescheinigen robuste Gold- und Silbergewinnungsraten für die Mineralisierung bei Santo Niño von über 95 %. Diese Ergebnisse bestätigen die Kompatibilität der Lagerstätte mit der bestehenden Verarbeitungsinfrastruktur von Santa Elena.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82218/AG_121525_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Längsschnitt des Erzgangs Santo Niño mit bedeutenden Abschnitten, Blickrichtung Nord

Navidad

Die Explorationsbohrungen im zweiten Halbjahr 2025 haben das Erzgangsystem Navidad-Winter erneut erweitert und im Osten hohe Gold- und Silbergehalte aufgezeigt (Abbildung 4 und Abbildung 5). Anhand von Stepout-Bohrungen konnte die kombinierte Struktur nun über 1,2 km entlang des Streichens und 400 m entlang des Einfallens nachgewiesen und damit die laterale Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung bestätigt werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82218/AG_121525_DEPRcom.004.png

Abbildung 4: Längsschnitt des Erzgangs Winter mit bedeutenden Abschnitten, Blickrichtung Nordwest

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82218/AG_121525_DEPRcom.005.png

Abbildung 5: Längsschnitt des Erzgangs Navidad mit bedeutenden Abschnitten, Blickrichtung Nordwest

Luna

In der Zone Luna des Erzgangsystems Ermitaño wurden 2025 insgesamt 33 Infill-Bohrlöcher über 11.190 m absolviert. Die Bohrungen wurden von einer neuen unterirdischen Zugangsrampe und von der Oberfläche aus niedergebracht. Damit konnte das geologische Verständnis der Zone Luna des Erzkörpers Ermitaño deutlich verbessert werden, denn es wurde ein Abbruch des Erzgangs Ermitaño durch den nach Nordwesten streichenden Erzgang Aitana (östliche Erweiterung, Abbildung 6) definiert. Die Bohrungen liefern Informationen zu Geometrie und Volumen sowie Analyseergebnisse, die zur Umwandlung der vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen und letztendlich der Optimierung der Minenerschließung beitragen werden. Die Edelmetallgehalte und die bedeutenden Mächtigkeiten der Abschnitte entsprechen weitgehend den modellierten Werten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82218/AG_121525_DEPRcom.006.png

Abbildung 6: Längsschnitt der Zone Luna mit bedeutenden Abschnitten, Blickrichtung Nord

Eine Zusammenfassung der bedeutenden hochgradigen Analyseergebnisse der Explorationsbohrungen, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 bei Santa Elena absolviert wurden, finden Sie in Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 4 unten.

Tabelle 2: Übersicht über die bedeutenden Gold- und Silberbohrlochabschnitte bei Santo Niño

Bohrloch Ziel Zieltyp Bedeutender Abschnitt

von (m) Länge (m) wahre Länge Au Ag AgÄq

(m) (g/t) (g/t) (g/t)

SE-25-26 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 466,70 468,15 1,36 2,44 95 303

SE-25-28 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 492,30 494,25 1,60 2,95 86 337

SE-25-29 Brekzie Ressourcenerweiterung 430,20 432,95 1,77 0,67 53 110

SE-25-29 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 461,00 463,10 1,48 1,75 202 351

SE-25-30 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 507,15 508,80 1,50 2,40 28 233

SE-25-32 Brekzie Ressourcenerweiterung 637,85 640,00 1,38 0,91 72 150

SE-25-32 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 649,75 653,45 2,83 0,71 87 148

SE-25-33 Brekzie Ressourcenerweiterung 515,65 519,60 2,27 0,94 122 202

SE-25-34 Erzgang Ressourcenerweiterung 457,05 459,90 1,83 0,85 81 153

SE-25-36 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 180,80 187,20 6,18 6,30 77 613

SE-25-36 einschl. 1 Ressourcenerweiterung 182,90 184,25 1,30 15,81 183 1527

SE-25-37 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 192,50 197,05 3,73 6,81 157 736

SE-25-37 einschl. 1 Ressourcenerweiterung 195,05 196,30 1,02 9,69 390 1213

SE-25-38 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 226,80 232,55 4,71 2,13 97 278

SE-25-39 Brekzie Ressourcenerweiterung 273,00 283,45 3,57 5,43 59 520

SE-25-39 einschl. 1 Ressourcenerweiterung 273,00 273,65 0,22 36,10 291 3360

SE-25-39 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 295,60 305,85 6,59 1,19 23 124

SE-25-40 Brekzie Ressourcenerweiterung 196,55 198,50 1,49 1,11 44 138

SE-25-41 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 267,50 268,95 1,26 1,12 16 111

SE-25-43 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 288,00 290,00 1,88 2,00 39 208

SE-25-45 Brekzie Ressourcenerweiterung 242,90 247,00 1,40 2,93 87 336

SE-25-45 einschl. 1 Ressourcenerweiterung 242,90 243,55 0,22 16,10 360 1729

SE-25-45 Brekzie Ressourcenerweiterung 252,95 255,50 1,08 0,94 82 162

SE-25-45 Erzgang Ressourcenerweiterung 262,60 265,90 3,10 5,42 214 674

SE-25-45 Erzgang Ressourcenerweiterung 284,50 286,15 1,35 0,86 65 138

SE-25-45 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 292,40 296,75 2,18 0,60 73 123

SE-25-45 Erzgang Ressourcenerweiterung 308,25 310,20 1,25 0,83 63 133

SE-25-45 Erzgang Ressourcenerweiterung 312,35 314,10 1,12 1,12 133 228

SE-25-50 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 168,20 173,30 3,61 1,14 58 155

SE-25-52 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 309,65 312,50 1,83 1,00 102 187

SE-25-56 Erzgang Santo Niño Ressourcenerweiterung 359,20 364,40 3,34 5,82 124 619

SE-25-56 einschl. 1 Ressourcenerweiterung 361,10 361,65 0,35 21,30 277 2088

Tabelle 3: Übersicht über die bedeutenden Gold- und Silberbohrlochabschnitte bei Navidad

Bohrloch Ziel Zieltyp Bedeutender Abschnitt

von (m) Länge (m) wahre Au Ag AgÄq

Länge (g/t) (g/t) (g/t)

(m)

EWUG-25-052 Erzgang Ressourcenerweiterung 572,80 575,75 1,48 1,69 24 168

EWUG-25-052 Erzgang Winter Ressourcenerweiterung 765,95 776,85 7,71 5,53 273 743

einschl. Ressourcenerweiterung 766,95 767,60 0,46 22,23 478 2368

EWUG-25-052 Erzschnüre Ressourcenerweiterung 816,85 820,10 1,86 0,38 326 359

EWUG-25-052 Erzschnüre Ressourcenerweiterung 930,35 932,55 1,26 1,78 23 174

EWUG-25-052 Erzgang Navidad Ressourcenerweiterung 956,30 958,60 1,32 2,55 165 383

EWUG-25-052 Erzschnüre Ressourcenerweiterung 1125,65 1128,25 1,30 2,20 155 342

EWUG-25-052 Erzgang Navidad Ressourcenerweiterung 1136,20 1140,30 2,05 2,04 210 384

EWUG-25-052 Erzschnüre Ressourcenerweiterung 1143,60 1146,10 1,43 0,93 68 147

EWUG-25-052 Stockwerk Ressourcenerweiterung 1165,35 1176,50 5,58 1,33 93 206

EWUG-25-078 Erzgang Ressourcenerweiterung 558,40 560,75 1,18 1,94 18 183

EWUG-25-078 Erzgang Winter Ressourcenerweiterung 710,45 721,75 7,99 5,80 238 732

einschl. 1 Ressourcenerweiterung 710,45 710,80 0,25 16,01 748 2109

einschl. 2 Ressourcenerweiterung 712,35 713,10 0,53 19,43 283 1934

einschl. 3 Ressourcenerweiterung 714,35 714,80 0,32 16,82 1039 2469

EWUG-25-078 Erzschnüre Ressourcenerweiterung 726,00 728,55 1,46 1,80 33 186

EWUG-25-078 Erzschnüre Ressourcenerweiterung 745,25 748,00 1,58 1,98 52 221

EWUG-25-078 Stockwerk Ressourcenerweiterung 1038,60 1043,90 1,81 1,37 81 198

EWUG-25-078 Erzgang Navidad Ressourcenerweiterung 1045,05 1054,30 4,63 4,88 321 736

EW-25-394 Erzgang Winter Ressourcenerweiterung 885,35 889,40 2,32 3,80 25 348

EW-25-394 Erzgang Ressourcenerweiterung 967,60 970,20 1,49 3,51 31 329

EW-25-394 Erzschnüre Ressourcenerweiterung 1006,20 1010,10 1,65 2,45 22 230

EW-25-394 Erzgang Navidad Ressourcenumwandlung 1091,15 1093,35 1,41 0,86 72 145

Tabelle 4: Übersicht über die bedeutenden Gold- und Silberbohrlochabschnitte bei Luna

Bohrloch Ziel Zieltyp Bedeutender Abschnitt

von (m) Länge (m) wahre Länge Au Ag AgÄq

(m) (g/t) (g/t) (g/t)

EW-25-393 Erzgang Ermitaño Ressourcenumwandlung 392,45 405,40 9,92 2,39 50 254

EW-25-393 Erzgang Aitana 1 Ressourcenumwandlung 412,15 420,00 6,01 1,17 40 139

EW-25-393 Erzgang Aitana 2 Ressourcenumwandlung 424,90 426,65 1,34 1,62 53 190

EW-25-393 Erzgang Ressourcenumwandlung 445,20 450,35 2,95 0,25 434 455

EW-25-393 einschl. Ressourcenumwandlung 447,40 448,20 0,46 0,29 1302 1327

EW-25-396 Erzgang Aitana Ressourcenumwandlung 377,00 382,60 4,29 1,16 53 152

EW-25-396 Erzgang Ermitaño 1 Ressourcenumwandlung 390,45 392,40 1,49 1,37 55 172

EW-25-396 Erzgang Ermitaño 2 Ressourcenumwandlung 395,25 396,65 1,07 1,24 28 133

EW-25-397 Erzgang Aitana Ressourcenumwandlung 362,20 375,00 9,05 2,63 67 291

EW-25-398 Erzgang Aitana Ressourcenumwandlung 325,50 335,60 7,14 2,58 33 252

EW-25-398 Erzschnüre Ressourcenumwandlung 342,10 344,80 1,91 1,24 22 128

EW-25-399 Erzgang Aitana Ressourcenumwandlung 312,85 323,90 9,57 3,04 54 253

EW-25-400 Erzgang Aitana 1 Ressourcenumwandlung 369,00 372,85 2,95 1,34 24 137

EW-25-400 Erzgang Aitana 2 Ressourcenumwandlung 375,25 381,20 4,56 2,27 68 261

EW-25-402 Erzgang Aitana Ressourcenumwandlung 362,30 368,55 4,02 1,47 11 136

EW-25-403-A Erzgang Aitana Ressourcenumwandlung 373,60 382,80 3,89 2,56 33 250

EW-25-403-A einschl. Ressourcenumwandlung 379,80 380,25 0,19 15,64 110 1439

EW-25-403-A Erzgang Ressourcenumwandlung 386,00 393,15 3,02 2,36 72 273

EW-25-405 Erzgang Ressourcenumwandlung 322,05 326,65 3,25 2,28 31 224

EW-25-405 Erzgang Aitana Ressourcenumwandlung 345,80 349,50 2,12 2,79 56 293

EW-25-405 Erzschnüre Ressourcenumwandlung 352,65 355,55 1,66 1,57 16 150

EW-25-406 Erzgang Ermitaño Ressourcenumwandlung 354,15 359,80 5,12 1,18 59 159

EWUG-25-054 Erzgang Ermitaño 1 Ressourcenumwandlung 157,85 159,00 1,04 1,31 50 161

EWUG-25-054 Erzgang Ermitaño 2 Ressourcenumwandlung 164,65 166,25 1,58 0,94 36 116

EWUG-25-054 Erzschnüre Ressourcenumwandlung 171,60 173,50 1,46 0,90 58 135

EWUG-25-054 Erzgang Aitana Ressourcenumwandlung 250,70 252,30 1,50 1,18 22 123

EWUG-25-055 Erzschnüre Ressourcenumwandlung 337,00 339,70 1,91 1,79 27 179

EWUG-25-055 Erzgang Ressourcenumwandlung 350,50 353,10 1,10 3,73 54 371

EWUG-25-055 Erzgang Aitana 1 Ressourcenumwandlung 356,90 363,45 5,67 1,61 37 174

EWUG-25-055 Erzgang Aitana 2 Ressourcenumwandlung 369,00 372,80 3,29 1,61 38 175

EWUG-25-055 Erzgang Aitana 3 Ressourcenumwandlung 375,00 381,65 5,76 1,59 10 145

EWUG-25-056 Erzgang Ermitaño 1 Ressourcenumwandlung 150,20 152,85 1,87 1,56 48 181

EWUG-25-056 Erzgang Ermitaño 2 Ressourcenumwandlung 155,55 160,65 3,61 1,11 49 144

EWUG-25-056 Erzschnüre Ressourcenumwandlung 214,65 216,75 1,61 1,35 14 129

EWUG-25-056 Erzgang Aitana Ressourcenumwandlung 249,15 250,45 1,22 1,47 26 151

EWUG-25-058 Erzschnüre Ressourcenumwandlung 166,55 168,10 1,00 1,67 13 156

EWUG-25-058 Erzgang Aitana Ressourcenumwandlung 175,50 188,20 8,16 1,35 41 156

EWUG-25-059 Erzschnüre Ressourcenumwandlung 133,50 135,30 1,69 3,04 50 308

EWUG-25-060 Erzgang Ressourcenumwandlung 116,80 118,20 1,32 1,46 53 176

EWUG-25-060 Erzgang Ressourcenumwandlung 155,25 156,60 1,11 1,50 119 247

EWUG-25-060 Erzgang Ressourcenumwandlung 158,20 161,00 2,29 1,11 51 146

EWUG-25-060 Erzgang Aitana Ressourcenumwandlung 181,10 183,85 2,66 3,00 59 314

EWUG-25-062 Erzgang Ressourcenumwandlung 136,70 138,50 1,56 1,41 72 191

EWUG-25-062 Erzgang Aitana Ressourcenumwandlung 171,90 177,90 3,86 1,84 38 195

EWUG-25-062 Erzgang Ressourcenumwandlung 185,80 188,60 1,80 1,30 20 131

EWUG-25-064 Erzgang Aitana Ressourcenumwandlung 210,20 215,85 4,89 2,13 70 251

EWUG-25-065 Erzgang Ermitaño Ressourcenumwandlung 123,80 125,15 1,03 1,35 56 171

EWUG-25-065 Erzschnüre Ressourcenumwandlung 150,50 154,80 3,29 1,62 32 170

EWUG-25-065 Erzgang Aitana Ressourcenumwandlung 160,60 163,45 2,33 1,33 14 127

EWUG-25-066 Erzgang Ermitaño Ressourcenumwandlung 130,25 134,40 2,08 0,95 35 115

EWUG-25-066 Erzgang Aitana Ressourcenumwandlung 203,90 205,35 1,36 1,09 49 141

EWUG-25-068 Erzgang Ermitaño Ressourcenumwandlung 114,25 116,05 1,38 2,29 91 286

EWUG-25-071 Erzgang Aitana Ressourcenumwandlung 179,00 184,80 4,10 1,55 59 190

EWUG-25-072 Erzgang Aitana 1 Ressourcenumwandlung 253,45 261,10 4,39 1,40 54 173

EWUG-25-072 Erzgang Aitana 2 Ressourcenumwandlung 264,60 267,60 1,72 0,18 227 242

EWUG-25-073 Erzgang Aitana 1 Ressourcenumwandlung 284,80 296,90 6,05 1,96 57 223

EWUG-25-073 einschl. Ressourcenumwandlung 285,85 286,20 0,17 14,13 301 1502

EWUG-25-073 Erzgang Aitana 2 Ressourcenumwandlung 299,45 303,90 2,22 1,68 40 183

EWUG-25-073 Erzgang Aitana 3 Ressourcenumwandlung 309,00 311,00 1,00 1,19 24 125

EWUG-25-074 Erzgang Aitana Ressourcenumwandlung 205,20 213,65 5,43 5,04 126 554

EWUG-25-074 einschl. Ressourcenumwandlung 206,80 207,50 0,45 13,40 234 1373

EWUG-25-075 Erzgang Aitana 1 Ressourcenumwandlung 309,75 316,95 3,04 1,53 22 152

EWUG-25-075 Erzgang Aitana 2 Ressourcenumwandlung 321,95 324,90 1,25 0,72 814 876

EWUG-25-075 einschl. Ressourcenumwandlung 324,10 324,60 0,21 0,82 4441 4510

EWUG-25-076 Erzgang Ressourcenumwandlung 172,60 174,00 1,07 2,10 37 216

EWUG-25-076 Erzgang Ressourcenumwandlung 181,95 183,95 1,88 1,97 73 240

EWUG-25-076 Erzgang Aitana Ressourcenumwandlung 191,20 197,65 6,06 1,46 59 183

EWUG-25-077 Erzgang Ermitaño Ressourcenumwandlung 285,60 292,30 4,31 1,58 46 181

EWUG-25-079 Erzgang Aitana Ressourcenumwandlung 284,70 295,00 4,35 1,26 31 138

Anmerkungen:

1. Alle Bohrlöcher sind Diamantkernbohrungen; AgÄq-Gehalt = Ag-Gehalt (g/t) + [Au (g/t) * 85].

2. Die Von-bis-Länge ist in Metern angegeben, die wahre Mächtigkeit des Abschnitts wird pro Bohrloch und Erzgangwinkel berechnet.

3. Einzelheiten zu den Bohrlochstandorten, der Probenart, dem Azimut, der Neigung und der Gesamttiefe sind im Anhang aufgeführt.

4. Die bedeutenden Gold- und Silberbohrabschnitte wurden unter Verwendung der längengewichteten Durchschnittswerte der ungedeckelten Analysewerte der Proben, eines Mindestgehalts von 110 g/t AgÄq (Cutoff-Gehalt, COG) für Santo Niño, von 115 g/t AgÄq für Luna und von 145 g/t AgÄq für Navidad sowie einer Mindestlänge von 1,0 m (wahre Mächtigkeit) zusammengesetzt. Ein Maximum von 1,0 m unterhalb des Cutoff-Gehalts wurde als interne Verdünnung zugelassen. Wenn es zur Erreichung der Mindestlänge erforderlich war, durfte eine einzelne Probe unterhalb des Cutoff-Gehalts, aber mit einem Gehalt von >75 g/t AgÄq, für kurze Abschnitte zusammengesetzt werden.

5. Einzelproben oder Abschnitte mit Analyseergebnissen von mehr als 1.000 g/t Ag und/oder 10 g/t Au werden, sofern vorhanden, in jedem Abschnitt als einschl. hervorgehoben.

Die Bohrprogramme von First Majestic folgen etablierten Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokollen (QA/QC), wobei Standards, Leerproben und Duplikate in den Probenstrom eingebracht werden. Nach der geologischen Protokollierung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften geschnitten. Die eine Hälfte des Kerns wird zur Analyse an das Labor geschickt, die andere Hälfte des Kerns wird vor Ort zu Überprüfungs- und Referenzzwecken oder für zukünftige metallurgische Untersuchungen aufbewahrt.

Die Kernproben wurden der Laboreinrichtung von SGS (ISO/IEC 17025:2017) sowie dem Zentrallabor von First Majestic (Zentrallabor) (ISO 9001:2015) vorgelegt. Bei SGS wird der Goldgehalt mittels 50-g-Brandprobe mit abschließendem Atomabsorptionsverfahren (GE-FAA50V5) ermittelt. Bei Ergebnissen über 10 g/t Gold werden die entsprechenden Proben anhand 50-g-Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren erneut analysiert (GO-FAG50V). Der Silbergehalt wird anhand einer 50-g-Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren (GO-FAG50V) ermittelt. Bei Ergebnissen über 100 g/t Silber werden die entsprechenden Proben mittels 3-Säuren-Aufschluss mit abschließendem Atomabsorptionsverfahren (GE-AAS33E50) erneut analysiert. Im Zentrallabor wird der Goldgehalt anhand 30-g-Brandprobe mit abschließendem Atomabsorptionsverfahren (AU-AA13) ermittelt. Bei Ergebnissen über 10 g/t werden die entsprechenden Proben mittels 30-g-Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren (ASAG-14) erneut analysiert. Der Silbergehalt wird durch einen 3-Säuren-Aufschluss mit abschließendem Atomabsorptionsverfahren ermittelt (AAG-13). Bei Ergebnissen über 100 g/t werden die entsprechenden Proben mittels 30-g-Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren (ASAG-14, ASAG-13) erneut analysiert.

Die Kernproben aus Santo Niño wurden in der Laboreinrichtung von SGS (ISO/IEC 17025:2017) Bottle-Roll-Zyanlaugungsuntersuchungen unter Bedingungen unterzogen, die jenen der Aufbereitungsanlage bei Santa Elena entsprechen, wozu auch ein Produktziel von 40 µm HIGmill zählt. Die Produkte dieser Untersuchungen wurden anhand der folgenden Methoden analysiert: GE_FAA3OV5, GE_AAS33E50, GL_AA582T.

Weitere Informationen zu QA/QC- und Datenverifizierungsangelegenheiten, zu den wichtigsten Annahmen, Parametern und Methoden, die vom Unternehmen zur Schätzung der Mineralreserven und Mineralressourcen verwendet werden, sowie eine detaillierte Beschreibung der bekannten rechtlichen, politischen, umweltbezogenen und sonstigen Risiken, die sich wesentlich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die potenzielle Erschließung von Mineralreserven und Mineralressourcen auswirken könnten, finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresbericht des Unternehmens, der im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und den Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN IM SENIOR MANAGEMENT

First Majestic freut sich im Rahmen der kontinuierlichen Wachstumsstrategie und Nachfolgeplanung des Unternehmens, die Ernennung von Mani Alkhafaji, derzeit Vice President of Corporate Development & Investor Relations, zum neuen President und Chief Corporate Development Officer mit Wirkung zum 1. Januar 2026 bekannt zu geben. Keith Neumeyer wird bis Ende dieses Jahres weiterhin den Posten des President und Chief Executive Officer von First Majestic bekleiden und ab dem 1. Januar 2026 als Chief Executive Officer von First Majestic tätig sein.

Ich freue mich, die Ernennung von Mani zum President und Chief Corporate Development Officer bekannt zu geben. Dies ist meiner Meinung nach ein weiterer wichtiger Schritt für First Majestic auf seinem Weg, sich zu einem reiferen und weltweit führenden reinen Silberproduzenten zu entwickeln. Die Führungskompetenz und das Fachwissen von Mani waren entscheidend für die Übernahme von Gatos Silver durch First Majestic im Januar 2025 und er ist bestens positioniert, um unser weiteres Wachstum und unseren Erfolg voranzutreiben. Mani ist seit mehr als zehn Jahren bei First Majestic tätig und hatte in dieser Zeit verschiedene Führungspositionen im Unternehmen inne, darunter Director, Operational and Cost Analysis, General Manager – Jerritt Canyon, Director, Internal Audit, Vice-President, Business Planning & Procurement und zuletzt Vice-President, Corporate Development & Investor Relations. Er verfügt dementsprechend über umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse in den Schlüsselbereichen des Geschäfts von First Majestic, meint Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. Ich freue mich darauf, First Majestic mit der Unterstützung von Mani und dem Rest unseres Führungsteams weiterhin als CEO zu leiten.

QUALIFIZIERTE SACHVERSTÄNDIGE

Gonzalo Mercado, P. Geo., Vice President of Exploration & Technical Services des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Mercado hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsdaten, einschließlich der diesen Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, überprüft.

Hector Mezquita, Vice-President, Metallurgy & Innovation des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen in Bezug auf die metallurgischen Untersuchungen geprüft und genehmigt.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada – sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

gezeichnet

Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, die Geschäftsaussichten oder die Möglichkeiten des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements basieren, die unter Berücksichtigung der Erfahrung und der Wahrnehmung historischer Trends durch das Management getroffen wurden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Umwandlung von vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen in Santa Elena, wenn das Unternehmen seine Mineralreserven und Mineralressourcen für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr bekannt gibt; die erwarteten metallurgischen Ausbeuten für Gold und Silber aus der Mineralisierung Santo Niño; die Erwartung des Unternehmens, dass das Bohrprogramm 2025 in Santa Elena zu einer erheblichen Erhöhung der vermuteten Mineralressourcen für den Bezirk führen wird; das Ziel des Unternehmens, den Durchsatz der Anlage in Santa Elena bis Ende 2026 auf 3.500 Tonnen pro Tag zu steigern; und den Zeitpunkt für die Bekanntgabe einer ersten Schätzung der vermuteten Mineralressourcen für die Entdeckung Santo Niño. Die Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Daher werden Anleger darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da keine Gewähr dafür besteht, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie anstreben, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, projizieren, vorhersagen, prognostizieren, potenziell, Ziel, beabsichtigen, könnte, voraussichtlich, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, werden, potenziell, anstreben, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Aussagen zu nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven und Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei der Erschließung des Konzessionsgebiets vorgefunden wird, und im Falle von nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen oder nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven spiegeln solche Aussagen die Schlussfolgerung wider, die auf bestimmten Annahmen basiert, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich ausgebeutet werden kann.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: wesentliche nachteilige Veränderungen; die allgemeine Wirtschaftslage einschließlich Inflationsrisiken; Arbeiterbeziehungen; Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften; Änderung der nationalen und kommunalen Regierungen; Schwankungen der Wechselkurse; Umweltrisiken; zusätzlichen Kapitalbedarf; das Ergebnis anhängiger Rechtsstreitigkeiten; unerwartete Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder Bestimmungen oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; die Nichterfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen durch Vertragspartner des Unternehmens; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; das Scheitern von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, Studien, Erschließung oder des operativen Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden; sowie jene Faktoren die im Abschnitt mit dem Titel Description of Business – Risk Factors im jüngsten Annual Information Form des Unternehmens für das Jahr zum 31. Dezember 2024, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht wurde, bzw. im Annual Report des Unternehmens auf Formblatt 40-F für das Jahr zum 31. Dezember 2024, das bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR (www.sec.gov/edgar) eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Vorsichtshinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten

Das Unternehmen ist ein ausländischer privater Emittent gemäß der Definition in Rule 3b-4 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das Canada-U.S. Multi-Jurisdictional Disclosure System zu berufen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen über Mineralvorkommen möglicherweise nicht mit den Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den US-amerikanischen Standards berichten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den Berichtsstandards in Kanada entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt wurden.

NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die Veröffentlichung wissenschaftlicher und technischer Informationen über die wesentlichen Mineralienprojekte des Emittenten festlegt.

ANHANG – BOHRLOCHDETAILS

Tabelle A1: Position des Bohrlochkragens, Probentyp, Azimut, Neigung und Gesamttiefe bei Santo Niño

Bohrloch East North Höhenlage Azimut Neigung Tiefe (m) Typ

SE-25-26 581,513 3,320,378 837 180 -44 558 Kern

SE-25-28 581,512 3,320,378 837 195 -47 584 Kern

SE-25-29 581,305 3,320,292 813 238 -54 516 Kern

SE-25-30 581,513 3,320,379 837 171 -52 576 Kern

SE-25-32 581,800 3,320,348 784 176 -71 700 Kern

SE-25-33 581,304 3,320,293 813 249 -55 600 Kern

SE-25-34 581,305 3,320,293 813 240 -63 630 Kern

SE-25-36 581,177 3,320,195 770 189 -43 261 Kern

SE-25-37 581,176 3,320,196 770 212 -45 260 Kern

SE-25-38 581,176 3,320,197 770 239 -50 281 Kern

SE-25-39 581,437 3,320,173 819 186 -62 360 Kern

SE-25-40 581,095 3,320,165 771 216 -48 342 Kern

SE-25-41 581,436 3,320,173 820 202 -52 354 Kern

SE-25-43 581,436 3,320,174 819 220 -51 348 Kern

SE-25-45 580,973 3,320,359 748 177 -43 400 Kern

SE-25-50 581,267 3,320,129 778 179 -52 219 Kern

SE-25-52 580,972 3,320,358 748 192 -48 393 Kern

SE-25-56 581,306 3,320,292 813 206 -50 404 Kern

Tabelle A2: Position des Bohrlochkragens, Probentyp, Azimut, Neigung und Gesamttiefe bei Navidad

Bohrloch East North Höhenlage Azimut Neigung Tiefe (m) Typ

EWUG-25-052 583,667 3,319,415 603 134 -70 1209 Kern

EWUG-25-053 583,638 3,319,413 604 195 -74 777 Kern

EWUG-25-057 583,892 3,319,591 650 175 -65 1190 Kern

EWUG-25-070 583,891 3,319,591 651 201 -68 1362 Kern

EWUG-25-078 583,616 3,319,502 579 155 -65 1175 Kern

EW-25-394 582,913 3,319,502 917 160 -59 1455 Kern

Tabelle A3: Position des Bohrlochkragens, Probentyp, Azimut, Neigung und Gesamttiefe in der Zone Luna

Bohrloch East North Höhenlage Azimut Neigung Tiefe (m) Typ

EWUG-25-054 584,610 3,319,625 574 29 -1 285 Kern

EWUG-25-055 584,723 3,319,661 561 86 -7 432 Kern

EWUG-25-056 584,611 3,319,624 574 36 3 288 Kern

EWUG-25-058 584,771 3,319,648 557 24 -3 234 Kern

EWUG-25-059 584,748 3,319,648 557 24 -10 282 Kern

EWUG-25-060 584,772 3,319,648 558 47 9 228 Kern

EWUG-25-061 584,747 3,319,648 557 12 -8 276 Kern

EWUG-25-062 584,771 3,319,648 557 38 -4 254 Kern

EWUG-25-063 584,746 3,319,647 557 7 0 251 Kern

EWUG-25-064 584,770 3,319,648 557 32 -11 270 Kern

EWUG-25-065 584,747 3,319,648 558 27 11 203 Kern

EWUG-25-066 584,745 3,319,648 557 350 3 287 Kern

EWUG-25-067 584,770 3,319,648 557 33 -17 282 Kern

EWUG-25-068 584,746 3,319,648 558 4 13 209 Kern

EWUG-25-069 584,769 3,319,649 557 51 -13 248 Kern

EWUG-25-071 584,772 3,319,647 558 65 2 284 Kern

EWUG-25-072 584,767 3,319,586 557 67 1 338 Kern

EWUG-25-073 584,766 3,319,585 557 71 -3 405 Kern

EWUG-25-074 584,772 3,319,647 557 67 -8 254 Kern

EWUG-25-075 584,767 3,319,585 557 80 -4 390 Kern

EWUG-25-076 584,771 3,319,647 557 57 -7 290 Kern

EWUG-25-077 584,766 3,319,585 557 75 -11 423 Kern

EWUG-25-079 584,766 3,319,586 557 77 2 366 Kern

EW-25-393 584,932 3,319,968 922 189 -60 462 Kern

EW-25-396 584,985 3,319,844 931 177 -63 477 Kern

EW-25-397 584,983 3,319,845 932 206 -67 476 Kern

EW-25-398 584,983 3,319,845 931 200 -63 435 Kern

EW-25-399 584,983 3,319,844 931 200 -59 407 Kern

EW-25-400 584,984 3,319,844 931 185 -61 419 Kern

EW-25-402 584,985 3,319,843 931 180 -57 455 Kern

EW-25-403-A 584,983 3,319,845 931 234 -62 431 Kern

EW-25-405 584,984 3,319,844 931 223 -63 420 Kern

EW-25-406 584,983 3,319,844 931 229 -57 429 Kern

Anmerkungen:

1. Alle Koordinaten des Bohrlochkragens wurden nach Fertigstellung des Bohrlochs mit einer Totalstation bestimmt, wobei UTM WGS84, Zone 13 (Meter) als Bezugssystem diente.

