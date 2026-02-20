Fintechwerx unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich einer Investition in ein in Gibraltar reguliertes Zahlungsinstitut

Vancouver, British Columbia – 19. Februar 2026 / IRW-Press / Fintechwerx International Software Services Inc. (Fintechwerx oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass es am 19. Februar 2026 eine Absichtserklärung (LOI) mit dem im Vereinigten Königreich ansässigen Unternehme4n CardCorp Limited (CardCorp) und Nova Business Holdings Ltd, firmierend als Stream Innovation Group (Stream), zwei unabhängigen Dritten, unterzeichnet hat, um bei der Gründung und Kapitalisierung eines Zahlungsinstituts mit Sitz in Gibraltar zusammenzuarbeiten.

Die Parteien beabsichtigen, in Gibraltar ein neues Unternehmen zu gründen, das eine Zulassung als Zahlungsinstitut (Klasse C) gemäß dem Finanzdienstleistungsgesetz von 2019 und den Finanzdienstleistungsvorschriften (Zahlungsdienste) von 2020 beantragen wird, was die Genehmigung durch die Finanzdienstleistungskommission von Gibraltar erfordert.

Nach Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen und Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden beabsichtigt Fintechwerx, 250.000 £ in den Erwerb einer 20%igen Beteiligung an dem zu gründenden Unternehmen zu investieren. CardCorp und Stream werden jeweils 40 % besitzen.

Das geplante Unternehmen soll vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Genehmigung der Zahlungssysteme als Zahlungsvermittler (PayFac) im Rahmen von Sponsoringvereinbarungen mit führenden Visa- und Mastercard-Mitgliedsinstituten tätig werden.

Im Rahmen der LOI hat sich Fintechwerx bereit erklärt, zunächst 50.000 £ für Aufsichts-, Rechts- und Gründungskosten bereitzustellen, die im Zusammenhang mit der Durchführung der geplanten Transaktion anfallen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die geplante Transaktion abgeschlossen oder die behördliche Genehmigung erteilt wird.

Laut George Hofsink, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Fintechwerx, bringt diese Investition Fintechwerx in Einklang mit den aufkommenden Initiativen für digitale Souveränität und wirtschaftliche Autonomie in Europa.

Diese Initiative spiegelt unsere Konzentration auf den Aufbau regulierter Infrastrukturen in Ländern wider, die strukturelle Veränderungen zeigen, so Hofsink. Plattformen, die innerhalb dieser neuen Rahmenbedingungen arbeiten können und gleichzeitig die grenzübergreifende Interoperabilität aufrechterhalten, folgen der globalen Entwicklung des Zahlungsverkehrs.

Diese besondere Wahl der Gerichtsbarkeit spiegelt die Bedeutung wider, die die Parteien einem etablierten und klar definierten regulatorischen Umfeld beimessen, erklärt Damon Poole, Chief Executive Officer von CardCorp.

Wir schätzen den starken Rechtsrahmen, den Gibraltar für die Entwicklung eines konformen PayFac-Modells bietet, so Poole. Im Rahmen dieser vorgeschlagenen Zusammenarbeit werden regulatorische Fachkenntnisse, Vertriebskapazitäten für Händler und Kapitalunterstützung zusammengeführt, um dieses Ziel zu erreichen.

Die geplante Plattform soll integrierte Verarbeitungs- und Abrechnungsfunktionen nutzen, um eine skalierbare Bereitstellung auf europäischen Märkten zu unterstützen, bestätigt Jorgen Eriksson, Chief Executive Officer von Stream.

Stream verfügt über umfangreiche Erfahrung im Betrieb regulierter Fintech-Infrastrukturen und Abwicklungsoperationen, fügt Eriksson hinzu. Wir betrachten diese PayFac-Initiative als logische Erweiterung dieser Erfahrung, die eine starke operative Leistungsfähigkeit mit Kapitalunterstützung und kommerzieller Reichweite verbindet.

Die LOI ist mit Ausnahme bestimmter Bestimmungen, darunter Vertraulichkeits- und Finanzierungsverpflichtungen im Zusammenhang mit vorläufigen regulatorischen und rechtlichen Vorbereitungen, unverbindlich. Der Abschluss der geplanten Transaktion unterliegt weiterhin der Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen, der behördlichen Genehmigung und den üblichen Bedingungen.

Über FintechWerx

FintechWerx ist ein kanadisches Finanztechnologieunternehmen, das Händlern, unabhängigen Vertriebsorganisationen und Zahlungsdienstleistern Onboarding, Zahlungen, Identitätsprüfung, Betrugsbekämpfung und Datendienste bietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter www.FintechWerx.com.

Über CardCorp Limited

CardCorp ist ein Unternehmen für Zahlungstechnologie und Händlerdienste, das Händlern weltweit integrierte mobile und Online-Zahlungslösungen anbietet.

Über Nova Business Holdings Ltd

Nova Business Holdings Ltd, firmierend als Stream Innovation Group, ist eine auf Fintech spezialisierte Unternehmensentwicklungs- und Infrastrukturgruppe, die sich auf regulierte Zahlungssysteme, Abwicklungsvorgänge und die Förderung von Fintech-Startups konzentriert.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Francisco Carasquero, Mitbegründer und CFO von FintechWerx

Fintechwerx International Software Services Inc.

Tel: (236) 761-WERX (9379)

E-Mail: info@FintechWerx.com

Website: www.FintechWerx.com

X: www.x.com/fintechwerx

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder erwartet oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, sind keine historischen Fakten, wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen und umfassen unter anderem Aussagen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements unter anderem in Bezug auf die geplante Gründung und Kapitalisierung des in Gibraltar ansässigen Zahlungsinstituts, die erwartete Investition durch das Unternehmen, die mögliche Einrichtung und den Betrieb einer von Gibraltar regulierten Zahlungsdienstleisterplattform, den Erhalt behördlicher Genehmigungen und die erwarteten Vorteile einer Teilnahme an einer regulierten Zahlungsinfrastruktur innerhalb der europäischen Märkte.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem, dass endgültige Vereinbarungen erfolgreich ausgehandelt und unterzeichnet werden, dass behördliche Genehmigungen rechtzeitig erteilt werden, dass das geplante Unternehmen wie vorgesehen gegründet und lizenziert wird und dass die geplante PayFac-Plattform innerhalb des geltenden regulatorischen Rahmens wie vorgesehen funktionieren wird.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Leser werden darauf hingewiesen, dass es unter Umständen nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzprognosen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange und die Canadian Investment Regulatory Organization haben den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fintechwerx International Software Services Inc.

Kent Carasquero

300-1275 6th Avenue West

V6H 1A6 Vancouver, BC

Kanada

email : kent@fintechwerx.com

Pressekontakt:

Fintechwerx International Software Services Inc.

Kent Carasquero

300-1275 6th Avenue West

V6H 1A6 Vancouver, BC

email : kent@fintechwerx.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.