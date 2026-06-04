FintechWerx bringt EMTWerx 2.0 mit automatisierter Interac-E-Transfer-Funktion auf den Markt

Vancouver, British Columbia – 3. Juni 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) (FintechWerx oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass EMTWerx 2.0, das nun eine Shopify Payment Extension enthält, fertiggestellt ist und ab heute für Shopify-Händler verfügbar ist. Händler können sich hier anmelden: GetFTWPay.com.

Die Einreichung bei Shopify für die Aufnahme von EMTWerx in den Shopify App Store ist angelaufen. Sofern genehmigt, steht EMTWerx 2.0 direkt im Shopify App Store zum Download bereit.

Die Erweiterung soll E-Commerce-Händlern als zusätzliche Option zur Zahlungsannahme Zugriff auf die automatisierte Interac-E-Transfer-Funktion bieten. Die Lösung richtet sich an kanadische Unternehmen und Händler außerhalb Kanadas, die kanadische Verbraucher über eine Zahlungsmethode bedienen möchten, die landesweit anerkannt ist und als vertrauenswürdig gilt.

Zusätzlich zur automatisierten Interac-E-Transfer-Funktion wurde die Erweiterung entwickelt, um Händler mit der breiteren PaymentWerx-Plattform zu verbinden, einschließlich Zahlungsverarbeitung, Händlerverwaltung, Berichterstellung, Abgleich und damit verbundener Zahlungsdienste.

Shopify ist eins der größten E-Commerce-Ökosysteme in Kanada und weltweit. Laut Shopifys Jahresbericht 2025 unterstützt die Plattform Millionen von Händlern in mehr als 175 Ländern, einschließlich einer bedeutenden kanadischen Händlerpräsenz. Jahresbericht von Shopify Inc. auf Form 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Jahr, eingereicht am 11. Februar 2026.

Shopify-Händler erzielten im Quartal, das am 31. März 2026 endete, einen Bruttowarenumsatz (GMV) von 74,8 Milliarden US$, was das Ausmaß des über die Plattform abgewickelten Handels widerspiegelt Aktionärsbrief und Gewinnmitteilung von Shopify Inc. für das erste Quartal 2026 vom 8. Mai 2026.

Das Unternehmen glaubt, dass die Groesse des Shopify-Ökosystems die Möglichkeiten für Zahlungslösungen unterstreicht, die speziell für kanadische Händler und für Unternehmen entwickelt wurden, die kanadische Verbraucher über vertrauenswürdige Zahlungsmethoden im Inland bedienen möchten.

Die Ausweitung der automatisierten Interac-E-Transfer-Funktion auf Shopify und andere Handelsplattformen ist eine strategische Gelegenheit, die Reichweite von PaymentWerx zu erweitern, so George Hofsink, Mitbegründer und CEO von FintechWerx.

EMTWerx 2.0 wurde mit einem einfachen Ziel entwickelt: kanadischen Händlern Zahlungsoptionen zu bieten, die der Art und Weise Rechnung tragen, wie kanadische Verbraucher bereits heute bezahlen, sagt Hofsink. Interac ist aus dem täglichen Geschäftsleben in Kanada nicht mehr wegzudenken und gilt nach wie vor als eine der vertrauenswürdigsten Zahlungsmethoden des Landes. Diese Erweiterung ermöglicht die Integration automatisierter Interac-E-Transfer-Funktionen in Shopify und andere E-Commerce-Umgebungen.

Mit der Fertigstellung von EMTWerx 2.0 wird die Palette der von PaymentWerx unterstützten Zahlungsumgebungen erweitert und spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, Zahlungsinfrastruktur, Händlerdienstleistungen, Onboarding, Identitätsprüfung, Betrugsbekämpfung und Datenanalyse über ein integriertes Technologie-Ökosystem miteinander zu verknüpfen.

Über FintechWerx

FintechWerx ist ein kanadisches Finanztechnologieunternehmen, das Onboarding-, Zahlungs-, Identitätsverifizierungs-, Betrugspräventions- und Datendienste für Händler, unabhängige Vertriebsorganisationen und Zahlungsdienstleister bereitstellt und eine Alternative zur Nutzung einer Vielzahl unterschiedlicher Anbieter bietet. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter www.FintechWerx.com.

Francisco Carasquero, Mitbegründer und CFO von FintechWerx

FintechWerx International Software Services Inc.

Tel: (236) 761-WERX (9379)

E-Mail: info@FintechWerx.com

Website: www.FintechWerx.com

Twitter: www.X.com/fintechwerx

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder erwartet bzw. durch Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennen oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden. Diese Informationen und Aussagen, die hierin als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, sind keine historischen Fakten, gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und umfassen unter anderem Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements unter anderem in Bezug auf: die erwartete Markteinführung, Bereitstellung, Leistung und die Vorteile der Shopify Payment Extension; die erwarteten Vorteile der automatisierten Interac e-Transfer-Funktionen für Händler und Verbraucher; die erwartete Erfüllung der Zulassungsanforderungen von Shopify und die Veröffentlichung innerhalb des Shopify-Ökosystems; die erwartete Akzeptanz der Lösung durch Händler, die in Kanada tätig sind oder dort verkaufen; die erwartete Erweiterung der Händlerakquisitionskanäle von PaymentWerx; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Shopify-basierten Zahlungsangebote zu vermarkten, zu unterstützen und auszubauen.

Obwohl FintechWerx der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind und die Erwartungen hinsichtlich künftiger Entwicklungen sowie andere Faktoren widerspiegeln, die das Management für angemessen und relevant hält, kann FintechWerx keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat FintechWerx mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem die Erfüllung der Zulassungsanforderungen von Shopify; die erfolgreiche Bereitstellung und Einführung der Shopify Payment Extension durch Händler; dass die Marktgrundlagen ein anhaltendes Wachstum bei E-Commerce-Zahlungslösungen begünstigen; dass Händler weiterhin nach alternativen Zahlungsmethoden und Zahlungsabwicklungslösungen suchen werden; dass die für die Durchführung der geplanten zukünftigen Aktivitäten von FintechWerx erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung stehen, und dass qualifiziertes Personal verfügbar ist und dass es gelingt, dieses zu halten und zu gewinnen.

Der Ausgang der in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ereignisse unterliegt bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von FintechWerx wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, darunter unter anderem: die Auswirkungen makroökonomischer Unsicherheiten und Marktvolatilität; die finanzielle Performance von FintechWerx, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Geschäftsergebnisse und der diesen Erwartungen zugrunde liegenden Annahmen sowie der Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden zu gewinnen und zu binden; Risiken im Zusammenhang mit dem Shopify-Genehmigungsverfahren; Risiken im Zusammenhang mit der Einführung, der Leistungsfähigkeit, der Vermarktung und der Akzeptanz der Shopify Payment Extension; Änderungen der Vorschriften in der Zahlungsbranche; Änderungen der Anforderungen oder Richtlinien der Shopify-Plattform; Wettbewerbsdruck auf dem Markt für E-Commerce-Zahlungen; sowie erhöhte Kosten im Zusammenhang mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Zukunftsgerichtete Aussagen geben die Einschätzungen und Annahmen des Managements von FintechWerx ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder. FintechWerx übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen bzw. das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Canadian Investment Regulatory Organization hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt noch abgelehnt.

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