Finanzergebnisse von ZenaTech für 2024 und Aktionärsbrief des CEOs belegen Anstieg von Umsatz und Assets

Vancouver, British Columbia, (1. April 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, meldet die Finanzergebnisse 2024 und stellt den Aktionärsbrief des Chairman und CEOs Shaun Passley, Ph.D., vor.

Finanzergebnisse 2024

– Zum Stichtag 31. Dezember 2024 und im Einklang mit seiner kürzlichen Einreichung des Formulars 6K stieg der Gesamtjahresumsatz von ZenaTech 2024 um 7 % auf 1,96 Millionen $ im Vergleich zum Gesamtjahresumsatz 2023 von 1,82 Millionen $ (alle Zahlen in CDN).

– Umfangreicher Verlust für die Periode (4,04 Millionen $) im Vergleich zu (0,251 Millionen $) im letzten Jahr aufgrund einmaliger Kosten für die Notierung am Nasdaq Capital Market für Rechtsanwälte, Buchhalter, Rechnungsprüfer, einen Finanzberater (Investmentbanker) und sonstige Ausgaben für den Börsengang.

– Die Assets stiegen um mehr als 110 % auf 34,6 Millionen $ zum Jahresende 2024, während sie zum Jahresende 2023 16,4 Millionen $ betrugen. Dies ist auf den Erwerb von drei Patenten und insgesamt vier Software-Unternehmen durch das Unternehmen zurückzuführen. Außerdem unterzeichnete das Unternehmen mehrere Absichtserklärungen im Rahmen einer Akquisitionsstrategie, die die zukünftigen Umsätze erheblich erhöhen wird.

– Die Verbindlichkeiten sind weiterhin niedrig und stiegen um 3,7 Millionen $ auf 12,8 Millionen $ zum Jahresende 2024 im Vergleich mit 9,1 Millionen $ zum Jahresende 2023.

– Die Fremdkapitalquote des Unternehmens liegt bei 31 %, also weit unter dem akzeptierten Standard von weniger als 50 %.

– Die vorhandenen Barmittel und durch Kreditlinien verfügbaren Mittel von ZenaTech sind ausreichend, um die Geschäftstätigkeit des Unternehmens für die nächsten zwölf Monate zu finanzieren. Wir erwarten, dass die intern erwirtschafteten Barmittel und die Kreditlinien ausreichend sein werden, um unsere Drohnenentwicklung und Akquisitionen zu finanzieren.

– Weitere Informationen sind dem von ZenaTech eingereichten Formular 6K auf der Website SEC EDGAR zu entnehmen. Das Unternehmen wird sein Formular 20F zum entsprechenden Termin für ausländische Privatemittenten, also zum 30. April 2024, einreichen.

Aktionärsbrief

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre von ZenaTech,

ich möchte Ihnen zunächst für Ihre anhaltende Unterstützung danken, während wir unser Geschäft weiter ausbauen und uns auf den Aufbau von nachhaltigem, langfristigem Shareholder-Value konzentrieren.

Seit unserer Direktnotierung an der Nasdaq im Oktober 2024 nutzen wir unsere Softwareentwicklungsexpertise und unsere Kapazitäten für die Konzeption und Fertigung von KI-Drohnen durch unsere Tochtergesellschaft ZenaDrone für Innovation und die Verbesserung von Inspektionen, Überwachung, Vermessung und Sicherheitsverfahren für den kommerziellen Sektor und den Verteidigungsmarkt. Wir bedienen unsere Enterprise-SaaS-Kunden weiterhin über unsere Software-Tochtergesellschaften und mit Lösungen für die Bereiche Strafverfolgung, Gesundheit, Regierung sowie den kommerziellen und industriellen Sektor, um operative Effizienzgewinne und Kosteneinsparungen voranzubringen. Wir haben unser Drone-as-a-Service- oder DaaS-Geschäft angekündigt und machen gute Fortschritte mit unserer umsatzsteigernden Akquisitionsstrategie. Wir sind nunmehr über sieben globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, den VAE und seit kurzem auch in Taiwan tätig.

Heute sind wir als aufstrebende globale Marke anerkannt und gut aufgestellt, um innovative Drohnenlösungen unter Integration unserer ZenaDrone 1000, einer mittelgroßen autonomen Drohne für kommerzielle und Verteidigungsanwendungen, und der IQ-Serie mit Innen- und Außendrohnen anzubieten. Wir haben IQ Nano eingeführt, eine einzigartige selbstfliegende Innendrohne, die momentan durch Lesen und Verarbeiten von Barcodes im Lager für unser Bestandsmanagement eingesetzt wird; wir haben gemeldet, dass derzeit ein bezahlter Test dieser Lösung bei einem multinationalen Autoteilehersteller durchgeführt wird. Wir verzeichnen Fortschritte bei der Entwicklung von IQ Square, einer größeren Version der Nano-Drohne, die für die Landvermessung und weitere Außeninspektionen auf Sichtlinie eingesetzt werden soll. Wir sind inzwischen vertikal integriert durch die Einrichtung unseres Unternehmens Spider Vision Sensors in Taiwan, die militärisch konforme Komponenten für unsere Drohnen herstellen wird.

Wir erweitern nach wie vor unser Patentportfolio. Letztes Jahr erwarben wir Patente von einer nahestehenden Gesellschaft für ein verbessertes Design der zweiten Generation der ZenaDrone 1000, das längere Flugzeiten und eine höhere Nutzlastkapazität ermöglicht, und Gebrauchsmuster für ein autonomes Lade-Pad und eine Sicherungsplatte für Mehrfachzubehör. Wir arbeiten weiter an unserer Reputation für bahnbrechende F&E-Projekte unter Einsatz von KI-Drohnenschwärmen oder mehreren Drohnen, wobei der Einsatz von Quantencomputing mit der Einführung unseres Projekts Sky Traffic für Verkehrsmanagement, Wettervorhersage, Waldbrandbekämpfung und andere Anwendungen einbezogen wird.

Wir haben unser Angebot strategisch erweitert, um die Drohnenbranche durch die Einführung eines DaaS-Geschäftsmodells zu revolutionieren. Gleichzeitig bauen wir unsere Präsenz in anderen Sektoren aus und treten sowohl geographisch als auch branchenbezogen in neue Märkte für unsere Drohnen und Softwareprodukte ein. Ich möchte unsere bisherigen Leistungen und unsere Strategie, Planung und Zukunftsvision in den folgenden Bereichen hervorheben:

Services/Lösungen/Technologie – DaaS

Wir sind davon überzeugt, dass wir das erste Drohnenunternehmen sind, das ein DaaS-Geschäftsmodell mit der Vision einer nationalen Präsenz in den USA und weltweit eingeführt hat. DaaS funktioniert ähnlich wie Software-as-a-Service (SaaS), wobei DaaS statt der Bereitstellung von Software über das Internet Paketlösungen für Drohnentechnologie und Services auf Abonnementbasis bzw. mit nutzungsabhängiger Bezahlung anbietet. Die Geschäfts- und Regierungskunden können bequem auf Drohnen für Aufgaben wie Überwachung, Inspektionen, Sicherheit und Strafverfolgung oder auch auf Präzisionslandwirtschaftslösungen zugreifen, ohne die Drohnen selbst kaufen, betreiben oder instand halten zu müssen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Strategie der Integration der Hardware, Software und Expertise unserer KI-Drohnen für die Innovation und Verbesserung der Geschäftsabläufe vieler traditioneller Geschäftszweige das Potenzial für signifikante Umsätze in den USA und weltweit erhöht. Der erste Schritt dieser Strategie ist die Übernahme von Vermessungsingenieurbüros, was uns in verschiedenen US-Regionen eine Basis liefert und die Chance bietet, unser Spektrum angebotener Drohnen-Services zu erweitern.

Akquisitionsstrategie und Expansion

Während wir uns auf organisches Wachstum konzentrieren, wird eine zukunftsgerichtete und umsatzsteigernde Akquisitionsstrategie uns helfen, auf neuen Drohnen- und Software-Märkten rasche Fortschritte zu erzielen. Wir wollen etablierte Unternehmen mit umsatzbringenden Softwarelösungen oder traditionelle Unternehmen wie Landvermessungsdienste mit einem bestehenden Kundenstamm mit einer Vorgeschichte von Lizenzverlängerungen oder wiederkehrenden Kunden erwerben. Wir sind davon überzeugt, dass dies einen stabilen Umsatz und einen positiven Cashflow generiert und gleichzeitig das Risiko reduziert.

Wir arbeiten uns derzeit durch Verhandlungen über eine Pipeline mit mehr als 20 Akquisitionen, in erster Linie im Bereich Landvermessung, in dem wir bereits acht Absichtserklärungen unterzeichnet und bisher zwei dieser Akquisitionen abgeschlossen haben. Dies ist Teil einer größeren Akquisitions- und Roll-up-Strategie zur Revolutionierung des Landvermessungsgeschäfts durch die Beschleunigung der Vorteile hinsichtlich Innovation, Geschwindigkeit und Präzision, die durch den Einsatz von KI-Drohnen erreicht werden. Wir sehen unsere Strategie als vergleichbar mit der Art und Weise, wie Uber die Taxibranche revolutioniert hat. Sobald wir in verschiedenen Regionen Fuß gefasst haben und einem bestehenden Kundenstamm drohnenbasierte Landvermessungen anbieten können, sehen wir dies als ersten Schritt hin zur Etablierung und Expansion unseres Geschäftsmodells DaaS.

Unser Geschäftsmodell DaaS ermöglicht es Regierungen, Landwirten, Öl- und Gasunternehmen, Umweltunternehmen etc., eine vollständige Drohnenlösung für eine spezielle Anwendung zu nutzen – also eine Anwendung für Landvermessung, Pflanzenbau, Inspektion, Sicherheit oder Compliance – und diese auf Pay-as-you-go-Basis zu erwerben, anstatt die gesamte Hard- und Software-Lösung für die Drohne kaufen zu müssen. Dieses Geschäftsmodell bietet einen kosteneffizienten Zugang zu der verbesserten Produktivität und den besseren KI-Fähigkeiten, welche die Drohnentechnologie zur Zeitoptimierung, zur Verbesserung der Präzision und zur Eliminierung veralteter oder manueller Prozesse bereitstellt.

Bisher meldete ZenaTech drei abgeschlossene Akquisitionen, sodass unsere Kollektion von SaaS-Lösungen für Unternehmen fünf weitere Software-Unternehmen und Marken aufweist. Wir erwarben ZooOffice Inc., die Holdinggesellschaft der Software-Unternehmen Jadian und DeskFlex, von der früheren Muttergesellschaft von ZenaTech. Diese beiden Software-Unternehmen bieten eine wichtige Compliance- und Inspektionssoftware sowie eine Terminplanungs- und Kartierungssoftware an, die in die KI-Drohnenlösungen von ZenaDrone integriert werden. Wir haben ferner Ecker Capital übernommen, ein nahe stehendes Unternehmen und die Holding-Gesellschaft von Interactive Systems und InterlinkONE – zwei Unternehmen, die eine Lagerverwaltungssoftware anbieten, die ZenaDrone in seine Bestandsmanagement-Drohnenlösungen IQ Nano integrieren will. Diese Akquisitionen erweitern das Portfolio von ZenaTech mit Software- und Drohnenlösungen sowie seinen Kundenstamm noch mehr und werden voraussichtlich einen Beitrag zu den wiederkehrenden Umsätzen leisten.

Zuletzt haben wir den Erwerb des britischen Unternehmens Othership abgeschlossen, das eine Software für Arbeitsplatzterminierung und -planung anbietet. Wir sehen eine Chance für den Aufbau zukünftiger Anwendungen, um die Produktivität multinationaler Unternehmen mit größerem und komplexerem Personal und größeren Herausforderungen an die Arbeitsplatzterminierung zu steigern, und zwar in Kombination mit unserem Quantencomputing-Projekt.

Außerdem erweitern wir strategisch unsere US-Präsenz und schaffen eine stärkere Basis in Arizona, das als Basis unserer Tochtergesellschaft ZenaDrone für unser US-Geschäft von strategischer Bedeutung ist; dort wird unsere zweite Anlage für Drohnenherstellung und -produktion angesiedelt und dort wollen wir unsere Drohnenlösungen für das US-Militär entwickeln.

UAS-Zertifizierung, Anforderungen im Bereich US-Verteidigung und Aufsichtsbehörden

Für uns als Drohnenunternehmen sind die Zertifizierungen für unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial System, UAS) in mehreren Rechtssystemen, in denen wir tätig sind, und die Genehmigung der Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Authority) wesentliche Anforderungen für die Geschäftstätigkeit. Wir haben im letzten Jahr vorbehaltlich bestimmter Anforderungen eine FAA-Ausnahmegenehmigung für die Demonstration, Ausstellung und Prüfung unserer Drohnen in den USA erhalten. Wir haben auch die FAA-Zertifizierung Part 137 beantragt, damit wir unsere Drohnen in der Zukunft für Sprühanwendungen im Bereich Präzisionslandwirtschaft und Waldbrandbekämpfung einsetzen können.

Unsere Tochtergesellschaft ZenaDrone leitete interne Verfahren und Kontrollen für Cybersicherheit ein, sodass wir die Green-UAS-Zertifizierung für die Drohne IQ Square für Anwendungen wie Landvermessung, Brückeninspektionen und andere Infrastrukturinspektionen für den Einsatz durch US-Verteidigungsbehörden beantragen können. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zur Qualifizierung für die Blue-UAS-Zertifizierung, um die Aufnahme in die Lieferantenliste zu erreichen und direkt an US-Verteidigungsbereiche verkaufen zu können.

Unsere Tochtergesellschaften ZenaDrone und Spider Vision Sensors arbeiten außerdem mit einem in Taiwan ansässigen zugelassenen Elektronikhersteller und Partner zusammen, Suntek Global, damit das Unternehmen seinen ersten Blue-UAS-zertifizierten Sensor für die Drohne IQ Nano beantragen und diese Drohne zukünftig von US-Verteidigungskunden genutzt werden kann.

Vertikale Integration und Compliance für US-Regierungsmärkte

Wir haben Spider Vision Sensors in Taiwan gegründet, um sicherzustellen, dass die Produkte von ZenaDrone dem US-amerikanischen National Defense Authorization Act (NDAA) entsprechen; dies ist für das Unternehmen eine wichtige Anforderung, um Aufträge des US-Militärs und einer wachsenden Zahl von Strafverfolgungsbehörden wie auch von bundesstaatlichen/kommunalen Regierungen zu erhalten. Dieser Geschäftsbereich wird Sensoren, Elektronik und Komponenten für Drohnen herstellen und montieren, etwa LiDAR (Light Detection and Ranging), Wärme-, Infrarot-, Multispektral- und Hypersensoren, Kameras und PBC (Printed Circuit Boards, Leiterplatten), und zwar durchweg intern. Die Gründung eines Unternehmens zur Herstellung von Sensoren und Komponenten für Drohnen in Taiwan unterstützt uns dabei, unsere Produkte schneller auf den Markt zu bringen und nicht mehr von in China hergestellter Elektronik abhängig zu sein, die in den USA zunehmend verboten ist.

Momentan erweitert Spider Vision Sensors auch seine Partnerschaften in Ostasien, um an Kunden auf den schnell wachsenden Märkten für nationale Verteidigungs- und kommerzielle Drohnen in Taiwan, Südkorea und Japan verkaufen zu können.

Personalausbau zur Deckung der Nachfrage

Bisher haben wir unser Team aus Drohnen-Ingenieuren, Technikern und F&E-Ingenieuren durch 35 Neueinstellungen erweitert, um die Anforderungen hinsichtlich Produktionslinien und Kapazitäten für die Herstellung unserer ZenaDrone-Drohnen zu erfüllen. Diese Fachleute bringen umfassende differenzierte und relevante Kompetenzen ein, die zu unserem zukünftigen Erfolg beitragen werden.

Darüber hinaus haben wir mehrere wichtige Teammitglieder in die Bereiche Geschäftsentwicklung, Kundensupport, Unternehmensentwicklung und Verwaltung von ZenaTech und seine Tochtergesellschaften aufgenommen und befördert. Ich bin davon überzeugt, dass unsere langjährigen Teammitglieder in ihren neuen Rollen weiterhin aktive und produktive Beiträge leisten und uns unterstützen werden, unsere Wachstumschancen auf den Märkten für KI-Drohnen und SaaS-Software zu nutzen und unser Geschäft in den kommenden Monaten und Jahren auszubauen.

Notierung der Stammaktien an Börsen im Ausland

Wir sind davon überzeugt, dass über unsere Nasdaq-Notierung hinaus sowohl für das Unternehmen als auch für potenzielle Investoren eine signifikante Chance für Expansion besteht, um Bekanntheit, Liquidität und Handel durch die Anziehung ausländischer Investoren zu erweitern. Aus diesem Grund haben wir unsere Aktien an weiteren Börsen notiert, die für unser Geschäft und unsere Kunden in anderen Teilen der Welt strategisch sind, unter anderem an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Symbol 49Q seit dem 31. Oktober 2024 und an der BMV, der Bolsa Mexicana de Valores (Mexikanische Wertpapierbörse) seit dem 23. Januar 2025.

Ich freue mich wiederum sehr, Ihnen diese aktuellen Informationen an die Hand zu geben, und ich danke Ihnen für Ihr anhaltendes Investment in ZenaTech. Unser gesamtes Team blickt optimistisch auf das zukünftige Potenzial des Unternehmens. Wir danken Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung und werden Ihnen am Ende des ersten Quartals 2025 gerne weitere aktuelle Informationen übermitteln.

Mit freundlichen Grüßen

Shaun Passley, Ph.D.

Chairman und CEO

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Unternehmenslösungen und Quantencomputing für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert ist. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um eine Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheit, Regierung und Industrie anwenden, und Drohnen, die in diesen Bereichen sowie in der Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt weltweit über sieben Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und wächst mit einem DaaS-Geschäftsmodell sowie einem Partnernetzwerk.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

