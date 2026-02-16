Fairchild Gold: Kupfer- und Goldexploration im Herzen Nevadas

Fairchild Gold (TSX-V: FAIR; WKN Y4Y) setzt in Nevada auf High-Grade-Kupfer/Gold: Walker Lane & Carlin Trend, moderne KI-gestützte Exploration, historisches Ressourcen-Asset und neue Bohrziele im „Lan

Mit zwei strategischen Projekten im Walker Lane Mineral Belt und einem äußerst vielversprechenden Explorationsprojekt im Carlin Trend positioniert sich Fairchild Gold (TSX-V: FAIR / Deutschland Y4Y) als wachstumsorientierter Explorer im nordamerikanischen Edel- und Basismetallsektor. Moderne Explorationstechnologien , ein erfahrenes Managementteam und ein klarer Fokus auf erstklassige Bergbauregionen wie Nevada bilden das Fundament der Unternehmensstrategie.

Positionierung in einem der produktivsten Bergbaureviere Nordamerikas

Der nordamerikanische Gold- und Kupfersektor erlebt eine Phase struktureller Neubewertung. Während Gold weiterhin als Absicherungsinstrument gegen Inflation, geopolitische Risiken und Währungsabwertung dient, rückt Kupfer zunehmend in den Mittelpunkt der Energiewende. Elektromobilität, erneuerbare Energien und der Ausbau globaler Stromnetze treiben die Nachfrage – gleichzeitig wird das Angebot knapper.

In diesem Marktumfeld gewinnen Explorationsunternehmen an Bedeutung, die in stabilen Jurisdiktionen, mit bestehender Infrastruktur und klarer geologischer Perspektive arbeiten. Genau hier setzt Fairchild Gold Corp. an.

Das Unternehmen ist an der TSX Venture Exchange (TSX-V: FAIR) sowie in Frankfurt (Y4Y) notiert und fokussiert sich auf die Akquisition und Entwicklung von Gold- und Kupferprojekten in Nordamerika. Der strategische Schwerpunkt liegt auf vor allem auf Nevada – einer Region, die seit Jahrzehnten für erfolgreiche Entdeckungen und bergbaufreundliche Rahmenbedingungen steht.

Strategie: Technologie, Standortqualität und Erfahrung

Fairchild Gold verfolgt eine klar strukturierte Explorationsstrategie, die auf drei zentralen Säulen beruht:

1. Etablierte Bergbauregionen

Statt auf politische oder infrastrukturelle Risiken zu setzen, konzentriert sich Fairchild auf Regionen mit funktionierender Genehmigungspraxis, qualifizierten Arbeitskräften und historisch nachgewiesener Mineralisierung. Nevada und Ontario gehören weltweit zu den attraktivsten Bergbaujurisdiktionen.

2. Technologiegestützte Exploration

Das Unternehmen setzt moderne Werkzeuge ein – darunter Drohnenvermessung, geophysikalische 3D-Modelle, XRF-Analysen und KI-basierte Datenintegration. Ziel ist eine effizientere Zieldefinition und eine präzisere Priorisierung von Bohrzielen.

3. Erfahrenes Management

Das Führungsteam vereint jahrzehntelange Erfahrung in Exploration, Projektentwicklung und Kapitalmarktstrategie. Besonders hervorzuheben ist die technische Expertise mit nachgewiesenen Entdeckungen auf Weltklasseniveau.

Diese Kombination bildet die Grundlage für eine systematische Wertschöpfung entlang der Explorationspipeline.

Nevada als Kernregion: Der Walker Lane Mineral Belt

Der Fokus von Fairchild liegt klar auf Nevada – einem Bundesstaat, der regelmäßig als eine der besten Bergbaujurisdiktionen weltweit eingestuft wird. Innerhalb Nevadas operiert das Unternehmen im Walker Lane Mineral Belt, einer geologisch hochproduktiven Struktur mit historischer Förderung von über 89 Millionen Unzen Gold und mehr als 1 Milliarde Unzen Silber.

Bekannte Lagerstätten wie Round Mountain oder die Robinson Mine unterstreichen das Potenzial dieser Region. Fairchilds Projekte liegen genau in diesem Umfeld – mit direktem Zugang zu Infrastruktur, Strom, Straßen und Arbeitskräften.

Nevada Titan Project: Kupfer-Gold-Potenzial mit Tiefe

Das Nevada Titan Project ist das Flaggschiff von Fairchild Gold. Es umfasst 191 Lode Claims auf einer Fläche von rund 22 km² nahe Goodsprings, etwa 55 Kilometer südwestlich von Las Vegas.

Geologischer Rahmen

Das Projektgebiet beherbergt ein komplexes Skarn- und Porphyrsystem mit polymetallischem Charakter. Die Mineralisierung ist an nordost-südwestlich verlaufende Störzonen gebunden und tritt in Granodiorit-Intrusionen auf, die karbonatische Wirtsgesteine durchschlagen. Typische Alterationen wie Dolomitisierung, Silifizierung und Kalium-Feldspat-Biotit-Zonen deuten auf ein stark hydrothermales System hin.

Historische Förderung und moderne Ergebnisse

Zwischen 1893 und 1957 wurden im Distrikt Metalle im damaligen Wert von rund 25 Mio. US-Dollar gefördert – inflationsbereinigt mehr als 250 Mio. US-Dollar. Zahlreiche historische Schächte und Stollen sind bis heute erhalten und bieten wertvolle Anhaltspunkte für verbliebene Erzzonen.

Im Explorationsprogramm 2025 identifizierte Fairchild mehrere hochgradige Kupfer-Gold-Zonen entlang eines rund 1,5 Kilometer langen mineralisierten Korridors. Zu den herausragenden Proben zählen:

Copperside Mine: bis zu 34,0 % Cu, 1,27 g/t Au, 134 g/t Ag

Fitzhugh Lee: 26,5 % Cu, 0,45 g/t Au

Azurite: 15,7 % Cu, 1,33 g/t Au

Diese Ergebnisse sprechen für eine linsenartige, aber hochgradige Mineralisierung mit mehreren parallelen Erzstrukturen.

Neue Entdeckung: Hydrothermale Brekzie

Ein zentraler Fortschritt war die Entdeckung einer steil einfallenden hydrothermalen Brekzienröhre, die als mögliche Aufstiegszone eines tieferliegenden Porphyrsystems interpretiert wird. Erhöhte Molybdänwerte und skarnähnliche Texturen untermauern dieses Modell.

Für Fairchild eröffnet sich hier die Perspektive auf ein großvolumiges Kupfer-Gold-System, das bislang nicht systematisch erbohrt wurde.

Nächste Schritte

Unter anderem sind geplant:

Hochauflösende Strukturkartierung und Drohnen-DEM

Geochemische und XRF-Analysen

3D-Magnetik- und IP-Messungen

KI-gestützte Datenintegration

Phase-I-Bohrungen auf dem Ziel „Copper Hill Anomaly“

Golden Arrow-Projekt: Fortgeschrittenes Gold-Silber-Asset

Mit der geplanten 100-%-Übernahme des Golden Arrow-Projekts erweitert Fairchild sein Portfolio um ein fortgeschrittenes Gold-Silber-Projekt in Nye County, Nevada. Das Projekt liegt rund 60 Meilen östlich der Round Mountain Mine, einer der größten Goldminen Nordamerikas.

Golden Arrow verfügt über eine historische NI-43-101-konforme Ressource von insgesamt:

296.500 Unzen Gold und 4,0 Mio. Unzen Silber (Measured & Indicated)

50.400 Unzen Gold und 1,25 Mio. Unzen Silber (Inferred)

Die Ressource basiert auf 361 Bohrungen mit mehr als 200.000 Fuß Bohrlänge und gilt als qualitativ hochwertig. Eine Aktualisierung und Neubewertung ist geplant, um sie an aktuelle Marktbedingungen anzupassen.

Ein wesentlicher Vorteil: Für das Projekt liegen bereits genehmigte Umwelt- und Betriebspläne vor, was zukünftige Entwicklungsprogramme deutlich beschleunigen kann.

Carlin Queen: Lage, Lage, Lage

Nicht weniger bedeutend im Portfolio von Fairchild ist das Gold- und Silberprojekt Carlin Queen. Es befindet sich im Carlin Trend – einem der geschichtsträchtigsten und reichsten Goldbergbau-Distrikte der Welt. Das Projekt liegt strategisch eingebettet direkt zwischen den Goldminen Hollister und Midas, die zu den fünf hochgradigsten Goldminen weltweit zählen.

Beide ehemals produzierenden Minen befinden sich heute im Besitz des Silberproduzenten Hecla Mining. Aufgrund der jüngsten Preisanstiege bei Gold und Silber hat Hecla bereits öffentlich über eine Wiederaufnahme des Betriebs nachgedacht. In einem aktuellen Interview mit GOLDINVEST betonte Nikolas Perrault, Executive Chairman von Fairchild, dass das Unternehmen über „einige der besten Explorationsflächen zwischen diesen beiden Minen verfügt, die technologisch einzigartig und extrem hochgradig sind“.

Zusätzlich konnte Hecla Mining erst kürzlich mit der Entdeckung namens „Green Racer“ beachtliche Explorationserfolge in unmittelbarer Nachbarschaft zu Carlin Queen verzeichnen. Laut Herrn Perrault hält Fairchild damit eines der aussichtsreichsten Gebiete zwischen Midas und Hollister, um das enorme Potenzial dieser Region weiter zu erschließen.

Management: Geologie trifft Kapitalmarkterfahrung

Das Management von Fairchild Gold vereint technische Exzellenz mit Kapitalmarkterfahrung. CEO Luís Martins bringt über 30 Jahre Erfahrung in Exploration, staatlicher Rohstoffpolitik und internationaler Projektkoordination ein.

Mit Dr. Sergei Diakov, dem Entdecker der Weltklasse-Lagerstätte Oyu Tolgoi, verfügt das Unternehmen über herausragende geologische Kompetenz. Ergänzt wird das Team durch Finanz- und Technikexperten mit Erfahrung bei internationalen Bergbaukonzernen und Junior-Explorern.

Ausblick und Einordnung

Fairchild Gold befindet sich in einer entscheidenden Wachstumsphase. Während das Nevada Titan Project das Potenzial für neue Kupfer-Gold-Entdeckungen bietet , liefert Golden Arrow eine solide Ressourcenbasis mit unmittelbarer Bohrbereitschaft und künftigem Produktionspotenzial. Ergänzt wird dieses Portfolio durch Carlin Queen, das dem Unternehmen erstklassige Explorationsflächen in einer der bedeutendsten Bergbauregionen sichert.

Die Kombination aus hochgradigen Zonen, großvolumigem Porphyrpotenzial, moderner Explorationstechnologie und erstklassiger Jurisdiktion macht Fairchild zu einem typischen, aber gut positionierten Vertreter der nächsten Explorer-Generation in Nevada.

Fazit

Fairchild Gold verfolgt eine klare, nachvollziehbare Strategie: Aufbau eines wertstarken Kupfer-Gold-Portfolios in einer der sichersten und produktivsten Bergbauregionen der Welt. Mit drei komplementären Projekten in Nevada, einem erfahrenen Managementteam und einem technologiegestützten Explorationsansatz bietet das Unternehmen eine substanzbasierte Wachstumsstory für Investoren, die auf den langfristigen Metallzyklus setzen.

