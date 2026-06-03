F3 beginnt mit geophysikalischen Vermessungen auf Zone Tetra, um neue Bohrziele zu generieren

Kelowna, British Columbia – (3. Juni 2026) / IRW-Press / F3 Uranium Corp (TSXV: FUU) (OTCQB: FUUFF) (F3 oder das Unternehmen) berichtet über den Beginn einer geophysikalischen DIAS32 IP- und Widerstandsmessung auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Broach Lake Property, wo F3 hochgradige Uranmineralisierung auf der Zone Tetra durchteufte (siehe Pressemitteilung vom 7. Juli 2025). Diese Messung ist als eine erste Charakterisierungsvermessung direkt über der Zone Tetra konzipiert und besteht aus drei Linien, mit denen Aufladbarkeit und Widerstandsverteilung im Zusammenhang mit der Tetra-Struktur in 3D abgebildet werden sollen. Ziel der Vermessung ist die Ermittlung von Bohrzielen entlang des Systems der Zone Tetra, indem der Widerstandskontrast im Zusammenhang mit der mineralisierten Struktur abgebildet wird.

Diese Arbeiten sollen die nächste Bohrphase in der Nähe von F3s neuester, hochgradiger Uranentdeckung voranbringen und vor allem Step-out-Bohrungen entlang des Streichens der Zone Tetra lenken, sodass das Unternehmen die Ausdehnung des mineralisierten Systems auf Tetra ausweiten kann. Die Vermessung ist im Gange und soll nach rund 30 Tagen abgeschlossen sein.

Untersuchungen der physikalischen Eigenschaften des Bohrkerns, die von der University of Saskatchewan durchgeführt wurden, ergaben messbare Widerstandskontraste in der Struktur, die die Zone Tetra beherbergt, wobei die Struktur einen geringeren Widerstand aufweist als das umgebende Wirtsgestein. Diese IP-Messung soll diesen Kontrast ab der Oberfläche erfassen, was dann mit den Leitfähigkeitsreaktionen aus früheren bodengestützten elektromagnetischen Messungen über dem Gebiet zusammengeführt wird.

Die Zone Tetra hat eine einzigartige geophysikalische Beschaffenheit: Es fehlen die leitfähigen Mineralien (Graphite und Sulfide), die üblicherweise mit uranhaltigen Strukturen in Verbindung gebracht werden, und das Gebiet ist von stark leitendem Tonstein aus der Kreidezeit überzogen, der starke Störsignale produziert. Diese Widerstandsmessung soll die Ermittlung von Bohrzielen entlang des Systems der Zone Tetra trotz dieser Herausforderungen unterstützen. Bei erfolgreichem Abschluss und anschließender Interpretation möchte F3 die Reichweite der Messungen entlang des Streichens in beide Richtungen ausweiten.

Sam Hartmann, Vice President Exploration, sagte:

Die Entdeckung der Zone Tetra war bahnbrechend. Sie war die erste Uranentdeckung in der Clearwater Domain, einem geologischen Gebiet, das von einem extrem starken Magnetprofil und in der Vergangenheit schwachen Leitfähigkeitsreaktionen gekennzeichnet ist. Das führte dazu, dass in der Vergangenheit sehr wenig Explorationsarbeiten durchgeführt wurden. F3 war das erste Unternehmen, das neue Lagerstättentheorien übernahm und in der Praxis anwendete, was bereits im ersten Explorationsbohrprogramm zu einer Entdeckung führte.

Viele Uranentdeckungen im Becken gelten als blind, und man verlässt sich dabei stark auf Geophysik, weil es allgemein im Athabasca-Becken und unter der mächtigen Deckschicht aus dem Quartär, insbesondere an der Westseite und im Gebiet Patterson Lake, an Aufschlüssen mangelt. Bei der Zone Tetra verhält es sich aufgrund des sehr schwachen Kontrasts der geophysikalischen Eigenschaften bei der mineralisierten Struktur noch schwieriger.

Was wir wissen, ist, dass wir uns auf einem potenziell großen System befinden, das durch erhebliche hydrothermale Alteration charakterisiert wird, wobei die Mineralisierung der Zone Tetra im Kerngebiet liegt. Das historische Bohrloch PAT-16-002, rund 1,2 km südöstlich von Tetra, ergab einen Abschnitt von 0,5 Metern mit einem Gehalt von 423 ppm U, was der höchste Uranwert ist, der jemals in einer einzelnen Explorationskernprobe des PLN-Projekts außerhalb der Zonen JR und Tetra gemessen wurde (siehe Pressemitteilung vom 21. Juli 2025). Diesen Trend wollen wir angesichts des erheblichen Entdeckungspotenzials genauer untersuchen. Es ist auch wichtig, das Ausmaß des Konzessionsgebiets PLN und der anderen zahlreichen Trends genauer zu kennen. Von diesen Trends sind einige noch vollständig ungetestet, andere haben wir schon zur bohrbereiten Phase vorangebracht. Wir freuen uns darauf, bald ein Update zum Sommer-Explorationsprogramm auf dem Gebiet Tetra sowie zu neuen Zielgebieten abzugeben.

Karte 1. Broach Lake – 3D-DCIP- und Widerstandsmessung auf der Zone Tetra

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Über das Projekt Patterson Lake North:

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Patterson Lake North (PLN) mit einer Fläche von 42.961 Hektar befindet sich am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens in der Nähe der hochgradigen Uranlagerstätten Triple R von Paladin und Arrow von NexGen Energy, einer Region, die dabei ist, sich zum nächsten wichtigen Entwicklungsgebiet für Uranbetriebe im Norden von Saskatchewan zu entwickeln. Das Projekt PLN umfasst das 4.074 Hektar große Konzessionsgebiet Patterson Lake North, in dem die Uranentdeckung der Zone JR lagert, ca. 23 km nordwestlich der Lagerstätte Triple R von Paladin, das 19.864 Hektar große Konzessionsgebiet Minto und das 19.022 Hektar große Konzessionsgebiet Broach, in dem sich die Zone Tetra befindet, 13 km südlich der Zone JR. Alle drei Konzessionsgebiete, aus denen das Projekt PLN besteht, haben einen Zugang über den Provincial Highway 955.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Raymond Ashley, P.Geo., President & COO von F3 Uranium Corp., einem qualifizierten Sachverständigen, genehmigt. Herr Ashley hat die veröffentlichten Daten geprüft und genehmigt.

Diese Pressemitteilung bezieht sich auch auf benachbarte Konzessionsgebiete, an denen F3 Uranium keine Beteiligung hält, und der qualifizierte Sachverständige war nicht in der Lage, die Informationen zu diesen Konzessionsgebieten zu überprüfen. Die Mineralisierung auf diesen benachbarten Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung im Projekt PLN.

Weitere Informationen zum Projekt PLN, einschließlich der aktuellen Mineralressourcenschätzung für die Uranlagerstätte JR Zone von F3 Uranium, finden Sie im Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Patterson Lake North Project, Northern Saskatchewan, Canada vom 20. Januar 2026, der unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über F3 Uranium Corp.:

F3 ist ein Uranexplorationsunternehmen, das sich auf die hochgradige Zone JR und die neu entdeckte Zone Tetra, 13 km südlich im Gebiet PW in seinem Projekt Patterson Lake North (PLN) im westlichen Athabasca-Becken, konzentriert. F3 verfügt derzeit über drei Konzessionsgebiete im Athabasca-Becken: Patterson Lake North, Minto und Broach. Auf der westlichen Seite des Athabasca-Beckens in Saskatchewan lagern einige der weltweit größten hochgradigen Uranlagerstätten, unter anderem das Projekt Triple R von Paladin und das Projekt Arrow von NexGen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich der zukünftigen Leistung, einschließlich Aussagen über die Eignung der Konzessionsgebiete für die Exploration, zukünftige Zahlungen, die Ausgabe von Aktien und Arbeitsverpflichtungsfonds sowie den Abschluss einer endgültigen Optionsvereinbarung in Bezug auf die Konzessionsgebiete, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen der Unternehmensleitung auf der Basis der ihr derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

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