Dr. Claudia Hümpel trifft beim Internationalen Speaker Slam in Mastershausen am 19.11.2021 mit ihrer Rede über die wahre Ursache des Fachkräftemangels ins Schwarze und begeistert Jury und Publikum.

Nach Veranstaltungen in New York, Berlin, Hamburg, Wien und weiteren Großstädten fand der von TOP-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene internationale Speaker Slam am 19.11.2021 unter strengen Coronaauflagen dieses Mal direkt in den Hermann-Scherer Studios in Mastershausen statt. Mit 88 TN aus 11 Nationen wurde neuer in Weltrekord aufgestellt und das Event erstmals auf zwei Bühnen gleichzeitig ausgetragen.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei Poetry Slams um die Wette gereimt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander.

Dabei hat jeder hat nur vier Minuten Zeit, Jury und Publikum mitzureißen und zu begeistern.

Ein Thema so auf den Punkt zu bringen, alles zu sagen, was wichtig ist und auf der Bühne eine überzeugende Performance abzuliefern, das erfordert Nervenstärke und höchste Konzentration.

Denn nach vier Minuten wird das Mikrofon einfach abgedreht.

Neben dem anwesenden Publikum und den Jurymitgliedern verfolgten mehrere tausend Zuschauer per Livestream den hochkarätig besetzten Wettbewerb.

Es war für Dr. Claudia Hümpel der erste Speaker Slam und sie hat die Bühne gerockt.

Von der ersten Sekunde an fesselte sie die Zuhörer mit ihrer Ausstrahlung und ihrer Botschaft.

Kein Wunder. Ging es in ihrem mitreißenden Vortrag doch um ihr persönliches Anliegen – Was macht die wirklich guten Arbeitgeber aus und wieso kennen die keinen Fachkräftemangel?

In ihrer Rede lieferte die Expertin für Mitarbeitergewinnung und Teamaufbau die Antwort darauf gleich mit:

„Gute Unternehmen wecken emotionale Verbundenheit und Identifikation bei Mitarbeitern und Bewerbern. Menschen, die stolz auf ihre Firma sind und deren Bedürfnisse bei der Arbeit erfüllt werden, sind nachweislich engagierter, kreativer, glücklicher und vor allem extrem loyal.“

Die Unternehmensberaterin mit langjähriger Erfahrung in Mitarbeitergewinnung, Teamaufbau und Führung weiß, wovon sie spricht. Sie war selbst mehr als 20 Jahre als Software-Entwicklerin, Führungskraft, Projektleiterin und Geschäftsführerin in der IT-Branche für Software- und Digitalisierungsprojekte tätig und hat in dieser Zeit Fach- und Führungskräfte gewonnen und daraus erfolgreiche Teams geformt.

Seit 2011 gibt sie ihr Know-How als Beraterin weiter und zeigt kleinen und mittelständischen Unternehmen und Start-Ups, wie sie die RICHTIGEN Mitarbeiter gewinnen und ein loyales Team aufbauen.

Dr. Claudia Hümpel hat mehr als 20 Jahre Erfahrung als Software-Entwicklerin, Projektleiterin, Führungskraft und Geschäftsführerin in der IT-Branche. Sie hat komplexe Digitalisierungs- Prozessoptimierungsprojekte geleitet und in dieser Zeit viele Fach- und Führungskräfte gewonnen und zu loyalen Teams geformt.

Seit 2009 lebt und arbeitet die gebürtige Norddeutsche im Süden Wiens. Sie gibt ihre Erfahrung und ihr Know-How als Unternehmensberaterin mit Schwerpunkt Mitarbeitergewinnung und Teamaufbau in der IT- und Tech-Branche an KMUs und Start-Ups weiter.

In ihren Webinaren und Keynotes begeistert sie ihr Publikum mit ihrer klaren Botschaft: „Mitarbeitergewinnung ist keine Raketenwissenschaft – aber Chefsache!“

