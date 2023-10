Es tut sich was beim Thema goldgedeckte Währungen

Der goldgedeckte digitale Token Zimbabwe Gold (ZiG) ist nun offiziell als Zahlungsmethode im Land erlaubt.

Die Reserve Bank of Zimbabwe gestattet seit 5. Oktober den ZiG zum Bezahlen und er kann „über seinen Werterhaltungszweck“ für die Abwicklung inländischer Transaktionen verwendet werden. Der Wert von ZiG orientiert sich am internationalen Goldpreis und er entspricht dem Wert der physischen Mosi-oa-Tunya-Goldmünze. Die Banken werden ZiG-Konten führen und Transaktionen in ZiG genauso behandeln wie Transaktionen in lokaler und ausländischer Währung. Bereits im April hat Simbabwe sein Token-Projekt vorgestellt. Jedenfalls ist die Währung durch die entsprechende physische Menge an Gold gedeckt.

Das Gold dafür befindet sich in den Reserven der Bank. Der Gedanke hinter den physischen Münzen und den digitalen Goldtoken ist, dass Investoren ihr Vermögen in den nationalen Vermögenswert und nicht in US-Dollar einbringen. Schließlich ist die Inflation im Land dreistellig. Die digitalen ZiG-Token müssen in E-Gold-Wallets oder E-Gold-Karten abgespeichert werden. Gehandelt werden dürfen sie sowohl für private Zwecke als auch für geschäftliche Transaktionen. Die Reserve Bank of Zimbabwe ließ verlauten, dass sie ZiG-Token im Wert von 350 Kilogramm Gold verkauft hat und der Verkauf geht weiter.

Gold besitzt eben einen unschlagbaren werterhaltenden Charakter. Im Zuge des Nahost-Konflikts hat der Goldpreis zugelegt und nähert sich der 1.900 US-Dollar-Marke an. Beim letzten Konflikt vor 50 Jahren eskalierte die Sache. Wie der Nahostkonflikt weitergeht, wird sich zeigen. Mit Goldinvestments sollten Anleger aber immer auf der richtigen Seite sein, zum Beispiel bei Tudor Gold oder U.S. GoldMining.

Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – hat das Bohrprogramm 2023 auf seinem Treaty Creek Goldprojekt im Goldenen Dreieck in British Columbia erfolgreich abgeschlossen (fast 32.000 Bohrmeter).

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – treibt die Wiederentdeckung des Whistler-Projekts (Gold und Kupfer) in Alaska voran. Das 10.000-Meter-Bohrprogramm hat begonnen.

