Erklärung zu den Mineralressourcen und Mineralreserven von Sibanye-Stillwater zum 31. Dezember 2025

Johannesburg, 17. Februar 2026: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) freut sich, die zurechenbaren Mineralressourcen und Mineralreserven der Gruppe zum 31. Dezember 2025 bekannt zu geben.

Die gemeldeten Mineralressourcen und Mineralreserven für die vom Konzern verwalteten Betriebe und Projekte sind das Ergebnis eines detaillierten jährlichen Planungsprozesses für den Betrieb und die Lebensdauer der Mine (LoM) und weisen auf die beträchtliche zugrunde liegende Mineralienbasis hin, die eine nachhaltige, langlebige Produktion unterstützt. Darüber hinaus werden die zuordenbaren Mineralressourcen und Mineralreserven auch auf der Grundlage unserer gesetzlichen Beteiligung an nicht verwalteten Mineralienvorkommen gemeldet.

Diese Erklärung zu den Mineralressourcen und Mineralreserven stellt eine gekürzte und konsolidierte Zusammenfassung der vollständigen Erklärung zu den Mineralressourcen und Mineralreserven von Sibanye-Stillwater dar, die im Bericht zu den Mineralressourcen und Mineralreserven der Gruppe verfügbar sein wird. Der Bericht wird am 24. April 2026 unter www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual/ veröffentlicht.

1. Wichtige Merkmale

4E-PGM-Mineralressourcen von 177,3 Mio. Unzen (-2,0 %) und Mineralreserven von 29,4 Mio. Unzen (+4,7 %) in unseren PGM-Betrieben in Südafrika

– Die Einbeziehung der Mineralreserven des mechanisierten UG2-Projekts Marikana E4 führte nach Abschluss einer Machbarkeitsstudie zu einem Anstieg der Mineralreserven um +2,9 Mio. Unzen

2E-PGM-Mineralressourcen von 80,9 Mio. Unzen (+2,2 %) und Mineralreserven von 19,4 Mio. Unzen (+2,1 %) in unseren US-PGM-Betrieben

Goldmineralressourcen von 36,4 Mio. Unzen (-25,5 %) und Mineralreserven von 9,4 Mio. Unzen (-6,3 %) in unseren südafrikanischen Goldbetrieben (einschließlich DRDGOLD) und Entwicklungsprojekten (einschließlich Burnstone)

– Im Kloof-Betrieb haben Produktionsbeschränkungen, darunter geotechnische Erwägungen, die zur Entfernung isolierter Bodenblöcke führten, die Wirtschaftlichkeit des Betriebs beeinträchtigt und zu einer Abschreibung des Großteils der Mineralreserven (-1,4 Mio. Unzen) geführt

Uranoxid (U3O8)-Mineralressourcen von 59,3 Mio. lb (+0,1 %) und Mineralreserven von 25,2 Mio. lb in unseren südafrikanischen Goldbetrieben

– Die erstmalige Uranmineralreserve basiert auf dem Abschluss der Machbarkeitsstudie für Cooke TSF.

Lithium-Mineralressourcen von 510 kt Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) (-24,0 %) und Mineralreserven von 248 kt (unverändert)

– Die Veränderung der Mineralressourcen ist auf die Veräußerung unserer Beteiligung an Ioneer Ltd (-201 kt) und eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Lithiumprojekt Keliber (+40 kt) in Finnland nach erfolgreichen Explorationsarbeiten zurückzuführen

Zinkmineralressourcen von 963 kt (-17,4 %) und Mineralreserven von 308 kt (-44,2 %)

– Bedingt durch die fortschreitende Erschöpfung der Mineralreserven an Abraumhalden im Century-Betrieb, dessen Reserven nun noch für etwa 18 Monate reichen

Kupfermineralressourcen von 5.500 kt (-31,1 %) und Mineralreserven von 478 kt

– Beim Kupferprojekt Mt Lyell in Tasmanien, Australien, hat der Abschluss der Machbarkeitsstudie zu einer ersten Mineralreserve unter Sibanye-Stillwater geführt

– Beim Altar-Projekt in Argentinien hat eine Verringerung der Projektbeteiligung (von 40 % auf 20 %) nach einem weiteren Earn-in durch Aldebaran Resources zu einer Verringerung der zurechenbaren Mineralressourcen (-2.478 kt) geführt

2. Überblick über die Gruppe

Mineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

PGM Tonnen Gehalt PGM PGM Tonnen Qualität PGM PGM

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Südliches Afrika¹ Betrieb Gemessen 472,3 3,8 57,7 79,6 488,7 3,9 60,5 82,0

Angegeben 666,1 4,1 86,8 110,0 671,9 4,0 87,4 110,8

Gemessen + angezeigt 1.138,4 3,9 144,5 189,6 1.160,5 4,0 147,9 192,8

Abgeleitet 237,3 4,3 32,8 42,0 238,3 4,3 32,9 42,2

Exploration Gemessen 1,8 4,2 0,2 0,3 1,8 4,2 0,2 0,3

Angegeben 244,5 4,1 32,5 45,1 244,5 4,1 32,5 45,1

Gemessen + angezeigt 246,2 4,1 32,7 45,4 246,2 4,1 32,7 45,4

Abgeleitet 158,8 3,7 18,8 26,2 158,8 3,7 18,8 26,2

Amerika² Geschäftstätigkeit Gemessen 41,0 15,4 20,2 20,2 37,3 15,5 18,6 18,6

Angegeben 44,1 13,8 19,6 19,6 41,5 14,6 19,4 19,4

Gemessen + angezeigt 85,1 14,6 39,8 39,8 78,7 15,0 38,1 38,1

Abgeleitet 96,5 13,2 41,1 41,1 91,2 14,0 41,1 41,1

Exploration Gemessen 19,9 0,7 0,5 3,9 22,0 0,8 0,6 4,1

Angegeben 9,7 0,5 0,2 1,4 10,0 0,6 0,2 1,3

Gemessen + angezeigt 29,6 0,7 0,6 5,3 31,9 0,7 0,7 5,4

Abgeleitet 3,6 0,5 0,1 0,5 4,0 0,5 0,1 0,4

Gesamt gemessen + angezeigt 1.499,4 4,5 217,7 280,2 1.517,5 4,5 219,5 281,7

Gesamt 1.995,6 4,8 310,4 389,8 2.009,8 4,8 312,3 391,6

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

GOLD Tonnen Gehalt Gold Gold Tonnen Gehalt Gold Gold

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Südliches Afrika Betriebe Gemessen -392,3- -1,2- -15,2- -17,6- -439,2- -1,7- -24,2- -26,8-

Angegeben -249,8- -1,3- -10,6- -12,0- -379,1- -1,1- -13,9- -16,2-

Gemessen + angezeigt -642,0- -1,2- -25,8- -29,6- -818,3- -1,4- -38,1- -43,0-

Abgeleitet -21,1- -2,5- -1,7- -1,7- -22,0- -3,0- -2,1- -2,2-

Entwicklung Gemessen -0,9- -5,6- -0,2- -0,2- -0,9- -5,5- -0,2- -0,2-

Angegeben -24,9- -5,8- -4,7- -4,7- -24,7- -5,8- -4,6- -4,6-

Gemessen + Angegeben -25,9- -5,8- -4,8- -4,8- -25,6- -5,8- -4,8- -4,8-

Abgeleitet -28,7- -4,4- -4,0- -4,0- -27,8- -4,3- -3,9- -3,9-

Erkundung Gemessen — — — — — — — —

Angegeben -44,1- -4,5- -6,4- -6,4- -44,1- -4,5- -6,4- -6,4-

Gemessen + Angegeben -44,1- -4,5- -6,4- -6,4- -44,1- -4,5- -6,4- -6,4-

Abgeleitet -4,0- -3,6- -0,5- -0,5- -4,0- -3,6- -0,5- -0,5-

Amerika Exploration Gemessen -270,6- -0,1- -0,9- -3,1- -409,2- -0,1- -1,4- -3,1-

Angegeben -519,8- -0,1- -0,9- -3,0- -797,8- -0,1- -1,4- -3,0-

Gemessen + Angezeigt -790,4- -0,1- -1,8- -6,1- -1.207,0- -0,1- -2,8- -6,1-

Abgeleitet -386,6- -0,04- -0,5- -1,8- -595,5- -0,04- -0,8- -1,8-

Australien Entwicklung Gemessen -3,7- -0,2- -0,03- -0,03- -3,7- -0,2- -0,03- -0,03-

Angegeben -71,5- -0,3- -0,6- -0,6- -71,5- -0,3- -0,6- -0,6-

Gemessen + angezeigt -75,2- -0,3- -0,6- -0,6- -75,2- -0,3- -0,6- -0,6-

Abgeleitet -11,3- -0,3- -0,1- -0,1- -11,3- -0,3- -0,1- -0,1-

Gesamt gemessen + angezeigt -1.577,6- -0,8- -39,5- -47,6- -2.170,2- -0,8- -52,7- -60,9-

Gesamt -2.029,3- -0,7- -46,3- -55,6- -2.830,8- -0,7- -60,0- -69,2-

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

LITHIUM³ Tonnen Li LiO LCE LCE Tonnen Li LiO LCE LCE

(Mt) (%) (%) (kt) (kt) (Mt) (%) (%) (kt) (kt)

Europa Entwicklung Gemessen -3,3- -0,61- -1,31- -106- -133- -3,3- -0,62- -1,33- -108- -135-

Angegeben -9,7- -0,55- -1,18- -282- -353- -8,0- -0,57- -1,22- -241- -302-

Gemessen + angezeigt -12,9- -0,56- -1,21- -388- -486- -11,3- -0,58- -1,25- -349- -437-

Abgeleitet -4,3- -0,54- -1,16- -123- -154- -4,5- -0,51- -1,10- -122- -153-

Amerika Exploration Gemessen — — — — — -4,6- -0,18- -0,40- -45- -734-

Angegeben — — — — — -11,3- -0,17- -0,36- -102- -1.645-

Gemessen + angezeigt — — — — — -16,0- -0,17- -0,37- -147- -2.379-

Abgeleitet — — — — — -5,8- -0,18- -0,38- -54- -874-

Gesamt gemessen + angezeigt -12,9- -0,56- -1,21- -388- -486- -27,3- -0,34- -0,74- -496- -2.816-

Gesamt -17,2- -0,56- -1,20- -510- -640- -37,5- -0,34- -0,73- -672- -3.843-

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

URAN Tonnen Gehalt UO UO Tonnen Gehalt UO UO

(Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb) (Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb)

Südliches Afrika Betriebe Gemessen -62,6- -0,24- -33,0- -40,8- -63,8- -0,24- -33,2- -41,0-

Angegeben -48,3- -0,25- -26,1- -28,6- -47,5- -0,25- -25,9- -28,3-

Gemessen + angezeigt -110,9- -0,24- -59,2- -69,4- -111,4- -0,24- -59,1- -69,3-

Abgeleitet -0,04- -1,10- -0,1- -0,1- -0,04- -1,10- -0,1- -0,1-

Gesamt -111,0- -0,24- -59,3- -69,5- -111,4- -0,24- -59,2- -69,4-

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

KUPFER Tonnen Gehalt Kupfer Kupfer Tonnen Qualität Kupfer Kupfer

(Mt) ( (kt) (kt) (Mt) (%) (kt) (kt)

Australien Entwicklung Gemessen -3,7- -0,93- -35- -35- -3,7- -0,93- -35- -35-

Angegeben -75,1- -0,96- -724- -724- -75,1- -0,96- -724- -724-

Gemessen + angezeigt -78,8- -0,96- -759- -759- -78,8- -0,96- -759- -759-

Abgeleitet -14,2- -0,86- -123- -123- -14,2- -0,86- -123- -123-

Amerika Exploration Gemessen -270,6- -0,40- -1.092- -3.668- -409,2- -0,41- -1.671- -3.668-

Angegeben -519,8- -0,41- -2.114- -6.822- -797,8- -0,41- -3.255- -6.809-

Gemessen + angezeigt -790,4- -0,41- -3.206- -10.491- -1.207,0- -0,41- -4.926- -10.478-

Abgeleitet -386,6- -0,37- -1.412- -4.527- -595,5- -0,37- -2.177- -4.525-

Gesamt gemessen + angezeigt -869,2- -0,46- -3.965- -11.250- -1.285,8- -0,44- -5.685- -11.237-

Gesamt -1.270,0- -0,43- -5.500- -15.900- -1.895,6- -0,42- -7.985- -15.885-

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

ZINK Tonnen Gehalt Zink Zink Tonnen Qualität Zink Zink

(Mt) ( (kt) (kt) (Mt) (%) (kt) (kt)

Australien Betrieb Gemessen -12,8- -3,09- -395- -395- -19,6- -3,06- -598- -598-

Angegeben — — — — — — — —

Gemessen + Angegeben -12,8- -3,09- -395- -395- -19,6- -3,06- -598- -598-

Abgeleitet — — — — — — — —

Erkundung Gemessen -1,0- -4,80- -48- -48- -1,0- -4,80- -48- -48-

Angegeben -8,9- -5,66- -504- -504- -8,9- -5,66- -504- -504-

Gemessen + Angegeben -9,9- -5,58- -552- -552- -9,9- -5,58- -552- -552-

Abgeleitet -0,6- -2,67- -16- -16- -0,6- -2,67- -16- -16-

Gesamt gemessen + angezeigt -22,7- -4,18- -947- -947- -29,5- -3,90- -1.150- -1.150-

Gesamt -23,3- -4,14- -963- -963- -30,1- -3,88- -1.166- -1.166-

Hinweis: Mineralressourcen werden auf einer zurechenbaren Basis ausgewiesen, und der Metallgehalt wird zusätzlich auf einer 100-prozentigen Eigentumsbasis angegeben.

1 Für die PGM-Betriebe in Südafrika wird PGM durch die 4E (Pt, Pd, Rh und Au) dargestellt.

2 Für die US-PGM-Betriebe wird PGM durch die 2E (Pt und Pd) dargestellt.

3Für die Lithium-Mineralressourcen wurde Li (%) aus Li2 O durch Division mit dem Faktor 2,153 abgeleitet. Der LCE-Gehalt wurde durch Multiplikation des Li(%)-Gehalts mit dem Faktor 5,323 berechnet. Lithiumhydroxidmonohydrat (LiOH.H2 O) kann aus LCE durch Division mit dem Faktor 0,88 abgeleitet werden.

4 Silber- und Bleigehalt ausgeschlossen, siehe detaillierte Betriebstabellen

Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

PGM Tonnen Gehalt PGM PGM Tonnen Qualität PGM PGM

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Südliches Afrika¹ Betrieb Nachgewiesen -118,9- -3,5- -13,3- -18,3- -115,3- -3,5- -13,0- -18,0-

Wahrscheinlich -178,3- -2,8- -16,2- -20,2- -147,2- -3,2- -15,1- -18,9-

Nachgewiesen + -297,2- -3,1- -29,4- -38,6- -262,5- -3,3- -28,1- -37,0-

wahrscheinlich

Amerika² Betrieb Nachgewiesen -7,9- -14,8- -3,7- -3,7- -9,5- -13,1- -4,0- -4,0-

Wahrscheinlich -37,1- -13,1- -15,6- -15,6- -35,1- -13,3- -15,0- -15,0-

Nachgewiesen + -45,0- -13,4- -19,4- -19,4- -44,5- -13,3- -19,0- -19,0-

wahrscheinlich

Gesamtmenge Bewiesen + Wahrscheinlich -342,2- -4,4- -48,8- -57,9- -307,1- -4,8- -47,1- -56,0-

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

GOLD Tonnen Gehalt Gold Gold Tonnen Gehalt Gold Gold

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Südliches Afrika Betrieb Nachgewiesen -181,1- -0,6- -3,7- -5,4- -197,9- -0,8- -4,9- -6,7-

Wahrscheinlich -221,8- -0,4- -2,9- -4,3- -119,6- -0,7- -2,6- -3,5-

Nachgewiesen + -402,9- -0,5- -6,7- -9,7- -317,5- -0,7- -7,5- -10,2-

wahrscheinlich

Entwicklung Nachgewiesen — — — — — — — —

Wahrscheinlich -19,9- -4,2- -2,7- -2,7- -20,0- -4,0- -2,5- -2,5-

Nachgewiesen + -19,9- -4,2- -2,7- -2,7- -20,0- -4,0- -2,5- -2,5-

wahrscheinlich

Gesamtmenge Nachgewiesen + Wahrscheinlich -422,8- -0,7- -9,4- -12,4- -337,4- -0,9- -10,0- -12,7-

Zurechenbar 100 % Zurechenbar 100

LITHIUM³ Tonnen Li LiO LCE LCE Tonnen Li LiO LCE LCE

(Mt) (%) (%) (kt) (kt) (Mt) (%) (%) (kt) (kt)

Europa Entwicklung Nachgewiesen -3,5- -0,51- -1,09- -93- -117- -3,5- -0,51- -1,09- -93- -117-

Wahrscheinlich 6,9 -0,42- -0,91- -155- -195- -6,9- -0,42- -0,91- -155- -195-

Gesamtzahl Bewiesen + Wahrscheinlich 10,3 0,45 0,97 248 311 10,3 0,45 0,97 248 311

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

URAN Tonnen Gehalt UO UO Tonnen Gehalt UO UO

(Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb) (Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb)

Südliches Afrika Betriebe Nachgewiesen — — — — — — — —

Wahrscheinlich -62,2- -0,18- -25,2- -33,2- — — — —

Gesamtmenge Bewiesen + Wahrscheinlich -62,2- -0,18- -25,2- -33,2- — — — —

Zurechenbar 100 % Zurechenbar 100

KUPFER Tonnen Gehalt Kupfer Kupfer Tonnen Qualität Kupfer Kupfer

(Mt) ( (kt) (kt) (Mt) (%) (kt) (kt)

Australien Entwicklung Nachgewiesen -1,4- -0,75- -10- -10- — — — —

Wahrscheinlich -53,2- -0,88- -467- -467- — — — —

Gesamtmenge Bewiesen + Wahrscheinlich -54,6- -0,88- -478- -478- — — — —

Zurechenbar 100 % Zurechenbar 100

ZINK Tonnen Gehalt Zink Zink Tonnen Qualität Zink Zink

(Mt) ( (kt) (kt) (Mt) (%) (kt) (kt)

Australien Betrieb Nachgewiesen -10,1- -3,05- -308- -308- -18,7- -2,95- -553- -553-

Wahrscheinlich — — — — — — — —

Gesamtmenge Bewiesen + Wahrscheinlich -10,1- -3,05- -308- -308- -18,7- -2,95- -553- -553-

Hinweis: Mineralreserven werden auf einer zurechenbaren Basis ausgewiesen, und der Metallgehalt wird zusätzlich auf einer 100-prozentigen Eigentumsbasis angegeben.

1 Für die PGM-Betriebe in Südafrika wird PGM durch die 4E (Pt, Pd, Rh und Au) dargestellt.

2 Für die US-PGM-Betriebe wird PGM durch die 2E (Pt und Pd) dargestellt.

3Für die Lithium-Mineralreserven wurde Li (%) aus Li2 O durch Division mit dem Faktor 2,153 abgeleitet. Der LCE-Gehalt wurde durch Multiplikation des Li(%-)-Gehalts mit dem Faktor 5,323 berechnet. Lithiumhydroxidmonohydrat (LiOH.H2 O) kann aus LCE durch Division mit dem Faktor 0,88 abgeleitet werden.

4 Silber- und Bleigehalt ausgeschlossen, siehe detaillierte Betriebstabellen

3. Über unsere Offenlegung und damit verbundene Annahmen

Die Gruppe berichtet gemäß den Regeln und Richtlinien der JSE und der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zur Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven für alle verwalteten Betriebe, Erschließungs- und Explorationsgrundstücke. Diese spezifische Offenlegung entspricht den JSE-Regeln, während die SEC-konforme Version unter www.sibanyestillwater.com/download/reserves-resources-dec2025-nyse zu finden ist.

Der für die Berechnung der südafrikanischen Mineralressourcen und Mineralreserven zum 31. Dezember 2025 verwendete Wechselkurs beträgt 18,24 ZAR:1 USD (unverändert gegenüber dem Vorjahr). Die anderen angewandten Wechselkurse sind 1,12 US-Dollar:Euro (unverändert gegenüber dem Vorjahr), 20,43 ZAR:Euro (ein Anstieg gegenüber 19,80 ZAR:Euro Ende 2024) und 0,68 US-Dollar:AUD (ein Rückgang gegenüber 0,71 US-Dollar:AUD Ende 2024).

Preisannahmen zum 31. Dezember 2025 für verwaltete Mineralressourcen und Mineralreserven (ohne südafrikanische Goldmineralreserven)

31. Dez. 2025 31. Dez. 2024

MINERALISCHE RESSOURCEN MINERALRESERVEN MINERALRESERVEN

Edelmetalle US$/oz R/oz R/kg US$/oz R/oz R/kg US$/oz R/oz R/kg

Gold1 -2.650 -48.336 -1.554.037 -2.421 -44.159 -1.419.745 -1.750 -31.920 -1.026.251

Platin -1.350 -24.624 -791.679 -1.250 -22.800 -733.036 -1.250 -22.800 -733.036

Palladium -1.350 -24.624 -791.679 -1.150 -20.976 -674.394 -1.150 -20.976 -674.394

Rhodium -5.000 -91.200 -2.932.146 -4.500 -82.080 -2.638.931 -4.500 -82.080 -2.638.931

Iridium -5.500 -100.320 -3.225.360 -4.015 -73.234 -2.354.513 -5.500 -100.320 -3.225.360

Ruthenium -450 -8.208 -263.893 -400 -7.296 -234.572 -400 -7.296 -234.572

Basismetalle und andere Metalle US$/lb US$/Tonne R/Tonne US$/lb US$/Tonne R/Tonne US$/lb US$/Tonne R/Tonne

Nickel -8,50 -18.739 -341.804 -8,00 -17.640 -321.754 -8,00 -17.640 -321.754

Kupfer -4,54 -10.009 -182.654 -4,20 -9.259 -168.892 -4,06 -8.950 -163.248

Kobalt -20,00 -44.092 -804.245 -18,50 -40.785 -743.927 -22,00 -48.502 -884.670

Zink -1,30 -2.866 -52.276 -1,20 -2.646 -48.255 -1,15 -2.535 -46.244

Uranoxid (U3 O8 )2 -100,00 -220.462 -4.021.232 -90,00 -198.416 -3.619.108 -63,00 -138.891 -2.533.373

Chromoxid (CrO, 40,5 % UG2-Konzentration)2 -0,11 -250 -4.560 -0,10 -230 -4.195 -0,10 -230 -4.195

Lithiumhydroxid-Monohydrat -9,98 -22.000 -401.280 -9,07 -20.000 -364.800 -9,07 -20.000 -364.800

1 Langfristig (ab 2030)

2 Langfristige Vertragspreise

Preisannahmen zum 31. Dezember 2025 für Mineralreserven in verwalteten Goldbetrieben

2026 2027 2028 2029 Langfristig

(US$/oz) -2.837- -2.655- -2.589- -2.484- -2.421-

(R/kg) -1.663.911- -1.557.089- -1.518.355- -1.456.397- -1.419.745-

4. Mineralressourcen und Mineralreserven der Gruppe nach geografischer Region und Rohstoff

4.1. Südliches Afrika

4.1.1. Platingruppenmetalle

4,1,1.1. PGM-Betriebe in Südafrika

Gesamtmenge der 4E-PGM-Mineralressourcen von 177,3 Mio. Unzen, ein Rückgang von -2,0 % gegenüber dem Vorjahr

Gesamtmenge der 4E-PGM-Mineralreserven von 29,4 Mio. Unzen, ein Anstieg von +4,7 % gegenüber dem Vorjahr

PGM-Mineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

PGM Südliches Afrika Tonnen Gehalt PGM PGM Tonnen Qualität PGM PGM

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Betrieb Marikana¹ Gemessen -75,7- -4,2- -10,2- -12,6- -81,1- -4,3- -11,1- -13,8-

Angegeben -564,4- -3,9- -70,9- -87,9- -565,5- -3,9- -71,1- -88,2-

Gemessen + angezeigt -640,1- -3,9- -81,1- -100,6- -646,6- -4,0- -82,3- -102,0-

Abgeleitet -212,8- -4,3- -29,3- -36,3- -212,8- -4,3- -29,3- -36,3-

Rustenburg² Gemessen -359,9- -3,7- -43,4- -58,6- -268,8- -4,6- -39,5- -53,4-

Angegeben -93,5- -5,0- -14,9- -20,2- -92,6- -5,0- -14,7- -19,9-

Gemessen + angezeigt -453,3- -4,0- -58,3- -78,8- -361,4- -4,7- -54,3- -73,4-

Abgeleitet -11,1- -5,6- -2,0- -2,7- -11,1- -5,6- -2,0- -2,7-

Kroondal³ Gemessen — — — — -102,2- -1,7- -5,7- -6,6-

Angegeben — — — — -4,8- -3,3- -0,5- -0,6-

Gemessen + Angegeben — — — — -107,1- -1,8- -6,2- -7,2-

Abgeleitet — — — — — — — —

Mimosa Gemessen -36,8- -3,5- -4,2- -8,3- -36,5- -3,5- -4.1- -8.2-

Angegeben -8,2- -3,6- -0,9- -1,9- -8,9- -3,6- -1,0- -2,0-

Gemessen + Angegeben -45,0- -3,5- -5,1- -10,2- -45,4- -3,5- -5,1- -10,3-

Abgeleitet -13,4- -3,4- -1,5- -3,0- -14,5- -3,4- -1,6- -3,2-

Gesamt gemessen + angezeigt -1.138,4- -3,9- -144,5- -189,6- -1.160,5- -4,0- -147,9- -192,8-

Gesamt -1.375,7- -4,0- -177,3- -231,5- -1.398,9- -4,0- -180,8- -235,0-

PGM-Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

PGM Südliches Afrika Tonnen Gehalt PGM PGM Tonnen Qualität PGM PGM

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Betrieb Marikana¹ Nachgewiesen -30,1- -3,7- -3,5- -4,4- -17,7- -3,9- -2,2- -2,7-

Wahrscheinlich -167,9- -2,8- -15,2- -18,9- -125,8- -3,4- -13,9- -17,3-

Nachgewiesen + -198,0- -2,9- -18,8- -23,3- -143,5- -3,5- -16,1- -20,0-

wahrscheinlich

Rustenburg² Nachgewiesen -77,2- -3,4- -8,5- -11,4- -76,6- -3,6- -8,8- -11,9-

Wahrscheinlich -9,5- -2,7- -0,8- -1,1- -19,9- -1,6- -1,0- -1,4-

Nachgewiesen + -86,7- -3,3- -9,3- -12,6- -96,5- -3,2- -9,8- -13,2-

wahrscheinlich

Kroondal³ Nachgewiesen — — — — -9,1- -2,5- -0,7- -0,8-

Wahrscheinlich — — — — — — — —

Bewiesen + Wahrscheinlich — — — — -9,1- -2,5- -0,7- -0,8-

Mimosa Bewiesen -11,6- -3,4- -1,3- -2,5- -12,0- -3,4- -1,3- -2,6-

Wahrscheinlich -0,9- -3,4- -0,1- -0,2- -1,4- -3,3- -0,2- -0,3-

Nachgewiesen + -12,5- -3,4- -1,4- -2,7- -13,5- -3,4- -1,5- -2,9-

wahrscheinlich

Gesamtmenge Nachgewiesen + Wahrscheinlich -297,2- -3,1- -29,4- -38,6- -262,5- -3,3- -28,1- -37,0-

1 80,64 % zurechenbar, verwaltet; 2 74 % zurechenbar, verwaltet; 3 87 % zurechenbar, verwaltet; 4 50 % zurechenbar, nicht verwaltet

Die Mineralressourcen blieben weitgehend stabil und wurden nur durch den Abbau beeinflusst. Bemerkenswert ist, dass die Mineralressourcen und Mineralreserven von Kroondal und SRPM aufgrund der Zusammenlegung der Betriebe unter SRPM konsolidiert wurden.

Eine detaillierte Überleitung der Mineralreserven der SA PGM-Betriebe für 2024 bis 2025 ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

SA PGM-Betriebe – Abstimmung der Mineralreserven

Faktoren 4E PGM (Moz)

31. Dezember 2024 28,1

Verbrauch –

Nach Erschöpfung 26,3

Gebietsausnahmen/-einbeziehungen (E4, KTD1) 3,5

Geologische Interpretation -0,1

Schätzungsmethodik -0,1

Wirtschaftliche Bewertung -0,1

Modifizierende Faktoren -0,2

31. Dezember 2025 29,4

Bei den Mineralreserven hatten neben dem Verbrauch (-1,8 Mio. Unzen) folgende Aspekte Einfluss auf die Veränderungen:

Der Betrieb in Marikana, wo das Projekt E4 Mechanised UG2, für das eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen wurde, erstmals in die Mineralreserven aufgenommen wurde (+2,9 Mio. Unzen). Bei diesem Projekt handelt es sich um eine kapitaleffiziente, margenstarke, flache, mechanisierte Kammer- und Pfeileranlage, die eine Brownfield-Gelegenheit darstellt.

Die Einbeziehung des Marikana KTD1 TSF (+0,6 Mio. Unzen)

Geringfügige Anpassungen aufgrund geologischer Interpretationen, Schätzungsmethoden, wirtschaftlicher Bewertungen und einer Änderung der modifizierenden Faktoren (-0,5 Mio. Unzen)

4.1.1.2. SA-PGM-Explorationsprojekte

Gesamtmenge der 4E-PGM-Mineralressourcen von 51,5 Mio. Unzen, unverändert gegenüber dem Vorjahr

PGM-Mineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

PGM Südliches Afrika Tonnen Gehalt PGM PGM Tonnen Qualität PGM PGM

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Exploration Akanani¹ Gemessen — — — — — — — —

Angegeben -164,5- -4,2- -22,0- -27,5- -164,5- -4,2- -22,0- -27,5-

Gemessen + angezeigt -164,5- -4,2- -22,0- -27,5- -164,5- -4,2- -22,0- -27,5-

Abgeleitet -87,9- -3,4- -9,6- -12,0- -87,9- -3,4- -9,6- -12,0-

Limpopo² Gemessen -1,8- -4,2- -0,2- -0,3- -1,8- -4,2- -0,2- -0,3-

Angegeben -80,0- -4,1- -10,5- -17,6- -80,0- -4,1- -10,5- -17,6-

Gemessen + angezeigt -81,7- -4,1- -10,7- -17,9- -81,7- -4.1- -10,7- -17,9-

Abgeleitet -70,9- -4,0- -9,2- -14,2- -70,9- -4,0- -9,2- -14,2-

Gesamt gemessen + angezeigt -246,2- -4,1- -32,7- -45,4- -246,2- -4,1- -32,7- -45,4-

Gesamt -405,0- -4,0- -51,5- -71,6- -405,0- -4,0- -51,5- -71,6-

1 80,13 % zurechenbar, verwaltet, 2 zurechenbar für Baobab und Doornvlei (80,64 %) und Dwaalkop (40,32 %)

4.1.2. Gold

4.1.2.1. Goldförderung in Südafrika

Gesamtgoldmineralressourcen von 27,5 Mio. Unzen, ein Rückgang von -31,5 % gegenüber dem Vorjahr

Gesamtgoldreserven von 6,7 Mio. Unzen, ein Rückgang von -10,8 % gegenüber dem Vorjahr

Goldmineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

GOLD Südliches Afrika Tonnen Qualität Gold Gold Tonnen Gehalt Gold Gold

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Betrieb Kloof Gemessen -7,6- -7,6- -1,9- -1,9- -26,5- -11,4- -9,8- -9,8-

Angegeben -11,1- -6,1- -2,2- -2,2- -22,9- -6,5- -4,8- -4,8-

Gemessen + angezeigt -18,7- -6,7- -4,0- -4,0- -49,4- -9,2- -14,5- -14,5-

Abgeleitet -2,4- -4,8- -0,4- -0,4- -6,2- -5,3- -1,0- -1,0-

Driefontein Gemessen -17,5- -11,8- -6,6- -6,6- -18,1- -12,6- -7,3- -7,3-

Angegeben -8,9- -9,0- -2,6- -2,6- -9,2- -8,9- -2,6- -2,6-

Gemessen + Angegeben -26,4- -10,8- -9,2- -9,2- -27,3- -11,4- -10,0- -10,0-

Abgeleitet -3,3- -6,0- -0,6- -0,6- -3,4- -6,4- -0,7- -0,7-

Beatrix Gemessen -18,5- -5,9- -3,5- -3,5- -18,9- -6,0- -3,6- -3,6-

Angegeben -24,6- -5,2- -4,1- -4,1- -23,1- -5,1- -3,8- -3,8-

Gemessen + Angegeben -43,2- -5,5- -7,6- -7,6- -42,0- -5,5- -7,4- -7,4-

Abgeleitet -4,3- -4,9- -0,7- -0,7- -1,7- -4,9- -0,3- -0,3-

Cooke¹ Gemessen -151,3- -0,3- -1,2- -1,6- -155,0- -0,3- -1,3- -1,7-

Angegeben -42,3- -0,3- -0,4- -0,6- -41,7- -0,3- -0,4- -0,5-

Gemessen + angezeigt -193,5- -0,3- -1,7- -2,2- -196,8- -0,3- -1,7- -2,2-

Abgeleitet — — — — — — — —

DRDGOLD² Gemessen -197,3- -0,3- -2,0- -3,9- -220,7- -0,3- -2,2- -4,3-

Angegeben -162,9- -0,3- -1,3- -2,6- -282,1- -0,2- -2,2- -4,5-

Gemessen + angezeigt -360,2- -0,3- -3,3- -6,6- -502,8- -0,3- -4,4- -8,8-

Abgeleitet -11,1- -0,1- -0,03- -0,1- -10,7- -0,2- -0,1- -0,2-

Gesamt gemessen + angezeigt -642,0- -1,2- -25,8- -29,6- -818,3- -1,4- -38,1- -43,0-

Gesamt -663,1- -1,3- -27,5- -31,3- -840,3- -1,5- -40,2- -45,2-

Goldmineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

GOLD Südliches Afrika Tonnen Qualität Gold Gold Tonnen Gehalt Gold Gold

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Betrieb Kloof Nachgewiesen -0,7- -4,3- -0,1- -0,1- -6,6- -5,8- -1,2- -1,2-

Wahrscheinlich — — — — -2,4- -5,2- -0,4- -0,4-

Nachgewiesen + -0,7- -4,3- -0,1- -0,1- -8,9- -5,6- -1,6- -1,6-

wahrscheinlich

Driefontein Nachgewiesen -6,6- -6,6- -1,4- -1,4- -5,6- -6,9- -1,2- -1,2-

Wahrscheinlich -3,9- -7,6- -1,0- -1,0- -5,4- -6,8- -1,2- -1,2-

Nachgewiesen + -10,5- -7,0- -2,4- -2,4- -11,0- -6,8- -2,4- -2,4-

wahrscheinlich

Beatrix Bewiesen -5,6- -3,1- -0,6- -0,6- -4,6- -3,9- -0,6- -0,6-

Wahrscheinlich -2,1- -3,3- -0,2- -0,2- -1,4- -2,6- -0,1- -0,1-

Nachgewiesen + -7,7- -3,1- -0,8- -0,8- -6,0- -3,6- -0,7- -0,7-

wahrscheinlich

Cooke¹ Bewiesen — — — — — — — —

Wahrscheinlich -67,6- -0,3- -0,6- -0,8- -5,4- -0,3- -0,04- -0,1-

Bewiesen + Wahrscheinlich -67,6- -0,3- -0,6- -0,8- -5,4- -0,3- -0,04- -0,1-

DRDGOLD² Nachgewiesen -168,3- -0,3- -1,7- -3,4- -181,1- -0,3- -1,8- -3,6-

Wahrscheinlich -148,1- -0,2- -1,2- -2,4- -105,0- -0,3- -0,9- -1,7-

Bewiesen + Wahrscheinlich -316,4- -0,3- -2,9- -5,7- -286,1- -0,3- -2,7- -5,4-

Gesamtmenge Bewiesen + Wahrscheinlich -402,9- -0,5- -6,7- -9,7- -317,5- -0,7- -7,5- -10,2-

1 76 % zurechenbar, verwaltet, 2 50,10 % zurechenbar, nicht verwaltet und basierend auf einem Goldpreis von 1.689.997 ZAR/kg

Die Veränderung der Mineralressourcen, abgesehen vom Abbau, war hauptsächlich zurückzuführen auf:

Kloof-Betrieb, aufgrund des Ausschlusses von Mineralressourcen unterhalb der Ebene 35 (aufgrund der Schließung von Schacht 7) und des Ausschlusses des Großteils der hochgradigen VCR-Ressourcen aufgrund von bergbautechnischen Einschränkungen

Driefontein-Betrieb aufgrund des Ausschlusses unzugänglicher Bereiche im Zusammenhang mit infrastrukturellen Einschränkungen am Schacht 8

DRDGOLD, mit der Entfernung des Daggafontein TSF aufgrund der Neuklassifizierung als Ablagerungsstätte und des Grootvlei TSF aufgrund regulatorischer und rechtlicher Erwägungen

Eine detaillierte Überleitung der Mineralreserven der SA Gold-Betriebe für 2024 bis 2025 ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

SA-Goldbetriebe – Abstimmung der Mineralreserven

Faktoren Gold (Moz)

31. Dezember 2024 7,5

Verbrauch -0,6

Nach Erschöpfung 6,9

Flächenausschlüsse/-einbeziehungen 0

Zurechenbare Anpassung 0,3

Geologische Interpretation -0,2

Wirtschaftliche Parameter -0,9

31. Dezember 2025 6,7

Bei den Mineralreserven hatten neben der Erschöpfung (-0,6 Mio. Unzen) die folgenden Aspekte Einfluss auf die Veränderungen:

Kloof-Betrieb, wo Produktionsbeschränkungen, einschließlich geotechnischer Überlegungen, die zur Entfernung isolierter Bodenblöcke führten, die Wirtschaftlichkeit des Betriebs beeinträchtigt haben, was zu einer Abschreibung des Großteils der Mineralreserven (1,4 Mio. Unzen) führte

Der Betrieb in Driefontein, wo der Rückgang (0,2 Mio. Unzen) durch eine Verlängerung der Lebensdauer der Schächte 4 und 5 um ein Jahr (0,3 Mio. Unzen) ausgeglichen wurde.

Beatrix-Betrieb, wo die Lebensdauer der Mine durch die Einbeziehung des Untertagebaus, eine Erweiterung in das Vlakpan-Gebiet und eine reduzierte Produktionsrate um drei Jahre verlängert wurde

Cooke-Betrieb, wo der Goldgehalt aus dem Cooke TSF-Uranprojekt nach der erfolgreichen Machbarkeitsstudie erstmals berücksichtigt wurde

DRDGOLD, wo das Daggafontein TSF (0,7 Mio. Unzen) ausgeschlossen und der Crown Complex (1,1 Mio. Unzen) hinzugefügt wurde

4.1.2.2. SA Gold – Burnstone-Entwicklungsprojekt

Gesamtgoldmineralressourcen von 8,9 Mio. Unzen, ein Anstieg von +2,5 % gegenüber dem Vorjahr

Gesamtgoldreserven von 2,7 Mio. Unzen, ein Anstieg von +7,2 % gegenüber dem Vorjahr

Goldmineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

GOLD Südliches Afrika Tonnen Qualität Gold Gold Tonnen Gehalt Gold Gold

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Entwicklung Burnstone Gemessen -0,9- -5,6- -0,2- -0,2- -0,9- -5,5- -0,2- -0,2-

Angegeben -24,9- -5,8- -4,7- -4,7- -24,7- -5,8- -4,6- -4,6-

Gemessen + Angegeben -25,9- -5,8- -4,8- -4,8- -25,6- -5,8- -4,8- -4,8-

Abgeleitet -28,7- -4,4- -4,0- -4,0- -27,8- -4,3- -3,9- -3,9-

Gesamt -54,5- -5,0- -8,9- -8,9- -53,3- -5,0- -8,6- -8,6-

Goldmineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

GOLD Südliches Afrika Tonnen Qualität Gold Gold Tonnen Gehalt Gold Gold

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Entwicklung Burnstone Nachgewiesen — — — — — — — —

Wahrscheinlich -19,9- -4,2- -2,7- -2,7- -20,0- -4,0- -2,5- -2,5-

Gesamtmenge Nachgewiesen + Wahrscheinlich -19,9- -4,2- -2,7- -2,7- -20,0- -4,0- -2,5- -2,5-

Eine Machbarkeitsstudie zur Wiederaufnahme der Bauarbeiten am Burnstone-Projekt ist derzeit im Gange, eine Entscheidung wird für 2026 erwartet. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden die Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven überprüft, was zu geringfügigen Aufwärtskorrekturen führte, die hauptsächlich mit einer Änderung der geologischen Einteilung sowie der Minenplanung und -terminierung zusammenhängen.

SA Gold Development – Abstimmung der Mineralreserven

Faktoren Gold (Moz)

31. Dezember 2024 2,5

Einbeziehung/Ausschluss von Gebieten 0,2

31. Dezember 2025 2,7

4,1.2.3. SA Gold – Explorationsprojekt Southern Free State (SOFS)

Gesamtgoldmineralressourcen von 6,9 Mio. Unze

