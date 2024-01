Erfolgreicher Unternehmer Ulrich Zimmermann präsentiert bahnbrechendes Modell: Die 1TageWoche für zeitliche Fr

In einer Welt, in der die 4 Tage Woche für Mitarbeiter im Fokus steht, präsentiert der Multi-Unternehmer Ulrich Zimmermann eine revolutionäre Alternative: Die 1TageWoche für Unternehmer.

Ulrich Zimmermann, selbst Multi-Unternehmer und Mehrfach-Gründer, teilt in seinem Buch nicht nur seine persönliche Erfahrung, sondern präsentiert die 1TageWoche als flexibles Mehrfach-Gewinner-Modell für alle Beteiligten. Im Gegensatz zur herkömmlichen 4 Tage Woche, die lediglich die Arbeitszeit umverteilt, ermöglicht die 1TageWoche für Unternehmer, den Chefs und ihre Mitarbeitenden mehr Lebensqualität zu gewinnen und dabei erfolgreicher zu sein.

Der Autor gewährt auf 260 Seiten in 40 Kapiteln Einblicke in seinen Weg zur zeitlichen Freiheit. Mit einem klaren Fokus auf die Lebensziele der Mitarbeiter schafft Zimmermann ein Mehrfach-Gewinner-Modell. Durch seine persönliche Erfahrung, bei der er mit 32 Jahren für sich die 1 Tage Woche einführte, konnte er nicht nur die Lebensziele seiner Mitarbeiter in Firmenziele umwandeln, sondern auch den Umsatz verdreifachen. Seine Mitarbeiter hatten im Gegenzug Wunschgehalt, Wunschauto und Wunscharbeitszeit.

Ulrich Zimmermann zeigt in seinem Buch auf, wie Unternehmer durch die 1TageWoche den Kopf frei für zukunftsorientierte Strategien haben. Anstatt „im“ Unternehmen zu arbeiten, arbeiten sie „am“ Unternehmen, sichern Arbeitsplätze und entlasten die Belegschaft. Die klare Führung und das Vertrauen in die Mitarbeiter machen Unternehmen dauerhaft erfolgreicher und attraktiver für hochqualifizierte Fachkräfte.

Der Unternehmer lebt seit 25 Jahren in Südpfalz und hat sich auch privat für einen alternativen Weg entschieden. In einem mehr Generationen-Wohnprojekt auf dem ehemaligen Gutshof der Pfalzklinik bei Klingenmünster lebt er mit neun Familien zusammen. Sein Erfolg und seine provokativen Ansätze, die herkömmliche Denkmuster aufbrechen, machen ihn zu einem Vorreiter für neue Perspektiven im Business und im Privatleben.

„Die 1TageWoche – wirklich erfolgreiche Unternehmer haben Zeit“ ist nicht nur eine Lektüre für Unternehmer, sondern auch für Führungskräfte, die nach alternativen Ansätzen suchen und Menschen über Zahlen stellen. Das Buch bietet bewährte neue Denkansätze und ist ein Muss für jeden, der nach zeitlicher Freiheit und nachhaltigem Unternehmenserfolg strebt.

Für weitere Informationen oder Interviewanfragen steht Ulrich Zimmermann gerne zur Verfügung.

