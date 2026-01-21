Entlassungen: Wenn Wachstum stoppt und Führung zur inneren Zerreißprobe wird

Entlassungen sind schmerzhaft. Doch wie Führung darüber spricht, entscheidet über Vertrauen. Ein Unternehmen zeigt, wie Mut, Transparenz und Coaching helfen, Verantwortung empathisch zu vermitteln.

Berlin. Es ist ein kalter Morgen in einem mittelgroßen Produktionsbetrieb. In der großen Halle stehen die Mitarbeitenden dicht beieinander. Manche blicken auf den Boden, andere starren nach vorne. Niemand weiß genau, was kommt – aber alle ahnen es. Wenige Minuten später ist klar: Rund 350 Arbeitsplätze werden abgebaut. Ein Satz, der den Raum verändert.

Es ist der Moment, in dem wirtschaftliche Realität und persönliche Biografien aufeinandertreffen.

Wenn Führung zur inneren Zerreißprobe wird

Für die Geschäftsführerin ist dieser Tag eine Premiere. Jahrelang war Wachstum ihr Alltag, Expansion der Maßstab. Nun steht sie erstmals vor der Aufgabe, Stellen zu streichen – und Menschen zu enttäuschen, mit denen sie lange zusammengearbeitet hat.

„Mir war früh klar, dass mich diese Situation an eine innere Grenze bringt“, sagt sie später. „Ich trage Verantwortung für das Unternehmen – und gleichzeitig für Menschen. Diese Spannung auszuhalten, ohne auszuweichen oder sie kleinzureden, war eine große Herausforderung für mich.“

Sie entschied sich, sich vorzubereiten. Nicht juristisch, nicht strategisch – sondern persönlich. Im Performance Coaching mit Jessica Wahl arbeitete sie an ihrer Haltung: Unsicherheit zuzulassen, ohne unklar zu werden. Die wirtschaftlichen Gründe zu erklären, ohne sich hinter Zahlen zu verstecken. Den Mitarbeitenden zu begegnen, ohne Distanz zu schaffen.

Worte, die bleiben

Die Kommunikation folgte einer klaren Dramaturgie. Zuerst die Townhall in der Halle: wirtschaftliche Lage, Gründe, Entscheidung. Danach Videokonferenzen, schließlich persönliche Gespräche mit den Betroffenen.

Nicht die Entscheidung selbst, sondern ihre Vermittlung, prägte diesen Tag.

Ein Mitarbeiter beschreibt es später so:

„Natürlich tut es weh. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie uns nicht einfach abfertigt. Sie hat erklärt, warum dieser Schritt notwendig ist, und auch irgendwie echt gezeigt, dass sie selbst damit ringt. Das hat mir ziemlich geholfen, nicht alles hier am Ende als kalt oder beliebig zu empfinden.“

Kommunikation als moralischer Prüfstein

„Führung zeigt sich in Krisen“, ergänzt die erfahrene Performance Coach Jessica Wahl. „Wer entlassen muss, braucht Mut – nicht nur zur Entscheidung, sondern auch zur Offenheit.“ Eine Rede ist kein Beiwerk. Sie ist ein Moment der Orientierung.“

Studien belegen, wie sehr Worte wirken. Laut einer Fraunhofer-Untersuchung aus dem Jahr 2025 fühlen sich 72 Prozent der Beschäftigten sicherer, wenn Entscheidungen transparent erklärt werden. Fehlt diese Offenheit, wachsen Misstrauen und Verunsicherung.

Ein schmerzhafter Tag – ohne Bruch

Am Ende verlassen die Mitarbeitenden die Halle. Der Verlust bleibt real, die Angst auch. Doch viele sprechen von Respekt. Nicht, weil die Entscheidung richtig war – sondern weil sie nicht versteckt, beschönigt oder delegiert wurde.

Führung bedeutet in solchen Momenten nicht, Schmerz zu vermeiden. Sondern ihn auszuhalten. Und sichtbar Verantwortung zu übernehmen.

