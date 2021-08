VANCOUVER, British Columbia, 10. August 2021 — Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: EDR – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) gab heute seine Finanzergebnisse für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 bekannt. Das Unternehmen betreibt drei Silber-Gold-Minen in Mexiko: die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango, die Mine Bolañitos im Bundesstaat Guanajuato und die Mine El Compas im Bundesstaat Zacatecas. Alle Beträge sind in US-Dollar (USD) ausgewiesenen.

Dan Dickson, CEO, kommentierte: „Aus finanzieller Sicht war unser Ergebnis im zweiten Quartal besser als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, da Umsatz, Cashflow und Gewinn gestiegen sind. Unsere Betriebskosten sind jedoch eindeutig nicht dort, wo wir sie haben wollen. Wir arbeiten daran, unser Betriebskostenprofil in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 zu optimieren.“

„In diesem Monat planen wir, den Betrieb in El Compas aufgrund der Erschöpfung der Reserven einzustellen. Diese kleine Anlage macht weniger als 5 % der konsolidierten Produktion von 2021 aus und wird unsere Fortschritte bei der Erreichung oder Überschreitung unserer Produktionsprognose für das Jahr nicht beeinträchtigen. Die verbleibende Produktionsplattform in Guanacevi und Bolañitos ist stark und nachhaltig und bietet hervorragende Möglichkeiten für Brownfield-Exploration.“

„Wir freuen uns, die zweite Jahreshälfte mit einem soliden Bargeldbestand von 125 Mio. $ und einer sauberen Bilanz zu beginnen, bevor im Laufe dieses Jahres eine mögliche Bauentscheidung für Terronera getroffen wird. Wir werden die Machbarkeitsstudie im dritten Quartal abschließen und erwarten kurz danach eine Bauentscheidung.“

Höhepunkte des zweiten Quartals 2021

– Metallproduktion: Produzierte 1.073.724 Unzen (oz) Silber, ein Plus von 80 %, und 11.166 oz Gold, ein Plus von 92 %, entsprechend der Prognose von 2,0 Mio. oz Silberäquivalent (AgEq), ein Plus von 85 %, bei einem Silber-Gold-Verhältnis von 80:1, im Vergleich zum 2. Quartal 2020, als der Betrieb aufgrund von COVID-19 für einen Teil des Zeitraums ausgesetzt wurde.

– Nettoeinnahmen: Insgesamt 47,7 Mio. $, ein Plus von 136 %, aus dem Verkauf von 1.120.266 Unzen Silber und 9.810 Unzen Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 26,82 $ pro Unze Silber und 1.866 $ pro Unze Gold. Das Management hat im ersten Quartal 2021 keine Metallverkäufe getätigt und verfügt weiterhin über höhere Metallbestände von insgesamt 459.659 Unzen Silber und 1.891 Unzen Gold in Barrenform sowie 12.159 Unzen Silber und 944 Unzen Gold in Konzentratform.

– Betriebskosten: Cash-Kosten(1) 13,03 $ pro zahlbare Unze Silber, ein Anstieg um 369 % im Vergleich zum Vorjahr, und nachhaltige Gesamtkosten (AISC)(1) 25,39 $ pro zahlbare Unze Silber, ein Anstieg um 70 % im Vergleich zum Vorjahr, abzüglich der Goldgutschriften. Die Betriebskosten waren höher als budgetiert, was auf globale Einschränkungen in der Lieferkette, die zu einem Inflationsdruck führten, gestiegene Arbeitskosten, einen stärkeren mexikanischen Peso und eine verstärkte betriebliche Entwicklung bei Guanacevi zurückzuführen ist.

– Cashflow: 8,7 Millionen $ Cashflow aus dem Betrieb vor Änderungen des Betriebskapitals, ein Anstieg um 358 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2020. Das Unternehmen hielt weiterhin bedeutende Fertigwaren, erhöhte die Anzahlungen für den Kauf von Ausrüstung, investierte in Explorationsaktivitäten und brachte die Machbarkeitsstudie für Terronera voran.

– Gewinn: Realisierte Gewinne in Höhe von 6,7 Millionen $ oder 0,04 $ pro Aktie, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu einem Verlust von 3,3 Millionen $ im zweiten Quartal 2020, der auf höhere Minenbetriebserträge, den Gewinn aus dem Verkauf des Vermögenswerts El Cubo und den Gewinn aus dem Verkauf von marktfähigen Wertpapieren zurückzuführen ist, die durch verstärkte Explorations- und Evaluierungsaktivitäten, höhere allgemeine und Verwaltungskosten und höhere Steueraufwendungen ausgeglichen wurden. Ohne den Gewinn aus dem Verkauf des Grundstücks El Cubo belaufen sich die bereinigten Gewinne auf 0,8 Millionen $. Zum Quartalsende wurde der Bestand an fertigem Gold zu Kosten in Höhe von 10,1 Millionen $ ausgewiesen, verglichen mit einem Marktwert von 17,3 Millionen $.

– Starke Bilanz: Cash-Position 125,2 Mio. $ und Betriebskapital 146,8 Mio. $. Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 28,4 Mio. $ durch eine ATM-Fazilität, abzüglich der Emissionskosten. Die einzigen verbleibenden langfristigen Verbindlichkeiten sind Ausrüstungsdarlehen in Höhe von 7,8 Mio. $.

– Verkauf von El Cubo wurde abgeschlossen: Die Transaktion wurde am 9. April 2021 für 19,8 Millionen $ in bar und in Form von Aktienzahlungen abgeschlossen, wobei Guanajuato Silver (ehemals Vangold Mining Corp) bis zu 3 Millionen $ an bedingten Zahlungen zu leisten hat.

Nach dem Ende des zweiten Quartals 2021:

– Aussetzung des Betriebs bei El Compas: Das Unternehmen hat beschlossen, den Bergbau- und Mahlbetrieb bei El Compas im August einzustellen. Die Bergbauanlagen und die wichtigsten Mitarbeiter werden innerhalb des Unternehmens zu Bolañitos und Terronera verlegt. Die mit der Aussetzung verbundenen Kosten werden auf 1,3 Millionen $ geschätzt, einschließlich 1,0 Millionen $ an Abfindungen, die im Laufe des Jahres anfallen werden. Das Management prüft derzeit seine Alternativen für die Vermögenswerte.

– Abkommen zum Erwerb des Goldprojekts Bruner von Canamex: Strategische Akquisitionsmöglichkeit für ein Explorationsgrundstück im fortgeschrittenen Stadium in einer günstigen Rechtsprechung für 10 Millionen $ in bar. Die Vereinbarung unterliegt der Genehmigung der Canamex-Aktionäre im dritten Quartal (siehe EDR-Pressemitteilung vom 19. Juli 2021 – www.irw-press.com/de/news/endeavour-silver-unterzeichnet-vereinbarung-zur-akquisition-des-goldprojekts-bruner-in-nye-county-nevada_60545.html?isin=CA29258Y1034).

(1) Der operative Cashflow, die Cashkosten und die nachhaltigen Gesamtkosten sind keine IFRS-Kennzahlen. Bitte beachten Sie die Definitionen in der Management Discussion & Analysis des Unternehmens.

Finanzieller Überblick

Im 2. Quartal 2021 stiegen die Nettoeinnahmen um 136 % auf 47,7 Mio. $, was auf die höheren Metallpreise und die gesteigerte Produktion zurückzuführen ist. Der operative Cashflow der Mine, der operative Cashflow und das EBITDA stiegen im Vergleich zum zweiten Quartal 2020 deutlich an. Im zweiten Quartal 2020 wurde der Minenbetrieb aufgrund eines Regierungsdekrets zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19 für einen bestimmten Zeitraum ausgesetzt.

Das Unternehmen verzeichnete einen Gewinn von 6,7 Millionen $, verglichen mit einem Verlust von 3,3 Millionen $ im zweiten Quartal 2020. Beim Verkauf der Mine El Cubo und der damit verbundenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurde ein Gewinn von 5,8 Mio. $ verbucht.

Die Umsatzkosten beliefen sich im 2. Quartal 2021 auf 37,5 Mio. $, was einem Anstieg von 109 % gegenüber den Umsatzkosten von 17,1 Mio. $ im selben Zeitraum des Jahres 2020 entspricht. Der Anstieg der Umsatzkosten stand in erster Linie im Zusammenhang mit dem Anstieg der verkauften Silberunzen um 76 %, den deutlich höheren Lizenzgebühren, den Arbeitskosten und den zusätzlichen Kosten, die auf globale Lieferengpässe zurückzuführen sind. Die Lizenzgebühren stiegen um 438 % von 0,8 Mio. $ auf 4,3 Mio. $, was auf die höhere Produktion und die erzielten Preise sowie auf den verstärkten Abbau der hochgradigen Erweiterungen bei Porvenir Cuatro im Betrieb Guanaceví zurückzuführen ist, für die deutlich höhere Lizenzgebühren gelten.

Das Unternehmen verringerte seinen Bestand an Fertigerzeugnissen aus Silber leicht und erhöhte seinen Bestand an Fertigerzeugnissen aus Gold auf 459.659 Unzen bzw. 1.891 Unzen am 30. Juni 2021, verglichen mit 529.817 Unzen Silber und 1.689 Unzen Gold am 31. März 2021. Die diesen Fertigerzeugnissen zugeordneten Kosten beliefen sich am 30. Juni 2021 auf 10,1 Millionen $, verglichen mit 8,0 Millionen $ am 31. März 2021. Am 30. Juni 2021 betrug der Marktwert der Fertigwarenbestände 17,3 Mio. $, verglichen mit 15,9 Mio. $ am 31. März 2021.

Finanzergebnisse (konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung im Anhang)

Im Zeitraum bis zum 30. Juni 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 47,7 Mio. $, ein Anstieg von 136 % gegenüber 20,2 Mio. $. Der Bruttoumsatz von 48,3 Mio. $ im zweiten Quartal 2021 stellte eine Steigerung von 136 % gegenüber den 20,5 Mio. $ im selben Zeitraum 2020 dar. Es gab einen Anstieg der verkauften Silberunzen um 76 % und einen Anstieg des realisierten Silberpreises um 57 %, was zu einem Anstieg des Silberumsatzes um 179 % führte. In ähnlicher Weise wurden 88 % mehr Goldunzen zu ähnlichen Preisen wie im Vorjahr verkauft, was zu einem Anstieg der Goldverkäufe um 88 % führte. Im Berichtszeitraum verkaufte das Unternehmen 1.120.266 Unzen Silber und 9.810 Unzen Gold zu realisierten Preisen von 26,82 $ bzw. 1.866 $ pro Unze, verglichen mit Verkäufen von 634.839 Unzen Silber und 5.218 Unzen Gold zu realisierten Preisen von 17,04 $ bzw. 1.862 $ pro Unze im selben Zeitraum des Jahres 2020. In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2021 lagen die Spotpreise für Silber und Gold bei durchschnittlich 26,69 $ bzw. 1.816 $.

Nach Umsatzkosten in Höhe von 37,5 Mio. $ (2. Quartal 2020 – 17,1 Mio. $) belief sich das Betriebsergebnis der Mine auf 10,2 Mio. $ (2. Quartal 2020 – 3,1 Mio. $) aus dem Bergbau- und Mahlbetrieb in Mexiko.

Unter Ausschluss von Abschreibungen in Höhe von 6,6 Mio. $ (2. Quartal 2020 – 3,9 Mio. $), aktienbasierten Vergütungen in Höhe von 0,1 Mio. $ (2. Quartal 2020 – 0,1 Mio. $) und einer Abschreibung von Vorräten in Höhe von 0,3 Mio. $ (2. Quartal 2020 – 0,5 Mio. $) belief sich der operative Cashflow der Mine vor Steuern im zweiten Quartal 2021 auf 17,2 Mio. $ (2. Quartal 2020 – 7,6 Mio. $). Nach Explorations- und Evaluierungsausgaben in Höhe von 5,0 Mio. $ (2. Quartal 2020 – 1,7 Mio. $), allgemeinen und administrativen Ausgaben in Höhe von 4,3 Mio. $ (2. Quartal 2020 – 3,1 Mio. $) und Pflege- und Wartungskosten in Höhe von 0,1 Mio. $ (2. Quartal 2020 – 2,9 Mio. $) betrug der Betriebsgewinn 0,8 Mio. $ (2. Quartal 2020 – Verlust von 4,6 Mio. $).

Der Nettogewinn belief sich auf 6,7 Millionen $ (0,04 $r pro Aktie), verglichen mit einem Nettoverlust von 3,3 Millionen $ (Verlust von 0,02 $ pro Aktie) im zweiten Quartal 2020.

Der laufende Steueraufwand stieg auf 2,2 Mio. $ (Q2 2020 – 0,2 Mio. $) aufgrund der gestiegenen Rentabilität, die sich auf die spezielle Bergbauabgabe auswirkte, während ein latenter Steueraufwand in Höhe von 1,1 Mio. $ aufgrund der geschätzten Nutzung von Verlustvorträgen zur Verringerung des steuerpflichtigen Einkommens bei Guanacevi verbucht wurde (Q2 2020 – 0,5 Mio. $ latente Steuererstattung).

Die direkten Betriebskosten pro Tonne stiegen im zweiten Quartal 2021 im Vergleich zum zweiten Quartal 2020 um 18 % auf 119,94 $, was auf höhere Betriebskosten in allen Betrieben zurückzuführen ist. In den Betrieben kam es zu einer Stärkung des mexikanischen Peso, zu höheren Arbeitskosten, zu höheren Erzeinkäufen von Dritten und zu einer höheren Betriebsentwicklung bei Guanaceví im Vergleich zum Vorjahr und zum Budget. Einschließlich der Lizenzgebühren und der Sonderabgaben stiegen die direkten Kosten pro Tonne um 29 % auf 141,61 $. Die Lizenzgebühren stiegen um 1.781 % auf 4,3 Millionen $, da die gestiegene Produktion aus den Konzessionen El Curso und El Porvenir bei Guanaceví und die höheren Preise die Lizenzgebühren erheblich erhöhten. Aufgrund der verbesserten Rentabilität stiegen die Sonderabgaben für das zweite Quartal 2021 auf 0,9 Mio. $, während sie im zweiten Quartal 2020 vernachlässigbar waren.

Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze, abzüglich der Nebenproduktgutschriften (eine Nicht-IFRS-Kennzahl und ein Standard des Silver Institute) stiegen aufgrund der höheren direkten Kosten pro Tonne auf 13,03 $. Die nachhaltigen Gesamtkosten (ebenfalls eine Nicht-IFRS-Kennzahl) stiegen im zweiten Quartal 2021 auf 25,39 $ pro Unze, was auf die höheren allgemeinen und administrativen Kosten des Unternehmens, die gestiegenen Explorationskosten am Minenstandort und die höheren Investitionsausgaben bei Guanaceví zur Beschleunigung der Minenerschließung innerhalb des Erzkörpers El Curso zurückzuführen ist. Im zweiten Quartal 2021 enthielten die allgemeinen und administrativen Kosten des Unternehmens eine Marktwertanpassung von 1,6 Millionen $ für aufgeschobene Aktieneinheiten, während die Marktwertanpassung im zweiten Quartal 2020 1,1 Millionen $ betrug.

Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss und der Bericht der Geschäftsführung können auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com, auf SEDAR unter www.sedar.com und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden.

Telefonkonferenz

Eine Telefonkonferenz zur Erörterung dieser Ergebnisse findet heute, Dienstag, 10. August, um 10 Uhr PDT (13 Uhr EDT / 19 Uhr MEZ) statt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die unten stehenden Nummern. Es ist kein Passcode erforderlich.

Gebührenfrei in Kanada und den USA: 1-800-319-4610

Lokal in Vancouver: +1 604-638-5340

Außerhalb von Kanada und den USA: +1-604-638-5340

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist unter der Nummer 1-800-319-6413 in Kanada und den USA (gebührenfrei) oder +1 604-638-9010 außerhalb Kanadas und der USA verfügbar. Der erforderliche Passcode lautet 7318 #. Die Aufzeichnung wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com verfügbar sein.

Über Endeavour Silver – Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera in Richtung einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden. Unsere Philosophie der sozialen Unternehmensintegrität schafft Werte für alle Interessengruppen.

QUELLE Endeavour Silver Corp.

Kontaktinformationen:

Galina Meleger, Vice President, Investor Relations

Gebührenfrei: (877) 685-9775

Tel: (604) 640-4804

E-Mail: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Website: www.edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

www.resource-capital.ch

Folgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich der erwarteten Leistung von Endeavour im Jahr 2021, einschließlich Änderungen des Bergbaubetriebs und der Produktionsmengen, des Zeitplans und der Ergebnisse verschiedener Aktivitäten sowie der Auswirkungen der Pandemie COVID 19 auf den Betrieb. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, das Produktionsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die endgültigen Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf den Betrieb und die Ergebnisse, Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, nationale und lokale Regierungen, Gesetze, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen sowie Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an Grundstücken; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den fortgesetzten Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keine wesentliche nachteilige Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, den Betrieb der Bergbaubetriebe und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und die Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie andere Annahmen und Faktoren, wie hierin dargelegt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

ENDEAVOUR SILVER CORP.

HIGHLIGHTS IM VERGLEICH

Dreimonatszeitraum Q2 2021 Sechs Monate bis zum

bis 30. Höhepunkte 30.

Juni Juni

2021 2020 % 2021 2020 %

Veränd Veränd

erung erung

Produktion

1.073.596.54 80 % Produzierte 2.121. 1.454. 46 %

724 5 Unzen 824 204

Silber

11.1665.817 92 % Produzierte 22.275 14.293 56 %

Goldunzen

1.062.590.61 80 % Produzierte 2.098. 1.440. 46 %

267 8 zahlbare 977 409

Unzen

Silber

10.9555.717 92 % Zahlbare 21.849 14.037 56 %

produzierte

Unzen

Gold

1.967.1.061. 85 % Produzierte 3.903. 2.597. 50 %

004 905 Unzen 824 644

Silberäquivale

nt

13,03 2,78 369% Cash-Kosten 10,48 5,77 82 %

pro

Silberunze

19,55 10,33 89 % Gesamtproduktio17,51 13,88 26 %

nskosten pro

Unze

25,39 14,91 70 % Nachhaltige 22,69 16,96 34 %

Gesamtkosten

pro

Unze

242.01114.12 112% Verarbeitete 451.47 313.44 44 %

8 0 Tonnen 1 7

119,94102,02 18 % Direkte 116,43 98,76 18 %

Betriebskosten

pro

Tonne

141,61109,74 29 % Direkte Kosten 134,48 104,59 29 %

pro

Tonne

18,52 10,16 82 % Silber-Koproduk16,89 10,99 54 %

t-Kosten

1.288 1.111 16 % Gold-Koprodukt-1.116 1.175 (5

Cash-Kosten

Finanzen

47,7 20,2 136% Umsatz 82,2 42,1 95 %

(Millionen

$)

1.120.634.83 76 % Verkaufte 1.743. 1.300. 34 %

266 9 Unzen 645 339

Silber

9.810 5.218 88 % Verkaufte 20.473 12.672 62 %

Goldunzen

26,82 17,04 57 % Realisierter 26,95 16,16 67 %

Silberpreis

pro

Unze

1.866 1.862 0 % Realisierter 1.781 1.727 3 %

Goldpreis pro

Unze

6,7 (3,3 )302% Nettogewinn 18,9 (19,2 )198%

(-verlust)

(Millionen

USD)

0,8 (3,3 )126% Bereinigter (3,7 )(19,2 )81 %

Nettogewinn

(-verlust)

(Millionen

USD)

10,2 3,1 228% Betriebsgewinn 15,9 0,2 680%

(-verlust) 0

der Mine

(Millionen

$)

17,2 7,6 125% Operativer 30,5 11,9 156%

Cashflow des

Bergwerks

(Millionen

USD)

8,7 1,9 358% Operativer 13,9 (3,1 )551%

Cashflow vor

Veränderung

des

Betriebskapita

ls

15,9 1,2 121% Gewinn vor 39,8 (5,5 )823%

4 ITDA

(Millionen

USD)

146,8 44,6 229% Betriebskapital146,8 44,6 229%

(Millionen

USD)

Aktionäre

0,04 (0,02 )300% Gewinn 0,12 (0,13 )192%

(Verlust) je

Aktie –

unverwässert

0,01 (0,02 )123% Bereinigter (0,02 )(0,13 )83 %

Gewinn

(Verlust) je

Aktie –

unverwässert

0,05 0,01 302% Operativer 0,08 (0,02 )499%

Cashflow vor

Veränderungen

des

Betriebskapita

ls je

Aktie

168.38147.86 14 % Gewichteter Dur164.05 144.83 13 %

3 2 chschnitt der 1 6

.755 .393 ausstehenden .368 .300

Aktien

Die oben genannten Kennzahlen sind Schlüsselkennzahlen, die von der Geschäftsleitung verwendet werden, sie sollten jedoch nicht die einzigen Kennzahlen sein, die zur Bestimmung der Leistung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens herangezogen werden. Die entsprechenden Definitionen und Überleitungen sind im Bericht der Management Discussion and Analysis enthalten.

ENDEAVOUR SILVER CORP.

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ZWISCHENBILANZ DES KAPITALFLUSSES

(ausgedrückt in Tausend U.S.-Dollar)

Drei Monate e Sechs

ndend Monate

zum

endend zum

30. 30. 30. 30.

Juni Juni Juni Juni

, , , ,

2021 2020 2021 2020

Betriebliche Aktivitäten

Nettogewinn (-verlust) $6.65 $(3.) $18.9 $(19)

für den 6 289 05 .

Berichtszeitraum 215

Nicht kassenwirksame

Posten:

Aktienbasierte Vergütung 1.02 848 2.19 1.5

8 3 93

Abschreibungen und 6.72 4.2 14.3 10.

Wertminderungen 3 13 47 481

Wertaufholung – – (16.) –

langfristiger 791

Vermögenswerte

Latenter 1.11 (51) 4.24 1.3

Ertragsteueraufwand 6 4 3 50

(-ertrag)

Nicht realisierter (143) (14) (53 ) 514

Fremdwährungsverlust 0

(-gewinn)

Finanzierungskosten 216 337 507 648

Abschreibung von 272 486 272 1.5

Vorräten auf den 28

Nettoveräußerungswert

Verlust (Gewinn) aus der (5.8) 57 (5.8) 135

Veräußerung von 41 07

Vermögenswerten

Gewinn aus sonstigen (1.3) (10) (3.9) (11)

Kapitalanlagen 66 7 12 4

Nettoveränderung des 806 (2.) (8.3) (17)

nicht zahlungswirksamen 800 60 8

Betriebskapitals

Mittelzufluss (-abfluss) 9.46 (90) 5.54 (3.)

aus betrieblicher 7 9 4 258

Tätigkeit

Investierende Tätigkeiten

Erlöse aus der 6.98 73 7.54 100

Veräußerung von 5 1

Sachanlagen

Ausgaben für (8.1) (4.) (15.) (10)

mineralische Rohstoffe, 64 872 434 .

Anlagen und 384

Ausrüstung

Erwerb von Wertpapieren – – (832) –

des

Umlaufvermögens

Erlöse aus der 4.90 – 9.28 –

Veräußerung von 5 8

Wertpapieren des

Umlaufvermögens

Rückzahlung von 19 – (1 ) –

(Investitionen in)

langfristige(n)

Einlagen

Zahlungsmittel aus (für) 3.74 (4.) 562 (10)

Investitionstätigkeit 5 799 .

284

Finanzielle Aktivitäten

Rückzahlung von (918) (55) (1.8) (1.)

Darlehensverbindlichkeit 4 87 326

en

Rückzahlung von (43 ) (49) (85 ) (92)

Leasingverbindlichkeiten

Gezahlte Zinsen (174) (24) (367) (46)

3 1

Öffentliche 29.0 22. 59.1 24.

Aktienangebote 34 703 34 188

Ausübung von Optionen 785 8 4.58 20

3

Kosten für die Ausgabe (664) (96) (1.2) (1.)

von 3 66 037

Aktien

Rücknahme von (2.1) – (2.1) –

Performance Share 74 74

Units

Mittelzufluss (-abfluss) 25.8 20. 57.9 21.

aus 46 902 38 292

Finanzierungstätigkeit

Auswirkung von 144 314 64 (62)

Wechselkursänderungen 0

auf die Zahlungsmittel

und

Zahlungsmitteläquivalent

e

Zunahme (Abnahme) der 39.0 15. 64.0 7.7

Zahlungsmittel und 58 194 44 50

Zahlungsmitteläquivalent

e

Zahlungsmittel und 85.9 14. 61.0 23.

Zahlungsmitteläquivalent 89 990 83 368

e zu Beginn des

Berichtszeitraums

Zahlungsmittel und $125. $30. $125. $30.

Zahlungsmitteläquivalent 191 498 191 498

e am Ende des

Berichtszeitraums

Diese Erklärung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2021 und den darin enthaltenen Erläuterungen gelesen werden.

ENDEAVOUR SILVER CORP.

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ZWISCHENBILANZ DES GESAMTERGEBNISSES (VERLUST)

(ausgedrückt in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge für Aktien und pro Aktie)

Drei Monate endend zSechs Monate endend

um zum

30. 30. Juni,30. Juni, 30. Juni,

Juni,

2021 2020 2021 2020

Einnahmen $ 47.775 $ 20.201 $ 82.241 $ 42.128

Kosten des

Umsatzes:

Direkte 26.223 11.722 44.951 28.522

Produktionskos

ten

Lizenzgebühren 4.340 834 6.800 1.691

Aktienbasierte 111 92 229 183

Vergütungen

Abschreibungen 6.624 3.951 14.120 9.974

und

Wertminderunge

n

Abschreibung 272 486 272 1.528

von Vorräten

auf den

Nettoveräußeru

ngswert

37.570 17.085 66.372 41.898

Betriebsergebni 10.205 3.116 15.869 230

s des

Bergwerks

Ausgaben:

Erkundung und 5.025 1.665 9.155 4.047

Bewertung

Allgemeines 4.293 3.137 7.816 5.142

und

Verwaltung

Pflege- und 55 2.911 576 4.256

Wartungskosten

Wertaufholung – – (16.79) –

langfristiger 1

Vermögenswerte

9.373 7.713 756 13.445

Betriebsergebni 832 (4.597) 15.113 (13.21)

s 5

(Verlust)

Finanzierungsko 216 356 507 666

sten

Sonstige

Erträge

(Aufwendungen)

:

Devisen 659 740 (35 ) (4.177)

Gewinn aus der 5.841 – 5.841 –

Veräußerung

von

Vermögenswerte

n

Investitionen 1.802 605 4.553 654

und

Sonstiges

8.302 1.345 10.359 (3.523)

Gewinn 8.918 (3.608) 24.965 (17.40)

(Verlust) vor 4

Ertragssteuern

Ertragsteuerauf

wand

(-erstattung):

Laufender 1.146 195 1.817 461

Ertragsteuerau

fwand

Latenter 1.116 (514 ) 4.243 1.350

Ertragsteuerau

fwand

(-ertrag)

2.262 (319 ) 6.060 1.811

Nettogewinn 6,656 (3.289) 18.905 (19.21)

(-verlust) und 5

umfassender

Gewinn

(Verlust) für

den

Berichtszeitrau

m

Unverwässerter $ 0,04 $ (0,02 )$ 0,12 $ (0,13 )

Gewinn

(Verlust) je

Aktie auf der

Grundlage des

Nettogewinns

(-verlusts)

Verwässerter $ 0.04 $ (0,02 )$ 0,11 $ (0,13 )

Gewinn

(Verlust) je

Aktie auf der

Grundlage des

Nettogewinns

(-verlusts)

Unverwässerter 168.38 147.86 164.05 144.83

gewichteter 3 2 1 6

Durchschnitt .755 .393 .368 .300

der Anzahl

der im Umlauf

befindlichen

Aktien

Verwässerter 172.19 147.86 167.74 144.83

gewichteter 5 2 3 6

Durchschnitt .942 .393 .113 .300

der Anzahl

der

ausstehenden

Aktien

Diese Erklärung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2021 und den darin enthaltenen Erläuterungen gelesen werden.

ENDEAVOUR SILVER CORP.

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ZWISCHENBILANZ

(ausgedrückt in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge für Aktien und pro Aktie)

30. 31.

Juni, Dezembe

r,

2021 2020

VERMÖGEN

Umlaufvermögen

Zahlungsmittel und $ 125.1 $ 61.08

Zahlungsmitteläquivalente 91 3

Sonstige Investitionen 10.02 4.767

4

Forderungen aus Lieferungen und 16.16 20.14

Leistungen und sonstige 7 4

Forderungen

Forderungen aus Einkommensteuer 61 52

Vorräte 23.92 16.64

9 0

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 7.281 2.284

Umlaufvermögen insgesamt 182.6 104.9

53 70

Einlagen 592 591

Abgegrenzte Finanzierungskosten – 294

Erstattungsfähige Einkommensteuer 3.570 –

IVA-Forderung 2.699 2.676

Latente Ertragsteueransprüche 8.510 12.75

3

Immaterielle Vermögenswerte 248 492

Nutzungsrechte an geleasten 757 861

Vermögenswerten

Mineralgrundstücke, Anlagen und 87.84 87.95

Ausrüstung 5 5

Gesamtvermögen $ 286.8 $ 210.5

74 92

PASSIVA UND EIGENKAPITAL

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten und antizipative $ 29.68 $ 27.76

Passiva 7 4

Zu zahlende Ertragssteuern 2.681 3.038

Verbindlichkeiten aus Krediten 3.251 3.578

Leasingverbindlichkeiten 201 173

Kurzfristige Verbindlichkeiten 35.82 34.55

insgesamt 0 3

Verbindlichkeiten aus Krediten 4.534 6.094

Leasingverbindlichkeiten 923 921

Rückstellungen für Rekultivierung und 4.383 8.876

Sanierung

Latente Ertragsteuerverbindlichkeit 1.080 1.077

Verbindlichkeiten insgesamt 46.74 51.52

0 1

Eigenkapital

Stammaktien, unbegrenzt genehmigte

Aktien, ohne Nennwert,

ausgegeben

und 170.300.394 Aktien im Umlauf 584,3 517.7

(31. Dezember 2020 – 157.924.708 78 11

Aktien)

Beigetragener Überschuss 5.153 9.662

Einbehaltene Gewinne (Defizit) (349.) (368.)

397 302

Eigenkapital insgesamt 240.1 159.0

34 71

Verbindlichkeiten und Eigenkapital $ 286.8 $ 210.5

insgesamt 74 92

Diese Erklärung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2021 und den darin enthaltenen Erläuterungen gelesen werden.

