Endeavour Silver gibt die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt

Vancouver, Kanada – 29. Juli 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen) (NYSE: EXK; TSX: EDR) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei und sechs Monate bekannt, die am 30. Juni 2026 endeten. Das Unternehmen wird am Donnerstag, dem 30. Juli, um 10:00 Uhr PT / 13:00 Uhr EDT eine Telefonkonferenz abhalten, um diese Ergebnisse zu erörtern; Einzelheiten finden sich weiter unten in dieser Pressemitteilung. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar ($) angegeben.

Endeavour hat im zweiten Quartal starke Ergebnisse erzielt, gestützt durch eine höhere Produktion, einen Rekordabsatz an Unzen und einen verbesserten operativen Cashflow aus dem Bergbaubetrieb, sagte Dan Dickson, Chief Executive Officer. Die erfolgreiche Steigerung des Durchsatzes in Kolpa und unsere starke Liquiditätslage bilden eine solide Grundlage, um unsere Wachstumsinitiativen in der zweiten Jahreshälfte weiter voranzutreiben und gleichzeitig langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Highlights des 2. Quartals 2026

· Starke Produktion: Die konsolidierte Produktion belief sich auf 1.943.955 Unzen (oz) Silber und 10.474 oz Gold, was insgesamt 3,4 Millionen oz Silberäquivalent (AgEq) entspricht(1) . Die Silber- und Goldproduktion im 2. Quartal lag um 31 % bzw. 35 % über dem Wert des gleichen Zeitraums im Jahr 2025.

· Rekord- -Unzen zu hohen realisierten Preisen : 212,1 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von 2.054.108 oz Silber und 10.823 oz Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 70,16 US-Dollar pro oz Silber und 4.305 US-Dollar pro oz Gold sowie aus dem Verkauf von unedlen Metallen. Die Umsatzerlöse aus dem operativen Geschäft lagen um 149 % über denen des Vergleichszeitraums im Jahr 2025.

· Starker Cashflow aus dem Bergbaubetrieb: 99,9 Millionen US-Dollar Cashflow aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern(2) , 336 % mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2025.

· Stabile Betriebskosten: Cash-Kosten(2) von 23,52 US-Dollar pro Unze zahlbarem Silber und All-in-Sustaining-Kosten (AISC)(2) von 36,89 US-Dollar pro Unze, abzüglich Nebenproduktgutschriften, verglichen mit 15,35 US-Dollar bzw. 25,16 US-Dollar im zweiten Quartal 2025.

· Starke Liquiditätslage: 236,6 Millionen US-Dollar an Barmitteln und 214,4 Millionen US-Dollar an Betriebskapital zum 30. Juni 2026.

· Höhere Produktionskapazität: Ein wesentlicher Teil der Werkserweiterung in Kolpa wurde Ende des 1. Quartals 2026 in Betrieb genommen, was im 2. Quartal 2026 zu einem Anstieg des Durchsatzes um 36 % im Vergleich zum 1. Quartal 2026 führte.

· LNG-Anlage Terronera: Die Inbetriebnahme der LNG-Anlage begann im Juni; sie ist nun in Betrieb, wobei der Bergbaukomplex bis zum dritten Quartal 2026 schrittweise hochgefahren wird.

Finanzüberblick

Drei Monate bis zum 30. Juni Highlights des 2. Quartals 2026 Sechs Monate zum 30. Juni

2026 20254 Veränderung in 20263 20254 Verände-rung

in

%

Produktion

1.943.955 1.483.736 31 % Produzierte Silberunzen 3.819.329 2.689.529 42 %

10.474 7.755 35 % Produzierte Goldunzen 22.215 16.093 38 %

6.207 3.503 77 % Produzierte Bleitonnen 11.146 3.503 218 %

3.989 2.316 72 % Produzierte Zinkmenge in Tonnen 6.831 2.316 195 %

3.437.794 2.528.562 36 % Produzierte Unzen Silberäquivalent(1) 6.779.737 4.401.401 54 %

23,52 15,35 53 % Cash-Kosten pro Unze Silber ($)(2) 23,03 15,59 48

36,69 25,25 45 % Gesamtproduktionskosten pro Unze ($)(2) 35,96 24,79 45

36,89 25,16 47 % Gesamtkosten pro Unze ($)(2) 36,96 24,85 49

509.576 303.828 68 % Verarbeitete Tonnen 966.232 513.335 88 %

161,73 142,00 14 % Direkte Betriebskosten pro Tonne ($)(2) 173,63 142,30 22 %

219,62 201,24 9 % Direkte Kosten pro Tonne ($)(2) 236,97 203,70 16

Finanzielles

212,1 85,3 149 % Betriebserlöse (in Mio. $) 421,8 148,8 183 %

2.054.108 1.455.680 41 % Verkaufte Unzen Silber 3.696.328 2.679.364 38 %

10.823 7.706 40 % Verkaufte Unzen Gold 21.766 16.244 34 %

70,16 32,95 113 % Realisierter Silberpreis pro Unze ($) 77,18 32,52 137 %

4.305 3.320 30 % Realisierter Goldpreis pro Unze ($) 4.672 3.110 50 %

– 3,3 (100 %) Produktionserlöse vor Betriebsergebnis (in Mio. $) – 3,3 (100 %)

66,5 (20,5) 425 % Nettoergebnis (Verlust) (in Mio. $) 131,4 (53,4) 346

44,8 (9,2) 589 % Bereinigter Nettogewinn (Verlust) (in Mio. $)(2) 104,0 (9,4) 1210

74,0 7,7 855 % Betriebsergebnis aus dem Bergbau (in Mio. $) 167,5 20,6 714 %

99,9 22,9 336 % Cashflow aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern (in Mio. 214,5 45,0 377

$)(2)

45,0 14,4 213 % Operativer Cashflow vor Veränderungen des 83,8 22,7 269 %

Betriebskapitals(2)

110,9 1,4 7807 % EBITDA (in Mio. $)(2) 223,5 (16,7) 1.439 %

90,0 10,8 736 % Bereinigtes EBITDA (in Mio. $)(2) 198,4 25,9 666 %

214,4 (15,3) 1501 % Betriebskapital (in Mio. $) (2) 214,4 (15,3) 1501 %

Aktionäre

0,22 (0,07) 414 % Gewinn (Verlust) je Aktie – unverwässert ($) 0,44 (0,20) 320

0,15 (0,03) 600 % Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je Aktie – unverwässert 0,35 (0,03) 1267

($)(2)

0,15 0,05 200 % Operativer Cashflow vor Veränderungen des 0,28 0,08 250

Betriebskapitals je Aktie

($)(2)

296.096 283.534 4 % Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen 295.892 272.988 8 %

Stammaktien (in

Tausend)

(1) Die Silberäquivalentverhältnisse für 2026 werden anhand der folgenden Verhältnisse berechnet: 90:1 (Ag:Au), 45 Unzen Silber pro Tonne Blei; 61 Unzen Silber pro Tonne Zink; 238 Unzen Silber pro Tonne Kupfer. Die Silberäquivalentverhältnisse für 2025 werden anhand eines Verhältnisses von 80:1 (Ag:Au) berechnet, d. h. 60 Unzen Silber pro Tonne Blei; 85 Unzen Silber pro Tonne Zink; 300 Unzen Silber pro Tonne Kupfer.

(2) Hierbei handelt es sich um nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen und -Verhältnisse. Weitere Einzelheiten zu diesen nicht-IFRS-konformen Finanzkennzahlen und -Verhältnissen finden sich am Ende dieser Pressemitteilung sowie im Lagebericht, der den Jahresabschlüssen des Unternehmens beigefügt ist und auf der Website des Unternehmens, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com sowie auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden kann.

(3) Die Mine Bolañitos wurde am 15. Januar 2026 verkauft, und der 15-tägige Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 15. Januar 2026 ist in den oben genannten konsolidierten Ergebnissen enthalten.

(4) Kolpa wurde am 1. Mai 2025 erworben. Dementsprechend umfassen die am 30. Juni 2025 endenden Drei- und Sechsmonatszeiträume zwei Monate des Betriebs der Kolpa-Mine.

Die direkten Betriebskosten pro Tonne beliefen sich im 2. Quartal 2026 auf 161,73 $ und lagen damit um 14 % über den 142,00 $ des 2. Quartals 2025. Der Anstieg der Durchschnittskosten im Vergleich zum 2. Quartal 2025 ist auf die Einbeziehung von Terronera zurückzuführen, wo die direkten Betriebs skosten pro Tonne über dem konsolidierten Durchschnitt von 169,49 $ lagen, sowie auf höhere Kosten in Guanaceví und Kolpa. Die zugrunde liegenden Kosten in Mexiko wurden dadurch negativ beeinflusst, dass der mexikanische Peso im aktuellen Zeitraum im Durchschnitt um 12 % stärker war als im gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Im Vergleich zum ersten Quartal 2026, in dem der Wechselkurs des mexikanischen Pesos ähnlich war, lagen die Kosten pro Tonne im zweiten Quartal 2026 um 13 % niedriger. Infolgedessen beliefen sich die direkten Betriebskosten pro Tonne im ersten Halbjahr 2026 auf 173,63 $, verglichen mit 142,30 $ im Jahr 2025.

Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze Silber, bereinigt um Nebenproduktgutschriften, beliefen sich im 2. Quartal 2026 auf 23,52 $, was einem Anstieg von 53 % gegenüber 15,35 $ im 2. Quartal 2025 entspricht; dies ist hauptsächlich auf höhere Metallpreise zurückzuführen, die zu höheren Lizenzgebühren und Materialkosten von Drittanbietern führten. Für die drei Monate bis zum 30. Juni 2026 beliefen sich die Cash-Kosten pro Unze Silber auf 22,23 $ für Kolpa, 40,17 $ für Guanaceví und 5,07 $ für Terronera. Die Cash-Kosten pro Unze Silber für den am 30. Juni 2026 endenden Sechsmonatszeitraum beliefen sich auf 23,03 US-Dollar gegenüber 15,59 US-Dollar im Jahr 2025, was einem Anstieg von 48 % entspricht, der auf die oben beschriebenen Gründe zurückzuführen ist.

Die konsolidierten AISC pro Unze Silber beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf 36,89 US-Dollar und lagen damit um 47 % über den 25,16 US-Dollar des zweiten Quartals 2025; sie entsprachen dem Niveau des ersten Quartals 2026. Der Anstieg gegenüber dem zweiten Quartal 2025 war vor allem auf höhere Cash-Kosten und höhere laufende Investitionsausgaben zurückzuführen, insbesondere bei Terronera, das im Vergleichszeitraum nicht in Betrieb war. Die AISC pro Unze Silber für den am 30. Juni 2026 endenden Sechsmonatszeitraum beliefen sich auf 36,96 $ gegenüber 24,85 $ im Jahr 2025, und zwar aus den oben beschriebenen Gründen.

Im 2. Quartal 2026 belief sich das Betriebsergebnis des Unternehmens aus dem Bergbaugeschäft auf 74,0 Mio. $ und lag damit über den 7,7 Mio. $ des gleichen Zeitraums im Jahr 2025. Dies war auf höhere Metallpreise sowie ein höheres Verkaufsvolumen an Silber- und Goldunzen zurückzuführen, das durch die Einbeziehung von Terronera und den Betrieb von Kolpa über ein volles Quartal erzielt wurde. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 212,1 Mio. $ gegenüber 85,3 Mio. $ im 2. Quartal 2025, während die Umsatzkosten, die nun Terronera und ein volles Quartal des Betriebs in Kolpa umfassen, von 80,9 Mio. $ auf 138,1 Mio. $ stiegen.

Das Unternehmen verzeichnete im 2. Quartal 2026 ein Betriebsergebnis von 64,7 Millionen US-Dollar (2. Quartal 2025: Betriebsverlust von 4,8 Millionen US-Dollar) nach Explorations- und Bewertungskosten in Höhe von 6,4 Millionen US-Dollar (2. Quartal 2025: 4,9 Millionen US-Dollar) sowie allgemeinen und Verwaltungskosten in Höhe von 2,9 Millionen US-Dollar (2. Quartal 2025: 7,6 Millionen US-Dollar). Die Explorationskosten stiegen aufgrund zusätzlicher Ausgaben für die Weiterentwicklung von Pitarrilla und Explorationsarbeiten in Kolpa, während die allgemeinen und Verwaltungskosten vor allem aufgrund der im zweiten Quartal 2025 nicht aktivierbaren Anschaffungskosten in Höhe von 3,6 Millionen US-Dollar sowie einer Veränderung des Verlusts aus der Neubewertung der Verbindlichkeit aus bar abgerechneten aufgeschobenen Aktienanteilen in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar zurückgingen.

Das Unternehmen verzeichnete im 2. Quartal 2026 einen Gewinn von 21,7 Millionen Dollar aus der Neubewertung von Derivatkontrakten (2. Quartal 2025 – Verlust von 10,1 Millionen Dollar). Die Finanzierungskosten stiegen auf 5,7 Millionen Dollar (2. Quartal 2025 – 1,1 Millionen Dollar), was in erster Linie auf Finanzierungskosten in Höhe von 5,1 Millionen Dollar im Zusammenhang mit den im Dezember 2025 begebenen vorrangigen Wandelanleihen zurückzuführen ist. Im Berichtszeitraum wurden Verluste aus Beteiligungen und sonstigen Posten in Höhe von 2,6 Mio. US-Dollar verbucht (2. Quartal 2025: Ertrag von 0,7 Mio. US-Dollar), was größtenteils auf die Neubewertung der Guanajuato-Silver-Aktien zurückzuführen ist, die als Gegenleistung für den Verkauf von Bolañitos erhalten wurden. Infolgedessen belief sich das Ergebnis vor Steuern im 2. Quartal 2026 auf 79,5 Mio. $, verglichen mit einem Verlust vor Steuern von 14,6 Mio. $ im 2. Quartal 2025.

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens für den am 30. Juni 2026 endenden Zeitraum sowie dem dazugehörigen Lagebericht (MD&A) gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

Über Endeavour Silver – Endeavour ist ein mittelgroßer Silberproduzent mit drei in Betrieb befindlichen Minen in Mexiko und Peru sowie einer soliden Pipeline an Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung und dem verantwortungsvollen Abbau von Bodenschätzen treibt Endeavour organisches Wachstum voran und schafft nachhaltigen Wert auf seinem Weg zu einem führenden etablierten Silberproduzenten.

Telefonkonferenz

Die Unternehmensleitung wird am 30. Juli 2026 um 10:00 Uhr pazifischer Zeit (PT) / 13:00 Uhr östlicher Zeit (EDT) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal 2026 zu erörtern.

Datum: –Donnerstag, 30. Juli 2026

Uhrzeit:–10:00 Uhr pazifischer Zeit / 13:00 Uhr östlicher Sommerzeit

Telefonnummer: Kanada und USA +1-833-752-3348

International +1-647-846-2804

Aufzeichnung: Kanada/USA gebührenfrei +1-855-669-9658

– International +1-412-317-0088

Der Zugangscode lautet 8095012; die Audioaufzeichnung wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein

Kontaktdaten

Allison Pettit

Vice President, Investor Relations

E-Mail:apettit@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Endnoten

Nicht-IFRS-Kennzahlen und sonstige Finanzkennzahlen und -kennziffern

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen sowie weitere nichtfinanzielle Kennzahlen und Kennziffern, darunter die Cash-Kosten pro Unze Silber, die Gesamtproduktionskosten pro Unze, die -Gesamtkosten pro Unze, die AISC pro Unze , die direkten Betriebskosten pro Tonne, die direkten Kosten pro Tonne, die Cash-Kosten für Silber als Nebenprodukt, die Cash-Kosten für Gold als Nebenprodukt, den realisierten Silberpreis pro Unze, den realisierten Goldpreis pro Unze, den bereinigten Nettogewinn (Verlust), bereinigter Nettogewinn (Verlust) je Aktie, operativer Cashflow des Bergbaubetriebs vor Steuern, Betriebskapital, operativer Cashflow vor Anpassungen des Betriebskapitals, operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie, Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA), bereinigtes EBITDA je Aktie, Erhaltungs- und Wachstumskapital sowie bereinigter Nettogewinn (Verlust).

Erläuterungen und Erörterungen zu diesen Nicht-IFRS-Kennzahlen und anderen nichtfinanziellen Kennzahlen und Kennziffern finden Sie im Lagebericht vom 30. Juni 2026. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen und Kennziffern zusätzlich zu den gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellten konventionellen Kennzahlen und Kennziffern nach dem Grundsatz dem Management und den Anlegern eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Die Nicht-IFRS-Kennzahlen und sonstigen nichtfinanziellen Kennzahlen und Kennziffern sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Leistungskennzahlen oder -kennziffern betrachtet werden. Diese Kennzahlen und Kennziffern haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar. Bestimmte zusätzliche Angaben zu diesen Nicht-IFRS-Kennzahlen wurden durch Verweis aufgenommen und sind im Abschnitt Nicht-IFRS-Kennzahlen im MD&A vom 30. Juni 2026 zu finden, das auf SEDAR unter www.sedarplus.com verfügbar ist.

Überleitung des Betriebskapitals

Angaben in Millionen US-Dollar Stand: 30. Juni 2026 Stand: 31. Dezember 2025

Umlaufvermögen 435,4 423,2

Kurzfristige Verbindlichkeiten 221,0 276,8

Betriebskapital 214,4 $ 146,4

Überleitung des bereinigten Nettoergebnisses (Verlusts) und des bereinigten Nettoergebnisses (Verlusts) je Aktie

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum zum Sechs Monate zum

30. Juni 30. Juni

2026 2025 2026 2025

Periodenergebnis (Verlust) gemäß Jahresabschluss 66,5 $ (20,5 $) 131,4 $ (53,4 $)

Nicht realisierter Wechselkursgewinn/-verlust (3,0) (2,8) (2,4) (2,5)

(Gewinn) Verlust aus der Neubewertung von (21,3) 10,1 4,1 42,0

Derivaten, Kupferstreams und bedingten

Verbindlichkeiten

(Gewinn) aus dem Verkauf von Bolañitos (0,9) – (36,5) –

Anschaffungskosten – 3,6 – 3,6

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von 4,3 (0,2) 8,4 (0,3)

Finanzanlagen

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar (1,0) 0,6 (1,1) 1,2

abgerechneten

DSUs

Bereinigter Nettogewinn (-verlust) 44,8 (9,2) 104,0 (9,4)

Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf 296.096 283.534 295.892 272.988

befindlichen Stammaktien (in

Tausend)

Bereinigter Nettogewinn (Verlust) je Aktie 0,15 (0,03 $) 0,35 (0,03 $)

Aufgrund von Rundungen können sich die Summen unterscheiden

Überleitung des Cashflows aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum zum Sechs Monate zum

30. Juni 30. Juni

2026 2025 2026 2025

Betriebsergebnis der Bergwerke gemäß Jahresabschluss 74,0 7,7 167,5 20,6

Aktienbasierte Vergütung 0,2 0,2 0,4 0,2

Abschreibungen 25,7 15,0 46,5 24,2

Cashflow aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern 99,9 22,9 214,5 45,0

Überleitung des operativen Cashflows vor Veränderungen des Betriebskapitals und des operativen Cashflows vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie

Angaben in Millionen US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum

30. Juni

(mit Ausnahme der Beträge pro Aktie) 2026 2025 2026 2025

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit gemäß 39,8 21,5 60,6 24,9

Jahresabschluss

Nettoveränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals (5,1) 7,2 (23,2) 2,2

gemäß

Jahresabschluss

Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals 44,9 14,3 83,8 22,7

Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien 296.096 283.534 295.892 272.988

(in

Tausend)

Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals je 0,15 0,05 0,28 0,08

Aktie

Überleitung von EBITDA und bereinigtem EBITDA

Angaben in Millionen US-Dollar Drei Monate bis zum Sechs Monate zum

30. Juni 30. Juni

2026 2025 2026 2025

Periodenergebnis (Verlust) gemäß Jahresabschluss 66,5 (20,5) 131,4 (53,4)

Abschreibungen – Umsatzkosten 25,7 15,0 46,5 24,2

Abschreibungen – Exploration, Erkundung und Erschließung 0,2 – 0,3 0,3

Abschreibungen – Allgemeines und Verwaltung 0,1 0,1 0,2 0,2

Finanzkosten 5,4 0,8 10,9 1,0

Laufender Ertragsteueraufwand 10,7 9,1 44,5 14,4

Latenter Ertragsteueraufwand (Ertrag) 2,3 (3,2) (10,5) (3,4)

EBITDA 110,9 1,4 223,5 (16,7 $)

Aktienbasierte Vergütung 0,9 1,7 2,3 2,2

Nicht realisierte Wechselkursgewinne/-verluste (3,0) (2,8) (2,4) (2,5)

(Gewinn) Verlust aus der Neubewertung von Derivaten, (21,3) 10,1 4,1 42,0

Kupferstreams und bedingten

Verbindlichkeiten

(Gewinn) aus dem Verkauf von Bolañitos (0,9) – (36,5) –

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Beteiligungen 4,3 (0,2) 8,4 (0,3)

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar (1,0) 0,6 (1,1) 1,2

abgerechneten

DSUs

Bereinigtes EBITDA 90,0 10,8 198,4 25,9

Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen 296.096 283.534 295.892 272.988

Stammaktien (in

Tausend)

Bereinigtes EBITDA je Aktie 0,30 $ 0,04 0,67 0,09

Aufgrund von Rundungen können die Summen abweichen

Aufschlüsselung der Bar-Kosten pro Unze Silber, der Gesamtproduktionskosten pro Unze, der direkten Betriebskosten pro Tonne und der direkten Kosten pro Tonne

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum endend am

30. Juni 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss 29,3 37,8 – 33,9 101,0

Kauf von Material von Drittanbietern – (15,2) – (0,9) (16,1)

In den Umsatz einbezogene Schmelz- und Veredelungskosten1,4 – – 2,9 4,3

Eröffnung des Lagers für Fertigwaren (2,2) (17,6) – (1,4) (21,3)

Bestand an Fertigerzeugnissen 1,3 12,3 – 0,9 14,5

Direkte Betriebskosten 29,8 17,3 – 35,3 82,4

Einkauf von Fremdmaterial – 15,2 – 0,9 16,1

Lizenzgebühren 2,3 7,9 – 1,1 11,2

Sonderabgabe für den Bergbau (1) 1,7 (0,7) – 1.1 2,2

Direkte Kosten 33,8 39,7 – 38,4 111,9

Umsatz mit Nebenprodukten (31,8) (14,8) – (25,6) (72,2)

Marktwert des Anfangsbestands an Nebenprodukten 2,6 6,4 – 1,3 10,4

Marktwert des Nebenproduktbestands zum Bilanzstichtag (1,6) (3,6) – (0,8) (6,1)

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte 3,0 27,8 – 13,3 44,0

Abschreibungen 9,9 7,4 – 8,3 25,7

Aktienbasierte Vergütung 0,1 – – 0,1 0,2

Anfangsbestand an Fertigerzeugnissen, Abschreibungen (0,6) (3,5) – (0,3) (4,4)

Abschreibung auf Fertigerzeugnisse zum Bilanzstichtag 0,4 2,6 – 0,2 3,1

Gesamtproduktionskosten 12,8 34,3 – 21,6 68,7

(1) Die Sonderabgabe für den Bergbau ist eine EBITDA-Lizenzgebühr, die gemäß IFRS als laufende Ertragsteuer ausgewiesen wird.

Dreimonatszeitraum zum

30. Juni 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen 175.729 100.439 – 233.408 509.576

Zu zahlende Unzen Silber 582.043 691.401 – 599.323 1.872.767

Cash-Kosten pro Unze Silber 5,07 40,17 – 22,23 23,52

Gesamtproduktionskosten pro Unze 21,93 49,65 – 36,08 36,69

Direkte Betriebskosten pro Tonne 169,49 $ 172,22 – 151,38 161,73

Direkte Kosten pro Tonne 192,13 $ 395,39 – 164,68 219,62 $

Angegeben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum endend am

30. Juni 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Direkte Produktionskosten gemäß Jahresabschluss – 23,1 11,6 16,3 51,0

Kauf von Material von Drittanbietern – (10,0) – – (10,0)

In den Umsatz einbezogene Schmelz- und Veredelungskosten- – 0,3 1,1 1,4

Eröffnung des Fertigwarenlagers – (4,8) (1,3) (0,6) (6,7)

Bestand an Fertigerzeugnissen – 5,9 0,9 0,6 7,4

Direkte Betriebskosten – 14,2 11,5 17,4 43,1

Kauf von Material von Drittanbietern – 10,0 – – 10,0

Tantiemen – 6,2 0,2 – 6,4

Sonderabgabe für den Bergbau (1) – 1,1 0,4 0,1 1,7

Direkte Kosten – 31,5 12,1 17,5 61,1

Umsatz mit Nebenprodukten – (11,6) (14,0) (13,3) (38,9)

Marktwert des Anfangsbestands an Nebenprodukten – 2,2 1,4 0,5 4,2

Marktwert des Bestands an Nebenprodukten zum – (2,3) (1,3) (0,5) (4,1)

Bilanzstichtag

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte – 19,8 (1,7) 4,2 22,3

Abschreibungen – 6,3 2,7 5,2 14,2

Aktienbasierte Vergütung – 0,1 – – 0,1

Anfangsbestand an Fertigerzeugnissen, Abschreibungen – (1,6) (0,4) (0,1) (2,1)

Abschreibung auf Fertigerzeugnisse zum Bilanzstichtag – 1,8 0,2 0,1 2,2

Gesamtproduktionskosten – 26,4 0,9 9,4 36,7

Dreimonatszeitraum endend am

30. Juni 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen – 96.834 88.098 118.896 303.828

Zu zahlende Unzen Silber – 994.882 100.183 359.347 1.454.412

Cash-Kosten pro Unze Silber – 19,91 (17,26 $) 11,81 15,35

Gesamtproduktionskosten pro Unze – 26,55 8,92 $ 26,20 25,25

Direkte Betriebskosten pro Tonne – 147,11 $ 131,06 $ 145,95 142,00

Direkte Kosten pro Tonne – 325,40 $ 137,72 $ 147,20 201,24

Angaben in Millionen US-Dollar Sechs Monate bis zum

30. Juni 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss 63,1 61,7 1,7 58,4 185,0

Einkauf von Material von Drittanbietern – (25,6) – (1,9) (27,4)

In den Umsatzerlösen enthaltene Schmelz- und 2,6 0,2 – 5,5 8,3

Veredelungskosten

Anfangsbestand an Fertigwaren (3,0) (8,6) (0,2) (0,8) (12,6)

Bestand an Fertigerzeugnissen 1,3 12,3 – 0,9 14,5

Direkte Betriebskosten 64,0 40,1 1,6 62,1 167,8

Einkauf von Fremdmaterial – 25,6 – 1,9 27,4

Lizenzgebühren 4,7 15,0 – 2,6 22,4

Sonderabgabe für den Bergbau (1) 6,1 2,8 0,2 2,4 11,4

Direkte Kosten 74,8 83,4 1,8 69,0 229,0

Umsatz mit Nebenprodukten (74,3) (24,9) (2,5) (43,2) (144,8)

Marktwert des Anfangsbestands an Nebenprodukten 3,0 3,2 0,1 0,6 6,9

Marktwert des Nebenproduktbestands zum Bilanzstichtag (1,6) (3,6) – (0,8) (6,1)

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte 1,9 58,1 (0,6) 25,6 85,0

Abschreibungen 19,4 12,1 – 15,1 46,5

Aktienbasierte Vergütung 0,2 0,1 – 0,2 0,4

Anfangsbestand an Fertigerzeugnissen, Abschreibungen (0,5) (1,8) – (0,2) (2,4)

Abschreibung auf Fertigerzeugnisse zum Bilanzstichtag 0,4 2,6 – 0,2 3,1

Gesamtproduktionskosten 21,3 71,1 (0,6 $) 40,9 132,6

Sechs Monate bis zum

30. Juni 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen 351.147 195.963 13.988 405.135 966.232

Zu zahlende Unzen Silber 1.092.565 1.476.895 17.668 1.100.781 3.687.909

Cash-Kosten pro Unze Silber 1,70 39,33 (34,70 $) 23,27 23,03

Gesamtproduktionskosten pro Unze 19,47 48,12 (34,69 $) 37,15 $ 35,96 $

Direkte Betriebskosten pro Tonne 182,29 $ 204,43 113,74 $ 153,30 173,63

Direkte Kosten pro Tonne 212,97 $ 425,53 $ 130,37 $ 170,25 236,97

Angegeben in Millionen US-Dollar Sechs Monate bis zum

30. Juni 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Direkte Produktionskosten gemäß Jahresabschluss – 48,5 21,3 16,3 86,1

Kauf von Material von Drittanbietern – (15,9) – – (15,9)

In den Umsatzerlösen enthaltene Verhüttungs- und – – 0,8 1,1 1,9

Raffinierungskosten

Eröffnung des Lagers für Fertigwaren – (5,4) (0,5) (0,6) (6,5)

Abschluss der Fertigerzeugnisse – 5,9 0,9 0,6 7,4

Direkte Betriebskosten – 33,1 22,6 17,4 73,0

Einkauf von Fremdmaterial – 15,9 – – 15,9

Lizenzgebühren – 12,3 0,3 – 12,6

Sonderabgabe für den Bergbau (1) – 2,1 0,9 0,1 3,1

Direkte Kosten – 63,3 23,7 17,5 104,6

Umsatz mit Nebenprodukten – (24,4) (26,0) (13,3) (63,7)

Marktwert des Anfangsbestands an Nebenprodukten – 3,2 0,8 0,5 4,5

Marktwert des Nebenproduktbestands zum Bilanzstichtag – (2,3) (1,3) (0,5) (4,1)

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte – 39,8 (2,7) 4,0 41,3

Abschreibungen – 12,9 5,4 5,2 23,4

Aktienbasierte Vergütung – 0,1 0,1 – 0,2

Anfangsbestand an Fertigerzeugnissen, Abschreibungen – (1,2) (0,1) (0,1) (1,4)

Abschreibung auf Fertigerzeugnisse zum Jahresende – 1,8 0,2 0,1 2,2

Gesamtproduktionskosten – 53,4 2,8 9,4 65,6

Sechs Monate bis zum

30. Juni 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen – 199.272 195.167 118.896 513.335

Zu zahlende Unzen Silber – 2.007.163 281.260 359.347 2.647.770

Cash-Kosten pro Unze Silber – 19,82 (9,75 $) 11,81 15,59

Gesamtproduktionskosten pro Unze – 26,60 10,04 26,20 24,79

Direkte Betriebskosten pro Tonne – 166,30 $ 115,56 $ 145,95 142,30

Direkte Kosten pro Tonne – 317,75 $ 121,69 $ 147,20 $ 203,70

Überleitung der Gesamtkosten pro Unze und der AISC pro Unze

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum endend am

30. Juni 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte 3,0 27,8 – 13,3 44,0

Aktienbasierte Vergütung im operativen Geschäft 0,1 – – 0,1 0,2

Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen des Konzerns 0,8 0,6 – 0,8 2,1

Aktienbasierte Vergütung des Unternehmens 0,2 0,2 – 0,2 0,7

Rückgewinnung – Abschreibung/Wertzuwachs 0,1 0,1 – 0,1 0,3

Explorationskosten am Standort des Bergwerks 0,4 0,4 – 1,0 1,9

Raten für das Leasing von Ausrüstung 0,8 – – 0,2 0,9

Investitionen in den laufenden Betrieb 10,0 7,0 – 1,9 18,9

Gesamtkosten für die Erhaltung der Produktion 15,4 36,1 – 17,6 69,1

Erkundung, Bewertung und Erschließung neuer Vorkommen 4,3

Investitionen in Wachstum 8,9

Gesamtkosten 82,3

Dreimonatszeitraum endend am

30. Juni 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen 175.729 100.439 – 233.408 509.576

Zu zahlende Unzen Silber 582.043 691.401 – 599.323 1.872.767

Silberäquivalentproduktion (Unzen) 1.298.268 955.070 – 1.184.457 3.437.794

Gesamt-Sustaining-Kosten pro Unze 26,42 $ 52,20 – 29,40 36,89

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum endend am

30. Juni 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte – 19,8 ($1,7) 4,2 22,3

Aktienbasierte Vergütung im operativen Geschäft – 0,1 – – 0,1

Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen des Konzerns – 1,1 0,3 4,8 6,2

Anschaffungskosten – – – (3,6) (3,6)

Aktienbasierte Vergütung des Unternehmens – 0,8 0,3 0,3 1,4

Rückgewinnung – Abschreibung/Wertzuwachs – 0,2 0,1 – 0,3

Explorationskosten am Standort der Mine – – – 1,0 1,1

Ratenzahlungen für Leasingobjekte – – – 0,1 0,1

Investitionen zur Erhaltung des Betriebsvermögens – 4,8 1,7 2,3 8,8

Gesamtkosten für die Erhaltung der Produktion – 26,7 0,7 9,2 36,6

Anschaffungskosten 3,6

Exploration, Bewertung und Erschließung neuer Vorkommen 3,6

Investitionen in das Wachstum 45,4

Gesamtkosten 89,2

Dreimonatszeitraum endend am

30. Juni 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen – 96.834 88.098 118.896 303.828

Zu zahlende Unzen Silber – 994.882 100.183 359.347 1.454.412

Silberäquivalent-Produktion (Unzen) – 1.282.853 440.678 805.032 2.528.562

Gesamtkosten pro Unze – 26,81 $ 7,04 25,66 25,16

Angaben in Millionen US-Dollar Sechs Monate bis zum

30. Juni 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte 1,9 58,1 ($0,6) 25,6 85,0

Anteil der aktienbasierten Vergütung am operativen 0,2 0,1 – 0,2 0,4

Ergebnis

Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen des Konzerns 2,1 1,6 0,1 1,7 5,5

Aktienbasierte Vergütung des Unternehmens 0,7 0,5 – 0,6 1,8

Rückgewinnung – Abschreibung/Wertzuwachs 0,2 0,3 – 0,1 0,6

Explorationskosten am Standort der Mine 0,7 0,9 – 2,4 4,0

Raten für das Leasing von Ausrüstung 1,7 – – 0,4 2,0

Investitionen in den laufenden Betrieb 19,4 12,7 0,2 4,8 37,0

Gesamt-Sustaining-Kosten 26,8 74,2 (0,4 $) 35,7 136,3

Exploration, Bewertung und Erschließung neuer Vorkommen 7,1

Investitionen in Wachstum 14,7

Gesamtkosten 158,1

Sechs Monate bis zum

30. Juni 2026

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen 351.147 195.963 13.988 405.135 966.232

Zu zahlende Unzen Silber 1.092.565 1.476.895 17.668 1.100.781 3.687.909

Silberäquivalentproduktion (Unzen) 2.594.616 1.997.849 62.766 2.124.507 6.779.737

Gesamt-Sustaining-Kosten pro Unze 24,50 $ 50,22 (20,22 $) 32,46 $ 36,96

Angegeben in Millionen US-Dollar Sechs Monate bis zum

30. Juni 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukte – 39,8 (2,7 $) 4,2 41,3

Aktienbasierte Vergütung im operativen Geschäft – 0,1 0,1 – 0,2

Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen des Konzerns – 3,8 1,4 4,8 9,9

Anschaffungskosten – – – (3,6) (3,6)

Aktienbasierte Vergütung des Unternehmens – 1,1 0,4 0,3 1,8

Rückgewinnung – Abschreibung/Wertzuwachs – 0,3 0,2 – 0,5

Explorationskosten am Standort der Mine – 0,3 0,2 1,0 1,5

Raten für das Leasing von Ausrüstung – – – 0,1 0,1

Investitionen zur Erhaltung des Betriebsvermögens – 8,2 3,6 2,3 14,2

Gesamtkosten für die Erhaltung der Produktion – 53,5 3,1 9,2 65,8

Anschaffungskosten 3,6

Exploration, Bewertung und Erschließung neuer Vorkommen 7,4

Investitionen in das Wachstum 81,6

Gesamtkosten 158,4

Sechs Monate bis zum

30. Juni 2025

Terronera Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt

Durchsatz in Tonnen – 199.272 195.167 118.896 513.335

Zu zahlende Unzen Silber – 2.007.163 281.260 359.347 2.647.770

Silberäquivalent-Produktion (Unzen) – 2.617.300 979.070 805.032 4.401.401

Gesamt-Sustaining-Kosten pro Unze – 26,65 $ 10,98 $ 25,66 $ 24,85

Überleitung von Erhaltungskapital und Wachstumskapital

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum zum 30. Juni Sechs Monate, endend am 30. Juni

2026 2025 2026 2025

Investitionen in den laufenden Betrieb 18,9 8,8 37,0 14,2

Investitionen in Wachstum 8,9 45,4 14,7 81,6

Investitionen in Sachanlagen gemäß der konsolidierten 27,8 54,2 51,7 95,7

Kapitalflussrechnung

Angaben in Millionen US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni

2026 2025 2026 2025

Als Aufwand verbuchte Exploration am Standort 1,9 1,1 4,0 1,5

Exploration, Bewertung und Erschließung zur Erweiterung 4,3 3,6 7,1 7,4

Exploration, Erkundung und Erschließung insgesamt 6,2 4,7 11,0 8,9

Abschreibungen auf Exploration, Bewertung und Erschließung 0,2 – 0,3 0,3

Aktienbasierte Vergütung für Exploration, Erkundung und – 0,2 0,1 0,3

Erschließung

Aufwendungen für Exploration, Bewertung und Erschließung 6,4 4,9 11,5 9,5

Überleitung der realisierten Metallpreise pro Unze

Angaben in Millionen US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni

Sofern nicht anders angegeben

2026 2025(1) 2026 2025(1)

Bruttoumsatz mit Silber 144,1 48,9 285,3 88,0

Verkaufte Silberunzen 2.054.108 1.483.311 3.696.328 2.706.995

Realisierter Silberpreis pro Unze 70,16 $ 32,95 $ 77,18 $ 32,52

1) einschließlich 212.691 Unzen Silber aus der Vorproduktionsphase in Terronera während der drei Monate und 240.321 Unzen während des am 30. Juni 2025 endenden Halbjahres.

Angaben in Millionen US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate, endend am 30. Juni

Sofern nicht anders angegeben

2026 2025(1) 2026 2025(1)

Bruttogoldumsatz 46,6 28,0 101,7 52,8

Verkaufte Unzen Gold 10.823 8.431 21.766 16.969

Realisierter Goldpreis pro Unze 4.305 $ 3.320 4.672 3.110

1) einschließlich 6.386 Unzen Gold aus der Vorproduktionsphase in Terronera während der drei Monate und 7.094 Unzen während des am 30. Juni 2025 endenden Halbjahres.

Angaben in Millionen US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate, endend am 30. Juni

Sofern nicht anders angegeben

2026 2025 2026 2025

Bruttoumsatz mit Blei 11,5 6,7 20,5 6,7

Verkaufte Bleitonnen 5.956 3.344 10.498 3.344

Erzielter Bleipreis pro Tonne 1.938 $ 2.014 1.950 2.014

Angaben in Millionen US-Dollar Dreimonatszeitraum zum 30. Juni Sechs Monate bis zum 30. Juni

Sofern nicht anders angegeben

2026 2025 2026 2025

Brutto-Zinkumsatz 11,4 5,6 18,4 5,6

Verkaufte Zinkmenge in Tonnen 3.454 1.974 5.749 1.974

Erzielter Zinkpreis pro Tonne 3.299 $ 2.847 3.208 2.847

Angaben in Millionen US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni

Sofern nicht anders angegeben

2026 2025 2026 2025

Brutto-Kupferumsatz 1,5 0,6 2,2 0,6

Verkaufte Kupfertonnen 111 57 167 57

Erzielter Kupferpreis pro Tonne 13.190 $ 9.820 $ 13.097 9.820

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sowie zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen zur Weiterführung der Wachstumsinitiativen des Unternehmens in der zweiten Jahreshälfte, zum Hochlauf des Bergbaukomplexes im Terronera-Projekt, die Fähigkeit von Endeavour, Wertpotenziale entlang der gesamten Entwicklungspipeline des Unternehmens zu erschließen und langfristigen Wert für seine Stakeholder zu schaffen, sowie den Zeitplan und die Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Produktionsmengen, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seiner Geschäftstätigkeit wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen; die anhaltenden Auswirkungen von Inflation und Problemen in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Minen; Schwankungen der Silber- und Goldpreise; Schwankungen an den Devisenmärkten (insbesondere beim mexikanischen Peso, peruanischen Sol, kanadischen Dollar, chilenischen Peso und US-Dollar); Zinsschwankungen; Auswirkungen der Inflation; Veränderungen bei nationalen und lokalen Regierungen, in der Gesetzgebung, im Steuerwesen, bei Kontrollen, Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada, Peru und Mexiko; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und im Bergbau; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unzureichender Versicherungsschutz oder die Unmöglichkeit, eine Versicherung abzuschließen; Verfügbarkeit und Kosten von Bergbaugut und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; abnehmende Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge des Abbaus der Liegenschaften; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; sowie Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Liegenschaften; ebenso wie jene Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den fortgesetzten Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen des Marktpreises für Rohstoffe, die prognostizierte Wirtschaftlichkeit der Minen, dass der Bergbaubetrieb gemäß den Erwartungen des Managements verläuft und die Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen fertiggestellt werden und die angegebenen Produktionsergebnisse erreichen, sowie sonstige hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

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