Empress Royalty Corp. (TSXV:EMPR | OTCQB:EMPYF) (Empress oder das Unternehmen –www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/empress-royalty-corp/) freut sich, die Ergänzung zu unserer Vereinbarung (die Vereinbarung) mit Endeavour Financial Ltd. (Endeavour) bekannt zu geben, bei der es um die Ermittlung, Evaluierung und Umsetzung von Finanzierungsoptionen geht. Infrage kommen unter anderem Kreditfazilitäten, Unternehmensfusionen und -übernahmen sowie ähnliche Geschäftszusammenschlüsse.

Wir haben die Rolle von Endeavour weiter ausgebaut, damit die Firma uns von Empress dabei hilft, unsere Wachstumsstrategie zu forcieren, bestätigt Alexandra Woodyer Sherron, CEO und President von Empress Royalty. Wir arbeiten bereits seit Anbeginn eng mit Endeavour zusammen, um eine solide Plattform für die Identifikation von Investmentchancen aufzubauen. Diese Bemühungen setzen wir fort. Endeavour wird sich in seiner erweiterten Funktion darum bemühen, für Empress Finanzierungsmöglichkeiten über Kreditfazilitäten und/oder Unternehmenstransaktionen an Land zu ziehen. Das Team von Endeavour besteht aus einer Gruppe von preisgekrönten Bergbaufinanzierungsexperten, die hier bereits eine entsprechende Erfolgsbilanz vorweisen können.

Endeavour wird das Unternehmen in Bezug auf die strategische Ausrichtung und Unternehmensentwicklung finanziell beraten. Konkret geht es dabei um die Beratung und Unterstützung bei der Vermittlung, Strukturierung, Verhandlung und dem Abschluss möglicher Transaktionen.

Dank dieser Geschäftsbeziehung hat das Unternehmen die Möglichkeit, sich strategische Beratung über das branchenweite Netzwerk von Kontakten und den großen Mitarbeiterstab von Endeavour zu holen.

ÜBER ENDEAVOUR FINANCIAL CORP.

Endeavour Financial hat Niederlassungen in London (Großbritannien) und George Town (Kaimaninseln) und ist eine der führenden Finanzberatungsfirmen für den Bergbau, die sich auf die Vermittlung von diversifizierten Finanzierungslösungen für Unternehmen in der Aufbauphase spezialisiert hat. Endeavour Financial wurde 1988 gegründet und hat sich mit über 500 Millionen US-Dollar an Lizenz- und Stream-Finanzierungen, 4 Milliarden US-Dollar an Fremdfinanzierungen und 28 Milliarden US-Dollar an Fusionen und Übernahmen einen Namen gemacht.

Das Team von Endeavour Financial verfügt sowohl im Rohstoff- als auch im Finanzbereich über vielfältige Erfahrungen und zählt Investmentbanker, Geologen, Bergbauingenieure, Cashflow-Modellierer und Projektfinanzierer zu seinen Mitgliedern.

Über Empress Royalty Corp.

Empress ist ein neues Unternehmen, das sich auf Gebührenbeteiligungen und Streaming-Erträge aus der Edelmetallproduktion spezialisiert hat und sein Augenmerk auf die Schaffung einzigartiger Finanzierungslösungen für Bergbaufirmen richtet. Empress verfügt über ein Portfolio von 16 Beteiligungsprojekten und ist derzeit aktiv auf der Suche nach Branchenpartnern mit Projekten im Erschließungs- und Produktionsstadium, die zusätzliches, nicht verwässerndes Kapital benötigen. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit Endeavour Financial, Terra Capital und Accendo, die Empress nicht nur den Zugang zu globalen Investitionsmöglichkeiten eröffnen, sondern auch einzigartiges Know-how zur Bergbaufinanzierung, Deal-Strukturierung und den Zugang zu Kapitalmärkten verschaffen. Empress freut sich darauf, seinen Aktionären durch die bewährten Gebühren- und Streaming-Modelle eine kontinuierliche Wertschöpfung zu ermöglichen.

FÜR EMPRESS ROYALTY CORP.

Per: Alexandra Woodyer Sherron, CEO und President

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.empressroyalty.com oder kontaktieren Sie Kaitlin Taylor, Investor Communications, per E-Mail unter E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt , telefonisch unter +1.604.331.2080.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

www.resource-capital.ch

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite

