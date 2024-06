Einzelheiten zur Jahres- und Sonderversammlung der Aurania-Aktionäre

Toronto, Ontario, 7. Juni 2024 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) gibt bekannt, dass seine Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre (die Versammlung) am Donnerstag, den 13. Juni 2024 um 13 Uhr 30 EST (19 Uhr 30 MESZ) in den Geschäftsräumen des Unternehmens in 8 King Street East, Suite 1800, Toronto, ON M5C 1B5 stattfinden wird. President und CEO von Aurania, Dr. Keith Barron, plant, im Anschluss an den formellen Teil der Versammlung ein kurzes Update über die Aktivitäten und Pläne bereitzustellen. Das Unternehmen wird voraussichtlich einen Link zu einer Aufzeichnung von Dr. Barrons Update einige Zeit nach der Versammlung zur Verfügung stellen.

Stichtag für die Stimmrechtsvertretungen

Um sicherzustellen, dass Ihre Stimme gezählt wird, geben Sie Ihre Stimme bitte vor Dienstag, dem 11. Juni 2024, um 13 Uhr 30 EST (19 Uhr 30 MESZ) gemäß den Angaben in Ihrem Vollmachtsformular ab. Die Versammlungsunterlagen finden Sie auf der Website von Aurania unter der Registerkarte Jahreshauptversammlung.

Jahresabschluss und Lagebericht (MD&A/Management’s Discussion & Analysis)

Der Jahresabschluss von Aurania für das Jahr bis zum 31. Dezember 2023 sowie der Zwischenabschluss und der Lagebericht (MD&A) für die drei Monate bis zum 31. März 2024 sind auf SEDAR+ und auf der Website des Unternehmens verfügbar.

Über Aurania

Aurania ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Sein Vorzeigeprojekt, das Projekt The Lost Cities – Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

