Ein Zufallsfund historischer geophysikalischer Daten bringt die Exploration und Zielbestimmung auf dem Projekt Filo Sur im Vicuña-Distrikt in Argentinien voran

7. September 2024: Mogotes Metals Inc. (TSX: MOG) („Mogotes“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/ ) berichtet über den Erhalt und die erste Interpretation von bisher nicht gemeldeten großen IP- und magnetischen Bodendaten über dem Projekt Filo Sur, das an das Weltklasse-Cu-Au-Ag-Projekt Filo del Sol im produktiven Bezirk Vicuña in Argentinien angrenzt.

CEO, Allen Sabet, erklärte: „Im Rahmen unserer systematischen Aufarbeitung der Datensätze des Projekts Filo Sur haben wir uns an die früheren Betreiber des Projekts gewandt, um die Archive zu durchsuchen und wertvolle geophysikalische Daten und Berichte zu finden.

Dabei konnten sie lange verloren geglaubte Daten wiederherstellen, darunter umfangreiche bodenmagnetische Daten aus dem Jahr 2012 und geophysikalische DCIP-Liniendaten (2004 und 2012), die zuvor nicht verfügbar waren.

Dies ist ein unglaublicher Fund und eine große Chance für Mogotes. Er erhöht die Abdeckung unserer bodenmagnetischen Oberflächendaten um 88 % und unsere bodenmagnetische Abdeckung und Oberflächen-DCIP-Linien von 20 km auf 66 km.

Die Kosten für ein solches Programm würden sich heute auf etwa 0,9 Mio. C$ belaufen, und vor allem werden die Daten eine erhebliche Zeitersparnis bringen und dazu beitragen, die Explorationsarbeiten schneller voranzutreiben.

Die Integration dieser Daten mit unseren 2023 erworbenen Mogotes-Datensätzen hat vor kurzem zahlreiche neue Ziele vervollständigt und hervorgehoben, sowie die bestehenden Ziele des Unternehmens unterstützt und verfeinert.“

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76820/12092024_DE_Mogotex.001.png

Mogotes gibt bekannt, dass es durch die Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Bergbauunternehmen Vale S.A., das zuletzt 2012 auf dem Projekt Filo Sur explorierte, einen bedeutenden Bestand an geophysikalischen Daten für das Projekt Filo Sur erhalten hat. Diese Daten gingen im letzten Jahrzehnt verloren und wurden von nachfolgenden Explorationsunternehmen, die das Projekt evaluierten, nicht mehr eingesehen.

Mogotes hat die IP-Daten von Vale mit den firmeneigenen Vector IP- und tief eindringenden IP/MT-Daten integriert und moderne Verarbeitungstechniken eingesetzt, um projektweite elektrische 3D-Geophysik und magnetische Modelle zu erstellen, die die wichtigsten Bohr- und Explorationsziele auf Filo Sur abdecken.

Vale Ground Magnetic-Datensatz (Abbildung 1):

– Zuvor von Vale gelieferte Bodenmagnete:

– 40 E-W-Linien, 200 m Abstand für 180 Linienkilometer / 36 qkm

– „Neue“ Vale-Daten:

– 67 E-W- und 3 N-S-Linien, 200 m Abstand für 340 Linien-km / 68 qkm

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76820/12092024_DE_Mogotex.002.jpeg

Mogotes und Vale Elektrischer Geophysik-Datensatz (Abbildung 2):

– Zuvor gelieferte Vale Linienkilometer = 8 Linien / 20 Linienkilometer

– Neu gelieferte Vale-Linien-km = 23 Linien / 66 Linien-km

– Mogotes 2023 DDIP = 5 Linien / 22,3 Linienkilometer

– Mogotes 2023 VIP/MT-Datenabdeckung = 55 qkm

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76820/12092024_DE_Mogotex.002.jpeg

àGesamte Fläche, die durch elektrische Geophysik und 3D-Modell erfasst wurde = 62 km2

Die neuen integrierten geophysikalischen Modelle stellen einen technischen Fortschritt für die Exploration des Projekts dar und bieten eine neue, normalerweise teure geophysikalische Abdeckung für wichtige Bohrziele auf den neuen Cruz Del Sur-, Camino- und Cumbre-Prospekten sowie die Hervorhebung von ungetesteten Bohrzielen auf den historischen Zielen Filo Este, Central und Stockwork Hills.

Die integrierte Interpretation der neuen geophysikalischen Modelle im Zusammenhang mit den geochemischen Oberflächenuntersuchungen, der Worldview 3-Alteration, den früheren Bohrungen und der Geologie ist noch im Gange. Es sind jedoch deutliche großflächige, übereinstimmende magnetische und elektrische geophysikalische Anomalien bei Cruz del Sur – Stockwork Hills, Cumbre und Camino (Abbildung 3 und 4) zu erkennen, die mit den Signaturen übereinstimmen, die für porphyrische und epithermale Systeme erwartet werden, und die durch die Boden- und Gesteinssplitteranomalien von Mogotes und die kartierte Alteration unterstützt werden, um überzeugende Bohrziele für die kommende Feldsaison darzustellen.

Weitere Informationen zu den neuen Zielen werden in künftigen Präsentationen und Veröffentlichungen behandelt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76820/12092024_DE_Mogotex.003.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76820/12092024_DE_Mogotex.004.jpeg

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold sucht. Das Vorzeigeprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an das Projekt Filo Mining, das direkt an die große Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol angrenzt, und liegt im selben Gürtel wie die Kupfer-Gold-Lagerstätten Lunahuasi und Los Helados von NGEx Minerals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet, Präsident und CEO

Telefon: (647) 846-3313

E-Mail: info@mogotesmetals.com

Zusätzliche Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, können jedoch durch spätere Pressemitteilungen überholt werden. Das Unternehmen ist weder verpflichtet noch beabsichtigt es, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über das Projekt Filo Sur wurden von Stephen Nano, der qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Nano ist ein Direktor und technischer Berater des Unternehmens.

Mogotes wendet die branchenüblichen Explorationsmethoden und -techniken an. Alle geochemischen Boden-, Fluss-, Gesteins- und Bohrproben werden unter der Aufsicht der Geologen des Unternehmens in Übereinstimmung mit den branchenüblichen Verfahren entnommen. Die geochemischen Untersuchungen werden im Rahmen eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms (QA/QC) durchgeführt und gemeldet. Die Proben werden zur Analyse an ein nach ISO 9001:2008 akkreditiertes Labor in Argentinien gesandt. Die Untersuchungsergebnisse von Bohrkernproben können aufgrund von oberflächlichen Oxidations- und Anreicherungsprozessen oder aufgrund natürlicher geologischer Gehaltsschwankungen in der primären Mineralisierung höher, niedriger oder ähnlich wie die Ergebnisse von Oberflächengestein, Kanal- und Grabenproben sein.

Die Bohrlöcher weisen mit zunehmender Tiefe unterschiedliche Durchmesser auf. Sie beginnen mit einem PQ3-Bohrer (bis zu ~300 m), reduzieren sich dann auf HQ3 (bis zu ~670 m) und erreichen schließlich am tiefsten Bohrloch den Durchmesser NQ3 (bis zu ~1200 m). Die Bohrkerne wurden von den Bohrgeräten des Unternehmens Foraco unter der Aufsicht von Mogotes Metals Inc. entnommen und in Kernkästen mit genauen Tiefenmarkierungen gelegt. Die Kernkästen wurden von den Mitarbeitern von Mogotes Metals Inc. sorgfältig zum Feldlager transportiert. Im Feldlager wurden die Bohrkerne wie folgt verarbeitet: allgemeine Kontrolle, fotografische Aufzeichnung mit IMAGO, Wiederfindungs- und RQD-Bestimmungen und geologisches Schnellprotokoll. Die Bohrkernkisten wurden außerdem angemessen verpackt und für den Transport zum Kernschuppen in San Juan gesichert. Der Transport vom Lager zur Anlage in San Juan erfolgte mit ausschließlich für diesen Zweck vorgesehenen Lastwagen.

Im Kernschuppen in San Juan wurden die Bohrkerne wie folgt verarbeitet: allgemeine Kontrolle, Überprüfung der Ausbeute und des RQD, zusätzliche geotechnische Untersuchungen, Bestimmung der scheinbaren Dichte, Abgrenzung der Proben, Schneiden der Bohrkerne, Entnahme und Wiegen der Proben, fotografische Aufzeichnung der halben Kerne mit IMAGO und detaillierte geologische Aufzeichnungen. All diese Informationen werden mit MX Deposit verwaltet. Die verbleibenden halben Bohrkerne werden sicher in Regalen im gleichen Kernschuppen gelagert.

Die Bohrkerne wurden je nach Bohrlochdurchmesser in 2- und 1-Meter-Intervallen entnommen (1 Meter für PQ3 und 2 Meter für HQ3 und NQ3), wobei eine Diamant- oder hydraulische Steinsäge verwendet wurde, die anhand der sichtbaren Mineralisierung ausgewählt wurde. Jeder Probe wurde eine eindeutige Referenznummer zugewiesen. Die Proben wurden in ordnungsgemäß gekennzeichnete Plastikbeutel verpackt, um sicherzustellen, dass jedes zu beprobende Intervall korrekt war und dass immer dieselbe Kernhälfte beprobt wurde.

Alle Proben wurden in Raffiasäcke verpackt und mit einem exklusiven LKW zum ALS-Labor in Mendoza, Argentinien, transportiert. In dieser Einrichtung wurde die Probenaufbereitung (PREP-31B) durchgeführt, die eine Zerkleinerung auf 70 % unter 2 mm, eine Riffelspaltung von 1 kg und eine Pulverisierung auf 85 % über 75 Mikrometer umfasst. Die aufbereiteten Proben wurden zur Gold- und Multielementanalyse an das ALS-Labor in Lima, Peru, geschickt. Gold (Au-ICP21) wurde mittels Brandprobe mit ICP-AES-Abschluss an einer 30-g-Probe analysiert. Die Proben wurden auch auf eine Reihe von 48 Elementen (ME-MS61) mit vier Säureaufschlüssen und ICP-MS-Abschluss analysiert.

Das QAQC-Verfahren ist sowohl für Bohrkerne als auch für Gesteinsproben einheitlich und umfasst Chargen von 36 Proben. Jede Charge umfasst 32 Originalproben und 4 Qualitätskontrollproben, die etwa 11 % der Gesamtmenge ausmachen. Die vier Kontrollproben pro Charge wurden nach den folgenden Kriterien verteilt: (i) 2 Standards, die auf der Grundlage der Alteration und Mineralisierung der Bohrkerne zwischen Referenzmaterialien unterschiedlicher Erzgehalte von epithermalem Au-Ag-Cu-Erz mit hoher Sulfidierung und porphyrischem Cu-Au-Mo-Erz ausgewählt wurden. (ii) 1 Rohling (alternativ Grob- und Feinrohling), der vorzugsweise nach der mineralisierten Zone angeordnet wurde. (iii) 1 Feldduplikat, das einem Viertel der Bohrkerne entspricht, oder eine Gesteinsprobe, die in ähnlicher Weise wie das Original entnommen wurde, wurde vorzugsweise an der am stärksten mineralisierten Stelle innerhalb der Partie platziert.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar (zusammen „zukunftsgerichtete Informationen“). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Informationen häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „projiziert“, „budgetiert“, „Ziele“, „geht davon aus“, „Strategie“, „Ziele“, „Ziele“, „potenziell“, „möglich“, „erwartet“ oder „geht nicht davon aus“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse „werden“, „können“, „könnten“, „würden“, „sollten“, „könnten“ oder „werden ergriffen“, „werden auftreten“ oder „werden erreicht“ oder die negativen Konnotationen davon. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Annahmen, die bei der Interpretation der Bohrergebnisse, der Geologie, des Gehalts, der Geochemie, der potenziellen Implikationen der geophysikalischen Interpretationen und der Kontinuität der Mineralvorkommen getroffen wurden, sowie bezüglich der Erwartungen hinsichtlich des Zugangs zu und der Nachfrage nach Ausrüstung, qualifizierten Arbeitskräften und Dienstleistungen, die für die Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken benötigt werden, und bezüglich der Annahme, dass die Aktivitäten nicht durch Explorations-, Erschließungs-, Betriebs-, Regulierungs-, politische, kommunale, wirtschaftliche, ökologische und/oder Gesundheits- und Sicherheitsrisiken unterbrochen oder behindert werden. Darüber hinaus kann diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen enthalten, die sich auf Folgendes beziehen potenzielle Explorationsmöglichkeiten auf dem Projekt Filo Sur, einschließlich des Ausmaßes und der Bedeutung des porphyrischen Kupfer-Gold-Systems und der Aussichtslosigkeit der Explorationsziele; Explorationspläne und -ausgaben; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Feldprogramme wie geplant durchzuführen; den Erfolg zukünftiger Explorationsaktivitäten; das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung; die Fähigkeit, den Wert für die Aktionäre zu steigern; Erwartungen hinsichtlich der Erweiterung seiner Mineralreserven oder -ressourcen durch Exploration; die Fähigkeit, geplante Arbeitsprogramme durchzuführen; Pläne oder die Fähigkeit, zusätzliche Bohrgeräte zu mobilisieren oder hinzuzufügen; der Zeitplan oder die erwarteten Ergebnisse von Laboruntersuchungen; behördliche Regulierung von Bergbauaktivitäten; Umweltrisiken; unvorhergesehene Rekultivierungskosten; Rechtsstreitigkeiten oder -ansprüche; Beschränkungen des Versicherungsschutzes; und andere Risiken und Ungewissheiten.

Aussagen in Bezug auf „Mineralressourcen“ gelten als zukunftsgerichtete Informationen, da sie auf der Grundlage bestimmter Schätzungen und Annahmen die implizite Einschätzung beinhalten, dass die beschriebenen Mineralressourcen in der Zukunft gewinnbringend produziert werden können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren und/oder zu revidieren, sei es aufgrund zusätzlicher Informationen, zukünftiger Ereignisse und/oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Informationen werden zur Verfügung gestellt, um über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu informieren und um Investoren und anderen Personen ein besseres Verständnis für das operative Umfeld des Unternehmens zu ermöglichen. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen, die das Unternehmen für vernünftig hält, einschließlich der Annahme, dass die aktuellen Rohstoffpreise und die Nachfrage nach Rohstoffen aufrechterhalten werden oder sich verbessern, dass das Rohstoffangebot stabil bleibt, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern, dass Finanzmittel bei Bedarf zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen und dass das Unternehmen keine wesentlichen Arbeitskonflikte, Unfälle oder Ausfälle von Anlagen oder Ausrüstungen erleiden wird. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche verstanden werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, einschließlich jener, die im jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens und in der jährlichen Managementdiskussion und -analyse dargelegt sind, sowie Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die in den regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden identifiziert wurden, die auf der Website des Unternehmens und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens verfügbar sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese Vorsichtshinweise eingeschränkt. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen, da diese mit Unsicherheiten behaftet sind.

