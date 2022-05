31. Mai 2022 – Vancouver, British Columbia – Edgemont Gold Corp. (CSE: EDGM, FWB: EG8) (Edgemont) hat ein fünf Löcher umfassendes Phase-II-Bohrprogramm im Kupfer-Gold-Porphyrprojekt Dungate erfolgreich beendet. Das Projekt liegt 6 km südöstlich der Stadt Houston in der kanadischen Provinz British Columbia. Es wurden insgesamt 2.046 Bohrmeter absolviert, um die während der Phase-I-Bohrungen im Jahr 2021 aufgefundene ausgedehnte Kupfer- und Goldmineralisierung genauer zu erkunden.

Nachstehend sehen Sie eine Karte mit den Standorten und dem Bohrverlauf sämtlicher Phase-II-Bohrlöcher:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66028/05-31-2022EDGM-NR_DE_Procm.001.jpeg

Lageplan mit Standorten der Bohrungen 2022

Das erste Bohrloch des Programms, DG22-08, wurde bis in eine vertikale Tiefe von knapp über 500 Meter gebohrt, um eine verborgene Intrusion zu erkunden, die im Zuge von magnetischen Messungen unterhalb der Abraumschicht nördlich des Quarz-Feldspat-Porphyrs (QFP) identifiziert wurde. Der QFP war wiederum während der Phase-I-Bohrungen im Jahr 2021 untersucht worden. Das Ziel ist eine starke magnetische Anomalie mit einem ausgeprägten zentralen, U-förmigen, verarmten magnetischen Signal. Im Bohrloch wurde auf rund 350 Meter von Quarz geflutetes und verdrängtes Vulkangestein mit Pyriterzschnüren durchteuft, das mit der verarmten magnetischen Signatur übereinstimmt.

Die übrigen vier Bohrlöcher dienten der Weiterverfolgung der im Jahr 2021 absolvierten Bohrungen (darunter auch 27 m mit 0,44 g/t Au in Loch DG21-04), die zur Auffindung einer strukturell kontrollierten Goldmineralisierung innerhalb und im Nahbereich des QFP geführt hatten (siehe unsere Pressemitteilung vom 28. März 2022). Hier die ersten Beobachtungen aus diesen Löchern:

– Bohrloch DG22-09 wurde von einer neuen Bohrplattform ausgehend 280 m südlich von Bohrloch DG22-08 niedergebracht (siehe Karte oben) und in einem Fallwinkel von -50 Grad bis in eine Tiefe von 450 m gebohrt. In diesem Bohrloch wurden alternierende Bänder aus Vulkangestein und QFP mit einer strukturell kontrollierten Alterierung aus Serizit, Kieselerde und Kalifeldspat und Zonen mit hoher Pyritkonzentration durchteuft.

– Bohrloch DG22-10 wurde bis in eine Tiefe von 411 m gebohrt und erkundete eine reduzierte magnetische Signatur am Rand des QFP, die mit den Goldzonen übereinzustimmen scheint. Dieses Bohrloch verblieb auf seiner gesamten Länge in einer hochgradig mit Serizit mineralisierten Tonalterierung, in die auch intensive Quarz-Trümmerzonen mit reichlich Pyrit eingelagert waren.

– Bohrloch DG22-11 wurde bis in eine Tiefe von 351 m abgeteuft, um eine lineare magnetische Signatur zu erkunden, die mit dem Rand einer IP-Anomalie mit Ladungsanhäufung sowie mit einer breiten Goldanomalie, die in Bohrloch DG21-01 durchörtert wurde, übereinstimmt. Dieses Bohrloch verblieb im stark alterierten QFP und durchteufte auf 56 Metern Länge intensive Quarz-Pyrit-Magnetit-Trümmerzonen.

– Bohrloch DG22-12 wurde bis in eine Tiefe von 243 m abgeteuft, um eine verarmte magnetische Signatur zu erkunden, die mit dem Rand einer IP-Anomalie mit Ladungsanhäufung korreliert. Dieses Bohrloch verblieb im alterierten QFP und durchteufte auf 20 Metern Länge eine Reihe von quarz- und pyritführenden Erzgängen.

Nachdem strukturelle Goldziele eine präzisere Probenahme erfordern, wird bei der Analyse eine Probenlänge zwischen 1,0 und 1,5 m gewählt, anstatt wie im Jahr 2021 eine Länge von 3,0 m. Die Bohrkernaufzeichnung, das Schneiden und die Probenahme aus den Bohrkernen werden voraussichtlich diese Woche abgeschlossen. Die Ergebnisse der Analyse werden nach Erhalt und Auswertung bekannt gegeben.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Joseph Campbell, P. Geo, einem Director von Edgemont, genehmigt, der gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects ein qualifizierter Sachverständiger ist.

Über Edgemont Gold Corp:

Edgemont erkundet aktiv das Kupfer-/Gold-Porphyr-Projekt Dungate, das sich nur 6 km südöstlich von Houston, B.C., befindet, in einer Region mit einer Geschichte erfolgreicher Bergbauprojekte, einschließlich der Equity Silver Mine, der Mine Huckleberry von Imperial Metals und der jüngsten Gold-Silber-Entdeckung auf dem Buck-Projekt von Sun Summit Minerals, das nur 7 km südlich liegt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66028/05-31-2022EDGM-NR_DE_Procm.002.jpeg

Nachdem das Unternehmen 2018 eine Beteiligung an seinen ersten Claims bei Dungate erworben hat, besitzt es jetzt fünf Mineralliegenschaften, die sich über 1.582,2 Hektar erstrecken und das ganze Jahr über auf ganzjährig befahrbaren Straßen erkundet werden können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.edgemontgold.com.

