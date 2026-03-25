dynaCERT gibt Führungswechsel bekannt, während es seine globale kommerzielle Expansion vorantreibt

TORONTO, ON – 25. März 2026 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FRA: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) gibt heute einen geplanten Führungswechsel bekannt, der mit den kontinuierlichen Fortschritten bei seinen globalen kommerziellen Aktivitäten einhergeht.

Führungswechsel

Das Board of Directors beabsichtigt, Kevin Unrath, derzeit Chief Operating Officer, zum Chief Executive Officer zu ernennen. Der Wechsel spiegelt die zunehmende Fokussierung von dynaCERT auf betriebliche Umsetzung, kommerzielle Implementierung und Umsatzrealisierung wider, da das Unternehmen die Entwicklungsphase hinter sich lässt.

Herr Unrath war direkt an der Stärkung der Betriebsplattform von dynaCERT beteiligt, einschließlich Produktionsprozessen, Implementierungsstrategien und der Ausrichtung der Technologie des Unternehmens auf Kundenanforderungen.

Die Priorität des Boards liegt auf der Umsetzung, sagte der unabhängige Direktor Brian Warner. Kevin bringt eine starke betriebliche Disziplin und ein umfassendes Verständnis unserer Technologie und unserer Einsatzumgebung ein. Wir sind davon überzeugt, dass dies das Unternehmen in eine günstige Position für die nächste Phase seiner Entwicklung bringt, und das Board unterstützt diesen Führungswechsel voll und ganz.

Murray James Payne (Jim) wird nach mehr als einem Jahrzehnt in dieser Funktion als Chief Executive Officer zurücktreten und weiterhin als Chairman des Boards tätig sein, um Kontinuität in der Unternehmensführung zu gewährleisten und die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu unterstützen.

Kevin hat eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung unserer betrieblichen Fähigkeiten und unserer kommerziellen Initiativen gespielt, sagte Jim Payne. Ich freue mich darauf, das Unternehmen in meiner Rolle als Chairman zu unterstützen, während das Team seine Strategie weiter umsetzt und unsere globalen kommerziellen Initiativen vorantreibt.

Dies ist kein Neuanfang, sondern eine Beschleunigung, betonte Kevin Unrath. Im vergangenen Jahr haben wir daran gearbeitet, unser Fundament zu stärken – von der Produktion über die Bereitstellung bis hin zur Ausrichtung unserer Technologie auf die tatsächlichen Kundenanforderungen. Unser Fokus ist klar und wir sind davon überzeugt, dass wir nun in der Lage sind, entschlossen voranzuschreiten.

Fokus auf Umsetzung und kommerzielle Umwandlung

dynaCERT treibt seine kommerziellen Aktivitäten weiter voran, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, Pilotprojekte in strukturierte kommerzielle Abkommen umzuwandeln, den Einsatz in vorrangigen Regionen zu erweitern und eine disziplinierte betriebliche Umsetzung sicherzustellen. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist zurzeit darauf gerichtet, bestehende Aktivitäten vor Ort in messbare Umsatzmöglichkeiten umzuwandeln, während die Gespräche mit Kunden voranschreiten.

Südostasien (Vietnam)

dynaCERT hat in Vietnam Fortschritte verzeichnet, wo sich die Emissionsvorschriften und die Nachfrage nach Lösungen zur Kraftstoffeffizienz kontinuierlich weiterentwickeln. Das Unternehmen hat ein Service-Center-Abkommen mit einem regionalen Anbieter von Motor- und Fahrzeuglösungen unterzeichnet, die Schulung lokaler technischer Teams abgeschlossen und erste Pilotinstallationen in Lkw- und Hafenbetrieben durchgeführt.

Diese Implementierungen erfolgen in Zusammenarbeit mit etablierten Branchenteilnehmern und es sind Gespräche mit mehreren Parteien im Gange. Das Unternehmen wird voraussichtlich weitere Informationen bekannt geben, sobald die Abkommen formalisiert sind. Es ist davon auszugehen, dass Vietnam im Rahmen der fortschreitenden Pilotaktivitäten weiterhin ein wesentlicher Bestandteil der Südostasien-Strategie von dynaCERT sein wird.

Lateinamerika (Mexiko)

In Mexiko baut dynaCERT seine Marktpräsenz über seinen Vertriebspartner weiter aus und knüpft gleichzeitig direkte Beziehungen zu regionalen Betreibern. Das Unternehmen führt zurzeit Gespräche mit Geschäftspartnern in der Region, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung der Implementierungsaktivitäten und dem Abschluss strukturierter Abkommen liegt.

Finanzposition

Das Unternehmen hat sich ein Darlehen in Höhe von 2.000.000 $ gesichert, das über einen Zeitraum von vier Monaten in Raten ausbezahlt wird. Diese Gelder sollen den laufenden Betrieb und die Weiterentwicklung der kommerziellen Aktivitäten unterstützen.

Positionierung für die nächste Phase

dynaCERT richtet sein Hauptaugenmerk weiterhin auf die betriebliche Umsetzung auf seinen internationalen Märkten, diszipliniertes Wachstum und die Umwandlung kommerzieller Aktivitäten in Umsatz.

Die HydraGEN-Technologie und die HydraLytica-Plattform des Unternehmens tragen zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz, zur Emissionsüberwachung sowie zur Erfassung von Emissionsdaten bei, die gegebenenfalls die Teilnahme an CO2-bezogenen Märkten und potenzielle zukünftige Möglichkeiten zum Handel mit Emissionszertifikaten unterstützen können.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. ist ein kanadisches Cleantech-Unternehmen mit Sitz in Toronto, das auf Technologien zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen von Verbrennungsmotoren spezialisiert ist. Das Unternehmen produziert und vertreibt Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen sowie seine eigene HydraLytica-Telematik. HydraLytica ist eine Plattform für die Erfassung von Daten zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung der Treibhausgas- (THG)-Emissionen – die Grundlage für die Monetarisierung von CO2-Einsparungen. Die Methodik von dynaCERT wurde außerdem von Verra zertifiziert, was in Zukunft den Zugang zum globalen Markt für handelbare Emissionszertifikate ermöglicht.

Als Teil der wachsenden globalen Wasserstoffwirtschaft produziert die patentierte Technologie von dynaCERT Wasserstoff und reinen Sauerstoff auf Abruf durch ein proprietäres Elektrolysesystem. Diese Gase werden über den Frischlufteinlass des Motors zugeführt, um die Verbrennung zu verbessern, was nachweislich die CO2-Emissionen reduziert und die Kraftstoffeffizienz verbessert. Das Unternehmen hat beträchtliche Summen in Forschung und Entwicklung investiert und verfügt über eigene Produktionsanlagen. Die Technologie von dynaCERT wurde für eine Vielzahl von Dieselmotoren konzipiert, die in Straßenfahrzeugen, Kühlaufliegern, im Bergbau, in der Öl- und Gasindustrie, in Offroad-Baumaschinen und Hafenumschlaganlagen sowie in stationären Generatoren eingesetzt werden.

Website: www.dynaCERT.com

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