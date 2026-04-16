Duonity GmbH beauftragt CONFIDEX mit strukturierter Investorensuche für Wachstumsstrategie im Energiesektor

Strukturierte Investorensuche im Energiesektor: Die Duonity GmbH setzt auf CONFIDEX, um gezielt passende Kapitalpartner für weiteres Wachstum zu identifizieren.

Die Duonity GmbH hat die CONFIDEX GmbH mit der Durchführung einer strukturierten Investorensuche mandatiert. Ziel ist die gezielte Identifikation geeigneter strategischer oder finanzieller Kapitalpartner zur Umsetzung der nächsten Wachstumsphase.

Die Duonity GmbH ist im Bereich Energiemanagement, Photovoltaik und Energiespeicherlösungen tätig und bewegt sich in einem dynamisch wachsenden Marktumfeld. Steigende Energiepreise, regulatorische Anforderungen und der Trend zur dezentralen Energieversorgung treiben die Nachfrage nach integrierten Lösungen weiter voran.

Insbesondere die Kombination aus Photovoltaik, Energiespeicherung und intelligentem Energiemanagement gewinnt zunehmend an Bedeutung – sowohl für Unternehmen als auch für private Haushalte. Effizienzsteigerung, Kostensenkung und Nachhaltigkeit stehen dabei im Fokus.

Vor diesem Hintergrund verfolgt die Duonity GmbH eine klare Wachstumsstrategie. Im Rahmen des Mandats wird geprüft, wie durch die Einbindung eines geeigneten Kapitalpartners zusätzliche Projekte realisiert und die Marktposition gezielt ausgebaut werden können.

CONFIDEX übernimmt in diesem Prozess die investorenfähige Aufbereitung des Unternehmens, die Strukturierung der wirtschaftlichen Grundlagen sowie die gezielte Ansprache potenzieller Investoren im nationalen und internationalen Umfeld.

Jörg Kommer, Geschäftsführer der CONFIDEX GmbH, erklärt:

_“Der Markt für Energiemanagement und dezentrale Energieversorgung bietet erhebliche Wachstumspotenziale. Entscheidend ist, diese Potenziale strukturiert aufzubereiten und professionell im Investorenmarkt zu positionieren.“_

Mit diesem Mandat stärkt CONFIDEX seine Position im Bereich nachhaltiger Energie- und Technologielösungen und unterstreicht die Rolle als erfahrener Partner für Corporate Finance und strukturierte Investorenprozesse in wachstumsstarken Zukunftsmärkten.

Boiler Plate:

CONFIDEX ist ein unabhängiger Corporate-Finance-Berater mit über 15 Jahren Erfahrung in der strukturierten Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und wachstumsorientierte Firmen bei der Entwicklung tragfähiger Finanzierungsstrukturen, der Vorbereitung von Investorenprozessen sowie der Ansprache geeigneter Kapitalgeber.

Ziel ist die Schaffung belastbarer Finanzierungsgrundlagen, die Liquidität sichern und unternehmerische Entwicklung ermöglichen.

Weitere Informationen:

www.confidex.de

www.confidex.de/investorensuche-und-vermittlung/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CONFIDEX GmbH

Herr Jörg Kommer

Marienstraße 4

71679 Asperg

Deutschland

fon ..: 07141/9564009

fax ..: 07141/9565589

web ..: https://confidex.de/

email : info@confidex.de

CONFIDEX ist ein unabhängiger Beratungspartner für strukturierte Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und wachstumsorientierte Firmen bei der Entwicklung und Umsetzung strategisch fundierter Finanzierungslösungen – von Eigen- und Fremdkapital über Leasing bis hin zur Investorenvermittlung.

Mit über 15 Jahren Erfahrung sowie einem etablierten Netzwerk aus Banken, institutionellen Investoren und Finanzierungspartnern begleitet CONFIDEX Unternehmen entlang des gesamten Finanzierungsprozesses: von der Analyse der Ausgangssituation über die Strukturierung bis zur Umsetzung.

Im Mittelpunkt steht ein strukturierter Ansatz, bei dem Finanzierung als strategische Gesamtaufgabe verstanden wird. Ziel ist es, tragfähige Finanzierungsmodelle zu entwickeln, die Liquidität sichern, Wachstum ermöglichen und unternehmerische Handlungsspielräume erweitern.

Pressekontakt:

CONFIDEX GmbH

Herr Jörg Kommer

Marienstraße 4

71679 Asperg

fon ..: 07141/9564009

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