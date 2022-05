Als Anfang 2021 das Jahr des Ochsens eingeleitet wurde, hatte der chinesische Leitindex CSI 300 eine historische Marke geknackt. Der Index, der die 300 größten Unternehmen des chinesischen Festlandes zusammenfasst, war im Februar 2021 auf den höchsten Stand seit dem Oktober 2007 geklettert. Nach dem Pandemiejahr 2020 hat es China als einzige große Volkswirtschaft der Welt geschafft, ein positives Wachstum und ein Plus von 2,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erreichen. Im Jahr 2021 legte die chinesische Volkswirtschaft dann nach und erreichte ein Wachstum von rund acht Prozent.

Bei diesen Fakten wundert es kaum, dass der Absatzmarkt China für deutsche Unternehmen wegen der Stabilität und des Potenzials einer der wichtigsten überhaupt ist. In den letzten Jahren ist ein regelrechter China-Boom unter den Dax-Konzernen ausgebrochen. Für die meisten hat es sich gelohnt, denn die Präsenz in China hat für Stabilität in der Corona-Krise gesorgt. Auch in Zeiten des Krieges in der Ukraine dürfte der Absatzmarkt China eine verstärkte Rolle spielen. Spannen ist, dass zeitgleich das enorme Potenzial in der Zukunft allgegenwärtig ist. Mittlerweile blicken immer mehr Branchen nach China. In der Agrarbranche sind innovative Unternehmen wie Water Ways Technologies (ISIN: CA9411881043) in China-Projekten tätig, in der Automobilindustrie Big Player wie Daimler (ISIN: DE0007100000) und BMW (ISIN: DE0005190003). BASF (ISIN: DE000BASF111) aus der Chemieindustrie und Covestro (ISIN: DE0006062144), ein Hersteller von Hightech-Polymerwerkstoffen, profitieren ebenfalls schon lange von dem China-Boom. Ohne Frage: Für Anleger gibt es jede Menge spannende Projekte von Unternehmen, die viel Wert auf den Absatzmarkt China legen.

Mit diesen Aktien und Fonds können Anleger vom China-Boom profitieren

Water Ways Technologies (ISIN: CA9411881043): Der globale Anbieter von Landwirtschaftstechnologie stellt eines der innovativsten Unternehmen der Agrarbranche dar. Das kanadische Unternehmen mit Sitz in Israel bietet landwirtschaftlichen Erzeugern moderne und schlüsselfertige Lösungen rund um die Wasserbewässerung an. In Zeiten, in denen Wasserknappheit in den Fokus rückt, zeigt sich Water Ways Technologies mit nachhaltigen Ideen und Projekten. Der Konzern hat auch eine chinesische Tochtergesellschaft, an dem Unternehmen IRRI-AL TAL (Shanghai) Agriculture Technology Company Ltd. (auch IAT Shanghai) hält Water Ways 73 % der Anteile. IAT Shanghai hat jüngst einen Auftrag für ein schlüsselfertiges Blaubeer-Bewässerungsprojekt in China erhalten. Der Gesamtwert des Projekts beläuft sich auf rund 730.000 C$. Das Projekt reiht sich in weitere Aufträge von chinesischen Blaubeeranbauern ein.

BMW (ISIN: DE0005190003): Vielen Experten der Szene ist klar, dass ein großer Teil der Zukunft von BMW im Nordosten Chinas liegt. Dort ist in Shenyang ein nagelneues Batteriezentrum der Münchner beheimatet. In diesem werden Energiespeicher für den iX3 produziert. China stellt den größten Markt für Elektroautos dar, was für alle Konzerne der Automobilindustrie spannend ist.

Infineon (ISIN: DE0006231004): Das Unternehmen stellt einen der führenden Hersteller von Halbleiterlösungen weltweit dar. Spezialisiert ist Infineon auf die Entwicklung von Produkten im Bereich Mobilität, Sicherheit und Energieeffizienz. Moderne Bereiche, die in China eine große Rolle spielen.

Pictet-China Equities (ISIN: LU0168448610): Dieser Fonds ermöglicht es Anlegern, direkt von der Entwicklung der chinesischen Unternehmen zu profitieren. Top-Holdings sind die Alibaba Group (ISIN: US01609W1027), Tencent Holdings (ISIN: KYG875721634) und Meituan (ISIN: KYG596691041).

Die Vielfalt der chinesischen Wirtschaft ist eindrucksvoll und wird wohl nur durch ihre Sicherheit auf dem Weltmarkt übertroffen. In vielen Branchen könnte ein großer Teil der Zukunft auf dem chinesischen Markt liegen. Für Anleger lohnt sich daher ein Blick in das bevölkerungsreichste Land der Erde.

