Doppeltes Jubiläum: 25 Jahre Empowerment-Coaching und 75 Jahre Grundgesetz

In diesem Frühjahr feiert die von Diplom-Psychologe Christoph Schalk gegründete Würzburger Akademie für Empowerment-Coaching ihr 25-jähriges Bestehen – zeitgleich mit dem Jahrestag des Grundgesetzes.

Dieses Jubiläum fällt zeitgleich mit einem weiteren bedeutenden Ereignis zusammen: dem 75. Jahrestag des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Eine spannende Verbindung, denn zentrale Werte des Grundgesetzes spiegeln die Prinzipien des psychologischen Empowerments, das ein Kernbestandteil der Coaching-Philosophie von Schalk ist.

Seit 1999 hat Christoph Schalk über 2.000 Coaches ausgebildet, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Er gründete die Würzburger Akademie für Empowerment-Coaching (zunächst unter anderem Namen) mit der Vision, Menschen zu befähigen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und dadurch ihre persönliche und berufliche Entwicklung voranzutreiben.

„Empowerment bedeutet, Menschen dabei zu unterstützen, ihre eigenen Fähigkeiten und Ressourcen zu erkennen und eigenverantwortlich zu nutzen. Dies steht in enger Verbindung zu den Werten des Grundgesetzes, wie der Menschenwürde und dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit“, erklärt Schalk. „Diese Werte sind essenziell für Selbstbestimmung und Autonomie, die ebenfalls zur Philosophie unserer Coaching-Ausbildung gehören.“

Seit der Gründung der Akademie hat Christoph Schalk als Coach und Coachausbilder in verschiedenen Ländern gearbeitet. Seine Expertise und Professionalität werden hoch geschätzt. Henrik Andersen, Leiter einer großen sozial-caritativen Organisation in der Schweiz, Österreich und Ungarn, der Schalk seit 1999 und bis heute immer wieder mit der Ausbildung von organisationsinternen Coaches beauftragt hat, lobt: „Christoph Schalks Fachwissen, Professionalität und seine Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche kulturelle Kontexte sind beeindruckend und für unsere Organisation von großem Wert. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums seiner Coaching-Ausbildung gratuliere ich herzlich zu diesem bemerkenswerten Meilenstein. Ich kann sie uneingeschränkt weiterempfehlen.“

Die Würzburger Akademie für Empowerment-Coaching bietet eine umfassende und praxisorientierte Coachausbildung an. Die Teilnehmer lernen nicht nur die Grundlagen des Coachings kennen, sondern vertiefen auch ihre Fähigkeiten in Bereichen wie psychologischem Empowerment, Kommunikationsstrategien und Führungskompetenzen. Zahlreiche Absolventen der Ausbildung sind mittlerweile erfolgreiche Coaches und Berater.

Christoph Schalk selbst ist seit über 30 Jahren als Coach tätig (und damit einer der „dienstältesten“ Coaches Deutschlands) und bei mehreren Fachverbänden zertifiziert (u. a. als Master Coach und Coachausbilder der European Association for Supervision and Coaching (EASC), Professional Certified Coach der International Coaching Federation (ICF) und Senior Coach des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP)). Er hat die Akademie gegründet und leitet sie bis heute.

Das 25-jährige Jubiläum der Würzburger Akademie für Empowerment-Coaching ist ein Anlass zur Reflexion und Freude über die Erfolge der vergangenen Jahre. Gleichzeitig ist es ein Blick in die Zukunft, in der die Akademie weiterhin ihre Mission verfolgt: Menschen zu stärken und zu befähigen, ihre Potenziale optimal zu nutzen – im Einklang mit den grundlegenden Werten der Menschlichkeit und Freiheit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Würzburger Akademie für Empowerment-Coaching

Herr Christoph Schalk

Würzburger Str. 27b

97228 Rottendorf

Deutschland

fon ..: 0931-2707595

web ..: https://www.wuerzburger-coach-akademie.de

email : cs@wuerzburger-coach-akademie.de

Die Würzburger Akademie für Empowerment-Coaching bildet seit 25 Jahren Coaches aus. Sie bietet Inhouse-Ausbildungen für Unternehmen an, aber ebenso offene Coachausbildungen für jedermann. Ihr Gründer und Leiter, der Diplom-Psychologe Christoph Schalk, bringt über 30 Jahre Erfahrung als Coach mit.

Pressekontakt:

Würzburger Akademie für Empowerment-Coaching

Herr Christoph Schalk

Würzburger Str. 27b

97228 Rottendorf

fon ..: 0931-2707595

email : cs@wuerzburger-coach-akademie.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.