18. Januar 2022 – District Metals Corp. (TSX-V: DMX) (FRA: DFPP); (District oder das Unternehmen) freut sich, Analyseergebnisse zu den Schürf- und Gesteinsproben aus den geologischen Feldarbeiten Ende 2021 in seinem polymetallischen Projekt Gruvberget im Bergbaubezirk Bergslagen im südlichen Zentralschweden zu berichten. Diese Feldarbeiten konzentrierten sich auf Erkundungsschürfarbeiten und geochemische Probenahmen in den Zonen Gruvberget South und North, die weniger als 10 % des Mineralisierungstrends darstellen, der von der 5.286 Hektar großen Liegenschaft Gruvberget umschlossen ist.

Garrett Ainsworth, CEO von District, kommentierte: Unser Erkundungsbesuch in der Liegenschaft Gruvberget Ende letzten Jahres war sogar spannender als erwartet. Wir beobachteten erhebliche polymetallische Mineralisierung in Form von Stringern, Erzgängen, semi-massiven und massiven Sulfiden in Ausbissen und Grubenhalden entlang unserer 1 Kilometer langen Transverse. Wir begannen an der Tagebaustätte in der Zone South, wo in felsigen Vulkangestein- und Kalksteineinheiten eingebettete Sulfidmineralisierung deutliches Potenzial zu erheblicher Erweiterung aufweist. Wir setzten unsere Arbeiten entlang der Vorkommen der Zone North fort, wo zahlreiche historische Gruben und Gräben mit früheren Bohrarbeiten übereinstimmen, die eine vollkommen offene, 550 Meter lange und 160 Meter tiefe Mineralisierungszone umreißen. Es ist eindeutig, dass die Zone North leicht zugängliche Bohrziele enthält. Die bevorstehende Interpretation unserer vor kurzem geflogenen elektromagnetischen und magnetischen SkyTEM-Untersuchung wird unsere Zielbestimmung bedeutend verbessern

Highlights der Gesteinsprobenanalyse

– Gesteinsproben aus Ausbissen in der Zone Gruvberget South ergaben 41,9 % ZnEq1 (132 g/t Ag, 30,1 % Zn, 7,6 % Pb, 0,5 g/t Au und 0,1 % Cu). Die Mineralisierung in der Zone Gruvberget South bleibt in die meisten Richtungen offen, wie durch Analyseergebnisse der Ausbisse und historische Bohrergebnisse innerhalb und außerhalb der historischen Tagebaustätte nachgewiesen.

– Schürfproben aus Grubenhalden in der Zone Gruvberget North ergaben 28,7 % ZnEq1 (367 g/t Ag, 4,7 % Zn, 15,7 % Pb, 0,2 g/t Au und 0,04% Cu). Die Mineralisierung in der Zone Gruvberget North bleibt in alle Richtungen offen, wie durch Analyseergebnisse der Ausbisse und historische Bohrarbeiten nachgewiesen.

– Schürfproben aus einer kleinen historischen Grube am Nordende der Zone Gruvberget North ergaben 28,3 % ZnEq1 (111 g/t Ag, 18,5 % Zn, 7,1 % Pb, 0,1 g/t Au und 0,1% Cu).

Die Standorte der Gesteinsproben sind in Abbildung 1 dargestellt, und die Ergebnisse der Gesteinsanalysen sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Das Kerngebiet der Liegenschaft Gruvberget umfasst die Zonen North und South, in denen in der Vergangenheit Bohrarbeiten an bedeutender, in alle Richtungen offener polymetallischer Mineralisierung entlang einer Streichenlänge von 1 Kilometer stattfanden. Der restliche 14 Kilometer lange Mineralisierungstrend in der Liegenschaft ist übersät mit historischen polymetallischen Minen und Mineralvorkommen, in denen noch keine modernen systematischen Explorationsarbeiten ausgeführt wurden.

Die Zone Gruvberget South wurde ungefähr im Jahr 1900 von einem Schürfer namens Rickard Bredenberg entdeckt. Kernbohrungen an der Oberfläche und Prüfungsbergbauarbeiten wurden mit Unterbrechungen bis in die 1900er Jahre durchgeführt, bis die Familie Bredenberg im Jahr 1987 eine Vereinbarung mit Dalagruvor AB zur Förderung im Tagebau bis zu einer Tiefe von 30 Metern bis zum Jahr 1989 abschloss. Historische Aufzeichnungen geben an, dass 40.000 Tonnen mit 90 g/t Ag, 5,1 % Zn, 1,9 % Pb und 0,3 % Cu2 im Tagebau gefördert und an die Bergbauanlage Falun zur Verarbeitung transportiert wurden. In den frühen 2000er Jahren fanden begrenzte geophysikalische Bodenuntersuchungen statt, und drei oberflächennahe Kernbohrlöcher wurden von Tertiary Minerals Ltd. in der Zone South ausgeführt. Die Zone Gruvberget South enthält derzeit eine nicht geförderte historische Ressource bis zu einer Tiefe von 50 Metern ab Oberfläche, in Verbindung mit den folgenden Highlights aus Bohrabschnitten:

– Bohrloch GS-20-55 durchteufte 6,4 m mit 129 g/t Ag, 8,7 % Zn, 3,2 % Pb, 0,48 % Cu

– Bohrloch DBH-18 durchteufte 4,6 m mit 139 g/t Ag, 11,7 % Zn, 3,0 % Pb, 0,42 % Cu

– Bohrloch DBH-17 durchteufte 6,4 m mit 66 g/t Ag, 7,8 % Zn, 1,8 % Pb, 0,38 % Cu

Von 2008 bis 2011 flogen Wiking Mineral AB eine luftgestützte elektromagnetische und magnetische Untersuchung, die auf eine maximale Penetrationstiefe von 200 Metern begrenzt war, und bohrten 2.200 Meter in 15 Kernbohrlöchern in der Zone Gruvberget North. Bohrarbeiten in der Vergangenheit wurden nicht weiter mittels elektromagnetischer Untersuchung im Bohrloch, einer erwiesenen Explorationsmethode zur Exploration und Erweiterung polymetallischer Vorkommen im Bezirk Bergslagen, geprüft. Wikings Bohrarbeiten in der Zone Gruvberget North grenzten eine polymetallische Mineralisierung über eine Streichenlänge von 550 Metern und einer vertikalen Ausdehnung von 160 Metern ab, die offenbleibt. Eine Mineralressourcenschätzung wurde für die Zone North nicht erstellt. Die Zone enthält die folgenden Highlights aus Bohrabschnitten:

– Bohrloch GRU1003 durchteufte 8,9 m mit 40 g/t Ag, 3,7 % Zn, 1,3 % Pb, 0,16 % Cu, 0,04 g/t Au

– Bohrloch GRU1008 durchteufte 4,8 m mit 98 g/t Ag, 5,3 % Zn, 2,0 % Pb, 0,28 % Cu, 0,14 g/t Au

– Bohrloch GRU1011 durchteufte 6,1 m mit 1,3 % Cu, 1,9 g/t Au, 51 g/t Ag, 1,1 % Zn, 0,15 % Pb3

Im November 2021 beauftragte District Metals das in Dänemark ansässige Unternehmen SkyTEM Surveys ApS mit einer detaillierten, helikoptergestützen SkyTEM312 HP (transient elektromagnetisch mit hoher Energie) und magnetischen Untersuchung über dem Konzessionsgebiet Gruvberget. Elektromagnetische und magnetische Daten aus der luftgestützen Untersuchung werden derzeit interpretiert, und die Ergebnisse werden gemeldet, sobald diese fertig sind. Dies ist der erste Explorationsschritt bei Gruvberget, detaillierte geologische Feldarbeiten zur Priorisierung von Bohrzielen werden folgen.

Abbildung 1: Standorte der Gesteinsproben und Analysen auf dem Konzessionsgebiet Gruvberget

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63674/DistrictMetals_Jan182022_DEPRcom.001.jpeg

Tabelle 1: Ergebnisse der Gesteinsanalysen in Gruvberget

Mine odProbenaKommentare Ag Zn Pb Au Cu AgEq ZnEq

e rt (g/ (% (%) (g (%) (g/t (%)

r Vorko t) ) /t) )

mmen

GruvberGesteinAusbiss mit 26,98,21,490,00,19423,110,9

get sprobe mineralisier0 5 6 8 1

South tem

Zone Kalkstein

am Rand der

südlichen

Grube mit

einer

Neigung von

50 Grad

nach

Südosten.

Die

Sulfidminera

lisierung

geht von

versprengter

bis

imprägnierte

r in

massivere

Mineralisier

ung nach

Süden über.

GruvberGesteinMineralisiert132,30,7,560,50,121.62441,9

get sprobe er 00 09 0 ,42 0

South Kalkstein,

Zone dominiert

von

massivem

Sphalerit

und Galen.

Stringer

von Pyrit

und

Chalkopyrit

entlang der

Hauptschiefe

rung.

GruvberGesteinMineralisiert55,97,32,200,30,24474,612,2

get sprobe er Kalkstein 0 4 2 3 4

South mit

Zone massivem

Sphalerit

und Galen,

in der Nähe

eines

kleinen

Stollens.

GruvberGesteinStark 116,17,6,920,20,041.04927,0

get sprobe gefaltete 00 10 7 ,19 6

South Marmorminera

Zone lisierung

mit

Sphalerit.

Das weiße

rostige

Erscheinungs

bild ist

wahrscheinli

ch

oxidiertes

Zink.

GruvberSchürfpKleine Grube 77,24,52,200,00,23360,29,29

get robe mit Halden 0 5 8 8

North an der

Zone Seite.

Geringe

Sulfide

enthalten

hauptsächlic

h Pyrit mit

weniger

Galen und

Sphalerit,

eingebettet

in

skarnalterie

rten

Kalkstein.

GruvberSchürfpKleine Grube 367,4,715,70,10,041.11228,6

get robe mit 00 4 0 9 ,37 9

North mineralisier

Zone ten

Findlingen

aus Galen,

Sphalerit

oder Pyrit.

Muttergestei

n ist

feinkörniger

grüner

Pyroxenskarn

oder

felsiges

Vulkangestei

n.

GruvberSchürfpHochgradige 111,18,7,080,10,141.09528,2

get robe Grubenhalde 00 50 0 ,39 5

North mit

Zone massivem

Sphalerit,

Galen und

Pyrrhotin,

bei denen

es sich um

remobilisier

te

Sulfidminera

lisierung

handeln

könnte.

Feinkörniges

Muttergestei

n, das

skarnalterie

rt

erscheint.

Bemerkungen:

– Schürfproben wurden von Minenabfallhalden genommen, Gesteinsproben wurden von Ausbissen genommen.

– Gesteinsschürfproben sind von Natur aus selektiv und repräsentieren daher nicht unbedingt die Mineralisierung in der gesamten Liegenschaft.

– Die verwendeten Metallpreise in USD zur Berechnung von AgEq und ZnEq basierten auf Ag 15 Dollar / Unze, Au 1650/ Dollar / Unze, Cu 2,15 Dollar / Pfund,

– Zn 0,85 Dollar / Pfund und Pb 0,75 Dollar / Pfund.

– AgEq = Ag g/t + (Au g/t × 110) + (Cu % × 98,286) + (Zn % × 38,857) + (Pb % × 34,286)

– ZnEq = Zn % + (Ag g/t × 0,0257) + (Au g/t x 2,831) + (Cu % × 2,529) + (Pb % × 0,882)

– Die Verwendung von AgEq und ZnEq dient lediglich zu Explorationszwecken, und es wurden keine Anpassungen für Metallrückgewinnung vorgenommen.

Quellenangabe

1 Die für die ZnÄq-Berechnung verwendeten Metallpreise in USD basierten auf Ag $15,00/oz, Au $1650/oz, Cu $2,15/lb, Zn $0,85/lb und Pb $0,75/lb. ZnÄq ist gleich = Zn% + (Ag g/t × 0,0257) + (Au g/t x 2,831) + (Cu% × 2,529) + (Pb% × 0,882). Die Verwendung von ZnÄq dient der Berechnung von Cut-off-Gehalten für Explorationszwecke, wobei keine Anpassungen für die Metallgewinnung vorgenommen wurden.

2 Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) Map Viewer: apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-malm-mineral.html.

3 Wiking Mineral AB News Release dated May 12, 2011

Technische Informationen

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Garrett Ainsworth, PGeo, President und CEO des Unternehmens, erstellt oder von ihm genehmigt. Herr Ainsworth ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Die in dieser Pressemeldung gemeldeten Stich- und Splitterproben wurden aus Halden bzw. Ausbissen entnommen. Insgesamt sieben Gesteinsproben an ALS Geochemistry in Malå, Schweden, zur Aufbereitung überstellt. Anschließend wurden die Probentrüben an ALS Geochemistry in Irland (ein zur Mineralanalyse akkreditiertes Labor) zur Analyse geschickt. Die Proben wurden mittels einer Multi-Elementbestimmung im Ultraspurenbereich, die Vier-Säuren-Aufschluss mit einem ICP-MS-Analysepaket kombiniert (ME-MS61) analysiert. Grenzüberschreitende Probenwerte wurden erneut analysiert für: (1) Kupferwerte > 1 %; (2) Zinkwerte > 1 %; (3) Beilwerte > 1 %; und (4) Silberwerte > 100 g/t unter Verwendung eines ICP-AES-Analysepaketes für hochgradiges Material (ME-OG62). Weitere grenzüberschreitende Probenwerte wurden erneut analysiert für: (1) Zinkwerte > 30 %; (2) Bleiwerte > 20 % unter Verwendung eines AAS-Analysepaketes zur hochpräzisen Analyse von Grundmetallerzen (Zn, Pb-AAORE). Gold, Platin und Palladium wurden mit Hilfe einer 30 g-Blei-Bandprobe mit ICP-AES-Abschluss (PGM-ICP23) analysiert. Zertifizierte Standard-, Leer- und Doppelproben wurden zur Sicherstellung der Integrität des Analyseverfahrens in den Probenversand eingebracht. Ausgewählte Proben aus dem groben Abfallmaterial und Pulp der Originalprobe wurden zur doppelten Analyse bestimmt. Es wurden keine QA-/QC-Probleme zu den Ergebnissen berichtet.

Einige der in dieser Pressemeldung veröffentlichten Daten beziehen sich auf historische Ergebnisse. District hat weder eine unabhängige Prüfung der Proben vorgenommen noch die Ergebnisse der historischen Explorationsergebnisse unabhängig analysiert und kann daher die Ergebnisse nicht verifizieren. District betrachtet die historischen Bohrergebnisse als relevant, und das Unternehmen verwendet die Daten als Richtlinie zur Planung von Explorationsprogrammen. Die derzeitigen und künftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens umfassen die Verifizierung historischer Daten durch Bohrprüfungen.

Herr Ainsworth hat keine der Informationen zu den Konzessionsgebieten oder Projekten, auf die hierin Bezug genommen wird, ausgenommen das Konzessionsgebiet Gruvberget, verifiziert. Eine Mineralisierung in einem anderen Konzessionsgebiet, auf das hierin Bezug genommen wird, lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet Gruvberget zu.

Über District Metals Corp.

District Metals Corp. wird von Branchenexperten geleitet, die eine Erfolgsbilanz in der Bergbauindustrie vorweisen können. Die Aufgabe des Unternehmens besteht darin, durch einen disziplinierten, wissenschaftsbasierten Ansatz vielversprechende Mineralkonzessionsgebiete zu suchen, zu erkunden und zu erschließen, um einen Aktionärswert und Vorteile für andere Interessensvertreter zu schaffen.

Das Konzessionsgebiet Tomtebo, das sich in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet, liegt im Bergbaugebiet Bergslagen im Süden von Schweden und steht im Mittelpunkt der Arbeiten des Unternehmens. Das Konzessionsgebiet Tomtebo umfasst 5.144 Hektar und befindet sich zwischen der historischen Mine Falun und der Mine Garpenberg von Boliden, die etwa 25 Kilometer weiter nordwestlich bzw. südöstlich liegen. Zwei historische Minen und zahlreiche Vorkommen mit mehreren Metallen befinden sich im Konzessionsgebiet Tomtebo entlang eines etwa 17 Kilometer langen Abschnitts, der eine ähnliche Geologie, Struktur, Alteration und VMS/SedEx-artige Mineralisierung aufweist wie andere bedeutsame Minen innerhalb dieser Region. Die Mineralisierung, die in der Tiefe und entlang des Streichens bei den historischen Minen im Konzessionsgebiet Tomtebo offen ist, wurde nicht weiterverfolgt und im Konzessionsgebiet wurden noch nie moderne systematische Explorationen durchgeführt.

Nähere Informationen zum Konzessionsgebiet Tomtebo entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Update Technical Report on the Tomtebo Project, Bergslagen Region of Sweden vom 15. Oktober 2020, der am 26. Februar 2021 überarbeitet und erneut veröffentlicht wurde. Dieser kann auf SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden.

Für das Board of Directors

Garrett Ainsworth

President und Chief Executive Officer

(604) 288-4430

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten Richtlinien der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen in Bezug auf das Unternehmen, die als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen Fällen, können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen identifiziert werden, wie z.B. plant, zielt ab, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, es besteht eine Gelegenheit, ist positioniert, schätzt, beabsichtigt, geht davon aus, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücken oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse getroffen eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus beinhalten Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Erwartungen, Vorhersagen, Hinweise, Prognosen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, stellen keine historischen Fakten dar, sondern die Erwartungen, Schätzungen und Vorhersagen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Unternehmen beziehen, beinhalten unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich der Bohrzielstrategie und der nächsten Schritte für das Grundstück Tomtebo; die Interpretationen und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Mineralisierung der Mine Tomtebo; die Überzeugung des Unternehmens, dass die zahlreichen Anomalien mit hohem Schweregrad, die in der historischen Mine Tomtebo identifiziert wurden, ein immenses Erweiterungspotenzial bieten; die Überzeugung des Unternehmens, dass die modellierten Anomalien mit hohem Schweregrad in der historischen Mine Tomtebo einer polymetallischen und/oder Eisensulfidmineralisierung oder einer mafischen Einheit entsprechen könnten; und die Überzeugung des Unternehmens, dass die Anomalie mit hohem Schweregrad, die sich einen Kilometer nordöstlich der Mine Tomtebo befindet, eine potenzielle Grassroots-Entdeckungschance mit einer modellierten Tonnage darstellt, die mit der historischen Produktionstonnage der historischen Mine Falun vergleichbar ist.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen angesichts seiner Erfahrung und Einschätzung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen hat sowie unter den gegebenen Umständen (Stand der Dinge zum Datum dieser Pressemeldung) für angemessen und vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Annahmen hinsichtlich der Zuverlässigkeit historischer Daten und der Genauigkeit der öffentlich berichteten Informationen bezüglich vergangener und historischer Minen im Bergbaugebiet Bergslagen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital zur Finanzierung geplanter Explorationsaktivitäten aufzubringen, die Unternehmenskapazität aufrechtzuerhalten und die Anforderungen an die Explorationsausgaben, die in der endgültigen Kaufvereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Verkäufer des Konzessionsgebiets Tomtebo (die Kaufvereinbarung für Tomtebo) festgelegt sind, bis zu den darin festgelegten Zeitpunkten zu erfüllen; und der Stabilität auf den Finanz- und Kapitalmärkten.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen als vernünftig erachtet werden, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken in Bezug auf folgende Faktoren: die Verlässlichkeit historischer Daten in Bezug auf das Projekt Tomtebo; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital zur Finanzierung der geplanten Exploration aufzubringen (einschließlich der Durchführung der Explorationsausgaben, die in der endgültigen Kaufvereinbarung vorgeschrieben sind, andernfalls verwirkt das Unternehmen das Konzessionsgebiet Tomtebo ohne Rückzahlung des Kaufpreises); die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; der negative operative Cashflow des Unternehmens und die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte; die Ungewissheit zusätzlicher Finanzmittel; die Ungewissheiten, die mit Explorationsaktivitäten im Frühstadium verbunden sind, einschließlich der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen, des behördlichen Prozesses, des Nichterhalts notwendiger Genehmigungen und Zulassungen, technischer Probleme, möglicher Verzögerungen, unerwarteter Ereignisse und der Fähigkeit des Managements, seine zukünftigen Pläne auszuführen und umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, Mineralressourcen und Mineralreserven zu identifizieren; die beträchtlichen Ausgaben, die erforderlich sind, um Mineralreserven durch Bohrungen und die Schätzung von Mineralreserven oder Mineralressourcen zu ermitteln; die Abhängigkeit des Unternehmens von einem wesentlichen Projekt, dem Konzessionsgebiet Tomtebo; die Ungewissheit von Schätzungen, die zur Quantifizierung von Mineralisierungen verwendet werden; Änderungen staatlicher Vorschriften; die Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften; der Wettbewerb um künftige Ressourcenakquisitionen und qualifiziertes Branchenpersonal; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Eigentumsansprüche; Interessenkonflikte; Umweltgesetze und -vorschriften und damit verbundene Risiken, einschließlich der Gesetzgebung zum Klimawandel; Landrekultivierungsanforderungen; Änderungen der Regierungspolitik; die Volatilität des Aktienkurses des Unternehmens; Schwankungen des Aktienkurses des Unternehmens; die Unwahrscheinlichkeit, dass Aktionäre Dividenden vom Unternehmen erhalten; potenzielle zukünftige Akquisitionen und Joint Ventures; Infrastrukturrisiken; Schwankungen der Nachfrage nach und der Preise von Gold, Silber und Kupfer; Wechselkursschwankungen; Gerichtsverfahren und die Vollstreckbarkeit von Urteilen; Risiken im Zusammenhang mit dem Fortbestand des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit den Informationstechnologiesystemen des Unternehmens und Cyber-Sicherheitsrisiken; und Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Epidemien oder Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen, einschließlich des jüngsten Ausbruchs von COVID-19. Weitere Informationen zu diesen Risiken finden Sie im Jahresbericht des Unternehmens unter der Überschrift Risikofaktoren, der unter www.sedar.com verfügbar ist. Diese Faktoren und Annahmen erheben nicht den Anspruch, eine vollständige Liste der Faktoren und Annahmen darzustellen, die Einfluss auf das Unternehmen haben könnten. Diese Faktoren und Annahmen sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen würden, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen genannten Erwartungen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Außerdem liegen viele dieser Faktoren außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht bedenkenlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Garrett Ainsworth, PGeo, President und CEO des Unternehmens, erstellt bzw. von ihm geprüft und genehmigt. Herr Ainsworth ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

