Digitale Transformation ohne Blindflug, dank haptischer Datenerfassung mit TimeSpin.

Ohne valide Daten bleibt die KI-Transformation ein Blindflug – warum Unternehmen neue Formen der Datenerfassung brauchen

Ohne Datenerfassung bleibt die digitale Transformation ein Blindflug.

Warum Unternehmen neue Formen der Datenerfassung brauchen und wie TimeSpin das Problem mit Gamification löst.

Bremen, [18.02.2026] – Künstliche Intelligenz gilt als einer der größten Produktivitätstreiber der kommenden Jahre. Unternehmen investieren Milliarden in Automatisierung, Copiloten und intelligente Assistenzsysteme. Doch eine zentrale Frage bleibt bislang unbeantwortet: _Wie lässt sich der tatsächliche Nutzen dieser digitalen Transformation valide messen?_

In der Praxis fehlt es vielen Organisationen an belastbaren Daten darüber, wie digitale Arbeit wirklich entsteht. Klassische Zeiterfassungssysteme messen Anwesenheit, Klicks oder App-Nutzung, aber nicht den tatsächlichen Wertschöpfungsprozess. Gerade bei KI-gestützter Arbeit verläuft dieser jedoch schrittweise:

Ergebnisse werden erzeugt, verworfen, überarbeitet, mit Kolleginnen und Kollegen diskutiert und erneut angepasst. Produktivität entsteht nicht linear, sondern in Schleifen.

„Die Wirtschaft versucht, hochkomplexe kognitive Arbeit mit Werkzeugen aus dem Industriezeitalter zu messen“, sagt Dennis Urban, Head of Sales von TimeSpin. „Digitale Arbeit ist nicht mehr einfach nur Zeit vor dem Bildschirm. Sie ist Denken, Entscheiden, Schrittweise weiter kommen und genau das entzieht sich rein digitalen Messsystemen.“

Ein zentrales Problem: Ohne valide Daten bleibt die Bewertung von KI-Investitionen unscharf. Unternehmen wissen oft nicht, ob neue Tools tatsächlich Effizienz steigern oder lediglich Arbeitsprozesse verschieben. Gleichzeitig steigt der Druck auf Mitarbeitende, ihre Produktivität nachzuweisen, ohne dass es dafür geeignete Instrumente gibt.

TimeSpin setzt genau an diesem Punkt an und begründet eine neue Kategorie:

Haptische Datenerfassung für digitale Wertschöpfung.

Statt Prozesse ausschließlich digital zu überwachen, erfasst TimeSpin Arbeitsaktivitäten über ein physisches, haptisches Interface. Mitarbeitende markieren bewusst, womit sie sich gerade beschäftigen – unabhängig davon, ob sie mit KI arbeiten, Konzepte entwickeln, Ergebnisse prüfen oder im Austausch mit anderen stehen.

Der Unterschied ist grundlegend: Nicht das System „beobachtet“ die Arbeit, sondern der Mensch selbst wird Teil der Datenerfassung. Dadurch entstehen erstmals strukturierte, valide Daten über kognitive Arbeit ohne invasive Überwachung, ohne Screenshots, ohne algorithmische Mutmaßungen.

Für Unternehmen eröffnet sich damit eine neue Perspektive auf Performance:

Welche Tätigkeiten erzeugen tatsächlich Wert?

Wo entstehen Reibungsverluste im KI-Einsatz?

Wie verändern sich Arbeitsmuster durch Automatisierung?

Gleichzeitig profitieren Mitarbeitende: Sie behalten die Kontrolle über ihre Daten, reflektieren ihr eigenes Arbeiten und erleben Zeiterfassung nicht mehr als Kontrollinstrument, sondern als Selbststeuerungswerkzeug.

„Wenn wir KI ernsthaft in Unternehmen integrieren wollen, brauchen wir neue Messmodelle“, so Urban. „Ohne haptische, menschenzentrierte Datenerfassung bleibt die digitale Transformation ein Blindflug – teuer, intransparent und schwer steuerbar.“

TimeSpin versteht sich dabei nicht als weiteres Tool im bestehenden Software-Stack, sondern als Fundament für eine neue Form von Arbeitsintelligenz: valide Daten über digitale Wertschöpfung, erzeugt durch den Menschen selbst.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TimesSpin GmbH

Herr Dennis Urban

Leerkämpe 7

28237 Bremen

Deutschland

fon ..: 04215656130

web ..: https://timespin.net/

email : durban@timespin.net

Über TimeSpin:

TimeSpin ist ein innovatives System zur haptischen Datenerfassung für digitale Arbeit. Mit einem physischen Interface ermöglicht TimeSpin die strukturierte Erfassung von Tätigkeiten in Wissensarbeit, KI-gestützten Prozessen und hybriden Arbeitsmodellen. Ziel ist es, Unternehmen und Mitarbeitenden erstmals valide, menschenzentrierte Daten über digitale Wertschöpfung zur Verfügung zu stellen.

Pressekontakt:

TimesSpin GmbH

Herr Dennis Urban

Leerkämpe 7

28237 Bremen

fon ..: +494215656130

email : durban@timespin.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.