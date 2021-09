Das Thema Nachhaltigkeit rückt immer mehr in den Fokus der Gesellschaft. Virtuelle Events ermöglichen massive Einsparung von CO2-Emissionen.

Virtuelle Events bedeuten die Einsparung von 85 % CO2-Emissionen zu herkömmlichen Events

Wir unterstützen bei der Durchführung von Nachhaltigen Events

Eigenes vollkommen ausgestattetes Greenscreen-Studio

Eigene Streamtechnik

Transportable Technik auch für hybride Events in gewünschten Locations

Professionelles Personal aller Departments auf Wunsch

Unterstützung bei Konzeption, Design und Inszenierung

Erstellung von virtuellen 3D Studios für jede Art von Event

von überall für überall

Digitale Events und Nachhaltigkeit:

Das Thema Nachhaltigkeit rückt immer mehr in den Fokus der Gesellschaft. Mit dem neuen Bundes-Klimaschutzgesetz wird auch die Eventbranche in den nächsten Jahren starken Veränderungen unterliegen. 2021 werden Unternehmen in ihren Lageberichten von Nachhaltigkeitsindikatoren berichten müssen. Dies wird alle Lieferketten und somit auch die MICE-Branche betreffen.

Bei Events und Kongresse entsteht ein hoher Energieverbrauch in den verschiedensten Bereichen. So verursacht die An- und Abreise der Eventteilnehmer bereits 70 % aller CO2-Emissionen eines Events. Weitere 15 % fallen auf die Unterkunft. Das heißt, bei der Ausrichtung von virtuellen bzw. hybriden Events können Sie bis zu 85 % aller CO2-Emissionen durch die Vermeidung notwendiger Reiseaufkommen und Übernachtungen vermeiden.

Begleitung von digitalen und hybriden Events:

ImproBerlin, das Businesstheater aus Berlin hat sein Portofolio erweitert und bietet seit einem Jahr auch digatele Begleitung von Events an.

In einem eigens dafür eingerichtetes Greenscreen- Studio ist die Improberlin in der Lage virtuelle Events, ob digital oder hybrid auszurichten und zu begleiten.

Als Full-Service Agentur für virtuelle und bidirektionale Events übernehmen wir auf Wunsch die Konzeption, die Produktion und die Präsentation Ihrer Veranstaltungen im World Wide Web.

Mit Ihrer Expertise von zahlreichen Events bietet das Team von ImproBerlin Unterstützung bei der Vorbereitung von einzelnen Vorträgen bis hin zur übergeordneten Dramaturgie.

Ausgebildeten Schauspielern und Coaches von ImproBerlin helfen beim Umgang mit der Kamera und Lampenfieber.

Ob im Greenscreen-Studio oder bei einer hybriden Veranstaltung in einer anderen Location – Improberlin hilft bei der Inzenierung des realen, wie des virtuellen Raumes der Veranstaltung.

Soft- und Hardware, die technische Planung und das Stage-Management bilden hierfür eine Einheit und arbeiten fest zusammen.

ImproBerlin entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Kunden 3D-Umgebungen, gestaltet animierte Bühnen, kreiert virtuelle Räume, und schafft lebendige Präsentationsflächen passend für jeden Event.

Was es über ImproBerlin noch zu sagen gibt:

Improberlin steht für gutes Businesstheater. Seit über 20 Jahren arbeiten wir im Bereich Improvisationstheater in jeglicher Form. ImproBerlin kombiniert sehr produktiv Qualifikationen aus unterschiedlichsten Bereichen, wie Theater/Musical/Film, Theaterpädagogik, NLP, integrative Körpertherapie. Seit 2000 haben wir eine Vielzahl von Veranstaltungen zusammen konzipiert und gespielt. Aus dem Segment Impro als reines Comedy-Entertainment kommend, haben wir dort unsere Skills in diesem Bereich erlernt und geschärft. Seit 2006 verlagerte sich unser Fokus auf Businesstheater

Ansprechpartner bei ImproBerlin

Herr S. Kjel Fiedler

Prenzlauer Allee 45a

Telefon: 0177.3330160

Mail: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Funktion: Geschäftsführer

Webseite: improberlin.de

