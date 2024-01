Die Zukunft ist vielversprechend für Silber

Experten gehen für die nächsten Jahrzehnte von einem steigenden Silberbedarf aus.

Silber findet immer mehr Anwendung in Medizin, Technologie und Industrie. Und es ist eine unabdingbare Komponente in der Solartechnologie. Dies dürfte den Preis nach oben treiben. Zudem könnte Silber im Bereich der Brennstoffzellen teures Platin ersetzen. Wasserstoff-Brennstoffzellen gehören zu den umweltfreundlichsten Technologien. Als Abfallprodukt entsteht nur Wasser. Vereinfacht gesagt, gibt es zwei Elektroden, denen Wasserstoff und Sauerstoff zugeführt wird.

In der Raumfahrt werden Brennstoffzellen genutzt. Und dies seit langer Zeit, denn sie punkten mit einer hohen Energiedichte, sind leichter, zuverlässiger als vergleichbare Generatoren. Jedoch sind sie ziemlich teuer, da teure Metalle der Platingruppe verbaut werden müssen. Forscher arbeiten heute an Brennstoffzellen, die Silberkatalysatoren enthalten. Wenn auch die Brennstoffzellentechnologie im PKW-Bereich sich wohl noch lange nicht etablieren wird, ist sie doch im Schwerlastverkehr eine spannende Technik, die eine Zukunft haben sollte.

Jedenfalls sollte Silber in unserer Welt einen steigenden Stellenwert einnehmen. Im Zuge des technologischen Fortschritts und dem Wunsch nach sauberen Energien sollte Silber ein gefragtes Edelmetall sein. Anleger, die auf physisches Silber setzen möchten, müssen sich mit der sicheren Lagerung auseinandersetzen. Werden Silberunternehmen jedoch einem gut diversifizierten Portfolio beigemischt, so kann dies das Gesamtrisiko verkleinern und so für Absicherung sorgen. Dafür eignen sich Discovery Silver oder MAG Silver.

Discovery Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/ – besitzt diverse Silber- und Silber-Zink-Blei-Projekte in Nordamerika. Besonders hervorzuheben ist das Codero-Projekt in Chihuahua mit sehr großen Silberressourcen.

MAG Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ – verfügt über eine Beteiligung an der Juanicipio-Liegenschaft (44 Prozent). Zudem besitzt MAG Silver zu 100 Prozent ein Silberprojekt im Abitibi-Gebiet in Kanada sowie eines in Utah.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -) und MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -).

