Die Miami Fashion Week veranstaltet erfolgreich ihre erste virtuelle Fashion Awards Gala im Queen Miami Beach

An einem bahnbrechenden Abend, der die Zukunft der Mode durch Technologie, Kreativität und Innovation feierte, kamen internationale Designer, KI-gestützte Laufsteg-Premieren und Branchenauszeichnungen zusammen.

MIAMI, FL / ACCESS Newswire / 27. Mai 2026 / Die Miami Fashion Week (MIAFW) veranstaltete am 21. Mai 2026 im Queen Miami Beach erfolgreich ihre erste Virtual Fashion Awards, moderiert von der Emmy-preisgekrönten Journalistin Lisa Petrillo. Die exklusive Präsenzveranstaltung begrüßte internationale Modeführer, Designer und Innovatoren zu einem Abend, der ganz im Zeichen von Kreativität, Technologie und der sich wandelnden Zukunft der Mode stand. Die Gala verband physische und digitale Erlebnisse und präsentierte sowohl fertige als auch noch in der Entwicklung befindliche Kollektionen, wobei die Verschmelzung neuer Technologien mit traditioneller Handwerkskunst im Vordergrund stand. Eine Live-Model-Show ergänzte die KI-gestützten virtuellen Laufstegpräsentationen und schuf so ein umfassendes Erlebnis für die Teilnehmer.

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Bilder (mit freundlicher Genehmigung der Miami Fashion Week): hier

Offizieller Rückblick auf die Gala und virtuelle Präsentationen (mit freundlicher Genehmigung der Miami Fashion Week): youtu.be/Y9ZsE7pzONY

Die Veranstaltung ist eine der ersten groß angelegten Modeinitiativen in Miami, die sich ganz dem KI-gestützten Storytelling auf dem Laufsteg und immersiven digitalen Modeerlebnissen widmet.

Mit den Virtual Fashion Awards führte die Miami Fashion Week eine neue Plattform ein, die die Exklusivität einer Live-Gala mit der globalen Reichweite des digitalen Storytellings verbindet. Der Abend präsentierte eine kuratierte Auswahl an Designern, die KI-gestützte von The Fashion Shows produzierte virtuelle Laufstegshows vorstellten, und gipfelte in einer Preisverleihung, bei der herausragende Leistungen in den Bereichen Innovation, Marken-Storytelling und kreative Leitung gewürdigt wurden.

Zu den teilnehmenden Designern gehörten Ana+Maria, Beatriz de la Cámara, Brooke Wilder, Bymervedundar, Danfive by Daniela Ospina, Fiore, Jacqueline Then, Jhoan Sebastian Grey, Johnathan Hayden, Rene by RR, Seta Apparel, Shantall Lacayo, Vero Diaz, Yas Gonzalez und Yenny Bastida. Zu den von der Jury ausgewählten Finalisten gehörten Beatriz de la Cámara, Yenny Bastida, Jhoan Sebastian Grey, Seta Apparel, ByMerveDundar, Yas Gonzalez, Johnathan Hayden, Jacqueline Then und Vero Diaz. Jeder von ihnen präsentierte eine einzigartige KI-gestützte virtuelle Präsentation in immersiven digitalen Umgebungen, die die Möglichkeiten traditioneller Laufstegformate erweiterten. Als besonderes Finale präsentierte das Miami Fashion Institute eine Kapselkollektion zum 250-jährigen Jubiläum der Vereinigten Staaten, die dem Programm eine zukunftsweisende und feierliche Dimension verlieh.

Die für die erste Ausgabe der Virtual Fashion Awards exklusiv von der Bildhauerin Ada Da Silva entworfene Award-Statuette verlieh der Zeremonie eine künstlerische und sammelwürdige Note und symbolisierte die Verschmelzung von Mode, Kreativität und Innovation, die das Herzstück der Plattform bildet.

Die höchste Auszeichnung des Abends, Best Virtual Fashion Show, sicherte Jhoan Sebastian Grey einen begehrten Laufsteg-Slot bei der Miami Fashion Week (Oktober 2026) sowie Mentoring, redaktionelle Berichterstattung im Jahresmagazin der MIAFW, Markenbekanntheit, die Teilnahme am Pop-up-Store Fitting Room by Miami Fashion Week und kuratierte Branchenkontakte. Weitere Auszeichnungen gingen an Yas Gonzalez für die Best Brand Narrative und Vero Diaz für die Best Creative Direction, wobei die Gewinner digitale Features, Social-Media-Präsenz und die Teilnahme am Fitting Room-Erlebnis im Oktober erhielten.

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Im Rahmen des Abends fand in Anwesenheit von Barbara Hulanicki eine besondere Ehrung statt, mit der ihre Pionierrolle bei der Demokratisierung der Mode durch den Versandhandel gewürdigt wurde – Jahrzehnte vor dem Aufkommen des digitalen Handels. Dieser Moment diente als symbolische Brücke zum Start von Fitting Room by Miami Fashion Week, einer neuen App für virtuelle Umkleidekabinen, die es Designern, die an den Virtual Fashion Awards und der Miami Fashion Week teilnehmen, ermöglicht, Verbrauchern die Möglichkeit zu bieten, Kollektionen virtuell anzuprobieren und direkt über ihre jeweiligen E-Commerce-Plattformen zu kaufen.

Die Gala würdigte den renommierten, in Miami ansässigen Designer René Ruiz in Anerkennung seines langjährigen Beitrags zur Modebranche Miamis. Zu den namhaften Gästen des Abends zählte der Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr.

Die Virtual Fashion Awards wurden von Secundino F. Velasco ins Leben gerufen, einem renommierten Fernsehproduzenten mit einer umfangreichen internationalen Karriere, der die Vision hatte, eine neue globale Plattform zu schaffen, auf der Mode, Technologie und Storytelling zusammenkommen.

Die Virtual Fashion Awards zeichneten sich durch eine strategische Zusammenarbeit mit SCIRCLE aus, einem auf KI-gestützte Parfümkreation spezialisierten Unternehmen. Durch diese Partnerschaft mit der Miami Fashion Week erlebten die Teilnehmer eine innovative Verschmelzung von Mode, Technologie und Luxus. Die teilnehmenden Designer erhielten die Möglichkeit, maßgeschneiderte Düfte zu kreieren, die die kreative Essenz, Inspiration und emotionale Erzählung hinter ihren Kollektionen in Duft umwandeln und so ihre künstlerische Vision in eine neue sensorische Dimension erweitern. Weltweit verbreitet durch die MIAFW.

Die Shows hatten ihre Premiere live im Queen Miami Beach und standen gleichzeitig auf der Website der Miami Fashion Week als Stream zur Verfügung, wodurch ein globales digitales Publikum erreicht wurde. Über die Präsentationen hinaus dienten die Virtual Fashion Awards als Plattform für Karriereentwicklung und Anerkennung in der Branche. Als Abschluss des Abends lieferte Gabriel Coronel eine Live-Performance und beendete die Feier nach der Preisverleihung mit einem energiegeladenen Höhepunkt.

Dieses Meilenstein-Event untermauert die umfassendere Vision der Miami Fashion Week, digitale Innovation mit ihrer etablierten physischen Plattform zu verbinden. Die kommende Oktober-Ausgabe (13. bis 17. Oktober 2026) wird erneut globale Designer, kulturelle Vorreiter und Brancheninnovatoren zu einer ganzen Woche voller Laufstegshows, Erlebnisse und Programmpunkte zusammenbringen und damit die Mission der MIAFW fortsetzen, die Zukunft der Mode durch erweiterten Zugang, gesteigerte Kreativität und bedeutende globale Chancen zu gestalten.

Die Miami Fashion Week bedankt sich ganz besonders bei ImagineImagina, dem Produzenten der virtuellen Laufsteg-Showcases, sowie bei Cybersphere Solutions, Evoque Wines und S Circle für ihre wertvolle Partnerschaft und Unterstützung bei der Verwirklichung der ersten Ausgabe.

Über die Miami Fashion Week®

Die Miami Fashion Week® (MIAFW) ist neben New York, London, Paris und Mailand im CFDA-Modekalender offiziell als wichtiger Termin anerkannt. Verwurzelt in Mode, Kunst, Nachhaltigkeit und Innovation schlägt die MIAFW eine Brücke zwischen den Kontinenten, indem sie lateinamerikanische Designer, internationale Größen und Miamis eigene kreativen Talente in den Mittelpunkt rückt. Die MIAFW zieht globale Medien, Prominente und Branchenführer an und bietet eine lebendige Plattform, die inklusiv, nachhaltig und unvergesslich ist. Weitere Informationen zur MIAFW 2026 finden Sie unter www.miamifashionweek.com und folgen Sie @miamifashionweek.

Über das Queen Miami Beach

Das Queen Miami Beach befindet sich im geschichtsträchtigen Paris Theater und ist ein Leuchtturm der Eleganz und Extravaganz, wo zeitloses Design, reiche Geschichte und kulinarische Kunst zusammenkommen, um ein unvergleichliches Speiseerlebnis zu bieten. Das Paris Theater, das 1945 gegründet wurde, hat die Entwicklung verschiedener Epochen miterlebt, von der goldenen Ära des Rat Pack in den 1950er Jahren bis zu den hedonistischen Nächten der 1990er Jahre. Mit der Eröffnung des Queen wurde dieser ikonische Ort nun für eine neue Generation neu interpretiert, wobei sein Erbe bewahrt und zeitgenössische Raffinesse integriert wurde. Das Herzstück des Queen ist sein moderner Grill im japanischen Stil, ein kulinarisches Meisterwerk, das der glanzvollen Vergangenheit des Theaters Tribut zollt. Das Erlebnis wird durch eine immersive Atmosphäre bereichert, in der theatralische Elemente auf Fünf-Sterne-Gastronomie treffen und japanische kulinarische Traditionen mit einem frischen, innovativen Ansatz präsentiert werden. Die sorgfältig zusammengestellte Speisekarte bietet eine Auswahl an Gerichten, die von delikaten rohen und marinierten Speisen über üppige Meeresfrüchte-Türme und Sushi-Platten bis hin zu herzhaften Hauptgerichten reicht. Ein erstklassiges Fleischangebot vereint das Beste aus beiden Welten und umfasst Premium-Stücke von amerikanischem und japanischem Wagyu sowie Prime-Rindfleisch aus Weidehaltung, die perfekt zu den erlesenen Sushi-Kreationen aus Japan und anderen Ländern passen. Das Queen Miami Beach befindet sich in der 550 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139. Weitere Informationen finden Sie unter queenmiamibeach.com oder folgen Sie dem Restaurant auf @queenmiamibeach.

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LORA PR

Laura Neroulias

laura@lorapr.com

QUELLE: THE FASHION SHOWS LLC

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