Die Knappheit von Gold

Die Goldförderung ist teuer und Gold ist knapp, neue Lagerstätten werden immer seltener entdeckt.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fury Gold Mines Ltd. und Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 03.08.2026, 20:35 Uhr Zürich/Berlin

Der oberirdische Goldbestand wächst weltweit an, allerdings moderat. Über die vergangenen 113 Jahre betrug die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate nur 1,5 Prozent. Das gesamte jemals geförderte Gold beläuft sich auf rund 219.900 Tonnen. Bekannt ist diese Menge als Würfel mit einer Kantenlänge von 22 Metern. Dazu kommt noch Gold im Boden, welches nachgewiesen wurde, also rund 4,2 Milliarden Unzen an Ressourcen sowie 1,7 Milliarden Unzen an Reserven, so die Schätzungen.

Neue Lagerstätten werden immer seltener entdeckt. Der Abbau des edlen Metalls wird teurer. Gold kann nicht wirklich zerstört werden, es kann recycelt und wiederverwendet werden. Das Erz enthält heute weniger Gold als früher, so muss mehr Gestein verarbeitet werden, abgelegenere Regionen müssen erschlossen werden oder es muss tiefer abgebaut werden. Umwelt- und Arbeitsschutzvorschriften sind strenger geworden. All dies treibt die Kosten der Förderung an. Dies und seine Seltenheit, der Werterhaltungsfaktor über die Zeit und die hohe Nachfrage machen es so attraktiv.

Neue Minen verschlingen viel Zeit und Kapital, bis sie Erträge bringen. Von der Entdeckung bis zur Produktionsreife vergehen oft zehn bis 20 Jahre. Und ein Goldgehalt von 0,5 bis 2 Gramm Gold je Tonne Gestein ist heute bei vielen großen Tagebauminen keine Besonderheit mehr, bei Haufenlaugungsverfahren sogar sehr gut. Der Goldpreis lag übrigens Anfang der 2000er Jahre noch unter 500 Euro je Feinunze.

Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im zweiten Quartal konnten mehr als 72.000 Unzen Goldäquivalent produziert werden. Im ersten Halbjahr waren es rund 145.000 Unzen Goldäquivalent. Das Unternehmen treibt das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal voran, die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung wurde genehmigt und die positiven Ergebnisse der Machbarkeitsstudie wurden kürzlich veröffentlicht. Bei der Goldmine Séguéla in der Elfenbeinküste wird die Kapazität erweitert, um die Goldproduktion zu steigern.

Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ -, bestens finanziert, verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen 11,3 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp. und eine Beteiligung an Contango Silver and Gold. Erfreuliche Bohrergebnisse gab es vom Eau Claire-Projekt (beispielsweise 10,27 Gramm Gold je Tonne Gestein auf elf Meter), welches in Richtung Machbarkeitsstudie vorangetrieben wird.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Quellen: Fortuna Mining, Fury Gold Mines,

https://www.moneygold.de/goldankauf-lexikon/goldpreis-news/goldminen-und-goldpreis-abhaengigkeiten/;

https://www.gold.de/goldfoerderung/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

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