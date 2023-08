Die höchsten Gold-Reserven bei den Zentralbanken gibt es in den USA, gefolgt von Deutschland, Italien, Russland und Frankreich.

Mit rund 8.100 Tonnen hat die US-amerikanische Zentralbank die größten Goldreserven. Russlands Zentralbank soll über rund 2.300 Tonnen Gold verfügen. Auch bei Privatpersonen ist Gold als Wertaufbewahrungsvehikel gefragt. Laut einer Erhebung besitzen hierzulande fast sechs Millionen Privatpersonen über 14 Jahre oder im Haushalt lebende Personen Gold. Gold ist nun mal eine weitgehend krisensichere Anlagemöglichkeit. Auch Goldschätze werden immer wieder mal entdeckt.

Ein Unternehmen, das historische Aufzeichnungen mit modernsten Bergbaumethoden kombiniert, eine spannende Angelegenheit, ist Aurania Resources – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ -. Die Gesellschaft ist in Südamerika in Sachen Gold, Silber und Kupfer unterwegs. Hauptprojekt ist das The Lost Cities – Cutucu-Projekt im Südosten Ecuadors. Nun ist Aurania Resources in Frankreich aktiv geworden. Im Frankreich der Römerzeit (Gallien) soll Julius Cäsar eine Goldquelle genutzt haben. Im Gebiet, in dem nun eine Explorationslizenz beantragt wurde, wurden bereits hochgradige Goldfunde getätigt.

Wer heute Goldwaschen will, kann dies etwa am Rhein tun. Ob das Rheingold wirklich existiert, weiß man nicht, gefunden hat es trotz intensiver Suche bis heute niemand. Beim Goldwaschen geht es in Deutschland mehr um das Erlebnis, die Aussicht auf größere Funde ist wohl vernichtend gering. Doch Anleger können sich physisches Gold oder Anteile an Goldunternehmen zulegen.

Da wäre neben Aurania Resources zum Beispiel Gold Terra Resource – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-terra-resource-corp/ -. Aktiv in den Nordwest Territorien überzeugt das große Yellowknife City Goldprojekt von Gold Terra Resource mit hervorragenden Bohrergebnissen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Terra Resource (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/ -) und von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.