Die Accum®-mRNA-Lipid-Nanopartikel von Defence lösen gegenüber den Standard-mRNA-Impfstoffen eine zweimal stärkere Antikörperreaktion aus

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 25. September, 2023 – Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, freut sich, bekanntgeben zu können, dass seine zur Erzeugung der Accum®-mRNA-Lipid-Nanopartikel (LNPs) eingesetzte Verkapselungsstrategie eine Antikörperreaktion hervorruft, die zweimal so stark wie die bei Standard-mRNA-LNPs ist. Diese Ergebnisse bilden eine stabile Grundlage für die Durchführung weiterer Tests zur Optimierung der weiteren Entwicklung von Impfstoffen durch Defence.

Diese in vivo-Studie hatte zwei Ziele: Die Erprobung mehrerer LNP-Formulierungen und den Vergleich der durch sie ausgelösten Immunreaktionen mit der Standard-mRNA. Alle Vakzine wurden als Teil eines Prime-Boost-Impfprotokolls mit einer Blutabnahme bei den Tieren alle zwei Wochen über einen Gesamtzeitraum von 4 Wochen und mit ELISA quantifizierten Antikörpertitern verabreicht. Unter den getesteten Gruppen stach eine LNP-Formulierung hervor, die Accum® enthielt; sie löste im Vergleich zu den übrigen Gruppen eine höhere Antikörperreaktion aus.

Die Nutzung von mRNA-Vakzinen, die jetzt auch zunehmend bei den Krebstherapeutika eingesetzt werden, wird in den nächsten zehn Jahren aufgrund ihrer nachweislichen Wirksamkeit und der Einfachheit ihrer Herstellung exponentiell zunehmen. Defence strebt daher danach, seine Accum®-Technologieplattform bei Gelegenheiten zur Anwendung von mRNA-Impfstoffen einzusetzen, was eine große Auswirkung auf die ausgelöste Immunreaktion haben wird, so Herr Plouffe, CEO von Defence Therapeutics.

Defence wird zusätzliche Studien konzipieren, die gegenwärtig für die Prüfung verschiedener Konzentrationen der ausgewählten LNPs vorbereitet werden. Sobald die optimale Dosierung ermittelt wurde, wird zur Prüfung ihrer therapeutischen Wirksamkeit eine Validierungsstudie bei krebskranken Mäusen durchgeführt. In diesem Fall werden den Tieren solide Tumore transplantiert, die ein experimentelles Antigen exprimieren, gefolgt von einer allein oder in Verbindung mit Immun-Checkpoint-Blockern wie etwa einem PD-1-Inhibitor angewandten Prime-Boost-Impfung.

Accum® wurde in verschiedenen Anwendungen geprüft, einschließlich Impfmodalitäten auf Protein- und Zellenbasis, und es wurde entdeckt, dass es deren therapeutische Wirksamkeit deutlich erhöht. Defence ist daher überzeugt, dass Accum® durch die Verbesserung der strukturellen Integrität des Moleküls die Stabilität der mRNA-Moleküle steigert, und ihre Bioakkumulation und wirksame Translation in den Zielzellen verstärkt, was eine stärkere Immunreaktivität zur Folge hat, wie die neueste LNP-Impfstudie des Unternehmens belegt.

Der Markt für mRNA-Therapeutika wird bis 2032 voraussichtlich einen Wert von 137,59 Milliarden USD erreichen und im Zeitraum von 2023 bis 2032 ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 13,2 Prozent aufweisen.

www.precedenceresearch.com/mrna-therapeutics-market

Defence Therapeutics® ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der Accum® -Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

