Der „Mind Change Award®“ – Auszeichnung für innovatives und zukunftsweisendes Unternehmertum

Innovatives und zukunftsweisendes Unternehmertum wird ausgezeichnet

Güglingen, den 8. September 2023

Die renommierte „Mind Change Award®“-Verleihung, die jährlich herausragende Persönlichkeiten und Unternehmen ehrt, fand unter dem Motto „Unternehmenserfolg = Resilienz x Innovation“ im exklusiven Ambiente im Schlosshotel Monrepos statt.

Der Mind Change Award® ist ein einzigartiger Preis, der herausragende Leistungen von visionären Unternehmerinnen und Unternehmern in den Vordergrund rückt.

Sabine Oberhardt, Unternehmensprofilerin und Initiatorin des „Mind Change Award®“, wählte mit ihrer mehrköpfigen, professionellen Jury die diesjährigen GewinnerInnen nach festgelegten Kriterien aus.

Der „Mind Change Award®“ in Silber wurde an das Unternehmen ATOLL Living Spaces GmbH verliehen. Das Besondere an diesem Change, welchen Daniel Czemmel (CEO) mit seinem Team erfolgreich gestaltet hat, war die Gründung eines Corporate Startups aus einem traditionellen Familienunternehmen. Der Change, ein neues Feld in einem Markt oder einer Industrie zu besetzen und direkt an den Endkunden zu gehen, bezeugt umfassendes Verständnis für den aktuellen Zeitgeist. Die klare Vision, die Entschlossenheit, neue Wege zu gehen, Vertrauen in die Mitarbeitenden und die Bereitschaft, die Komfortzone zu verlassen, haben hierbei besonders begeistert.



2023 wurde der Mind Change Award® in Gold erstmals an zwei Produktinnovationen verliehen.

Einer der Gewinner des goldenen „Mind Change Award®“ ist das Unternehmen ALPHA Industries AG aus Memmingen, vertreten durch Michael Kiechle. Ausgezeichnet wurde das Unternehmen für die innovative Kombination „Resilienz Training trifft auf Produktinnovation Alpha Cooling“ – „Keep cool“ für maximale Stressbewältigung. Alpha Cooling ist eine Anti-Schmerzbox zur Verbesserung von chronischen Schmerzen, zur Leistungssteigerung und erhöhter Resilienz.

Virtual Reality trifft auf Mind Change: ein weiterer „Mind Change Award®“ in Gold ging an das Institut Michael Ehlers GmbH aus Bamberg, und wurde von Michael Ehlers, CEO und Founder von iRhetorik® entgegengenommen. Seit über 30 Jahren arbeitet der erfolgreiche Rhetoriktrainer daran, die Angst vor der Rede zu nehmen. Mit iRhetorik® entwickelte er „Das modernste Rhetorik -Training der Welt“ (Wobla).

An alle Gewinner herzlichen Glückwunsch!

Gehören Sie zu den Unternehmen oder Führungskräften, die etwas bewegen und die Zukunft aktiv gestalten? Dann bewerben Sie sich jetzt für den Mind Change

Sabine Oberhardt ist erfolgreiche Unternehmerin, Bestseller-Autorin und zählt zu den Top 100 Keynote-Speakern. Sie ist Deutschlands erste Adresse für Profilanalytik der Extraklasse und Top Expertin auf dem Gebiet des Unternehmens-Profilings. Sie analysiert Unternehmen und deren Führungskräfte auf außergewöhnliche Art und Weise. In TV, Rundfunk und Vorträgen begeistert sie mit Impulsen aus über 20 Jahren Managementpraxis. Für alle Unternehmen, die Lösungen suchen, um ihre Ziele zu erreichen.

