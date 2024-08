Der M8 von GAC Motor kehrt von der China-Frankreich-Tour mit großer Anerkennung zurück und hebt die Marke auf neue Höhen

PARIS, FRANKREICH / ACCESSWIRE / 27. August 2024 / Die prestigeträchtige Begleitmarke GAC Motor eskortierte die mit Spannung erwartete China-Frankreich-Tour 2024 und bewies, dass sie es wert ist, geliebt zu werden. Der M8 war während der gesamten Reise unerschütterlich und brüllte wie ein mächtiger Löwe, als er die jahrhundertealte Rallye-Route von Peking nach Paris zurücklegte. Mit dem Vertrauen des chinesischen Volkes konnte er die chinesische Automobilkultur stolz präsentieren.

Das chinesische Team ist nun triumphal zurückgekehrt, und der Veranstalter Autohome hat es mit einer großen Abschlussfeier in Tianjin willkommen geheißen. Hochrangige Führungspersönlichkeiten aus verschiedenen Sektoren kamen zusammen, um einen Rückblick auf die Meilensteine der chinesischen Automobilindustrie und einen Ausblick auf die vielversprechende Zukunft des chinesischen Automobils zu geben.

GAC Motor, ein Pionier in der Automobilindustrie, hat mutig neue Wege beschritten und technologische Barrieren durchbrochen. Der M8, der den alten Charme chinesischer Landschaften mit der modernen Ästhetik industrieller Technologie verbindet, hat den Bekanntheitsgrad des Fahrzeugs auf seiner Reise durch sechs Länder beträchtlich gesteigert und die Aufmerksamkeit der Europäer erregt. Seine außergewöhnliche Geräuschdämmung sorgt sowohl bei hohen Geschwindigkeiten als auch im Stadtverkehr mühelos für einen Zustand umfassender Gelassenheit.

Während seiner 11.700 Kilometer langen Reise stellte der M8 nicht nur seine außergewöhnliche Langstreckentauglichkeit unter Beweis, sondern bot auch erstklassigen Komfort mit Funktionen wie der SPA-Aktivierung auf Knopfdruck. Ausgestattet mit der elektromagnetischen SDC-Aufhängung navigierte er mühelos über den anspruchsvollen Nürburgring und die kurvenreichen Straßen der Alpen und sorgte für ein reibungsloses Handling und präzise Kurvenfahrten. Das Fahrzeug bot während der gesamten China-Frankreich-Tour eine stabile Unterstützung; es fuhr durch die Automobilstadt Stuttgart und besuchte auch die Olympische Hauptstadt Lausanne.

Bei den Olympischen Spielen in Paris hat China mit 40 Goldmedaillen Geschichte geschrieben und damit einen neuen Rekord für die meisten Goldmedaillen bei Olympischen Spielen in Übersee aufgestellt. GAC Motor würdigt diese legendären Athleten, denn Helden halten Helden in Ehren. M8, ein führendes Modell auf dem chinesischen Markt für Luxus-Kombilimousinen, ehrte die Pioniere jeder Ära, die Geschichte geschrieben haben, mit einer spektakulären Grand Show in Paris.

Obwohl die China-Frankreich-Tour 2024 nun zu Ende gegangen ist, geht die Reise von GAC Motor unvermindert weiter. Die Marke widmet sich weiterhin der Optimierung ihrer Produkte, die mit hoher Qualität, außergewöhnlichem Wert und fortschrittlicher Technologie aufwarten, und setzt damit einen Maßstab für die Exzellenz chinesischer Marken. Die chinesisch-französische Freundschaft soll in Zukunft lebendig erblühen und wird ein glänzendes neues Kapitel in der Automobilindustrie schreiben.

Name: Wang Mingshuo

E-Mail: wangms@gacmotor.com

Telefon: +86 15726679318

Quelle: GAC MOTOR

