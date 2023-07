Der Hyperloop, damit die Zukunft, kommt näher – dank Rohstoffen

Auch wenn es noch Jahre bis zur kommerziellen Nutzung dauern wird, die Eröffnung der Hyperloop-Teststrecke bei München ist ein Meilenstein.

Reisen mit Geschwindigkeiten bis zu 1.000 Stundenkilometern, ähnlich wie in einem Zug, ist keine reine Zukunftsvision aus dem Science-Fiction-Bereich mehr. Auch wenn die Teststrecke erst 24 Meter lang ist, es ist eine Sensation. Beteiligt sind die Technische Universität München. Nachdem Elon Musk die Idee vom Hyperloop hatte und vor Jahren einen Wettbewerb weltweit veranstaltete, hatten die bayerischen Studenten gewonnen. Elon Musk ist heute nicht mehr beteiligt. Ein Magnetschwebebahnsystem steckt hinter dem Hyperloop. In der luftdicht abgeschlossenen Betonröhre existiert fast ein Vakuum. So kann die Kapsel magnetisch angetrieben werden. Die Strecke Berlin-Paris könnte in etwa einer Stunde bewältigt werden. Die notwendige Energie könnte vielleicht einmal von auf der Röhre befindlichen Solarzellen kommen.

In China wird schon länger an einer Magnetschwebebahn („Red Rail“) gebastelt, die für ihre Magnete keinen Strom braucht. Um Permanentmagneten herzustellen, sind Seltene Erden nötig. Die Rohstoffe für die modernen Technologien sind neben den Seltenen Erden Lithium für die Elektromobilität. Auch Kupfer und Nickel braucht die Zukunft.

Als Teil der grünen Energierevolution versteht sich beispielsweise Gama Explorations – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gama-explorations-inc/ – mit seinen Projekten in Quebec, British Columbia und in den Nordwest-Territorien. Auf dem Weg in eine grünere Zukunft, aber mit einer ausreichenden Versorgung mit Energie, ist die Kernkraft nicht wegzudenken. Ohne sie ist der Energiemix nicht vollständig.

Hierfür arbeiten Uranunternehmen wie Consolidated Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/consolidated-uranium-inc/ . Die Gesellschaft besitzt das notwendige Uran in ihren Projekten in Australien, Argentinien, Kanada und in den USA.

