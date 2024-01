Da freuen sich Goldfans, denn der Aufwärtstrend des Goldes scheint sich zu stabilisieren.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die US-Notenbank Fed die Zinsen senkt. Da sollten mögliche kurzfristige Preisrücksetzer kein Anlass zur Sorge sein. Für 2024 rechnen manche Analysten mit bis zu fünf Zinssenkungen. Fraglich ist nur, wann es losgeht. Jedenfalls ist dann der Weg für höhere Goldpreise geebnet. Mit sinkenden Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen wird im neuen Jahr gerechnet, ebenso mit einem schwächeren US-Dollar. Das sind alles Faktoren, die sich für den Goldpreis günstig auswirken sollten. Obwohl die ETF-Bestände noch nicht so richtig auf den neuen Goldpreistrend reagiert haben, so hat sich der Goldpreis doch in der letzten Zeit stark gezeigt. Wobei Spekulationen auf steigende Goldpreise durchaus zugenommen haben. Auch die Einzelhandelsnachfrage aus Indien und China war in 2023 robust und dies sollte sich bei einem erwarteten Wirtschaftswachstum in diesen beiden Ländern weiter fortsetzen.

Zwar hat sich die Inflation abgeschwächt, dennoch ist das Ziel von zwei Prozent noch nicht erreicht. Zwei Kriege belasten die Weltwirtschaft, ebenso wie die immensen Staatsschulden beispielsweise in den USA. Ob da noch eine sanfte Landung möglich ist, erscheint sehr fraglich. Die Analysten von JP Morgan etwa erwarten im Jahr 2024 einen rekordhohen Goldpreis von 2.300 US-Dollar je Feinunze. Bereits in 2023 hat Gold die meisten anderen Rohstoffe, ebenso Anleihen übertroffen. Und allgemein wird eine Fortsetzung des Aufwärtstrends erwartet. Davon profitieren dann auch die Goldunternehmen. Bei den Goldgesellschaften gefallen zum Beispiel Karora Resources oder Fury Gold Mines.

Karora Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/karora-resources-inc/ – gehört zu den erfolgreichen Goldproduzenten. Die Goldminen in Westaustralien sollen jährlich 170.000 bis 195.000 Unzen Gold produzieren.

In Quebec und Nunavut ist Fury Gold Mines – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ – aktiv, ist bestens finanziert und besitzt eine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -) und Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -).

