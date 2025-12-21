Den Preissteigerungen entgegenwirken

Zum 42. Mal ist der PNC-Weihnachtspreisindex dieses Jahr erschienen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Miata Metals Corp. und Gold X2 Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 21.12.2025, 14:30 Uhr Zürich/Berlin

Die „wahren Kosten von Weihnachten“ werden ermittelt. Grundlage für die Berechnung ist das Lied „The Twelve Days of Christmas“, in dem die Geschenke besungen werden. Der berühmte Index dient als Alternative zum klassischen Verbraucherpreisindex und er zeigt die Preisentwicklung bestimmter Waren und internationaler Märkte sowie die Veränderungen in der Arbeitswelt auf. Die im Lied aufgeführten Geschenke erreichen diesmal einen Wert von 51.476,12 US-Dollar, damit ist ein Anstieg von 4,5 Prozent verbunden. Nach zwei Jahren Preisstabilität bei den „Five Gold Rings“ verteuerten sich die Ringe um 32,5 Prozent.

Auch der Birnbaum sorgte neben Gold besonders für höhere Kosten. Denn Arbeit, Land und Düngemittel haben sich verteuert. Der Preis ist ein Indikator für steigende Immobilien- und Grundstückspreise in den USA. Ein weiterer Posten, der für den Gesamtpreisanstieg sorgt, sind die Preise für Aufführungen und Künstler („Ten Lords-a-Leaping“). Insgesamt betrachtet zeigt der Weihnachtsindex wie globale wirtschaftliche Unsicherheiten und ein angespannter Arbeitsmarkt die Preise nach oben treiben. Dass Weihnachten dieses Jahr besonders teuer wird, spiegelt die derzeitige wirtschaftliche Lage wider.

Der US-Dollar ist gesunken, die Fed hat Zinssenkungen vorgenommen und die Inflation ist noch da. Kein Wunder, dass dieses Jahr Anleger besonders gern in Edelmetalle investiert haben. Schon richtet sich der Blick auf 2026. Die Geldpolitik der US-Notenbank und die allgemeine Wirtschaftslage wird dies zeigen. Da Unsicherheiten bleiben werden, sollte auch in 2026 der sichere Hafen Gold wieder gerne von Investoren und Zentralbanken angesteuert werden und Gold-ETFs Zuflüsse verzeichnen. Goldunternehmen, die auf soliden Beinen stehen, freuen sich über hohe Goldpreise und das preisliche Plus ihrer Bodenschätze.

Miata Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-corp/ – besitzt in Suriname, Südamerika, Beteiligungen an zwei aussichtsreichen Goldprojekten (Sela Creek, Nassau) mit der Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung. Aktuell beträgt die Beteiligung 70 Prozent. Sela Creek erfreut gerade mit sehr guten Bohrergebnissen.

Gold X2 Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-x2-mining-inc/ – verfügt über das fortgeschrittene Moss Goldprojekt (Gold, Silber, Kupfer) in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet und punktet mit sehr guten Bohrergebnissen. Gerade hat Gold X2 Mining Kesselrun Resources übernommen, damit das Huronian Gold Projekt, damit das Landpaket vom Moss-Projekt erweitert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold X2 Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-x2-mining-inc/ -) und von Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -).

Quelle:

https://www.pnc.com/en/about-pnc/topics/pnc-christmas-price-index.html.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.