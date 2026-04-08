Deep Sea Minerals Corp. gründet Tochtergesellschaft auf den Cookinseln zur Beschleunigung der Beantragung einer Konzession

Vancouver, BC, 8. April 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) (Deep Sea Minerals oder das Unternehmen) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt – freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine hundertprozentige Tochtergesellschaft auf den Cookinseln gegründet hat, um die laufende Evaluierung eines möglichen Antrags auf Gewährung der Explorationsrechte innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone (Exclusive Economic Zone – EEZ) der Cookinseln zu erleichtern.

Die Gründung einer Tochtergesellschaft vor Ort ist ein Verfahrensschritt, der im Einklang mit der vom Unternehmen bereits im Vorfeld angekündigten Absicht steht, Geschäftschancen auf den Cookinseln zu sondieren und die Kontakte zur Cook Islands Seabed Minerals Authority und anderen relevanten Stakeholdern zu intensivieren.

Wie bereits im strategischen Update des Unternehmens vom 11. Februar 2026 erläutert wurde, prüft Deep Sea Minerals derzeit im Rahmen der Maßnahmen zur Evaluierung möglicher Vorkommen kritischer Mineralien im Offshore-Bereich auch diverse regulatorische Ansätze, unter anderem auf den Cookinseln und in den Vereinigten Staaten.

Rechtsstaatlicher Kontext zu den Cookinseln

Die Cookinseln zählen zu einer begrenzten Anzahl von Jurisdiktionen, die einen eigenen gesetzlichen und regulatorischen Rahmen für Aktivitäten in Zusammenhang mit Rohstoffvorkommen am Meeresgrund ausgearbeitet haben. Die Cook Islands Seabed Minerals Authority ist als Aufsichtsorgan für die Lizenzierung, das Umweltmanagement und die Kommunikation mit Stakeholdern in Zusammenhang mit der Erschließung von Offshore-Mineralvorkommen zuständig.

In der EEZ des Landes haben bereits von der Regierung unterstützte wissenschaftliche Programme zur Erkundung polymetallischer Knollen stattgefunden. Letztere enthalten bekanntlich Nickel, Kobalt, Mangan und Kupfer – Metalle, die für gewöhnlich mit Anwendungen in Verteidigung und Industrie in Verbindung gebracht werden. Während die Erschließung von Offshore-Mineralvorkommen international noch in den Kinderschuhen steckt, haben die Cookinseln bereits Schritte unternommen, um umweltrechtliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und klare Genehmigungsverfahren und regulatorische Richtlinien einzuführen. Das Unternehmen erachtet diese in Zusammenhang mit der Bewertung möglicher Projektszenarien als relevant.

Gründung einer Tochtergesellschaft und Vorbereitungen auf Antragstellung

Die neu gegründete Tochtergesellschaft soll als lokale operative Einheit des Unternehmens auf den Cookinseln fungieren und die administrativen, regulatorischen und auf die Stakeholder bezogenen Aktivitäten in Verbindung mit einer möglichen Antragstellung erleichtern.

Dieser Schritt ist Teil der grundlegenden Vorgangsweise, die für die Bewertung einer möglichen Antragstellung auf den Cookinseln erforderlich ist, erläutert James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. Bei unserem Ansatz konzentrieren wir uns darauf, die regulatorischen Anforderungen zu verstehen, mit den zuständigen Behörden in Kontakt zu treten sowie die fachlichen und umweltbezogenen Überlegungen zu bewerten.

Breiterer Marktkontext

Die Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen wie Nickel, Kobalt, Mangan und Kupfer ist in den letzten Jahren weltweit gestiegen. Treiber waren hier zum Teil die Trends bei der Elektrifizierung, die Entwicklung der Infrastruktur sowie Anforderungen im Bereich der Fertigung. Gleichzeitig ist bei vielen Regierungen die Diversifizierung und Sicherheit der Lieferketten in den Fokus gerückt. Mineralvorkommen am Meeresboden sind als mögliche ergänzende Rohstoffquelle im Gespräch. Allerdings sind in diesem Sektor die neu entstehenden rechtlichen Rahmenbedingungen, die Umweltthematik und die technischen Entwicklungen zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang wird das Unternehmen auch in weiterer Folge auf Jurisdiktionen mit klar definierten regulatorischen Verfahren und verfügbaren wissenschaftlichen Basisdaten setzen.

Nächste Schritte

Deep Sea Minerals Corp. wird seine fachlichen und regulatorischen Maßnahmen sowie seine Kontakte zu den Stakeholdern auf den Cookinseln weiter ausbauen. Das Unternehmen hat aktuell noch keinen Antrag auf den Cookinseln eingereicht und wird im weiteren Verlauf des Evaluierungsverfahrens über neue Entwicklungen berichten.

Aktuelles aus dem Unternehmen

Deep Sea Minerals Corp. gibt bekannt, dass Frau Denise Lok von ihrer Funktion als Direktorin und leitende Angestellte des Unternehmens zurückgetreten ist, um sich beruflich anderweitig zu orientieren. Das Unternehmen möchte Frau Lok für ihre Verdienste um das Unternehmen danken. Das Unternehmen teilt des Weiteren mit, dass Herr Steven Nguyen zum Chief Financial Officer, Corporate Secretary und Direktor des Unternehmens ernannt wurde, um die freigewordenen Stellen nachzubesetzen.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralen befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralen durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineral-Vorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, moderne Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.deepseamineralscorp.com

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IM NAMEN DES BOARDS

James A. Deckelman

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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