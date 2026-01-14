Datavault AI gibt bekannt, dass es eine patentierte KI-Bewertungstechnologie entwickelt hat, die weltweit im Rahmen einer Pilotphase mit Fintech.TV eingeführt wird

Einführung von KI-Inhaltserkennung, Echtzeit-Bias-Meter und bahnbrechender interaktiver Umfragefunktion mit ADIO®-Technologie

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 14. Januar 2026 / Datavault AI Inc. (Nasdaq:DVLT), ein führender Anbieter von KI-gestützten Technologien für Datenbewertung, Monetarisierung, Authentifizierung und digitale Interaktion, gab heute die transformative Integration seines patentierten Systems zur Erkennung, Identifizierung und Bewertung von Inhalten (US-Patentveröffentlichung 2019/0082224 A1) in Fintech.TV bekannt, der führenden On-Demand-Plattform für Fintech- und KI-Nachrichten. Diese Zusammenarbeit nutzt die proprietären Innovationen von Datavault AI, um das Engagement der Zuschauer zu steigern und faire, ausgewogene Medien zu fördern. Dies geschieht durch eine revolutionäre Hochleistungsberechnung, einen Echtzeit-Bias-Meter und ein interaktives Umfrage-Tool, das über die patentierte Inaudible Tone®-Technologie von Datavault AI, bekannt als ADIO, aktiviert wird.

Vince Molinari, CEO von Fintech.TV, erklärte: Fintech.TV ist bekannt dafür, dass es sich mit modernsten Technologien an der Schnittstelle zwischen Finanzen, Medien und Daten befasst. Während wir uns auf den Start unseres 24/7-Livestreams vorbereiten, freuen wir uns darauf, die Tools von Datavault AI im Rahmen gezielter Programme zu testen, um ihre potenziellen Auswirkungen auf Zuschauerverständnis, die Beteiligung und eine ausgewogene Berichterstattung zu bewerten. Er fuhr fort: Während wir den Quantensprung zu Web 3.0 vollziehen und die Integration von KI Geschäftsmodelle neu definiert, versetzt die Partnerschaft mit Datavault beide Unternehmen in eine Führungsposition bei der Monetarisierung und Schaffung neuer Einnahmequellen in den Bereichen Medien und Unterhaltung. Durch die Integration dieser patentierten Technologien adressieren wir gemeinsam den globalen Fintech-Markt, der 2024-2025 ein Volumen von etwa 340-395 Milliarden $ hatte und laut Prognosen von Forbes Business bis Anfang der 2030er-Jahre ein Volumen von über 1 Billion $ erreichen wird. Unsere gemeinsamen Lösungen werden hier bei Fintech.TV perfektioniert und dann von Datavault AI auf den breiteren Markt gebracht. Diese neuen Systeme bieten Monetarisierungsmöglichkeiten, die weitgehend automatisiert, margenstark und innovativ sind. Die Technologie von Datavault AI hat eine beeindruckende Reichweite.

Die Integration umfasst einen patentierten Bias-Meter, der Medieninhalte in Echtzeit analysiert, potenzielle Verzerrungen misst und den Zuschauern visuelle Hinweise – wie farbcodierte Indikatoren oder Overlay-Grafiken – liefert, um ausgewogene Berichterstattung gegenüber verzerrten Perspektiven hervorzuheben. Dieses Tool sorgt für Transparenz bei der Nachrichtenübermittlung und ermöglicht es dem Publikum, fundierte Entscheidungen inmitten der sich schnell entwickelnden Fintech-Landschaft zu treffen, einschließlich der jüngsten Entwicklungen bei Blockchain-Gesetzesinitiativen, Stablecoin-Prämien und Krypto-Markttrends, wie sie in den neuesten Veröffentlichungen von Fintech.TV behandelt werden. Durch die Übermittlung dieser Daten an Data Vault, unsere patentierte Tokenisierungsplattform, können wir auch permanente Aufzeichnungen der mit dem Bias-Meter gemessenen Ergebnisse erstellen, die diese Inhalte durch automatisierte und hochmoderne, cybersichere Mittel indexieren, benoten und bewerten können.

Ergänzend zum Bias-Meter ermöglicht die patentierte Inaudible Tone®-Technologie ADIO® von Datavault AI nahtlose Umfragen und Interaktionen. Diese in Fintech.TV-Sendungen eingebetteten, unhörbaren Audiosignale lösen schnelle Reaktionen auf den Mobilgeräten der Zuschauer aus und ermöglichen so Umfragen, Feedback und Interaktion in Echtzeit, ohne das Fernseherlebnis zu unterbrechen. Dies fördert eine stärkere Beteiligung des Publikums, beispielsweise durch Abstimmungen zu Fintech-Themen oder den Zugriff auf ergänzende Daten, und eröffnet gleichzeitig neue Monetarisierungsmöglichkeiten durch gezielte Werbung und KI-gestützte Datenanalysen.

Durch die Kombination unseres patentierten Inhaltsbewertungssystems mit Data Vault und ADIO® revolutionieren wir die Art und Weise, wie Nachrichten konsumiert und überprüft werden, sagte Nathaniel Bradley, CEO von Datavault AI. Diese Integration mit Fintech.TV fördert nicht nur eine faire und ausgewogene Berichterstattung, sondern aktiviert auch dynamische Interaktionen, die die Zuschauer auf beispiellose Weise mit den Inhalten verbinden. Diese von Datavault AI vollständig patentierten Innovationen setzen einen neuen Standard für verantwortungsvolle KI in den Medien und gewährleisten Integrität und Engagement in einer Zeit des rasanten Informationsflusses. Wir brauchen Werkzeuge, um Fehlinformationen, Propaganda und Voreingenommenheit so gut wie möglich zu bekämpfen, und wir sind stolz auf unsere Zusammenarbeit mit Fintech.TV. Unsere wachsenden Teams konzentrieren sich auf diese vielversprechende Initiative, deren wirklich notwendige Lösung insbesondere im Bereich der Nachrichten zu positiven Veränderungen führen könnte.

Diese Fortschritte bauen auf der Expertise von Datavault AI im Bereich Web 3.0-Datenmanagement auf und stehen im Einklang mit den jüngsten Erweiterungen des Unternehmens in den Bereichen Edge-KI-Netzwerke und Partnerschaften in Branchen wie Sport, Unterhaltung und Finanzen. Der KI-gesteuerte Bias-Meter und die ADIO®-fähige Umfrage werden in der Pilotphase von Fintech.TV eingeführt, die von Januar bis April läuft. Eine breitere Einführung ist geplant, um den globalen Fintech-Diskurs, die Zuschauerzahlen und die Interaktion zu verbessern. Die ADIO-Technologie wird in der zweiten Hälfte der Pilotphase integriert werden.

Über Datavault AI

Datavault AI (Nasdaq:DVLT) ist führend im Bereich KI-gestützte Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen durch seine kooperativen Abteilungen für Akustikwissenschaft und Datenwissenschaft. Die Abteilung für Akustikwissenschaft von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® für räumlichen und mehrkanaligen drahtlosen HD-Sound. Die Abteilung Data Science nutzt Web 3.0 und Hochleistungsrechner für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten in verschiedenen Branchen, darunter Sport und Unterhaltung, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen und Energie. Der Information Data Exchange® (IDE) ermöglicht Digital Twins und sichere NIL-Lizenzierung und fördert so eine verantwortungsvolle KI mit Integrität. Die anpassbare Technologie-Suite von Datavault AI bietet KI/ML-Automatisierung, Integration von Drittanbietern, Analysen, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Der Hauptsitz befindet sich in Philadelphia, PA. Weitere Informationen finden Sie unter www.dvlt.ai.

Über Fintech.TV

Fintech.TV ist eine weltweit einzigartige Medienplattform, die die neuesten Nachrichten und Perspektiven aus den Bereichen Finanzen, Blockchain, KI und nachhaltiges Investieren präsentiert. Fintech.TV sendet aus seinem repräsentativen Studio auf dem Parkett der New York Stock Exchange.

Reichweite: Die Inhalte von Fintech.TV erreichen monatlich Millionen von Zuschauern durch Ausstrahlungen in 90 Flughäfen und 500.000 Hotelzimmern in ganz Nordamerika (über Partnerschaften wie ReachTV und andere). Außerdem werden sie weltweit auf FAST-Kanälen ausgestrahlt, mit Unterstützung von Anbietern wie Amagi für die CTV-Verbreitung in über 40 Ländern.

