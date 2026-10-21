DataTracks baut seine Erfolgsbilanz in Europa aus und unterstützt mehr als 550 große niederländische Unternehmen im ersten digitalen Berichtszyklus der KVK

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Dieser Meilenstein, bei dem jeder Bericht vor der Einreichung anhand der technischen Anforderungen der KVK validiert wurde, folgt auf den ersten obligatorischen elektronischen (XBRL/iXBRL) Einreichungszyklus für große niederländische juristische Personen und spiegelt den allgemeinen Übergang Europas zur strukturierten digitalen Berichterstattung wider.

AMSTERDAM, NL / ACCESS Newswire / 20. Oktober 2026 / DataTracks, ein spezialisierter Anbieter von Lösungen zur Einreichung von KVK-XBRL- und iXBRL-Berichten sowie für die ESEF-Berichterstattung, hat mehr als 550 große Unternehmen in den Niederlanden dabei unterstützt, ihre Anforderungen an die Jahresabschlussberichterstattung gemäß der niederländischen Handelskammer (Kamer van Koophandel, KVK) zu erfüllen.

Dies ist der erste Berichtszyklus, in dem große niederländische juristische Personen – mit Ausnahme börsennotierter Emittenten, die nach ESEF berichten – ihre Jahresabschlüsse elektronisch über Standard Business Reporting (SBR) einreichen müssen. Die Vorschrift gilt für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2025 beginnen. Unternehmen können ihre Berichte je nach ihrem Berichtsrahmen im XBRL- oder Inline-XBRL-Format (iXBRL) einreichen. iXBRL ist für Unternehmen vorgeschrieben, die nach IFRS berichten, eine CSRD-Nachhaltigkeitserklärung beifügen oder unternehmensspezifische Angaben verwenden.

Für viele Unternehmen stellte dies eine erhebliche Umstellung gegenüber der bisherigen Erstellung und Einreichung von Jahresabschlüssen im PDF- oder Papierformat dar. Die Finanzabteilungen mussten strukturierte, maschinenlesbare Berichte im XBRL- oder iXBRL-Format unter Verwendung der entsprechenden niederländischen Taxonomie erstellen und sicherstellen, dass jedes Berichtspaket den technischen Anforderungen der KVK entsprach.

DataTracks bot umfassende Unterstützung von der Auswahl der Taxonomie und des Berichtspakets über das XBRL- und iXBRL-Tagging bis hin zur technischen Validierung, Qualitätsprüfung und Einreichung. Vor der Einreichung wurde jeder Bericht mit dem umfassenden Validierungstool von DataTracks anhand der geltenden niederländischen Taxonomie und der technischen Anforderungen der KVK geprüft, und jeder von DataTracks in diesem Zyklus eingereichte Bericht bestand die technische Validierung der KVK. Die fertigen Berichte wurden auf der DataTracks-Plattform zur Überprüfung und zum Download durch den Kunden bereitgestellt, wobei DataTracks die Möglichkeit hatte, sie nach Freigabe durch den Kunden direkt über SBR bei der KVK einzureichen.

Wir haben mehr als 550 große Unternehmen unterstützt, und jeder von uns eingereichte Bericht hat die technische Validierung der KVK bestanden, sagte Chandra Jeevan, Vice President of Sales bei DataTracks. Dadurch konnten deren Finanzteams die neuen XBRL- und iXBRL-Anforderungen bereits in ihrem ersten elektronischen Einreichungszyklus erfüllen, ohne dass ihre internen Ressourcen für die Berichterstattung zusätzlich belastet wurden.

KVK, ESEF und Europas Umstellung auf strukturierte XBRL-Berichterstattung

Die niederländische Anforderung ist kein Einzelfall. Sie ist Teil einer breiteren Entwicklung in der gesamten Europäischen Union hin zu strukturierten, maschinenlesbaren Finanzinformationen, mit der Finanz- und Berichtsfachleute mittlerweile in verschiedenen Rahmenwerken konfrontiert sind.

Für börsennotierte Unternehmen in der EU ist das bekannteste Beispiel das European Single Electronic Format (ESEF), nach dem Emittenten auf EU-regulierten Märkten Jahresabschlüsse im XHTML-Format erstellen, wobei die konsolidierten IFRS-Abschlüsse mit Inline-XBRL-Tags versehen sind. KVK und ESEF gelten für unterschiedliche Unternehmenskategorien und folgen getrennten Einreichungsprozessen, basieren jedoch beide auf demselben Prinzip strukturierter, mit Tags versehener Finanzdaten. DataTracks unterstützt sowohl die XBRL- und iXBRL-Anforderungen von KVK für niederländische Jahresabschlüsse als auch die XHTML- und iXBRL-Anforderungen von ESEF für Emittenten an EU-regulierten Märkten und bietet Finanzteams damit einen einzigen Anbieter für beide Rahmenwerke.

Digitale Berichterstattung bedeutet nicht einfach nur, ein Dokument in ein anderes Dateiformat zu konvertieren, fügte Chandra Jeevan hinzu. Ob KVK oder ESEF – jedes Rahmenwerk hat seine eigene Taxonomie, Validierungsregeln und Einreichungsanforderungen. Die Herausforderung für Finanzteams besteht darin, die Integrität ihrer Finanzinformationen zu wahren und gleichzeitig technische Standards einzuhalten, die keinen Raum für Fehler lassen.

DataTracks unterstützt zudem die Berichterstattung im Rahmen einer Vielzahl von EU-Regulierungsrahmen in den Bereichen aufsichtsrechtliche Berichterstattung sowie Fonds-, Steuer- und Marktverhaltensmeldungen, darunter Solvency II und DORA.

Kundenfeedback

Die Kunden schätzten die Klarheit und die Unterstützung während des gesamten neuen KVK-Einreichungsprozesses. Ein Kunde beschrieb die Erfahrung als reibungslos und gut organisiert, mit klarer Anleitung in jeder Phase, von der Berichterstellung bis zur endgültigen Einreichung.

Über DataTracks

DataTracks ist ein spezialisierter Anbieter von cloudbasierter Software und Managed Services für die Finanz- und aufsichtsrechtliche Berichterstattung, einschließlich der KVK-XBRL- und iXBRL-Einreichung über Standard Business Reporting (SBR) in den Niederlanden sowie der ESEF-Berichterstattung für EU-regulierte Emittenten. DataTracks wurde vor mehr als zwei Jahrzehnten gegründet und hat seitdem über 450.000 aufsichtsrechtliche Berichte für mehr als 30.000 Kundenunternehmen in über 25 Ländern erstellt. Das Unternehmen unterstützt die Einreichung von Berichten in mehr als 35 Jurisdiktionen weltweit, darunter die Niederlande und die gesamte Europäische Union, das Vereinigte Königreich, Irland, die Vereinigten Staaten, Singapur, Malaysia, Südafrika und Indien. Das Unternehmen unterstützt zudem die Berichterstattung gemäß AIFMD-Anhang IV, COREP und FINREP, Solvency II, MiFID II, DORA, MiCA und CESOP sowie die länderbezogene Berichterstattung (CbCR), FATCA/CRS und Berichterstattung nach Pillar Two BEPS, wobei die letzten drei über die Oxbow-Plattform bereitgestellt werden. Unternehmen können die Berichterstattung intern mithilfe der cloudbasierten Software von DataTracks verwalten oder die Spezialisten des Unternehmens für eine vollständig verwaltete Berichterstattung beauftragen.

DataTracks Global Private Limited hat seinen Hauptsitz in Singapur. Die europäischen Aktivitäten werden von DataTracks Europe B.V. (KVK-Nr.: 71539840), Herengracht 420, 1017 BZ Amsterdam, Niederlande, geleitet.

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