Das türkische Zahnarztpaar Mehmet und Aycan Tas steht an der Spitze des globalen Gesundheitstourismus

Das türkische Zahnarztpaar Mehmet Ta und Aycan Ik Ta leisten einen wichtigen Beitrag zum globalen Gesundheitstourismus, nicht nur durch ihre fachliche Kompetenz, sondern auch durch ihr starkes persönliches Engagement. Als Gründer der Lightstone Group bieten sie Patienten aus der ganzen Welt eine erstklassige zahnmedizinische Behandlung und stärken so die weltweit führende Position der Türkei im Gesundheitstourismus.

Zu den nachgefragtesten Behandlungen von Mehmet und Aycan Ta gehören Zirkonium-Veneers, Zahnimplantate, Prothesen und das Hollywood Smile. Dank ihrer jahrelangen Erfahrung und akribischen Präzisionsarbeit hat dieses Paar das Vertrauen internationaler Patienten gewonnen und dabei einen Maßstab für Qualität und Exzellenz in der Zahnmedizin gesetzt.

Brücke zwischen Europa und der Türkei im Gesundheitstourismus

Die Lightstone Group begrüßt in erster Linie Patienten aus dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden, aber auch aus dem Nahen Osten, Asien und Amerika. Das Paar geht über die zahnärztliche Versorgung hinaus, indem es umfassende Lösungen wie Transfer, Unterkunft und Beratung anbietet, um ihren Patienten eine nahtlose und stressfreie Erfahrung zu bieten.

– Komfortabler Transferservice: Ab der Ankunft der Patienten in Istanbul sorgt das Team der Lightstone Group für einen reibungslosen Ablauf mittels Abholung in Luxusfahrzeugen und Transport zu Hotels oder Kliniken.

– Luxuriöse Unterkunftsmöglichkeiten: Patienten werden in zentral gelegenen Luxushotels untergebracht, um maximalen Komfort während ihres Aufenthalts zu gewährleisten.

– Beistand und persönliche Unterstützung: Das professionelle Team des Paares bietet Patienten umfassende Unterstützung und Beratung während der gesamten Behandlung und Reise in der Türkei.

Wichtige Tipps für internationale Patienten

Mehmet und Aycan Ta betonen, wie wichtig es bei einer zahnärztlichen Behandlung im Ausland ist, eine informierte Entscheidung zu treffen, und raten Patienten Folgendes:

1. Auswahl von zertifizierten Kliniken und Produkten: Sie betonen, wie wichtig es ist, Kliniken mit international anerkannten Zertifizierungen auszuwählen und sicherzustellen, dass die bei der Behandlung verwendeten Produkte qualitativ hochwertig und zertifiziert sind.

2. Überprüfen der Qualifizierung des Arztes: Patienten sollten die Qualifikationen, Fachgebiete und Erfahrungsberichte ihrer Ärzte gründlich prüfen, um sicherzustellen, dass sie in guten Händen sind.

3. Vorausschauendes Planen: Eine durchgeplante Konsultation vor der Behandlung und eine detaillierte medizinische Beurteilung sind Voraussetzung für optimale Ergebnisse.

4. Die Schönheit der Türkei entdecken: Das Paar hebt hervor, dass die Türkei neben einer erstklassigen Gesundheitsversorgung auch eine beeindruckende kulturelle Geschichte und historische Attraktionen bietet, und ermutigt Patienten, ihre Behandlungsreise mit einem unvergesslichen Reiseerlebnis zu verbinden.

Eine gemeinsame Erfolgsgeschichte

Als Lebenspartner und Kollegen setzen Mehmet und Aycan Ta ihre Erfolgsgeschichte fort, indem sie ihre Leidenschaft für Zahnmedizin und Verpflichtung zu Spitzenleistung vereinen. Durch das Angebot hochwertiger zahnärztlicher Dienstleistungen und einmaliger Gastfreundschaft hat das Paar wesentlich dazu beigetragen, den Ruf der Türkei im Bereich Gesundheitstourismus zu stärken.

Unter ihrer Führung verbessert die Lightstone Group nicht nur die orale Gesundheit von Patienten, sondern stärkt auch die Bedeutung der Türkei im globalen Gesundheitstourismus. Ihr Engagement für die Patientenbetreuung und -zufriedenheit sorgt dafür, dass jeder Patient die Praxis mit einem Lächeln verlässt – innerlich und äußerlich.

