Toronto, 27. Januar 2023 / IRW-Press / – Cybeats Technologies Corp. (Cybeats oder das Unternehmen) (CSE: CYBT) freut sich, mitteilen zu können, dass nach der Unterzeichnung der jüngsten kommerziellen Verträge 75 % aller Unternehmen, die die Pilotphase von SBOM Studio www.cybeats.com/sbom-studio

abgeschlossen hatten, nun kommerzielle Lizenzverträge mit dem Unternehmen unterzeichnet haben.

SBOM Studio setzt Maßstäbe für die Zukunft des automatisierten SBOM-Managements und hilft Unternehmen, die Transparenz und Sicherheit in der gesamten Software-Lieferkette proaktiv zu verbessern und SBOMs in großem Umfang effizient zu implementieren. Das Unternehmen hat in den letzten zwei Monaten mehrere kommerzielle Vereinbarungen mit Fortune-500-Kunden bekannt gegeben, darunter den dritten Großauftrag im Bereich der Industrietechnik und eine Vereinbarung mit einem führenden Unternehmen der Medizintechnik.

Unsere hohe Erfolgsrate bei der Umwandlung von SBOM Studio-Pilotprojekten in kommerzielle Verkäufe ist auf den unmittelbaren Wert zurückzuführen, den unsere Lösung den Kunden ab dem ersten Tag des Einsatzes bietet, so der CTO von Cybeats, Dmitry Raidman. Viele Unternehmen sind in der Lage, SBOMs zu generieren, aber das Management und die Operationalisierung dieser SBOMs in globalem Maßstab ist für alle Neuland. Das Feedback unserer Kunden zeigt, dass die Funktionen und Möglichkeiten von SBOM Studio ihre Anforderungen an das SBOM-Management erfüllen und übertreffen.

Das Erreichen einer hohen Konvertierungsrate bei den Pilotprojekten ist ein wichtiger Indikator, der den Wert von SBOM Studio für Unternehmen bestätigt und unsere Fähigkeit unter Beweis stellt, große Unternehmenskunden zu gewinnen, erklärte der CRO von Cybeats, Bob Lyle. Die Konvertierung von 75 % der Pilotprojekte aus einer Vielzahl von Branchen positioniert uns gut, um unser kommerzielles Wachstum durch unsere wachsende Pipeline von Großkunden schnell zu steigern.

Zu den sechs zuvor bekannt gegebenen Verträgen, die eine Konvertierungsrate von 75 % aufweisen, gehören:

– Dreijahresvertrag mit einer Building Automation and Technology Company ab 17. Januar 2023

– SaaS-Jahresvertrag mit einem weltweit führenden Unternehmen für medizinische Geräte und Diagnostik ab dem 13. Januar 2023 www.cybeats.com/news/cybeats-signs-commercial-agreement-with-a-top-3-global-medical-device-and-diagnostics-company

– Dreijahresvertrag mit einem weltweit führenden Unternehmen für Energiemanagement und digitale Automatisierung ab 29. November 2022 www.cybeats.com/news/cybeats-signs-its-largest-commercial-agreement-to-date-through-new-multi-year-contract-with-leading-global-provider-of-energy-management-and-automation-solutions

– Jährlicher SaaS-Vertrag mit einem Unternehmen für industrielle Technologie, der am 14. November 2022 begann www.cybeats.com/news/cybeats-announces-new-commercial-agreement-with-fortune-500-industrial-technology-company

,

– Zweijährige Softwarelizenz mit Integral Ad Sciences, abgeschlossen am 3. Dezember 2022 www.cybeats.com/news/cybeats-announces-two-year-commercial-engagement-with-global-leader-in-digital-advertising-technology

– SaaS-Lizenzvertrag mit einer Kryptowährungsbörse, der im Mai 2022 begann

SBOM Studio – Management des Lebenszyklus Ihrer SBOMs

Das SBOM Studio von Cybeats ist eine umfassende Lösung für das Management und die Verteilung von Software-Bill-of-Materials (SBOMs) auf einer einzigen Plattform. Es bietet Unternehmen einen zentralen Überblick über Cyber-Sicherheitslücken und ermöglicht es ihnen, die Transparenz und Sicherheit ihrer Software-Lieferkette zu verbessern. SBOM Studio ist für Unternehmen aller Größen und Branchen geeignet, da es ihnen hilft, ihre Prozesse für das Management von Sicherheitslücken zu verbessern, die Kosten für den Schutz zu senken und die Compliance zu verbessern. Einige der wichtigsten Produktfunktionen sind:

– Automatisiertes SBOM-Management

– Beschleunigtes Sicherheitslücken-Management

– Verbesserter Workflow für Sicherheitsoperationen

– Gemeinsame Nutzung und Austausch von SBOMs

– Datengesteuerte Geschäftsentscheidungen

– Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Lizenzverletzungen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69055/01-30-23PilotConversionRate _dePrcom.001.png

SBOM Studio Pilot-Evaluierungen

Wie bei vielen SaaS-Unternehmen ist eine Pilot- oder Testversion oft eine Voraussetzung für ein kommerzielles Engagement. Wenn Sie unsere Produktseite besuchen oder eine Produktdemo buchen möchten, besuchen Sie bitte: www.cybeats.com/sbom-studio

Kommende Veranstaltungen

Nehmen Sie am 30. und 31. Januar am CISO Forum Canada in Toronto, Ontario, teil, wo Cybeats eine Podiumsdiskussion zum Thema Software Supply Chain Security mit führenden Vertretern von CN Rail, Craft Ventures und SAP leitet:

www.siberx.org/event/ciso-forum-canada-2023/

Besuchen Sie uns vom 27. Februar bis 2. März 2023 auf der MWC Barcelona www.mwcbarcelona.com/

in der Fira Gran Via in Barcelona, der weltweit einflussreichsten Messe für die Konnektivitäts- und Security-Branche:

www.mwcbarcelona.com/

Wir laden Sie ein, uns auf der S4x23 in Miami vom 13. bis 16. Februar zu besuchen! Lernen Sie neue Ideen kennen und finden Sie innovative Wege, diese neuen Ideen zu nutzen, um sichere und robuste industrielle Kontrollsysteme s4xevents.com/

einzusetzen:

s4xevents.com/

Über Cybeats

Cybeats ist ein Cybersecurity-Unternehmen, das SBOM-Management- und Software-Supply-Chain-Intelligence-Technologien anbietet, die Unternehmen beim Risikomanagement, bei der Einhaltung von Compliance-Anforderungen und bei der Sicherung ihrer Software von der Beschaffung über die Entwicklung bis zum Betrieb unterstützen. Unsere Plattform verschafft den Kunden einen umfassenden Einblick und Transparenz in ihre Software-Lieferkette und ermöglicht es ihnen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Cybeats. Software Made Certain. Website: cybeats.com

