Cyara ernennt Sushil Kumar zum CEO, um seine Führungsposition im Bereich Enterprise AI Customer Experience (CX) auszubauen

Visionärer AI- und Cloud-Manager mit nachweislicher Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von Unternehmensplattformen soll die nächste Phase der Innovation und globalen Expansion für den Marktführer im Bereich CX-Qualitätssicherung leiten.

AUSTIN, TEXAS / ACCESS Newswire / 8. Dezember 2025 / Cyara, der weltweit führende Anbieter von KI-gestützten Lösungen zur Qualitätssicherung der Kundenerfahrung (CX Assurance), gab heute die Ernennung von Sushil Kumar zum neuen Chief Executive Officer bekannt. Seine Ernennung unterstreicht das Engagement von Cyara, die KI-CX-Innovation auf Unternehmensebene zu beschleunigen und die Kundenerfahrung im Allgemeinen zu verbessern, indem zuverlässigere, reaktionsschnellere und vertrauenswürdigere Interaktionen über alle Kanäle hinweg ermöglicht werden. Sushil wird auf dem starken Fundament aufbauen, das der scheidende CEO Rishi Rana gelegt hat.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82120/Cyara_120825_DEPRcom.001.jpeg

Sushil bringt unternehmerische Visionen und Führungsqualitäten auf Unternehmensebene zu Cyara mit. Er hat sich in seiner Karriere auf den Aufbau von branchenprägenden KI-, DevOps- und Cloud-Plattformen konzentriert, sowohl als Gründer als auch als Leiter großer globaler Organisationen. Zuletzt war er Mitbegründer und CEO von RelicX.ai, einem Pionier im Bereich generativer KI-Testautomatisierung, der von Harness übernommen wurde. Davor hatte er leitende Positionen im Produkt- und General Management bei Oracle, CA Technologies und Broadcom inne, wo er globale Teams und mehrere hundert Millionen Dollar schwere Unternehmen leitete, die die digitale Performance und das Kundenerlebnis in großem Maßstab verbesserten.

Sushil bringt eine seltene Kombination aus bewährten Fähigkeiten und tiefgreifenden Kunden- und Produktkenntnissen mit, um kategoriedefinierende Plattformen aufzubauen und zu skalieren, sagte Alok Kulkarni, Mitbegründer und Non-Executive Chairman des Board of Directors von Cyara. Cyara hat die Kategorie CX Assurance geschaffen und ist nun führend in diesem Bereich, mit einer starken und wachsenden globalen Dynamik. Unter der Führung von Sushil sehen wir eine hervorragende Möglichkeit, diesen Vorsprung auszubauen, da Unternehmen darum wetteifern, das Kundenerlebnis zu modernisieren, GenAI sicher einzusetzen und sicherzustellen, dass jede Kundeninteraktion einfach funktioniert.

Die einheitliche KI-gestützte Plattform von Cyara testet, validiert und überwacht kontinuierlich die Customer Journey in den Bereichen Sprache, Digital, Messaging und dialogorientierte KI. Mit mehr als 350 Millionen Customer Journeys pro Jahr und der Validierung von über einer Million KI-generierter Antworten bietet die Plattform Unternehmen vollständige Transparenz in Bezug auf Qualität, Zuverlässigkeit und Risiken. Mit neuen agentenbasierten KI-Funktionen erweitert Cyara sein Angebot um intelligente, kontinuierliche CX-Optimierung, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Arbeitsabläufe zu verbessern, Servicekosten zu senken und neue Erfahrungen mit Zuversicht einzuführen.

KI verändert das Kundenerlebnis schneller als jeder andere technologische Wandel, den wir seit Jahrzehnten erlebt haben, so Sushil Kumar, CEO von Cyara. Wenn Unternehmen ihre CX-Stacks überdenken und sich mit agentenbasierter KI beschäftigen, brauchen sie vor allem eines: Vertrauen. Vertrauen darauf, dass jede Interaktion präzise und vertrauenswürdig ist und mit einer Geschwindigkeit und Qualität erfolgt, die Kunden erwarten. Cyara spielt bereits eine zentrale Rolle bei der Umsetzung dieses Wandels. Das Unternehmen bietet die Zuverlässigkeit und Sicherheit, die Organisationen benötigen, um KI von einem Experiment zu einer sinnvollen, realen Anwendung zu machen. Ich freue mich darauf, auf dieser Grundlage aufzubauen und gemeinsam mit dem Team die Messlatte für das Kundenerlebnis weltweit höher zu legen.

Cyara hat eine gezielte Fusions- und Übernahmestrategie verfolgt und Botium und QBox (Bot- und dialogorientierte KI-Tests), Spearline/testRTC (Telekommunikations- und WebRTC-Qualitätssicherung) sowie CentraCX (Kundenstimmen) übernommen, um eines der branchenweit umfassendsten CX-Qualitätssicherungspakete aufzubauen.

Sushil wird sich darauf konzentrieren, die Produktinnovation im Bereich der KI-gestützten CX- Qualitätssicherung voranzutreiben, das Ökosystem von Cyara mit CCaaS-, CPaaS-, UCaaS- und KI-Partnern zu vertiefen und die globale Präsenz des Unternehmens, das Kunden in mehr als 135 Ländern bedient, auszubauen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Janet Vito, janet.vito@cyara.com

Über Cyara

Cyara ist weltweit führend im Bereich der KI-gestützten Qualitätssicherung der Kundenerfahrung. Als einzige einheitliche Plattform für kontinuierliche Tests und Überwachung über Sprach-, Digital-, Messaging- und dialogorientierte KI-Kanäle hinweg ermöglicht Cyara Hunderten weltweit führender Marken, jährlich mehr als eine Viertelmilliarde Kundeninteraktionen zu optimieren. Von vollständiger Transparenz der Customer Journey bis hin zu KI-Governance und Compliance sorgt Cyara dafür, dass jeder Touchpoint (Berührungspunkt) einwandfrei funktioniert, und hilft Unternehmen dabei, eine sichere, reibungslose und hochwertige Kundenerfahrung in großem Maßstab zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.cyara.com.

Quelle: Cyara

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.