Curiosity Capital startet „Curiosity Compounders“ Aktienfonds für nachhaltig wachsende Qualitätsunternehmen

Curiosity Capital legt mit „Curiosity Compounders“ einen Aktienfonds auf, der auf die bewährten Prinzipien von Investment-Legenden wie Benjamin Graham, Warren Buffett und Nicolai Tangen setzt.

Frankfurt / London, 04.12.2025 – Die Investment Boutique Curiosity Capital gibt heute die Auflage ihres neuen UCITS Aktienfonds „Curiosity Compounders“ bekannt.

Der aktiv gemanagte Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen, die über lange Zeiträume hinweg nachhaltig wachsen. Der Fonds wurde am 14. November 2025 aufgelegt und ist ab sofort unter der ISIN IE0000AB3OW6 verfügbar. Der Fonds richtet sich an alle Anleger, die langfristig in nachhaltig wachsende Unternehmen investieren möchten. Curiosity Capital fungiert als Portfoliomanager und Initiator, verwaltet wird der Fonds von FundRock Management Company (Ireland) Ltd. in Irland.

Dennis Krings-Ernst, Gründungspartner von Curiosity Capital, sagt: „Mit unserem Curiosity Compounders Fonds setzen wir auf eine Strategie, die auf den bewährten Prinzipien von Investment-Legenden wie Benjamin Graham, Warren Buffett und Nicolai Tangen aufbaut und diese kodifiziert. Dabei konzentrieren wir uns auf Unternehmen, die durch alle Marktphasen hinweg konstant Wert schaffen. Ein Portfolio an Firmen, die ihre Umsätze und Gewinne über alle Zeitachsen stets steigern – das sind die ,Compounder‘.“

Der „Curiosity Compounders“ Fonds investiert in Unternehmen, die über lange Zeiträume hinweg bewiesen haben, dass sie nachhaltig wachsen – unabhängig von der Wirtschaftslage und besonders in Krisenzeiten. Solche Unternehmen haben meist eine feste Marktposition, die durch Größenvorteile, einzigartige Produkte oder Patente geschützt ist.

„Ein Beispiel-Portfolio von Compounder-Unternehmen, hat historisch über Zeiträume von 5 Jahren oder länger in der Regel durchschnittliche Jahresrenditen von 20 Prozent erzielt“, sagt Gründungspartner Laurenz Apiarius. „Am Ende des Tages sind es stetig wachsende Umsätze und Gewinne, die den Großteil der Aktienentwicklung erklären. Genau diese beiden Faktoren sind es, auf die wir uns im Wesentlichen konzentrieren.“

„Curiosity Compounders“ ist der zweite Fonds von Curiosity Capital, das 2023 von Laurenz Apiarius, Dennis Krings-Ernst und Mana M. Mahil gegründet wurde. Neben dem Aktienfonds bietet Curiosity Capital auch den Curiosity Digital Assets Fund an, der in Blockchain-Technologien und digitale Vermögenswerte investiert.

Informationen zum Curiosity Compounders Fonds

ISIN / WKN: IE0000AB3OW6 / A41FWW

Fondskategorie: Aktienfonds

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Fondsmanager: Curiosity Cap LLP

Kapitalverwaltungsgesellschaft: FundRock Management Company (Ireland) Ltd Verwahrstelle und Fonds Administrator: Caceis Investor Services Bank S.A., Irland

Verwaltungsgebühr: 0,4 % pro Jahr

Erfolgsgebühr: 5 % mit High-Water-Mark (Gebühr nur bei Erreichen neuer Höchststände)

Liquidität: Täglich gehandelter UCITS-Fonds

Mindestzeichnungsbetrag: 100 EUR

Über Curiosity Capital

Curiosity Capital ist eine Investment Boutique, die sich auf Blockchain und Aktien spezialisiert hat. Wir wollen Anlegern die besten Anlageprodukte für Zukunftstechnologien und wachsende Qualitäts-Unternehmen anbieten. Gegründet wurde Curiosity Capital 2023 von Laurenz Apiarius, Dennis Krings-Ernst und Mana M. Mahil. Die Gründer bringen differenzierte Investment-Erfahrung mit und haben ein gemeinsames Ziel: die Chancen von Digital Assets (beispielsweise Kryptowährungen) und ausgewählten Aktienanlagen optimal für Kunden nutzen.

_Wichtiger Hinweis_

_Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Informationszwecken. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen dar. Curiosity Capital ist der Handelsname von Curiosity Cap LLP. Curiosity Cap LLP ist von der Financial Conduct Authority (FCA) unter der Registrierungsnummer FRN 976002 zugelassen und reguliert. Es handelt sich um eine Limited Liability Partnership, die in England und Wales unter der Registrierungsnummer OC441915 eingetragen ist._

