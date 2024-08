CULT Food Science-Tochter Further Foods reicht bei der FDA ein Versuchsdesign für kultiviertes Fleisch in Haustiernahrung ein

Das Unternehmen rechnet in etwa 45 Tagen mit einer Antwort der FDA zur Genehmigung des Fütterungsversuchs-Designs

Toronto, Ontario, 8. August 2024 /IRW-Press / CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FRA: LN00), eine revolutionäre Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Kommerzialisierung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Further Foods Inc. das Protokoll für den Fütterungstest für Hundefutterprodukte, die zellkultiviertes Hühnerfleisch enthalten, fertiggestellt und bei der FDA eingereicht hat.

Wichtigste Punkte

– Das Protokoll für den ersten Fütterungsversuch seiner Art, mit dem Further Foods die wissenschaftliche Validierung von gezüchtetem Hühnerfleisch in Hundefutterprodukten erreichen will, wurde offiziell fertiggestellt und bei der FDA eingereicht. Further Foods beabsichtigt, im 4. Quartal 2024 mit den Fütterungsversuchen zu beginnen, vorbehaltlich der Genehmigung des Protokolls durch die FDA.

– Further Foods arbeitet bei allen Aspekten des Fütterungsversuchs weiterhin mit der führenden Veterinärmedizinerin Dr. Sarah Dodd zusammen, um die höchsten Standards für Sicherheit und ernährungsphysiologische Wirksamkeit zu gewährleisten.

– Dieser Fütterungsversuch ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg durch Noochies! Haustierfutter aus kultiviertem Fleisch für Haustierbesitzer in Nordamerika verfügbar zu machen und gewährleistet, dass es sicher und wirksam ist.

Es handelt sich um eine 26-wöchige, minimalinvasive Studie, an der 30 gesunde, erwachsene Hunde verschiedener Rassen und Altersgruppen teilnehmen werden. Im Rahmen der Studie werden Daten zur Futteraufnahme, Hämatologie, Serumbiochemie, Urinanalyse, Gewicht, Kotanalyse und Verdaulichkeitsfaktoren überwacht, um zu gewährleisten, dass die Aufnahme von zellkultiviertem Fleisch für die Tiere sicher ist. Further Foods arbeitet mit Dr. Sarah Dodd zusammen, um sicherzustellen, dass das Design der Fütterungsversuche alle FDA-Anforderungen erfüllt.

Further Foods beabsichtigt, im vierten Quartal 2024 mit den Fütterungsversuchen zu beginnen, sobald die FDA mit dem Design des Protokolls einverstanden ist. Soweit dem Unternehmen bekannt ist, ist Further Foods das einzige Unternehmen, das derzeit mit der FDA im Gespräch über Fütterungsversuche für Hundeleckerlis aus gezüchtetem Huhn ist.

Noochies!, eine Marke von CULT Food Science, will als erstes Unternehmen in Nordamerika ein Futter für Haustiere aus kultiviertem Fleisch auf den Markt bringen. Diese innovative Produktlinie zielt darauf ab, Tierhaltern qualitativ hochwertige, ethisch produzierte Futteroptionen für ihre Haustiere zu bieten. Der Fütterungsversuch ist ein entscheidender Schritt, um dieses Ziel zu erreichen und zu gewährleisten, dass kultiviertes Fleisch sicher und effektiv in Tiernahrungsprodukten eingesetzt werden kann.

Kommentar des Managements

Der CEO von CULT Food Science, Mitchell Scott, erklärte: Die Fertigstellung und Vorlage des Fütterungsversuchs bei der FDA ist ein entscheidender Schritt, um kultiviertes Fleisch auf den Markt für Haustiernahrung zu bringen. Ein erfolgreicher Versuch könnte die Landschaft der Haustiernahrung erheblich verändern und Tierhaltern ernährungsphysiologische, ökologische und ethische Vorteile bieten. Wir freuen uns darauf, an der Spitze dieser Innovation zu stehen und diese Studie in Zusammenarbeit mit Dr. Sarah Dodd und der FDA voranzutreiben.

Über CULT Food Science

CULT Food Science ist eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten. Das solide Portfolio von CULT mit Investitionen in innovative, von Risikokapitalgebern unterstützte Unternehmen im Bereich zellulären Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch verschafft Investoren einen breiten Zugang zur Zukunft der Lebensmittel. Unterstützt von einem Expertenteam mit umfassender Erfahrung in der Lebensmitteltechnologie und der Markteinführung von Konsumgütern ist CULT bestrebt, sich an der Spitze der Lebensmittelrevolution zu etablieren.

Über Further Foods

Further Foods revolutioniert die Ernährung von Haustieren durch seine innovative Marke Noochies! Noochies! nutzt fortschrittliche Technologien der zellulären Landwirtschaft, um Tiernahrungsprodukte mit hervorragenden Nährwertprofilen und ethischen Standards herzustellen. Noochies! hat kürzlich die weltweit ersten gefriergetrockneten, protein- und nährstoffreichen Leckerbissen für Haustiere eingeführt, die ohne Massentierhaltung hergestellt werden. Die Produkte von Noochies! sind derzeit in den Vereinigten Staaten und in Kanada bei ausgewählten Einzelhändlern und im Internet unter www.noochies.co/ erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter www.sedarplus.ca.

Für das Board of Directors des Unternehmens

CULT FOOD SCIENCE CORP.

Mitchell Scott

Mitchell Scott, Chief Executive Officer

Nähere Informationen über CULT Food Science Corp. erhalten Sie über:

Tel: + 1 (888) 733 – 8581

E-Mail: IR@CULTFoodScience.com

Web: CULTFoodScience.com

Twitter: @CULTFoodScience

Zukunftsgerichtete Informationen:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, könnte, dürfte, sollte oder wird, oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Angestellter oder Board-Mitglieder mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht auf unangemessene Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter www.sedarplus.ca zu finden sind.

QUELLE: CULT Food Science Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CULT Food Science Corp.

Francis Rowe

82 Richmond St. E

M5C 1P1 Toronto, ON

Kanada

email : fr@cultfoodscience.com

Pressekontakt:

CULT Food Science Corp.

Francis Rowe

82 Richmond St. E

M5C 1P1 Toronto, ON

email : fr@cultfoodscience.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.