17. September 2021 – Cruz Battery Metals Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A3CWU7) (Cruz oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein für Bohrungen aufgeschlossenes Lithiumprojekt Solar in Nevada vergrößert hat. Das Projektgebiet wurde von 3.202 Acres auf eine für Lithium höffige Fläche von nun insgesamt etwa 5.500 Acres erweitert. Cruz ist dabei, eine Bohrgenehmigung zu beantragen, und will die Bohrungen auf diesem Projekt so bald wie möglich aufnehmen. Nevada ist die erste Adresse für Lithiumproduktion in Nordamerika und Cruz freut sich sehr, dass das Unternehmen seine Präsenz in diesem erstklassigen Gebiet in direkter Nachbarschaft zum Projekt TLC im Besitz von American Lithium Corp. (LI-TSX.v) erweitern konnte (siehe Karte unten). Laut eines Berichts von Stantec vom 15. April 2020 enthalten die Lithiumclaims Tonopah (TLC-Projekt) derzeit 5,37 Millionen Tonnen Lithiumäquivalentcarbonat (LCÄ) in der Kategorie der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen sowie weitere 1,76 Millionen Tonnen LCÄ in der Kategorie vermutet. Die Lithiumpreise erreichten vor Kurzem ein 3-Jahres-Hoch und das Interesse seitens der Anleger an Lithiumaktien ist nach wie vor groß. Das Management von Cruz weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu den Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61529/CRUZ090121_DE_PRCOM.001.png

Jim Nelson, President von Cruz, erklärt: Wir freuen uns, die bedeutende Erweiterung unseres Lithiumprojekts Solar in Nevada bekannt zu geben. Solar grenzt direkt an das von American Lithium Corp. betriebene Projekt TLC an. American Lithium hat vor Kurzem auch seinen Grundbesitz erweitert (am 8. September 2021 angekündigt), und zwar in Richtung des Lithiumprojekts Solar innerhalb dieses spannenden Lithiumgebiets. Wir sind fest davon überzeugt, dass Batteriemetalle weiterhin eine erhebliche Marktaufmerksamkeit erhalten werden, da die Nachfrage nach Lithiumionenbatterien zusammen mit dem explosiven Wachstum der Elektrofahrzeugindustrie weiter steigt. Cruz verfügt aktuell über mehr als genug Barmittel, um alle für 2021 geplanten Bohrprogramme zu finanzieren, und das Management freut sich darauf, so bald wie möglich mit einem Herbstbohrprogramm im Lithiumprojekt Solar zu beginnen. Das andere Lithiumprojekt von Cruz liegt ebenfalls in der Nähe, im Clayton Valley in Nevada. Damit ist Cruz eines der wenigen Unternehmen, die Zugang zu den tiefsten Teilen des einzigen in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens in Nordamerika hat. Wir stehen kurz vor Beginn eines Zyklus mit einem bedeutenden Nachrichtenfluss und das Management ist nach wie vor zuversichtlich, dass 2021 ein transformatives Jahr für das Unternehmen sein wird, da Cruz über mehrere strategisch günstig gelegene und ethisch vertretbare Kobalt- und Lithiumprojekte in Nordamerika verfügt. Wir arbeiten fleißig an der Steigerung des Shareholder-Value und sind optimistisch, was das Wachstumspotenzial des Unternehmens für den Rest des Jahres 2021 und darüber hinaus angeht.

Greg Thomson, P.Geo., hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Diese Claims wurden mittels Absteckens erworben.

Cruz besitzt mehrere Projekte in ganz Nordamerika, darunter fünf in Ontario, vier in British Columbia, zwei in Idaho und zwei in Nevada. Die Lithiumkonzessionen von Cruz in Nevada umfassen das etwa 5.500 Acres große Lithiumprojekt Solar und das 240 Acres große Lithiumprojekt Clayton Valley. Die fünf verschiedenen Konzessionen von Cruz in Ontario befinden sich allesamt in der Nähe der Ortschaft Cobalt. Cruz ist einer der größten Grundbesitzer in diesem historischen Silber- und Kobaltbergbaugebiet. Zu den Projekten des Unternehmens in Ontario, die Potenzial für Kobalt, Silber und Diamanten aufweisen, gehören das 1.525 Acres große Kobaltprojekt Coleman, das 988 Acres große Kobaltprojekt Johnson, das 6.146 Acres große Kobaltprojekt Hector, das 1.458 Acres große Kobaltprojekt Bucke und das 1.453 Acres große Kobaltprojekt Lorraine. Die Projekte von Cruz in BC beinhalten das 1.542 Acres große Kobaltprojekt War Eagle, das 687 Acres große Diamantprojekt Larry, das 2.120 Acres große Diamantprojekt Jax und das 691 Acres große Diamantprojekt Mark. Zu den Projekten des Unternehmens in Idaho (USA) gehören das 2.211 Acres große Projekt im Idaho Cobalt Belt und die 80 Acres umfassende Kobaltkonzession Idaho Star. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu den Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

