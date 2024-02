Cosa kündigt Bought-Deal-Privatplatzierung in Höhe von 5 Millionen CAD zur Finanzierung der Uranexploration im Athabasca-Becken an

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

Vancouver, British Columbia – 12. Februar 2024 – Cosa Resources Corp. (TSX-V: COSA) (OTCQB: COSAF) (FWB: SSKU) (Cosa oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/cosa-resources-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Haywood Securities Inc, im eigenen Namen und im Namen eines Konsortiums von Emissionsbanken (zusammen die Emissionsbanken) abgeschlossen hat. Die Emissionsbanken haben sich bereit erklärt, im Rahmen einer Bought-Deal-Privatplatzierung 2.128.000 Hard-Dollar-Einheiten des Unternehmens (die Hard-Dollar-Einheiten) zu einem Preis von 0,47 CAD pro Hard-Dollar-Einheit (der Hard-Dollar-Ausgabepreis) und 5.603.000 gemeinnützige Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die gemeinnützigen FT-Einheiten und zusammen mit den Hard-Dollar-Einheiten die Einheiten) zu einem Preis von 0,714 CAD pro gemeinnütziger FT-Einheit (der Ausgabepreis gemeinnütziger FT-Einheiten) zu kaufen oder für Ersatzkäufer zu sorgen, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt 5.000.702 CAD einbringt (zusammen das Angebot).

Jede Hard-Dollar-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ist ein Warrant). Jede gemeinnützige FT-Einheit besteht aus einer Aktie des Unternehmens, die als Flow-Through-Aktie im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) und als zulässige Flow-Through-Aktie gemäß der Definition in den Mineral Exploration Tax Credit Regulations, 2014 (Saskatchewan) qualifiziert ist, sowie der Hälfte eines Warrants.

Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Aktie (eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 0,67 CAD innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss des Angebots. Die Warrants unterliegen einer Beschleunigungsklausel, die besagt, dass das Unternehmen, wenn der Schlusskurs der Aktien an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen an der TSX Venture Exchange über 1,20 CAD pro Aktie liegt, per Pressemitteilung bekannt geben kann, dass das Verfallsdatum der Warrants auf 30 Tage danach vorgezogen wird.

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bereit erklärt, den Emissionsbanken eine Option (die Mehrzuteilungsoption) einzuräumen, die von Haywood jederzeit bis zu 48 Stunden vor dem Abschlusstermin (wie unten definiert) ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um eine zusätzliche Anzahl von Einheiten in einer beliebigen Kombination aus Hard-Dollar-Einheiten und/oder gemeinnützige FT-Einheiten zu erwerben, die 15 % der insgesamt im Rahmen des Angebots auszugebenden Einheiten zu den oben genannten Ausgabepreisen entspricht.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Käufer der gemeinnützigen FT-Einheiten einige oder alle gemeinnützigen FT-Einheiten sofort an registrierte Wohltätigkeitsorganisationen weiterverkaufen oder spenden können, die diese Einheiten (die Wiederverkaufseinheiten) gleichzeitig mit dem Abschluss des Angebots an von den Emissionsbanken vermittelte Käufer zu einem Preis pro Wiederverkaufseinheit verkaufen können, der dem Hard-Dollar-Ausgabepreis entspricht.

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der gemeinnützigen FT-Einheiten wird vom Unternehmen für zulässige kanadische Explorationsausgaben verwendet, die als kritische Flow-Through-Mineralbergbauausgaben im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) geeignet sind, und um förderfähige Flow-Through-Bergbauausgaben gemäß den Mineral Exploration Tax Credit Regulations, 2014 (Saskatchewan) (zusammen die berechtigenden Ausgaben) im Zusammenhang mit den Uranprojekten des Unternehmens im Athabasca-Becken, Saskatchewan, am oder vor dem 31. Dezember 2025 zu tätigen. Alle berechtigenden Ausgaben werden mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 zugunsten der Zeichner der gemeinnützigen FT-Units erlassen. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Hard-Dollar-Units wird zur Finanzierung der Exploration und für zusätzliches Betriebskapital verwendet werden.

Die Einheiten werden Käufern gemäß National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Québec, und/oder in anderen Gerichtsbarkeiten angeboten, wie zwischen dem Unternehmen und den Emissionsbanken vereinbart. Die Einheiten unterliegen der gesetzlich vorgeschriebenen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Emission in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 5. März 2024 (das Abschlussdatum) abgeschlossen. Das Unternehmen wird den Emissionsbanken eine Barprovision in Höhe von 5,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot zahlen, mit Ausnahme von Einheiten, die an bestimmte Käufer auf einer vom Unternehmen und den Emissionsbanken zu vereinbarenden Vorzugsliste (die Vorzugsliste) ausgegeben werden; in diesem Fall beträgt die Provision 3,0 %. Darüber hinaus wird das Unternehmen an die Emissionsbanken Vergütungsoptionen ausgeben, die während eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum ausgeübt werden können, um insgesamt diejenige Anzahl von Aktien zu erwerben, die 6,0 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht, und zwar zu einem Ausübungspreis, der dem Hard-Dollar-Ausgabepreis entspricht, mit Ausnahme der Einheiten, die an Käufer auf der Vorzugsliste ausgegeben werden; in diesem Fall wird das Unternehmen keine Vergütungsoptionen ausgeben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder US-Personen angeboten oder an diese verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierung vor.

Über Cosa Resources Corp.

Cosa Resources ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das im Norden von Saskatchewan tätig ist. Das Portfolio umfasst etwa 200.000 Hektar auf mehreren Projekten in der Region des Athabasca-Beckens, die alle noch nicht ausreichend erkundet sind und sich größtenteils innerhalb oder in der Nähe von etablierten Urankorridoren befinden.

Cosas preisgekröntes Managementteam kann auf eine lange Erfolgsbilanz in Saskatchewan verweisen. Im Jahr 2022 wurden Mitglieder des Cosa-Teams mit dem AME Colin Spence Award für ihre frühere Beteiligung an der Entdeckung der Lagerstätte Hurricane von IsoEnergy ausgezeichnet. Vor Hurricane leiteten Cosas Mitarbeiter Teams oder waren maßgeblich an der Entdeckung der Lagerstätte Gryphon von Denison Mines und der Gemini-Zone von 92 Energy beteiligt und spielten eine Schlüsselrolle bei der Gründung von NexGen und IsoEnergy.

Cosas Hauptaugenmerk liegt im Jahr 2024 auf den ersten Bohrungen auf dem Projekt Ursa, das sich in der Cable Bay Shear Zone (Scherzone) über eine Streichlänge von 60 Kilometern erstreckt. Die Cable Bay Shear Zone ist ein regionaler struktureller Korridor mit bekannter Mineralisierung und begrenzten historischen Bohrungen. Dies ist möglicherweise der letzte verbleibende östliche Athabasca-Korridor, in dem noch keine größere Entdeckung gemacht wurde. Moderne geophysikalische Untersuchungen, die von Cosa im Jahr 2023 durchgeführt wurden, identifizierten mehrere vorrangige Zielgebiete, die durch eine leitfähige Grundgebirgsstratigrafie unter oder neben breiten Zonen mit vermuteter Sandsteinalteration gekennzeichnet sind – ein geologischer Rahmen, der für die meisten östlichen Athabasca-Uranlagerstätten typisch ist.

Kontakt

Keith Bodnarchuk, President & CEO

info@cosaresources.ca

Tel.: +1 888-899-2672 (COSA)

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorausschauende Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, gekennzeichnet durch Wörter oder Phrasen wie „glaubt“, „antizipiert“, „erwartet“, „wird erwartet“, „geplant“, „schätzt“, „schwebend“, „beabsichtigt“, „plant“, „prognostiziert“, „zielt ab“ oder „hofft“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „werden“ oder „eintreten“ und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Cosa annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich des Abschlusses des Angebots, der vorgeschlagenen Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und der steuerlichen Behandlung der gemeinnützigen FT-Einheiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil des Unternehmens, das künftige Wachstumspotenzial des Unternehmens und seines Geschäfts sowie künftige Explorationspläne beruhen auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Metallpreis, keine Eskalation der COVID-19-Pandemie, Explorations- und Entwicklungskosten, die geschätzten Kosten für die Entwicklung von Explorationsprojekten und die Fähigkeit des Unternehmens, sicher und effektiv zu arbeiten.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die künftige steuerliche Behandlung der gemeinnützigen FT-Einheiten, Wettbewerbsrisiken und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens; Verzögerungen bei behördlichen Auflagen, Genehmigungen oder Zulassungen; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung abzuschließen, die alle Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt abdeckt; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu erwirtschaften; Risiken in Bezug auf die Projektfinanzierung und die Ausgabe von Aktien; Risiken und Unbekannte, die mit allen Bergbauprojekten verbunden sind; Streitigkeiten über die Eigentumsrechte an Liegenschaften, insbesondere an unerschlossenen Liegenschaften; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von COVID-19 umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Entwicklungsaktivitäten; Beziehungen zwischen den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden, der spekulative Charakter der Exploration und Entwicklung, die Volatilität der Aktienmärkte, Interessenkonflikte bei bestimmten Directors und Officers, mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens, das Risiko von Rechtsstreitigkeiten sowie die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens genannten Faktoren. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

