Core One’s Akome meldet bahnbrechende positive Ergebnisse aus seiner zweiten Runde von Tiermodellstudien der Phase 1 zu Bio-Verbindungen, die auf Alzheimer und Parkinson abzielen

Vancouver, British Columbia, Kanada – 4. August 2023 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL) (OTCQB: CLABF) (FWB: LD6, WKN: A3CSSU), (das Unternehmen oder Core One) freut sich, weitere positive Ergebnisse aus der zweiten Runde (Runde 2) von Tiermodellstudien der Phase 1 bekanntzugeben. Die bahnbrechenden Studien wurden in Zusammenarbeit mit renommierten Forschungspartnern der Universitat de Barcelona, Spanien, im Auftrag der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Core One, Akome Biotechnologies Inc. (Akome), durchgeführt. Diese zusätzlichen positiven Ergebnisse stammen aus Tiermodellstudien, in denen fünf sorgfältig ausgewählte bioaktive Verbindungen auf ihre Fähigkeit zur Abschwächung oder Behebung von Störungen physiologischer Prozesse, die mit einer Vielzahl neurologischer und psychischer Erkrankungen einhergehen, einschließlich der Alzheimer-Krankheit (Alzheimer), Parkinson-Krankheit (Parkinson), ischämischer Schlaganfall (Schlaganfall) und Depressionen. Die Tatsache, dass Akome fünf Verbindungen (Bio-Verbindungen A-E) testet, spricht für die diversifizierte Arzneimittelpipeline des Unternehmens, die es Core One ermöglichen wird, potenziell eine Reihe verschiedener Arzneimittel zu entwickeln, die auf eine breite Palette von Krankheiten abzielen, wodurch das Umsatzpotenzial des Unternehmens langfristig gesteigert wird.

Am 24. Juli 2023 enthüllte Akome die ersten Ergebnisse der ersten Runde von Tiermodellstudien der Phase 1 (Runde 1). Diese Ergebnisse zeigten das Potenzial der als Bio-Verbindung A bezeichneten pflanzlichen bioaktiven Verbindung, der ersten von fünf Bioverbindungen, die in den fünf Einreichungen beim United States Patent and Treaty Office begutachtet werden. Die Daten dieses Tiermodells zeigten, dass Bio-Substanz A vielversprechende Eigenschaften bei der signifikanten Verringerung von motorischen Funktionsstörungen zeigt. Dieses Tiermodell der motorischen Dysfunktion könnte als Proxy der motorischen Dysfunktion angesehen werden, die bei der Parkinson-Krankheit beobachtet und in den späten Stadien der Alzheimer-Krankheit vorherrschend ist.

Aufbauend auf dieser vielversprechenden Grundlage haben die Forscher von Core One nun positive Ergebnisse für die verbleibenden vier Bio-Verbindungen, nämlich die Bio-Verbindungen B bis E, in den kürzlich abgeschlossenen Phase-1-Tiermodellstudien der Runde 2 erzielt. Diese Studien wurden nach den genauen Testkriterien der Runde 1 sorgfältig konzipiert. Die Tiermodelle wurden individuell verschiedenen Konzentrationen der jeweiligen Bio-Verbindungen ausgesetzt, und ihre Motilität wurde sorgfältig mit einer Kontrollgruppe von Tiermodellen verglichen, die nicht den Bio-Verbindungen ausgesetzt waren.

Die Daten aus Runde-2-Studien für jede der Bio-Verbindungen B, C, D und E zeigten eine signifikante Verbesserung der Motilität der Tiermodelle im Vergleich zur Kontrollgruppe. Darüber hinaus stellten die Prüfärzte fest, dass mit zunehmender Dosiskonzentration der jeweiligen Bio-Verbindungen auch die Verbesserung der Motilität des Modells zunahm, was den signifikanten potenziellen therapeutischen Wert der zum Patent angemeldeten Bio-Verbindungen weiter unterstreicht.

Joel Shacker, CEO von Core One, kommentierte diese Erfolge folgendermaßen: Ich freue mich sehr über die positiven Ergebnisse aller fünf Bio-Verbindungen. Wenn all unsere ausgewählten Substanzen so gut funktionieren, eröffnet sich für unsere Abteilung zur Arzneimittelentwicklung ein enormes Potenzial, die nicht nur eine, sondern mehrere Behandlungen zu entwickeln sucht, die globale Probleme wie Schlaganfall, Depressionen, Parkinson- und Alzheimer-Krankheit angehen. Eine größere Anzahl der von uns entwickelten Arzneimittel könnte unsere Einnahmen in der Zukunft erheblich steigern.

Die kombinierte Bedeutung der zuvor berichteten Runde-1- und der aktuellen Runde-2-Phase-1-Tiermodellstudien unterstreicht das enorme Potenzial aller fünf derzeit untersuchten Bio-Verbindungen.

Während Core One sich weiterhin der Entwicklung von Medikamenten und präklinischen Tests verschrieben hat, sind diese Verbindungen starke Kandidaten für weitere Bewertungen und potenzielle Durchbrüche bei der Behandlung von motorischen Funktionsstörungen im Zusammenhang mit neurologischen Erkrankungen wie Parkinson- und Alzheimer-Krankheit.

Über Core One Labs Inc.

Core One Labs ist ein Life-Sciences-Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Markteinführung von psychedelischen Arzneimitteln durch die Entwicklung und Produktion von psychedelischen Wirkstoffen, die Weiterentwicklung psychedelisch unterstützter Behandlungen und die Integration neuer Technologien für die Verabreichung von Medikamenten konzentriert.

Das Unternehmen verfolgt einen vielschichtigen Geschäftsansatz und integriert mehrere sich ergänzende Geschäftsbereiche und Einheiten, um sich als Branchenführer im schnell wachsenden und aufstrebenden Markt für Psychedelika zu etablieren.

Core One hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Vocan Biotechnologies Inc. ein proprietäres Psilocybin-Produktionssystem mit veränderten Bakterien entwickelt und zum Patent angemeldet. Das Unternehmen ist außerdem Inhaber von 4 vorläufigen Patenten für die Entwicklung von pharmazeutischen Formulierungen auf psychedelischer Basis, die auf neurologische und psychische Erkrankungen abzielen, unter der zu 100 % unternehmenseigenen Tochtergesellschaft Akome Biotech Ltd. und 3 vorläufige Patente im Rahmen ihrer anderen 100%igen Tochtergesellschaft, Awaken BioSciences Inc., für zusätzliche synthetische Technologien für Psilocybin- und Psilocin-Produktionsmethoden.

Neben der Entwicklung von Psychedelika und psychedelischen Verbindungen hält Core One eine Beteiligung an vier medizinischen Kliniken, die eine kombinierte Datenbank mit mehr als 275.000 Patienten unterhalten. Über seine Kliniken beabsichtigt das Unternehmen, eine Einführung seines geistigen Eigentums in Bezug auf psychedelische Technologien zu integrieren und an der Weiterentwicklung psychedelischer Behandlungen für psychische Erkrankungen teilzunehmen.

Core One Labs Inc.

Joel Shacker

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

info@core1labs.com

1-866-347-5058

Vorsorglicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen der Unternehmensführung wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung strenger behördlicher Vorschriften. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Darüber hinaus ist Psilocybin derzeit eine Schedule-III-Droge gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) und es ist eine Straftat, Substanzen gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) ohne Rezept oder Genehmigung zu besitzen. Health Canada hat Psilocybin nicht als Medikament für irgendeine Indikation zugelassen. Core One ist weder direkt noch indirekt am illegalen Verkauf, der Produktion oder dem Vertrieb von psychedelischen Substanzen in den Ländern beteiligt, in denen das Unternehmen tätig ist. Core One glaubt zwar, dass psychedelische Substanzen zur Behandlung bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden können, befürwortet aber nicht für die Legalisierung psychedelischer Substanzen für den Freizeitgebrauch. Core One handelt nicht mit psychedelischen Substanzen, es sei denn, sie werden im Rahmen von Laborversuchen und klinischen Studien innerhalb genehmigter regulatorischer Rahmen eingesetzt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Core One Labs Inc.

Michelle Borthwick

820 – 1130 West Pender Street

BC V6E 4A4 Vancouver

Kanada

email : mborthwick@fiorecorporation.com

Pressekontakt:

Core One Labs Inc.

Michelle Borthwick

820 – 1130 West Pender Street

BC V6E 4A4 Vancouver

email : mborthwick@fiorecorporation.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.