Die Ergebnisse geophysikalischer Untersuchungen geben vielversprechende Hinweise für das nächste Bohrprogramm von Core Assets!

Der Buntmetallexplorer Core Assets Corp. (CSE: CC; FRA: 5RJ; OTC.QB: CCOOF) hat bei neuen geophysikalischen Untersuchungen auf seinem Silver Lime Projekt im Nordwesten von British Columbia zwei große, tief liegende Porphyr-Ziele entdeckt. Die Anomalie unterhalb des bekannten Ziels Sulphide City misst mehr als 1,5 Kilometer in nordöstlich-südwestlicher Richtung, mehr als 500 Meter in ostwestlicher Richtung und erstreckt sich bis in eine Tiefe von mehr als 650 Metern!

Das ist das Ergebnis einer modernen dreidimensionalen geophysikalische Untersuchung mit induzierter Gleichstrompolarisation (3D-DCIP) über einem 2,3 km² großen Gebiet, das das Skarn-Porphyr-Ziel Sulphide City und die CRD-Ziele Pete’s und Gally verbindet. (siehe Abbildung 1) Eine 2024 sind Folgeuntersuchungen mit tieferen Explorationsbohrungen geplant, um diese bedeutenden geophysikalischen Anomalien zu erweitern und zu testen. Die Bohrergebnisse für die CRD-Ziele Jackie und Grizzly werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

Core Assets identifiziert zwei große Porphyr-Ziele auf dem Silver Lime-Projekt

