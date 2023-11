Consolidated Uranium und Premier American Uranium geben den Abschluss der Ausgliederung bekannt

Toronto, ON, 27. November 2023 – Consolidated Uranium Inc. („CUR“, das „Unternehmen“ oder „Consolidated Uranium“) (TSXV: CUR) (OTCQX: CURUF) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/consolidated-uranium-inc/ – und Premier American Uranium Inc. („PUR“ oder „Premier American Uranium“) freuen sich bekannt zu geben, dass die zuvor angekündigte Ausgliederung von PUR durch einen Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) (das „Arrangement“) abgeschlossen wurde. Das Arrangement wurde am 27. November 2023 um 12:01 Uhr (Toronto-Zeit) wirksam.

Gemäß dem Arrangement übertrug CUR das Eigentum an bestimmten indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaften, die acht Pachtverträge des US-Energieministeriums („DOE“) und bestimmte patentierte Ansprüche in Colorado (die „CUR-Vermögenswerte“) halten, an PUR im Austausch gegen 7.753.752 Stammaktien von PUR („PUR-Aktien“).

Im Rahmen des Arrangements hat CUR 3.876.786 der PUR-Aktien, die es im Rahmen des Arrangements erhalten hat, anteilig an die Inhaber (die „CUR-Aktionäre“) von CUR-Stammaktien (die „CUR-Aktien“) verteilt, so dass CUR-Aktionäre zum Stichtag um 12:01 Uhr 0,0373761 einer PUR-Aktie für jede CUR-Aktie erhalten, die der Inhaber zum Stichtag hält. CUR-Aktionäre, die am Stichtag eingetragen sind, sind berechtigt, PUR-Aktien für die von ihnen gehaltenen CUR-Aktien zu erhalten. Eingetragene CUR-Aktionäre müssen keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen, um PUR-Aktien zu erhalten, und sie werden alle Zertifikate oder direkten Registrierungserklärungen, die ihre CUR-Aktien repräsentieren, behalten. Alle eingetragenen Inhaber von CUR-Aktien wurden in den Büchern von PUR als Inhaber von Stammaktien eingetragen. Gemäß den Verfahren von CDS Clearing and Depository Services Inc. ist der Zahlungstermin der 29. November 2023, und die CUR-Aktionäre können davon ausgehen, dass sie ihre PUR-Aktien an oder um diesen Termin herum erhalten (der „Zahlungstermin“).

Darüber hinaus hat PUR die zuvor angekündigte Akquisition (die „Premier-Transaktion“) aller ausstehenden Aktien von Premier Uranium Inc. („Premier“) abgeschlossen, einem privaten Uranprojekt-Akquisitionsunternehmen in den USA, das eine 100%ige Beteiligung am Cyclone-Projekt im Great Divide Basin in Wyoming und verschiedene Bergbau-Claims im Uravan Mineral Belt in Colorado besitzt. Als Gegenleistung im Rahmen der Premier-Transaktion hat PUR 12.000 Compressed Shares an die ehemaligen Aktionäre von Premier ausgegeben. Jede komprimierte Aktie ist das stimmberechtigte und wirtschaftliche Äquivalent von 1.000 PUR-Aktien, so dass der Gegenwert von 12.000.000 PUR-Aktien ausgegeben wurde. Die komprimierten Aktien sind nicht börsennotiert und wurden geschaffen, um PUR bei der Aufrechterhaltung seines Status als ausländischer privater Emittent gemäß der Definition in Rule 405 des United States Securities Act von 1933 zu unterstützen und um sicherzustellen, dass PUR nach Abschluss der Premier-Transaktion nicht sofort von den Vorschriften für ausländische private Emittenten abweicht, um einen entsprechenden wesentlichen Anstieg der laufenden Compliance-Kosten von PUR zu vermeiden. Die komprimierten Aktien werden nur an die Aktionäre von Premier in Verbindung mit der Premier-Transaktion ausgegeben. Komprimierte Aktien können in zukünftigen Transaktionen verwendet werden, wie von PUR festgelegt.

Im Zusammenhang mit dem Arrangement und der zuvor angekündigten Finanzierung durch Zeichnungsscheine (das „Angebot“) von PUR wurden insgesamt 4.763.457 Zeichnungsscheine von PUR (jeweils ein „Zeichnungsschein“) ausgegeben und in 4.763.457 PUR-Aktien und 2.381.727 Optionsscheine auf Stammaktien von PUR (jeweils ein „Optionsschein“) umgewandelt. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber bis zum 27. November 2026 zum Kauf einer PUR-Aktie zu einem Preis von 2,50 $. Infolge der Umwandlung der Zeichnungsscheine wurden 6.858.579,12 $, die zuvor auf einem Treuhandkonto gehalten wurden, an PUR freigegeben. Red Cloud Securities Inc. agierte als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, einschließlich PI Financial Corp. in Verbindung mit dem Angebot.

Mit dem Abschluss des Arrangements und der Premier-Transaktion besteht das Management-Team von PUR aus Tim Rotolo als Chief Executive Officer und Greg Duras als Chief Financial Officer. Das Board of Directors von PUR besteht aus Martin Tunney (Vorsitzender), Tim Rotolo, Michael Harrison und Daniel Nauth.

PUR hat von der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) die bedingte Genehmigung für die Notierung der PUR-Aktien (die „Notierung“) erhalten. Die Notierung erfolgt vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung der TSXV in Übereinstimmung mit ihren ursprünglichen Notierungsanforderungen. Die Börsennotierung wird voraussichtlich kurz nach dem Zahlungsdatum abgeschlossen sein.

Frühwarnmeldung

Im Rahmen des Arrangements erhielt CUR 7.753.572 PUR-Aktien aus dem Eigenbestand von PUR und ist nun wirtschaftlicher Eigentümer von insgesamt 3.876.786 PUR-Aktien bzw. 24,594 % der PUR-Aktien und übt die Kontrolle über diese aus. Unter Berücksichtigung der 12.000 ausgegebenen und im Umlauf befindlichen komprimierten Aktien von PUR, von denen jede in 1.000 PUR-Aktien umgewandelt werden kann, und unter der Annahme, dass sie in PUR-Aktien umgewandelt werden, ist CUR wirtschaftlicher Eigentümer und hat die Kontrolle und Leitung über 13,964 % der Stammaktien. Die an CUR ausgegebenen und jetzt gehaltenen PUR-Aktien wurden zu einem Gegenwert von 1,50 $ pro PUR-Aktie oder insgesamt 5.815.179 $ ausgegeben. Vor dem Arrangement und bevor PUR ein meldepflichtiger Emittent wurde, hielt CUR eine stimmberechtigte Aktie von PUR, die im Rahmen des Arrangements gelöscht wurde. Die Superstimmrechtsaktie war nicht in PUR-Aktien umwandelbar. Sie entsprach dem wirtschaftlichen Gegenwert einer PUR-Aktie, gewährte CUR jedoch 100.000.000 Stimmen.

Alle von CUR gehaltenen PUR-Aktien werden zu Anlagezwecken gehalten. In Zukunft kann CUR (direkt oder indirekt) Wertpapiere von PUR auf dem Markt, privat oder anderweitig erwerben und/oder veräußern, wenn die Umstände oder Marktbedingungen dies rechtfertigen. Sowohl PUR als auch CUR haben ihren Sitz in 217 Queen Street West, Floor 4, Toronto, Ontario M5V 0R2. CUR ist ein nach dem Business Corporations Act (Ontario) gegründetes Unternehmen, dessen Geschäftstätigkeit im Folgenden beschrieben wird.

Dieser Teil dieser Pressemitteilung wird gemäß National Instrument 62-103 – The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues veröffentlicht, das auch die Einreichung eines Frühwarnberichts bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden vorschreibt, der zusätzliche Informationen in Bezug auf die vorgenannten Angelegenheiten enthält. Eine Kopie des Frühwarnberichts von CUR wird unter dem Profil von PUR auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar sein.

Über Consolidated Uranium

Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR) (OTCQX: CURUF) wurde Anfang 2020 gegründet, um von einem erwarteten Wiederaufschwung des Uranmarktes zu profitieren und dabei das bewährte Modell der diversifizierten Projektkonsolidierung anzuwenden. Bis heute hat das Unternehmen Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und den Vereinigten Staaten erworben oder hat das Recht, Uranprojekte zu erwerben, die in der Vergangenheit beträchtliche Ausgaben getätigt haben und attraktive Merkmale für die Entwicklung aufweisen.

Das Unternehmen treibt derzeit sein Portfolio an genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah und Colorado voran und hat eine Vereinbarung mit Energy Fuels Inc. geschlossen, einem führenden Uranbergbauunternehmen in den USA. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich CUR als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.

Über Premier American Uranium

Premier American Uranium Inc. konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten. Eine der Hauptstärken von PUR ist der umfangreiche Landbesitz in zwei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: Das Great Divide Basin in Wyoming und der Uravan Mineral Belt in Colorado. PUR kann auf eine reiche Geschichte an früheren Produktionen und historischen Uranmineralressourcen zurückblicken und hat Arbeitsprogramme zur Weiterentwicklung seines Portfolios in Angriff genommen.

Mit der Unterstützung von Sachem Cove Partners, Consolidated Uranium und weiteren institutionellen Investoren sowie einem unvergleichlichen Team mit Uranerfahrung in den USA kommt der Markteintritt von PUR zu einem günstigen Zeitpunkt, da die Fundamentaldaten von Uran derzeit so gut sind wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Consolidated Uranium Inc.

Philip Williams

Vorsitzender und CEO

info@consolidateduranium.com

Gebührenfrei: 1-833-572-2333

Twitter: @ConsolidatedUr

www.consolidateduranium.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Premier American Uranium Inc.

Tim Rotolo

CEO und Direktor

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-572-2333

Twitter: @PremierAUranium

www.premierur.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf „zukunftsgerichtete“ Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. „Zukunftsgerichtete Informationen“ umfassen unter anderem Aussagen über den voraussichtlichen Zeitplan für die Lieferung der PUR-Aktien an die CUR-Aktionäre und die Börsennotierung, die endgültige Genehmigung der Börsennotierung durch die TSXV sowie andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die in der Zukunft erwartet werden oder eintreten können. Im Allgemeinen, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“ ergriffen werden, „eintreten“ oder „erreicht werden“ oder die negative Konnotation davon. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, einschließlich der Fähigkeit der Parteien, rechtzeitig und zu zufriedenstellenden Bedingungen die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten; der Fähigkeit der Parteien, rechtzeitig die anderen Bedingungen für den Abschluss der Börsennotierung zu erfüllen; und dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl die Annahmen, die bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen gemacht werden, von der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt als angemessen angesehen werden, kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich unter anderem: die Ablenkung der Zeit des Managements durch transaktionsbezogene Fragen; Erwartungen in Bezug auf einen negativen operativen Cashflow und die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, die Ungewissheit zusätzlicher Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder -ressourcen, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal, potenzielle Verschlechterungen der wirtschaftlichen Bedingungen, tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Änderungen von Explorationsprogrammen auf Basis der Ergebnisse, Risiken, die allgemein mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, und die Risikofaktoren in Bezug auf Consolidated Uranium, die im Jahresbericht von CUR für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und in Bezug auf Premier American Uranium in den Managementinformationen von CUR vom 4. Juli 2023 aufgeführt sind, die jeweils bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegt wurden und unter dem Profil von CUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Obwohl CUR und PUR versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. CUR und PUR sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

